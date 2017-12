CN DE FOTBAL AL JUNIORILOR SUB 16 ANI

În etapa a 3-a din cadrul Campionatului Naţional de fotbal al Selecţionatelor Judeţene de juniori sub 16 ani, faza a doua, Seria a 3-a, echipa judeţului Constanţa a jucat în deplasare, la Modelu, cu formaţia judeţului Călăraşi. Constănţenii au obţinut victoria, cu scorul de 2-0 (0-0), prin golurile marcate de Burcea (min. 47) şi Romaşcanu (min. 53). „În opinia mea, echipa din Călăraşi este cea mai slabă din serie, dar noi am ratat o sumedenie de ocazii. Am dominat meciul de la un capăt la altul, dar am păcătuit la finalizare. E păcat, că s-ar putea să avem nevoie de golaveraj în această grupă”, a declarat Gabriel Şimu, antrenorul echipei constănţene, care a utilizat următorii jucători: Nicolae - Popa, Romaşcanu, Ianuşi, Culeţu - Burcea, Hergheligiu, Talaşman, Fotescu - Braşoveanu, Dincă (au mai jucat: Muşat, Abdula, Sicrieru, Şchiopu şi Gheorghe). În etapa viitoare, programată duminică, echipa constănţeană va evolua la Focşani, cu selecţionata judeţului Vrancea.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL DE FOTBAL ÎN SALĂ DE LA MEDGIDIA

Duminică, la Medgidia, s-au disputat finalele turneului de fotbal în sală rezervat veteranilor. În finala mare, GBI Medgidia a dispus, cu 5-2, de Bialex Valea Dacilor, iar în finala mică, CS Ovidiu a depăşit, cu 5-4, pe Marconstar Medgidia. Pe lângă trofeul oferit învingătoarei şi medaliile decernate echipelor, organizatorii au acordat şi următoarele premii speciale - cel mai bun jucător: Mihai Guliu (GBI Medgidia); cel mai bun portar: Adi Băceanu (CS Ovidiu); golgeterul turneului: George Isaică (Apollo Medgidia); “juniorul” turneului: Ionuţ Lefter (Bialex Valea Dacilor); jucătorul fair-play: Dima Şamata (Bialex Valea Dacilor); echipa fair play: Poliţia Medgidia. Cea mai bună galerie a fost desemnată cea a formaţiei câştigătoare, GBI Medgidia. În meciul demonstrativ susţinut, tot duminică, de foştii jucători ai echipelor Cimentul şi IMUM, scorul a fost egal, 4-4, dar nu ca la... teatru. De asemenea, duminică s-au mai încheiat alte două turnee de fotbal în sală organizate la Medgidia - competiţia liceelor: 1. Grupul Şcolar “Dragomir Hurmuzescu”, 2. Liceul “Nicolae Bălcescu”, 3. Colegiul “Nicolae Titulescu”, 4. Şcoala “Kemal Ataturk”; la categoria gimnaziu: 1. Şcoala “Constantin Brâncuşi”, 2. Şcoala “I. L. Caragiale”, 3. Şcoala “Lucian Grigorescu”, 4. Şcoala “Kemal Ataturk”.

RESTANŢĂ ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

În ultima partidă a etapei a 20-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea va întâlni azi, de la ora 17.00, pe HCM Buzău. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 37p; 2. U. Jolidon Cluj 32p; 3. CSM Bucureşti 30p; 4. HC Zalău 26p; 5. Dunărea Brăila 23p; 6. HCM Roman 22p; 7. Oţelul Galaţi 21p (golaveraj: 529-510); 8. HCM Baia Mare 21p (511-533); 9. Rulmentul Braşov 18p; 10. CS Tomis 16p; 11. SCM Craiova 12p; 12. Cetate Deva 8p; 13. HCM Buzău 6p (496-596); 14. U. Reşiţa 6p (469-577).

LAROUCHE VREA UN “MEGAMECI” PENTRU BUTE

Stephane Larouche, antrenorul lui Lucian Bute, opinează că românul va ajunge la potenţialul său maxim când va reuşi să îmbine forţa cu fluiditatea loviturilor sale. El spune că fiecare meci contribuie la dezvoltarea unui boxer pe ansamblul carierei sale, iar Bute vrea mereu să se perfecţioneze. „Munceşte foarte mult, dar este conştient că o face pentru un plan pe termen lung. Chiar dacă sunt mulţumit de prestaţia lui Lucian împotriva lui Magee, voi fi satisfăcut deplin când el va ajunge la un megameci, un duel care să devină memorabil, în care să boxeze la potenţialul său maxim”, consideră Larouche. Antrenorul românului a admis că, în ultimele lupte, upercutul la corp a devenit un brand comercial pentru Bute, iar Magee s-a ferit cât a putut să încaseze această teribilă lovitură.

FENESTELA CONDUCE CU 2-0 PE CSIKSZEREDA

Formaţia Corona Braşov Fenestela 68 s-a impus, luni seară, cu 4-3 (1-2, 0-0, 3-1) în faţa echipei HSC Csikszereda, în meciul doi al finalei campionatului naţional de hochei pe gheaţă, şi conduce cu 2-0 la general. Învinsă pe teren propriu în primul meci, HSC Csikszereda joacă departe de nivelul demonstrat acum câteva luni, când câştiga Liga MOL. Meciul trei al finalei va avea loc azi, de la ora 19.00, la Miercurea Ciuc. Finala campionatului naţional de hochei pe gheaţă se dispută în sistemul “cel mai bun din şapte meciuri”.