REZULTATE BUNE PENTRU ATLEŢII CONSTĂNŢENI

Timp de două zile, în sala de atletism a Complexului Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, au avut loc etapele de Grand Prix rezervate juniorilor 2 şi 3. La competiţie s-a prezentat şi o numeroasă delegaţie constănţeană, care a a obţinut rezultate bune. Astfel, la juniori II, următorii atleţi constănţeni au reuşit să urce pe podium: George Moroşan (CS Farul, triplusalt - locul 1, lungime - locul 2), Cristi Boboc (LPS “Nicolae Rotaru”, triplusalt - locul 2), David Spiridon (CS Farul, triplusalt - locul 3), Andreea Lefcenco (CSS 1 Constanţa, triplusalt - locul 1), Ioana Niţă (CSS 1 Constanţa, triplusalt - locul 2), Taner Mustafa (CSS 1 Constanţa, 200 m - locul 3). La juniori 3, s-au clasat pe podium doar doi atleţi constănţeni: Silviu Stan (CSA Axiopolis Cernavodă, lungime - locul 2) şi Petronela Cocii (CS Farul, 1.500 m - locul 2).

PARTENER DIN PAKISTAN PENTRU TECĂU

Forţat să-şi caute un alt partener pentru fiecare turneu, după accidentarea suedezului Robert Lindtedt, tenismanul constănţean Horia Tecău va face pereche cu pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi, jucător clasat pe locul 19 în clasament ATP, la turneul de la Memphis (SUA), competiţie inclusă în circuitul ATP World Tour 500 şi dotată cu premii în valoare totală de 1,1 milioane de dolari. Cap de serie nr. 2, Tecău şi Qureshi au avut ghinion la tragerea la sorţi, urmând să dea piept în primul tur cu învingătorii de anul trecut, americanii John Isner şi Sam Querrey.

CEA MAI BUNĂ CLASARE DIN CARIERĂ PENTRU HALEP

Jucătoarea Irina Camelia Begu a câştigat, săpămâna trecută, turneul ITF de la Cali, performanţă ce i-a “adus” un salt de 34 de locuri în ierarhia WTA, până pe poziţia 140, cu 476 de puncte, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sportivei de 20 de ani. Begu s-a impus în turneul din oraşul columbian, care a avut premii totale de 100.000 de dolari, după ce a evoluat în calificările competiţiei. Românca a învins-o, în finală, scor 6-3, 7-6 (1), pe jucătoarea spaniolă Laura Pous-Tio, locul 92 WTA. Tot la cea mai bună clasare din carieră se află şi constănţeanca Simona Halep, 19 ani, care a urcat două poziţii în ierarhia WTA, dată publicităţii ieri, fiind acum pe locul 61, cu 981p. Jucătoarea română cel mai bine clasată este în continuare Alexandra Dulgheru, situată pe locul 30 WTA, cu 2.000p, în coborâre o poziţie faţă de clasamentul publicat anterior. În Top 200 WTA se mai află şase jucătoare din România: Monica Niculescu, locul 67, cu 926p, în urcare o poziţie, Edina Gallovits-Hall, locul 76, cu 823p, Sorana Cîrstea, locul 93, cu 710p, ambele sportive păstrându-şi poziţiile anterioare, Liana Ungur, locul 163, cu 369p, în coborâre cinci poziţii, Mădălina Gojnea, locul 177, cu 336p, în coborâre o poziţie, şi Ioana Raluca Olaru, locul 179, cu 334p, în urcare trei poziţii. Elena Bogdan, locul 201, cu 291p (plus două poziţii) şi Alexandra Cadanţu, locul 209, cu 281p (plus opt poziţii), se apropie şi ele de primele 200 de jucătoare ale lumii. În ierarhia profesionistă de dublu, Niculescu ocupă locul 34, cu 2.470p, acelaşi ca în clasamentul precedent. Dulgheru se află pe locul 54, cu 1.476p (în staţionare), iar Gallovits-Hall şi Olaru sunt vecine de clasament, prima pe locul 72, cu 1.124p(minus opt poziţii), iar cea de-a doua pe locul 73, cu 1.087p (plus o poziţie). În fruntea clasamentului profesionist de simplu a revenit după mai mult de patru ani jucătoarea Kim Clijsters. Belgianca în vârstă de 27 de ani ocupă pentru a treia oară în carieră primul loc în clasamentul WTA. Ea s-a mai aflat pe prima poziţie în ierarhia profesionistă în 2003 (12 săptămâni) şi în 2006 (şapte săptămâni). Primele trei locuri ale clasamentului WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Kim Clijsters (Belgia) 8.835p, 2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 8.655p, 3. Vera Zvonareva (Rusia) 7.255p.

HĂNESCU SE MENŢINE PE LOCUL 56 ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul român Victor Hănescu se menţine pe locul 56, cu 880 de puncte, în clasamentul ATP, dat publicităţii ieri. În Top 200 ATP mai figurează doi români, Victor Crivoi, pe locul 189, în cădere şase poziţii, cu 289p, şi Adrian Ungur, pe 193, cu 279p, în coborâre cinci locuri. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se află pe locul 20, cu 3.265p, în coborâre un loc. Primele trei poziţii ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.390p, 2. Roger Federer (Elveţia) 7.965p, 3. Novak Djokovic (Serbia) 7.880p.

NICULESCU A DEPĂŞIT MILIONUL DE DOLARI DIN TENIS

Sportiva Monica Niculescu a devenit a doua jucătoare de tenis din România aflată acum în activitate care a depăşit suma de un milion de dolari câştigaţi din tenis, după Sorana Cârstea, şi a cincea româncă din toate timpurile. Potrivit statisticii publicate, ieri, de site-ul oficial al WTA, Niculescu, în vârstă de 23 de ani, a acumulat 998.393 de dolari. Ea a evoluat, la sfârşitul săptămânii trecute, în calificările puternicului turneu de la Dubai, dotat cu premii totale în valoare de 2.050.000 de dolari, fiind eliminată în turul secund de Zuzana Kukova, din Slovacia, scor 7-5, 7-5. Pentru prezenţa în această fază a competiţiei de simplu, românca va primi 3.000 de dolari, aceşti bani nefiind cuprinşi în statistica publicată ieri. Cu cecul de la Dubai, Niculescu va ajunge la 1.001.393, dar suma totală va creşte deoarece sportiva este prezentă şi pe tabloul principal al turneului de dublu. Ea devine, astfel, a doua jucătoare română aflată acum în activitate care a trecut de un milion de dolari câştigaţi din tenis, după Sorana Cîrstea, caree a acumulat 1.158.811 dolari premii. Niculescu se situează pe locul 5 în clasmentul “all-time” al câştigurilor realizate de jucătoarele române după Irina Spârlea, care a “adunat” 2,6 milioane de dolari în carieră, Ruxandra Dragomir, cu 1,8 milioane de dolari, Virginia Ruzici, cu 1,2 milioane de dolari, şi Sorana Cîrstea. Această ierarhie nu ţine cont de inflaţia dolarului şi de nici de faptul că, în trecut, premiile erau mai mici. În apropierea “barierei” de un milion de dolari se mai află Edina Galovits-Hall, care a câştigat până în prezent 937.984 de dolari. La băieţi, jucătorul român în activitate cu cele mai mari premii din tenis este Victor Hănescu, sportivul acumulând până în prezent 2.827.029 de dolari. El este pe locul 2 în clasamentul câştigurilor românilor, după Andrei Pavel, care a obţinut 5.225.000 de dolari în carieră.

DULGHERU, PRIMA VICTORIE DIN ACEST AN

Jucătoarea Alexandra Dulgheru, locul 30 WTA, a învins-o, ieri, cu 7-6, 6-4, pe sportiva britanică Elena Baltacha, locul 68 WTA, şi s-a calificat în turul secund al turneului de la Dubai, cu premii în valoare totală de 2.050.000 de dolari. Partida a durat o oră şi 51 de minute, iar românca va primi pentru această victorie, prima reuşită în 2011 într-un turneu, un cec de 10.575 de dolari şi 70 de puncte WTA. În turul 2, Dulgheru va evolua împotriva învingătoarei din meciul Shahar Peer (Israel, locul 11 WTA şi a noua favorită) - Maria Jose Martinez Sanchez (Spania, locul 28 WTA).

NICULESCU, ÎN TURUL SECUND LA DUBAI

Perechea Monica Niculescu / Shahar Peer (România/Israel) s-a calificat, ieri, în turul secund al turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Niculescu şi Peer au trecut în runda inaugurală de cuplul american Raquel Kops-Jones/ Abigail Spears, scor 6-1, 6-4. În turul secund, Niculescu şi Peer vor întâlni perechea Lisa Raymond / Samantha Stosur (SUA / Australia), cap de serie nr. 7, care a trecut de cuplul Natalie Grandin/Vladimira Uhlirova (Africa de Sud / Cehia), scor 6-4, 6-3.

ELENA BOGDAN A RATAT CALIFICAREA PE TABLOUL PRINCIPAL LA BOGOTA

Jucătoarea Elena Bogdan, locul 201 WTA, a fost învinsă, ieri, cu 6-4, 5-7, 2-6, de Corrina Dentoni din Italia, locul 154 WTA şi principala favorită a calificărilor, ratând accederea pe tabloul principal al turneului de la Bogota, cu premii în valoare de 220.000 de dolari. Bogdan va primi un cec de 860 de dolari şi 10 puncte WTA pentru prezenţa în această fază a competiţiei. În calificările turneului din capitala Columbiei au mai fost înscrise trei românce: Alexandra Cadanţu, eliminată în primul tur, Raluca Ioana Olaru, eliminată în turul secund, şi Mădălina Gojnea, care va juca pentru accederea pe tabloul principal, după ce a câştigat, tot ieri, scor 7-6 (5), 6-4, meciul cu sportiva columbiană Yuliana Lizarazo, locul 524 WTA. Gojnea, locul 177 WTA, o va întâlni în turul 3 pe Beatriz Garcia Vidagany din Spania, locul 182 WTA şi a opta favorită a calificărilor. Pe tabloul principal de simplu vor evolua Simona Halep, a treia favorită, şi Edina Gallovits-Hall, cap de serie nr. 6.

CETATE DEVA SE MUTĂ LA SEBEŞ

Patronul formaţiei de handbal feminin CSM Cetate Deva, Marian Muntean, a anunţat că va ceda echipa municipalităţii din Sebeş. „Am ajuns la un acord cu conducerea Primăriei Sebeş şi le-am cedat echipa. Marţi (n.r - astăzi) voi merge la Sebeş şi vom parafa actele. Nouă ani m-am chinuit cum am putut, dar acum nu mai pot şi, decât să se desfiinţeze echipa, mai bine să o sprijine cineva care doreşte cu adevărat să facă mai mult pentru ea. Îmi pare sincer rău că acest lucru nu s-a întâmplat la Deva. Cred că echipa va putea evita retrogradarea, cu condiţia să se mobilizeze exemplar“, a declarat Muntean.

ICIM ARAD A CÂŞTIGAT LIGA EUROPEI CENTRALE

Echipa de baschet feminin ICIM Arad a câştigat finala Ligii Europei Centrale, scor 62-50 (32-32) cu formaţia slovacă Bemaco Preşov. Meciul s-a jucat duminică seară, la Arad, în faţa a peste 2.000 de spectatori, care au aplaudat jocul spectaculos al favoritelor şi primul trofeu european la baschet feminin pentru România. În finala mică, Kara Trutnov a dispus de Post Viena cu 80-65 (42-26). Liga Europei Centrale este o competiţie regională, care nu este patronată de FIBA Europe, dar se desfăşoară cu acordul forului continental, în organizarea federaţiei slovace.