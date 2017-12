TRICOLORII MICI SE LUPTĂ CU ANGLIA PENTRU UN LOC LA CE 2011

Calificată în play-off-ul pentru Campionatului European din 2011 de pe primul loc al Grupei 1, naţionala de tineret a României a avut ghinion la tragerea la sorţi efectuată vineri, la Herning, în Danemarca. Astfel, elevii lui Emil Săndoi vor da piept cu puternica reprezentativă a Angliei, în care ar putea evolua câteva nume importante din Premier League. Anglia a terminat pe locul secund în grupa a 9-a de calificare, după Grecia, având o singură înfrângere în 8 meciuri disputate, 1-2 în faţa elenilor, pe teren propriu. Vedetele echipei antrenate de Stuart Pierce sunt Theo Walcott (Arsenal), Andy Carroll (Newcastle), Daniel Wellbeck (împrumutat de Manchester United la Suderland) şi Michael Johnson (Manchester City). „Trebuie să recunoaştem că echipa Angliei este o forţă, dar asta nu înseamnă că nu avem şanse. Eu am mare încredere în echipa noastră. Avem o lună de zile la dispoziţie să stabilim toate detaliile şi să clarificăm o strategie. În plus, mai este foarte important ca jucătorii să fie apţi şi sunt convins că vom face două partide foarte bune”, a spus Săndoi. Tricolorii vor disputa prima manşă în Anglia, pe 8 octombrie, în timp ce returul va avea loc patru zile mai târziu, în România. Celelalte meciuri din play-off: Olanda - Ucraina; Spania - Croaţia; Elveţia - Suedia; Islanda - Scoţia; Cehia - Grecia; Belarus - Italia. Turneul final al Campionatului European se va desfăşura, în iunie 2011, în Danemarca, meciurile urmând a fi găzduite de oraşele Aalborg, Aarhus, Herning şi Viborg.

CALLATIS MANGALIA, SINGURA ECHIPĂ CU PUNCTAJ MAXIM

Callatis Mangalia a reuşit să câştige cu 2-1 partida disputată vineri, în deplasare cu CSM Rm. Sărat, astfel că are punctaj maxim după primele trei etape ale Seriei a 2-a din Liga a III-a la fotbal. Iată rezultatele complete ale acestei etape: CS Eforie - Unirea Slobozia 1-2 (pentru Eforie a înscris Fugaru în min. 42), Phoenix Ulmu - CS Buftea 0-2, Rapid Bucureşti II - Partizanul Merei 3-2, CSM Rm. Sărat - Callatis Mangalia 1-2 (pentru Callatis a marcat Doicaru în min. 8 şi 68 - penalty), FC Voluntari - Dunărea Călăraşi 1-1, ACS Berceni - Spicul Mopan 1-1, ABC Stoicescu - CS Tunari 4-0. AFC Comprest a stat.

DERBY LA PLOIEŞTI ÎN SERIA A II-A A LIGII A II-A

Etapa a treia a Ligii a II-a programează un meci încins în Seria a II-a, unde Petrolul Ploieşti va primi vizita noii grupări din Dealul Copoului, ACSMU Iaşi. Programul etapei: sâmbătă, ora 11.00: ACU Arad - FC Bihor; Voinţa Sibiu - CSM Rm. Vâlcea; Arieşul Turda - Minerul Lupeni; Gaz Metan CFR Craiova - FC Silvania; Mureşul Deva - UTA; ALRO Slatina - FC Argeş; duminică, ora 12.00: Petrolul Ploieşti - Unirea Alba Iulia. Meciul Dacia Mioveni - ACSMU Iaşi a avut loc vineri. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 6p (golaveraj: 7-0), 2. UTA 6p (7-2), 3. Mureşul Deva 4p (3-0), 4. Dacia Mioveni 4p (3-1), 5. FC Bihor 4p (2-0), 6. Unirea Alba Iulia 4p (1-0).

LITUANIA CONTINUĂ ÎN FORŢĂ

SUA şi Lituania vor juca cea de-a doua semifinală a Campionatului Mondial de baschet masculin, după ce s-au impus relativ lejer în sferturi. Neaşteptat, meciul cel mai dificil l-a avut SUA, americanii întrebuinţându-se serios pentru a trece de o echipă a Rusiei excelent aşezată în teren de americanul David Blatt! Ultimul sfert de finală n-a avut istoric, Lituania detaşîndu-se lejer după 5 minute de joc. Balticii arată o formă deosebită şi sânt capabili să treacă de SUA, care nu are anvergura echipei ce a câştigat titlul olimpic acum 2 ani. Rezultate de joi: SUA – Rusia 89-79; Lituania – Argentina 104-85. Semifinalele sânt programate astăzi: SUA – Lituania şi Serbia – Turcia, finalele fiind programate mâine.

VEŞTI BUNE PENTRU FERRARI

După ce FIA nu a sancţionat Ferrari pentru ordinele de echipă date la cursa din Germania, pentru italienii a mai venit o veste bună – Alonso şi Massa s-au comportat excelent la antrenamentele neoficiale de ieri contând pentru GP-ul Italiei, de la Monza. Totuşi, piloţii scuderiei nu au fost cei mai rapizi la Monza, fiind depăşiţi de Vettel, care a dominat antrenamentele şi anunţă un week-end de excepţie pe circuitul unde a câştigat prima cursă din carieră, în 2008. În apropierea primilor trei piloţi s-au situat şi Hamilton şi Button, în timp ce M.Schumacher s-a regăsit în partea a doua a clasamentului. Clasamente la zi – @ Piloţi: 1.L.Hamilton (Anglia) 182p; 2.M.Webber (Australia) 179p; 3.S.Vettel (Germania) 151p; 4.J.Button (Anglia) 147p; 5.F.Alonso (Spania) 141p; 6.F.Massa (Brazilia) 109p; 7.R.Kubica (Polonia) 104p; 8.N.Rosberg (Germania) 102p; 9.A.Sutil (Germania) 45p; 10.M.Schumacher (Germania) 44p; 11.R.Barrichello (Brazilia) 30p; 12.K.Kobayashi (Japonia) 21p; 13.V.Petrov (Rusia) 19p; 14.V.Liuzzi (Italia) 13p; 15.N.Hulkenberg (Germania) 10p; 16.S.Buemi (Elveţia) 7p; 17.Pedro de la Rosa (Spania) 6p; 18.J.Alguersuari (Spania) 3p. @ Firme: 1.Red Bull 330p; 2.McLaren-Mercedes 329p; 3.Ferrari 250p; 4.Mercedes GP 146p; 5.Renault 123p; 6.Force India 58p; 7.Williams 40p; 8.BMW-Sauber 27p; 9.Toro Rosso 10p

SELECŢIONERUL PORTUGALIEI, CARLOS QUEIROZ, A FOST DEMIS

Selecţionerul Portugaliei, Carlos Queiroz, a fost demis, joi seară, ca urmare a numeroaselor proceduri disciplinare şi a recentelor rezultate slabe, a anunţat Federaţia Portugheză de Fotbal. “Conducerea FPF a decis în unanimitate rezilierea contractului selecţionerului Carlos Queiroz. Decizia este urmare a evenimentelor din ultimul timp şi după o analiză privind situaţia actuală a selecţionerului”, a declarat preşedintele federaţiei, Gilberto Madail. Săptămâna trecută, Carlos Queiroz a fost suspendat şase luni pentru că “a perturbat” un control anti-doping efectuat în data de 16 mai, în timpul stagiului de pregătire pentru CM 2010. În absenţa lui Queiroz, Portugalia a remizat, scor 4-4, cu Cipru şi a fost învinsă, scor 1-0, de Norvegia. Tehnicianul de 57 de ani avea contract până în 2012. Federaţia portugheză a anunţat că a decis să înceapă imediat discuţiile pentru aducerea unui nou antrenor. Potrivit presei locale, fostul antrenor al echipei Sporting Lisabona, Paulo Bento, este marele favorit pentru a-i succede lui Queiroz.

PATRICE EVRA RĂMÂNE SUSPENDAT CINCI MECIURI LA NAŢIONALA FRANŢEI

Comisia de apel a Federaţiei Franceze de Fotbal a confirmat suspendarea pentru cinci meciuri din echipa naţională a fundaşului Patrice Evra, pentru rolul jucat în incidentele de la Campionatul Mondial, când internaţionalii francezi au refuzat să se antreneze pe data de 20 iunie. Fundaşul echipei Manchester United, care a fost căpitanul naţionalei Franţei în timpul turneului final din Africa de Sud, s-a prezentat personal în faţa Comisiei de Apel pentru a-şi susţine punctul de vedere. “Patrice Evra a dorit să se explice şi a făcut-o, iar membrii comisiei l-au ascultat atent, punându-i întrebări. Patrice a explicat că a jucat rolul de căpitan cu transparenţă, cu onestitate, încercând de fiecare dată să facă legătura între jucători şi staf, şi în special selecţioner, şi putem ghici că aceste relaţii nu au fost simple”, a declarat avocatul jucătorului, Jean-Yves Foucard, la ieşirea de la audieri.

DAVID BECKHAM REVINE DUPĂ ŞASE LUNI DE ABSENŢĂ

Mijlocaşul englez David Beckham, absent de pe teren din luna martie din cauza unei rupturi la tendonul lui Ahile, poate reveni pe teren, sâmbătă, la echipa sa, Los Angeles Galaxy, după ce a fost retras de pe lista accidentaţilor. În vârstă de 35 de ani, Beckham, care a revenit la antrenamente la 11 august, anunţase săptămâna trecută că speră să poată fi apt pentru meciul de sâmbătă, cu echipa Columbus. Victimă în luna martie a unei rupturi a tendonului lui Ahile stâng la un meci cu AC Milan, unde fusese împrumutat de LA Galaxy, englezul a fost operat şi nu a evoluat la Campionatul Mondial din Africa de Sud.

GREVĂ ÎN ETAPA A V-A DIN SERIA A

Asociaţia Fotbaliştilor Italieni (AIC) a anunţat că jucătorii echipelor din Serie A vor intra în grevă pe 25 şi 26 septembrie, când este programată etapa a V-a, din cauza unui dezacord cu liga profesionistă privind contractele de joc. Contractul colectiv de muncă existent între AIC şi Lega Serie A (organismul care se ocupă de echipele din primul eşalon al campionatului Italiei), care garanta drepturile jucătorilor, a expirat pe 30 iunie. Negocierile privind un nou contract colectiv au eşuat, deoarece părţile nu au ajuns la un acord privind o propunere venită din partea cluburilor, de a limita dreptul jucătorilor de a refuza transferurile când se află în ultimul an de contract. Aşa s-a întâmplat cu Fabio Grosso, care a refuzat să părăsească Juventus Torino pentru a merge la AC Milan, şi cu Julio Baptista, care nu a acceptat să plece de la AS Roma la Schalke 04. Cluburile vor să introducă în noul acord colectiv dreptul de a obliga un jucător aflat în ultimul an de contract să accepte transferul la o altă grupare la fel de competitivă, care îi garantează acelaşi tratament financiar şi acelaşi statut, în caz contrar fotbalistului reducându-i-se salariul. Cluburile se bazează în cererea lor pe o dispoziţie FIFA care prevede că fotbaliştii aflaţi în ultimul an de contract trebuie să accepte transferul la un alt club sau reducerea salariului cu 50 la sută pe perioada ultimului an de contract. Jucătorii din Serie A nu sunt de acord cu această propunere.

IBRAHIMOVICI ŞI ROBINHO, PREZENTAŢI OFICIAL LA AC MILAN

Zlatan Ibrahimovici şi Robinho au fost prezentaţi oficial la AC Milan, administratorul delegat al clubului, Adriano Galliani, declarând cu această ocazie că vânzarea brazilianului Kaka în anul 2009, la Real Madrid, a „fost uitată”. „Este cel mai frumos tricou cu care am jucat”, a declarat suedezul Ibrahimovici, achiziţionat pentru 24 de milioane de euro de la FC Barcelona şi care a mai evoluat la Internazionale Milano (2006-2009) şi Juventus Torino (2004-2006). La rândul său, Robinho a declarat că şi-a dorit întotdeauna să joace la AC Milan. „Este una dintre cele mai mari echipe din Europa şi toţi brazilienii care au jucat aici au trăit momente deosebite”, a spus brazilianul.

DEFOE ŞI WALCOTT S-AU ACCIDENTAT ÎN MECIUL CU ELVEŢIA

Atacantul formaţiei Tottenham Hotspur, Jermain Defoe, va fi indisponibil trei luni şi nu şase săptămâni, aşa cum se anunţase iniţial, din cauza unei accidentări la gleznă. Internaţionalul englez s-a accidentat marţi, la meciul Angliei cu Elveţia, scor 3-1, fiind supus unei intervenţii chirurgicale. Defoe, în vârstă de 27 de ani, marcase trei goluri vinerea trecută, în meciul cu Bulgaria, scor 4-0, de pe Wembley. În aceeaşi partidă cu Elveţia s-a accidentat şi Theo Walcott, la glezna dreaptă. Clubul Arsenal va fi privat între patru şi şase săptămâni de serviciile jucătorului în vârstă de 21 de ani.

ZAMORA VA EVOLUA LA FULHAM PÂNĂ ÎN 2014

Atacantul englez Bobby Zamora a semnat un nou contract pe patru ani cu Fulham, a anunţat clubul londonez. Zamora (29 de ani), al cărui contract expira la finalul acestui sezon, va evolua la Fulham până în 2014. Autor a 19 goluri în toate competiţiile în sezonul trecut, Zamora a debutat în naţionala Angliei cu ocazia unui meci amical cu Ungaria, la începutul lunii august.

ARGENTINIANUL LA VOLPE, SELECŢIONER ÎN COSTA RICA

Antrenorul argentinian Ricardo La Volpe a fost prezentat oficial în funcţia de selecţioner al echipei statului Costa Rica. „Începem astăzi un ciclu al cărui obiectiv principal este calificarea echipei la Campionatul Mondial din 2014, din Brazilia”, a declarat preşedintele Federaţiei de Fotbal din Costa Rica, Eduardo Li, înainte de a semna contractul alături de Ricardo La Volpe. Costa Rica nu s-a calificat la ediţia din acest an a CM, din Africa de Sud, iar federaţia a demis doi dintre antrenorii acestei echipe în ultimul an, Rodrigo Kenton şi Rene Simoes. Interimatul a fost asigurat de către Ronald Gonzalez. La Volpe (58 de ani), care şi-a început cariera de antrenor în 1983, a pregătit mai multe formaţii de club mexicane, naţionala Mexicului (2002-2006) şi echipele argentiniene Boca Juniors şi Velez Sarsfield.

FLOYD MAYWEATHER ARE PROBLEME CU POLIŢIA

Pugilistul american Floyd Mayweather, sextuplu campion mondial, a fost dat în urmărire de poliţia din Las Vegas, care vrea să-l audieze după ce a primit o plângere pentru violenţe conjugale, depusă de fosta parteneră a sportivului. Mayweather, în vârstă de 33 de ani şi de şase ori campion mondial la cinci categorii diferite, nu se afla la locuinţa lui din Las Vegas, joi, când poliţiştii s-au prezentat să-l audieze în cazul acestei plângeri. Fosta parteneră a lui Mayweather, al cărei nume nu a fost menţionat, susţine că sportivul a lovit-o în timpul unei dispute. Femeia a fost transportată la spital, însă nu are răni serioase.