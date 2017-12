2010 FIFA WORLD CUP CLUB

În această seară, la ora 18.00, va intra în turneu şi prima mare favorită - Internacional Porto Alegre. Câştigătoarea Copei Libertadores va disputa prima semifinală a 2010 FIFA World Cup Club în compania campioanei Africii - TP Mazembe, cea care a reuşit marea surpriză a competiţiei, eliminarea echipei mexicane CF Pachuca. Dar la acest meci nu prea mai este loc de surprize, diferenţa dintre fotbalul brazilian şi cel congolez fiind uriaşă. Programul semifinalelor competiţiei: TP Mazembe - Internacional Porto Alegre (marţi) şi Seongnam Ilhwa Chunma - Inter Milano (miercuri).

CEHUL KRALOVEC VA ARBITRA PE STEAUA

Arbitrul ceh Pavel Kralovec va conduce la centru partida dintre echipa italiană SSC Napoli şi Steaua Bucureşti, care va avea loc mâine, de la ora 22.05, în etapa a 6-a a Grupei K a UEFA Europa League. Kralovec va fi ajutat de asistenţii Miroslav Zamal şi Martin Wilczek, de asistenţii suplimentari Radel Matejek şi Tomas Kocourek, arbitru de rezervă fiind desemnat Libor Kovarik. Steaua are nevoie de cel puţin un egal în partida cu Napoli pentru a reuşi calificarea în 16-imile de finală ale competiţiei.

DEACONU VA CONDUCE LA CENTRU PARTIDA AZ’67 ALKMAAR - BATE BORISOV

Arbitrul Alexandru Deaconu va conduce la centru partida dintre echipa olandeză AZ’67 Alkmaar şi formaţia bielorusă BATE Borisov, din etapa a 6-a, ultima a Grupei E din UEFA Europa League. Partida AZ’67 Alkmaar - BATE Borisov se va disputa miercuri, de la ora 20.00.

LOBONŢ S-A ACCIDENTAT LA GENUNCHIUL DREPT

Portarul echipei AS Roma, Bogdan Lobonţ, s-a accidentat la genunchiul drept în meciul de campionat jucat duminică, 1-0 pe teren propriu cu Bari. Cotidianul Il Tempo notează că internaţionalul român s-a accidentat în acelaşi loc în care a fost operat cu un an în urmă, după o ciocnire cu Juan, coechipierul său. Internaţionalul român a fost înlocuit la pauză cu Doni. Lobonţ este al doilea portar al Romei care se accidentează în acest sezon, după brazilianul Julio Sergio.

ADRIANO, CEL MAI SLAB JUCĂTOR AL ANULUI ÎN SERIE A, MUTU, PE 10

Atacantul brazilian al echipei AS Roma, Adriano, a primit pentru a treia oară premiul “Bidonul de Aur”, care se decernează celui mai slab jucător din campionatul Italiei, Seria A, informează agenţia Datasport. Adriano, care a evoluat doar în trei meciuri pentru Roma şi nu a marcat niciun gol, a strâns 22,42% din voturi, fiind urmată de conaţionalii săi Amauri (Juventus Torino), cu 12,76%, şi Ronaldinho (AC Milan), cu 10,11%. Printre nominalizaţi s-a aflat şi atacantul român al formaţiei AC Fiorentina, Adrian Mutu, care s-a clasat pe locul 10, cu 4,75% din voturi. Câştigătorii celorlalte ediţii ale “Bidonului de Aur” sunt următorii: Rivaldo (2003), Nicola Legrottaglie (2004), Christian Vieri (2005), Adriano (2006 şi 2007), Ricardo Quaresma (2008) şi Felipe Melo (2009).

DESCHAMPS, ANTRENORUL ANULUI ÎN FRANŢA

Tehnicianul echipei Olympique Marseille, Didier Deschamps, a fost desemnat, duminică, cel mai bun antrenor al anului în Franţa, premiu acordat de revista France Football după voturile foştilor câştigători ai acestei distincţii. Deschamps, care a mai câştigat acest premiu în 2003, atunci când pregătea formaţia AS Monaco, i-a devansat pe Jean Fernandez (AJ Auxerre) şi Rene Girard (Montpellier). „Este o mare onoare, dar meritul este în totalitate al jucătorilor. În cariera mea de jucător am avut mulţi antrenori buni, dar nu-l voi uita pe primul meu tehnician, Jean-Claude Suaudeau. Am petrecut multe ore cu el vorbind despre cum se antrenează”, a declarat Deschamps. În 2009, trofeul a fost câştigat de Laurent Blanc, actualul selecţioner al Franţei, care pregătea în acea vreme echipa Girondins Bordeaux. Deschamps, în vârstă de 42 de ani, a câştigat în sezonul trecut titlul de campion şi Cupa Ligii Franţei, iar în acest an a obţinut calificarea cu Olympique Marseille în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

RUSIA PREGĂTEŞTE TRENURI DE MARE VITEZĂ PENTRU CM DIN 2018

Suporterii echipelor naţionale care vor participa la CM de fotbal din Rusia pot sta liniştiţi. Distanţele lungi dintre oraşe vor putea fi parcurse cu trenuri de mare viteză, a promis premierul rus Vladimir Putin. Putin a făcut această declaraţie duminică, în urma vizitei preşedintelui finlandez Tarja Halonen pentru inaugurarea trenului Allegro, ce leagă Helsinki de Sankt Petersburg. Putin a mai adăugat că noile servicii menite să reducă timpul de călătorie al pasagerilor vor fi accesibile pentru oraşe precum Moscova, Kazan, Samara şi Ulyanovsk.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN, NOUA CAMPIOANĂ ÎN PERU...

Formaţia Club Deportivo Universidad San Martin de Porres Lima a câştigat campionatul statului Peru, adjudecându-şi finala competiţiei, în dublă manşă, scor general 3-2, în faţa echipei CD Leon de Huanuco. Prima manşă, disputată, miercuri, la Huanuco, se terminase la egalitate, scor 1-1. Jocul decisiv a fost câştigat, duminică, de CDU San Martin, pe teren propriu, scor 2-1. CDU San Martin a devenit campioană naţională pentru a treia oară.

... IAR LDU QUITO, ÎN ECUADOR

Formaţia Liga Deportiva Universitaria de Quito a câştigat campionatul Ecuadorului, învingând, în finala competiţiei, echipa CS Emelec, cu scorul general de 2-1, după o dublă manşă. LDU Quito câştigase, la 5 decembrie, manşa tur, pe teren propriu, scor 2-0, iar duminică a cedat, în deplasare, scor 0-1 (Villon 60). Formaţia din capitală a devenit campioană pentru a zecea oară.

ÎNCĂ UN FOTBALIST A MURIT SUBIT

Un fotbalist nigerian în vârstă de 21 de ani, Emma Ogoli, a leşinat din motive necunoscute în timpul unui meci şi a murit la puţin timp după ce a fost transportat la spital, a anunţat clubul Oceans Boys. „Ogoli s-a prăbuşit pe teren în minutul 39 şi a fost transportat de urgenţă la spital, unde s-a confirmat decesul său”, a declarat purtătorul de cuvânt al clubului, Eddy Ohis. Jucătorul evolua într-un meci pe teren propriu, la Yenagoa, împotriva formaţiei Niger Tornadoes. Un oficial al ligii nigeriene, Tunji Babalola, a confirmat decesul: „Jucătorul nu a fost implicat în niciun contact înainte de a cădea în timpul meciului. El a murit în drum spre spital”. Ogoli evolua pentru al doilea sezon la Oceans Boys, după ce a jucat la echipa rivală Bayelsa United.

FOSTUL PILOT TOM WALKINSHAW A DECEDAT

Fostul pilot scoţian Tom Walkinshaw, bolnav de cancer, a murit. duminică, la vârsta de 64 de ani a anunţat clubul de rugby Gloucester, al cărui proprietar era. Walkinshaw a câştigat de două ori cursa de 24 de ore la de Spa, în 1981 şi 1984. După ce şi-a încheiat cariera de pilot, Walkinshaw a înfiinţat Tom Walkinshaw Racing (TWR), alături de care a câştigat cursa de 24 de ore de la Le Mans, în 1988 şi 1990. În anii 90, Walkinshaw s-a ocupat de destinele echipelor de Formula 1 Arrows, Ligier şi Benetton. Din 1997, Walkinshaw era proprietarul clubului de rugby Gloucester.

AUTOCARUL BASCHETBALIŞTILOR DE LA PARTIZAN BELGRAD, ATACAT CU PIETRE ÎN CROAŢIA

Autocarul baschetbaliştilor de la Partizan Belgrad a fost atacat cu pietre în Croaţia, o persoană fiind rănită uşor, a anunţat poliţia croată. Incidentul a avut loc la Zadar, după un meci din Liga Adriatică (NLB) între Zadar şi Partizan Belgrad, când echipa se afla în drum spre aeroport. Zadar a câştigat meciul respectiv cu scorul de 91-88. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit uşor în timpul incidentului, însă el a refuzat să primească îngrijiri medicale. Presa locală a scris că ar fi vorba de antrenorul formaţiei din Belgrad, Vladimir Jovanovici. Liga Adriatică este un campionat cu echipe din mai multe foste republici iugoslave - Bosnia, Croaţia, Muntenegru, Slovenia şi Serbia - precum şi o echipă din Cehia.