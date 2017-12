HAGI PLEACĂ DE LA GALATASARAY

Antrenorul Gheorghe Hagi a declarat, vineri, după ce şi-a încheiat colaborarea cu Galatasaray Istanbul, că este trist că pleacă, dar nu are regrete, şi a precizat că a făcut acest pas pentru viitorul echipei. „Vreau să spun un singur lucru, pe care l-am spus şi în ultima mea conferinţă de presă. Noi reprezentam clubul Galatasaray şi dăm totul pentru Galatasaray. În acest moment pentru mine cel mai important este viitorul echipei. Am făcut acest pas pentru viitorul echipei. M-am hotărât că este cel mai bine să pun punct acum, pentru că nu fac parte din viitorul clubului. Bineînţeles că şi eu sunt foarte trist, dar în niciun caz nu regret“, a declarat Hagi, care a renunţat la suma de un milion de euro la care avea dreptul pentru sezonul viitor şi a acceptat 250.000 de euro, notează trt.net.tr. Galatasaray a anunţat, pe site-ul oficial, că începând de vineri a încetat colaborarea cu Hagi, de comun acord cu antrenorul român. Noul antrenor principal al lui Galatasaray este Bulent Under, în vârstă de 61 de ani, fost secund al lui Fatih Terim la echipa din Istanbul, informează ajansspor.com.

VIITORUL A PIERDUT LA BRĂNEŞTI

Vineri, într-o partidă de verificare disputată la Chiajna, Viitorul Constanţa a pierdut, scor 0-2 (0-2), meciul susţinut împotriva formaţiei din prima ligă, Victoria Brăneşti. Golurile formaţiei pregătite de Ilie Stan au fost marcate de Novac (min. 38) şi Oprea (min. 42). Pentru Viitorul au evoluat: Costea - Cureteu (60 M. Rusu), Păcuraru, Ninu (60 Muscă), Chirilă - Călin (80 Dan), Larie (75 Tudorache), Cristocea - Pantelie (46 R. Lupu), Şt. Sandu (60 Gavra), Sin (55 A. Chiţu).

ETAPA A 14-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI, JUNIORI C ŞI D

Duminică se vor desfăşura partidele etapei a 14-a din Campionatul Naţional al juniorilor republicani - juniori A, ora 12.30: Callatis Mangalia - CF Brăila (ora 14.30, juniori B), Dunărea Galaţi - Oţelul Galaţi, Săgeata Năvodari - Unirea Slobozia, LPS Galaţi - Delta Tulcea, FC Farul - Gloria Buzău. Partida FC Viitorul Constanţa - Metalul Constanţa se va disputa pe 5 mai; Juniori C, Seria Sud - duminică: Portul Constanţa - Callatis Mangalia (ora 11.00), Sparta Techirghiol - CS Agigea (ora 10.00), FC Viitorul - CS Eforie. Marmura Deleni şi FC Farul stau; Juniori D, Seria Sud, duminică: Portul Constanţa - Callatis Mangalia (ora 12.30), FC Farul - Trophaeum Adamclisi (ora 10.30), Academia Hagi - CS Eforie. GSIB Mangalia şi Sparta Techirghiol stau.

ULTIMA ETAPĂ ÎN CUPA HAGI-DANONE

Ultima etapă a Campionatului Naţional la juniori D se va desfăşura după următorul program: Academia Hagi - Palatul Copiilor (sâmbătă, ora 9.00), CSS Medgidia - ACSSF Farul 2010 (sâmbătă, ora 10.00), GSIB Mangalia - FC Viitorul (duminică, ora 10.00).

FINAL DE SEZON PENTRU ANDREI CRISTEA

Andrei Cristea, transferat în această iarnă de la Dinamo Bucureşti la Karlsruher SC, echipă din 2.Bundesliga, a suferit o ruptură la meniscul genunchiului drept la meciul din etapa trecută. „Suntem ghinionişti, dar nu este sfârşitul lumii”, a spus Arnold Trentl, directorul sportiv al grupării germane, după ce Cristea a fost supus unui RMN. Fotbalistul român n vârstă de 26 de ani, care a reuşit să înscrie patru goluri în opt meciuri pentru formaţia care ocupă poziţia a 15-a în clasament, va fi supus unei intervenţii chirurgicale.

BENITEZ AR PUTEA REVENI LA LIVERPOOL

Spaniolul Rafa Benitez ar dori să antreneze din nou pe FC Liverpool, formaţie pe care a părăsit-o în sezonul trecut, când a acceptat să pregătească pe Inter Milano. Intervievat de Sky Sports, antrenorul iberic a spus: ”Sunt cu adevărat mândru că am fost managerul lui Liverpool şi mi-ar plăcea să revin acolo în viitor. Nu se ştie ce se poate întâmpla, mai ales că acum Kenny (n.r. - Dalglish) face o treabă bună. Aş fi însă fericit să mă întorc. Ar fi ca într-un vis”. Rămas pe dinafară după ce a fost demis de Inter, în decembrie, Benitez a adăugat că nu ar accepta o ofertă de la cele două mari rivale ale ”cormoranilor”, Everton şi Manchester United. ”Fanii lui Liverpool cunosc numele cluburilor unde nu aş accepta niciodată să lucrez. Cred însă că acestea, pe care nu le voi pomeni, nu vor face niciodată apel la mine”.

BECKHAM, DIN NOU CĂPITAN LA LA GALAXY

Mijocaşul englez David Beckham va fi din nou căpitan al echipei americane Los Angeles Galaxy, pentru prima oară după trei ani. Antrenorul grupării californiene, Bruce Arena, a decis să-i încredinţeze banderola de căpitan starului englez cu ocazia meciului împotriva formaţiei Real Salt Lake, programat sâmbătă în cadrul Ligii nord-americane (MLS). Fostul jucător al echipelor Manchester United şi Real Madrid a fost numit căpitanul lui Los Angeles Galaxy în 2007, la sosirea sa în SUA. El a cedat, însă, banderola în octombrie 2008 mijlocaşului american Landon Donovan, care va lipsi la jocul cu Real Salt Lake, fiind convocat la reprezentativa Statelor Unite pentru amicalul cu Argentina de la East Rutherford, care va avea loc tot sâmbătă.

SCHIOAREA LINDSEY VONN, LIDER ÎN CLASAMENTUL CÂŞTIGURILOR DIN CUPA MONDIALĂ

Americanca Lindsey Vonn a pierdut pentru numai trei puncte Marele Glob de Cristal al sezonului 2010-2011 al Cupei Mondiale de schi alpin, dar se poate consola cu faptul că ocupă primul loc în clasamentul câştigurilor, cu un total de 360.000 euro, urmată de germanca Maria Riesch (357.000) şi de croatul Ivica Kostelic (328.000). Vonn a câştigat în acest sezon 8 curse, faţă de cele 6 victorii ale lui Riesch şi 7 succese ale lui Kostelic, ultimii doi intrând în posesia Marilor Globuri de Cristal la feminin şi respectiv masculin. Topul schiorilor cu cele mai mari premii este completat de elveţianul Didier Cuche şi de austriaca Marlies Schild, cu câte 195.000 euro.

LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI MASCULIN

Sâmbătă şi duminică, la Bolzano (Italia), se va desfăşura Final Four-ul Ligii Campionilor la volei masculin. Programul partidelor - sâmbătă, semifinale, ora 16.00: Jastrzebski Wegiel (Polonia) - Trentino Betclic (Italia), ora 19.00: Dinamo Moscova (Rusia) - Zenit Kazan (Rusia); duminică, finala mică, ora 15.30 şi finala mare, ora 19.00.