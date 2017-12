TREI TITLURI PENTRU CONSTĂNŢENI LA CN DE TENIS DE MASĂ

Delegaţia constănţeană prezentă la Campionatele Naţionale de tenis de masă rezervate seniorilor, desfăşurate la finalul săptămânii trecute în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău, s-a întors acasă cu o salbă de medalii. Astfel, sportivii din oraşul de la ţărmul mării s-au impus în cele trei probe de dublu. La dublu feminin, Eliza Samara (CS Farul) a cucerit medalia de aur pentru al şaselea an consecutiv, alături de Daniela Dodean (CSM Arad), în timp ce Ioana Ghemeş şi Andreea Filip (ambele de la CS Farul) s-au mulţumit cu medaliile de bronz. Samara a bifat şi titlul la dublu mixt, unde a făcut cuplu cu Andrei Filimon (Tenis Masă Constanţa), cei doi cucerind pentru a treia oară medaliile de aur în această formulă. În aceeaşi probă, Cristina Hîrîci şi Lucian Munteanu (ambii de la CS Farul) au ocupat ultima treaptă a podiumului. Filimon şi-a îmbogăţit palmaresul şi cu titlul la dublu masculin, unde a jucat împreună cu Adrian Crişan (CSM Bistriţa), constănţeanul fiind la al şaptelea “aur” din carieră în această probă. Pe podium a urcat şi Alexandru Cazacu (Tenis Masă Constanţa), care a câştigat medalia de bronz alături de Laurenţiu Bîrlan (ACTT Bucureşti). La simplu feminin, Samara nu a putut opri supremaţia Danielei Dodean şi a câştigat medalia de argint, în timp ce Hîrîci s-a mulţumit cu cea de bronz. În schimb, la masculin, niciun constănţean nu s-a apropiat de podium, primul clasat fiind Lucian Munteanu, doar pe locul 8.

CRISTINA BUJIN, LOCUL 5 LA CE DE ATLETISM ÎN SALĂ

Constănţeanca Cristina Bujin a reuşit cea mai bună performanţă feminină din cadrul delegaţiei României care a participat la finalul săptămânii trecute la Campionatele Europene de atletism în sală de la Paris, clasându-se pe locul 5 în finala probei de triplusalt. După 14,12 m în calificări, sportiva legitimată la CS Farul a reuşit cea mai bună performanţă a sezonului său, din prima încercare în finală, 14,19 m, urcând imediat pe locul secund, după slovena Rodici, 14,34 m. A urmat o ratare la a doua săritură şi o încercare mai slabă, de 14,08 m, la jumătatea finalei, atleta în vârstă de 23 de ani aflându-se pe locul 5, în timp ce la vârf, italianca Simona La Mantia stabilise deja cea mai bună performanţă din lume în acest sezon, cu 14,60 m. Ultimele trei sărituri nu au adus performanţe mai bune Cristinei Bujin, 13,98 m şi două ratări, astfel că a rămas la două lungimi de podium. O altă constănţeancă, Andreea Ogrăzeanu (CS Farul), a ratat sâmbătă calificarea în finala probei de 60 m, ocupând doar locul 23 în calificări, cu 7,50 secunde. Ieri, Marian Oprea a câştigat medalia de bronz în proba de triplusalt, cu o săritură de 17,62 m. Medalia de aur a fost câştigată de francezul Teddy Tamgho, care a doborât recordul mondial la triplusalt în sală, cu 17,92 m. Performanţa precedentă, care îi aparţinea tot lui, era de 17,91 m.

ROMÂNIA, DIN NOU ÎN BARAJUL CUPEI DAVIS

Echipa României de Cupa Davis, revenită în acest an în grupa de elită, va juca în barajul pentru menţinerea în Grupa Mondială, după ce a fost învinsă, cu 4-1, de Argentina în primul tur al competiţie, întâlnirea având loc la Buenos Aires. Învinşi în primele două meciuri de simplu de vineri, tricolorii au aşteptat o minune din partea cuplului format din Victor Hănescu şi Horia Tecău în partida de dublu, desfăşurată sâmbătă. Câştigători la Acapulco în urmă cu o săptămână, cei doi au pierdut în disputa cu Juan Ignacio Chela şi Eduardo Schwank, cu 2-6, 6-7, 1-6. Ieri, în ultimele două partide de simplu, victoriile au fost împărţite. Eduardo Schwank a trecut, cu 7-6, 6-2, de Victor Crivoi, în timp ce Adrian Ungur a dispus, cu 6-4, 2-6, 6-3, de Juan Monaco. „Am jucat împotriva Argentinei, o echipă puternică acasă, cu publicul de partea sa. Trebuie să recunoaştem că argentinienii au jucat un tenis foarte bun. Eu sunt mândru de echipa mea. Băieţii au dat tot ce au putut”, a spus Pavel. „Ştiam că Argentina era favorită, dar nu am crezut niciun moment că totul se va termina după a doua zi. Nu am reuşit să profităm de momentele-cheie ale meciurilor pe care le-am jucat. Mai mult, cred că terenul şi mingiile folosite au favorizat jocul lor”, a adăugat Hănescu.

ÎNFRÂNGERE SURPRINZĂTOARE PENTRU OLTCHIM

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, a fost învinsă, ieri, pe teren propriu, cu 25-22 (11-12), de formaţia spaniolă Itxako Navarra, în etapa a 4-a a Grupei I a Ligii Campionilor, înregistrând astfel a doua înfrângere în grupă. În clasament, Itxako este lider, cu 6 puncte, Buducnost şi Oltchim au câte 4p, iar Krim Ljubljana ocupă ultimul loc, cu doar 2p. Ultimele două meciuri din grupă Oltchim le va disputa în deplasare, pe 13 martie, cu Buducnost şi pe 19 martie, cu Ljubljana. Primele două clasate din fiecare din cele două grupe principale se vor califica în semifinalele LC.

CRISTINA DINU A CÂŞTIGAT TURNEUL DIN ANTALYA

Jucătoarea de tenis Cristina Dinu a câştigat, ieri, turneul din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Dinu a învins-o, în finală, cu 6-2, 6-3, pe Diana Enache, cap de serie nr. 3.

TURNEUL FINAL AL CUPEI ROMÂNIEI LA BASCHET FEMININ, LA SATU MARE

Federaţia Română de Baschet a decis duminică să acorde dreptul de organizare a Turneului final al Cupei României la baschet feminin, echipei CSM Satu Mare. Comisia FR Baschet a luat decizia în prezenţa reprezenţilor echipelor calificate, după ce a consultat toate ofertele de organizare, cea a echipei CSM Satu Mare fiind cea mai ridicată. Tot duminică a avut loc şi tragerea la sorţi a meciurilor din semifinalele Cupei României, care se vor desfăşura, în 25 martie, astfel: LMK BC Sepsi Sf. Gheorghe - BC ICIM Arad şi CSM Satu Mare - SCM CSS Craiova. Învingătoarele din semifinale vor juca a doua zi, cu trofeul pe masă, iar în deschidere va avea loc finala mică.