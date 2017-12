REZULTATE BUNE PENTRU ATLEŢII CONSTĂNŢENI

Sâmbătă, la Bucureşti, în sala de atletism din cadrul complexului naţional “Lia Manoliu”, a avut loc etapa a doua de Grand Prix din cadrul concursului naţional de atletism, competiţie care se desfăşoară la nivel de seniori, tineret şi juniori I. La startul întrecerii s-a prezentat şi o numeroasă delegaţie constănţeană, sportivii de la CS Farul reuşind să obţină rezultate bune. Astfel, au urcat pe podium Andreea Ogrăzeanu (locul 1 - 60 m, locul 1 - 200 m), Cristina Sandu (locul 2 - lungime, locul 4 - 60 m garduri) şi Alina Rîpanu (locul 3 - 800 m) - la feminin, Iulian Geambazu (locul 1 - 200 m, locul 1 - 400 m), Bogdan Tucă (locul 2 - 400 m), Iulian Ganciu (locul 2 - 800 m) şi Cornel Bănănău (locul 2 - 60 m garduri) - la masculin, Competiţia de sâmbătă a reprezentat ultima verificare înaintea Campionatelor Naţionale de sală, programate în pe 18 şi 19 februarie, tot la Bucureşti.

COPIL A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA KAZAN

Tenismanul Marius Copil a câştigat turneul challenger de la Kazan (Rusia), dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari. Românul în vârstă de 20 de ani l-a învins sâmbătă, în semifinale, cu 2-6, 6-3, 6-3, pe germanul Dominik Meffert. Ieri, în ultimul act al întrecerii Copil s-a impus în disputa cu un alt jucător german, Andreas Beck, cap de serie nr. 4, cu 6-4, 6-3. În urma acestui succes, Copil, clasat pe locul 279 ATP, şi-a asigurat 100 de puncte ATP şi un cec în valoare de 10.800 de dolari.

“STEJARII“ AU PIERDUT PRIMUL MECI DIN CEN

Fără şapte dintre jucătorii de bază, naţionala de rugby a României a pierdut, sâmbătă, primul meci din Cupa Europeană a Naţiunilor, scor 17-24 (3-24) în deplasare cu Portugalia. Pentru România au marcat Dumbravă - o lovitură de penalizare, o transformare, Vlaicu - o transformare, Nicolae - un eseu şi Cazan - un eseu. Pentru România au evoluat şi doi rugbyşti de la RCJ Farul, Daniel Carpo şi Cătălin Nicolae, ambii fiind titulari. Tot sâmbătă, naţionala Georgiei a învins Ucraina, scor 62-3, şi Rusia s-a impus în faţa Spaniei, scor 28-24. Echipa României are programat următorul meci din CEN la finele acestei săptămâni, în Ucraina.

FAVORITELE S-AU IMPUS ÎN PRIMA ETAPĂ A SIX NATIONS

Sâmbătă şi duminică s-au disputat partidele primei etape a ediţiei din acest an a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby. Principala favorită la câştigarea trofeului, Anglia, s-a impus greu, 26-19 (13-6) în deplasare cu Ţara Galilor, într-un meci urmărit de 75.000 spectatori. Naţionala Franţei a dispus, pe Stade de France, cu scorul de 34-21 (17-7) de naţionala Scoţiei, meciul fiind urmărit de 78.595 spectatori. La Roma, Irlanda a trecut extrem de greu de Italia, scor 13-11 (3-6), la această partidă asistând 30.000 de spectatori. Etapa a doua a Turneului celor Şase Naţiuni este programată în zilele de 12 şi 13 februarie.

SURPRIZĂ ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Universitatea Reşiţa, echipă care ocupă ultimul loc în Liga Naţională de handbal feminin, a reuşit să obţină sâmbătă, în faţa formaţiei HCM Ştiinţa Baia Mare, prima victorie din actualul sezon. Reşiţencele s-au impus cu 25-19 (15-9). Partida s-a disputat în devansul etapei a 15-a. În urma acestui rezultat, Universitatea Reşiţa a acumulat primele două puncte din acest campionat, însă continuă să ocupe ultimul loc în clasament, în timp ce HCM Baia Mare se află pe poziţia a 9-a, cu 14p. Tot în devansul etapei a 15-a se mai disputate pe 2 februarie şi partida Oltchim Rm. Vîlcea - Rulmentul Braşov, scor 31-18. Celelalte partide ale etapei vor avea loc miercuri, 9 februarie: CSM Bucureşti - Tomis Constanţa, Dunărea Brăila - HC Zalău, HCM Buzău - HCM Roman, U Jolidon Cluj - Oţelul Galaţi, CSM Cetate Deva - SCM Craiova.

OLTCHIM A DEBUTAT CU O VICTORIE ÎN GRUPELE PRINCIPALE ALE LC

Cu un nou antrenor principal, Anja Anderson, Oltchim Rîmnicu Vîlcea a întâlnit ieri, pe teren propriu, pe Buducnost (Muntenegru), una dintre principalele contracandidate la câştigarea Cupei Campionilor la handbal feminin. Meciul care a contat pentru prima etapă a Grupei Principale I, s-a încheiat cu victoria Oltchimului, scor 21-20 (13-12). Într-o altă partidă din Grupa Principală I, Krim Mercator (Slovenia) a învins, pe teren propriu, scor 30-26 (17-12) pe Itxako Reyno de Navarra (Spania). În prima etapă a Grupei Princpale II s-au consemnat rezultatele: HC Leipzig - Larvik 24-26 şi Dinamo Volgograd - Gyor Audi Eto KC 24-26.

EŞEC ÎN CUPA EHF PENTRU DUNĂREA BRĂILA

HC Dunărea Brăila a pierdut prima manşă din optimile de finală ale Cupei EHF la handbal feminin, fiind învinsă, pe teren propriu, de echipa daneză Team Esbjerb, scor 21-20 (9-8). Partida retur este programată peste o săptămână, în Danemarca. Partida retur este programată sâmbătă, în Danemarca. Dacă se va califica în sferturile de finală, Dunărea Brăila îşi va afla adversara la tragerea la sorţi din 15 februarie. Manşa tur din sferturi este programată în 12-13 martie, iar cea retur o săptămână mai târziu.

CORINA CĂPRIORIU, BRONZ LA GRAND SLAM PARIS

Campioana europeană la categoria 57 kg, Corina Căprioriu, a câştigat medalia de bronz la Grand Slam Paris, competiţie de judo dotată cu premii totale de 150.000 de euro. Căprioriu a trecut de Ana Leon (Mexic), Nazlican Ozerler (Turcia) şi Helene Receveaux (Franţa), pentru ca în semifinale să cedeze în faţa lui Pavia Automne (Franţa), câştigătoarea ulterioară a medaliei de aur. Sportiva antrenată de Florin Berceanu a cucerit bronzul, la fel ca şi cealaltă judoka eliminată în semifinale, Telma Monteiro (Portugalia), care o învinsese în turul doi al grupei A pe Andreea Chiţu. La 48 kg, campioana olimpică Alina Dumitru a ocupat locul cinci, fiind eliminată în turul trei al grupei D, de unguroaica Eva Csernoviczki. Aceeaşi sportivă a trecut în turul secund de Carmen Bogdan.

ALL STAR GAME LA BASCHET MASCULIN, PE 9 APRILIE

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, a anunţat că All Star Game-ul masculin va avea loc pe 9 aprilie, la Sibiu, în timp ce evenimentul similar feminin nu a fost încă stabilit. „Despre fete pot spune că sunt mai multe variante în discuţie, mă refer la oraşele-gazdă, adică Arad, Satu Mare sau Alba Iulia. De asemenea, analizăm şi posibilitatea ca All Star Game feminin să aibă loc în cadrul Turneului Final Four de Cupa României, la masculin, între cele două meciuri calificante în finală. Vom lua o decizie în cel mai scurt timp”, a declarat Carmen Tocală. La fel ca în ultimii ani, componenţii echipelor Nord-Sud sau Români versus Străini vor fi decişi prin vot deschis fanilor şi presei, pe site-ul oficial al FR Baschet.

ANCUŢA BOBOCEL, VICTORIOASĂ LA STUTTGART

Sportiva română Ancuţa Bobocel s-a clasat pe primul loc în proba de 1.500 metri din cadrul reuniunii de atletism în sală desfăşurate sâmbătă la Stuttgart. Bobocel, care a fost cronometrată cu timpul de patru minute, 8 secunde şi 13 sutimi, le-a devansat pe atleta franceză Fanjanteino Felix (4:08,76) şi pe sportiva kenyană Irene Jelagat (4:10,70).