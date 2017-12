ADELINA GAVRILĂ S-A IMPUS LA REUNIUNEA DE LA MILANO

Sportiva cu dublă legitimare, Adelina Gavrilă (Steaua Bucureşti - CS Farul Constanţa) a câştigat, joi seară, proba de triplusalt din cadrul reuniunii de atletism de la Milano. Adelina Gavrilă a câştigat proba după o reuşită ce a măsurat 14,19 metri. Tot la Milano a evoluat şi Caster Semenya, sportiva sud-africană revenită în competiţie după 11 luni de absenţă din cauza polemicii privind identitatea sa sexuală. Semenya s-a impus la 800 de metri.

DIANA BURSUC VÂSLEŞTE LA CE DE CANOTAJ

Canotoarea Diana Bursuc (CS Farul Constanţa) participă în acest sfârşit de săptămâni la Campionatul European de canotaj pentru seniori, ce are loc la Montemor-o-Velho (Portugalia). Sportiva pregătită de Dumitru Răducanu va concura în proba regină a canotajul, 8+1, în barca tricoloră urmând să mai urce Eniko Mironcic, Camelia Lupaşcu, Nicoleta Albu, Adelina Cojocaru, Ioana Crăciun, Ionela Zaharia, Roxana Cogianu şi Teodora Stoica. România participă cu alte şase echipaje (4 de fete şi 3 de băieţi) la ediţia din acest an. Obiectivul stabilit de Federaţia Română de Canotaj pentru această competiţie este cucerirea unei medalii şi prezenţa în două finale. Vineri au avut loc serii şi recalificări, sâmbătă fiind programate semifinale şi 8 finale, în timp ce duminică se desfăşoară finalele la celelalte 14 probe. La CE de anul trecut România a obţinut două medalii de aur (la 8+1 şi 2 rame) şi una de bronz (4 vâsle).

START ÎN CE DE TENIS DE MASĂ

Sâmbătă, la Ostrava (Cehia), vor debuta Campionatele Europene de tenis de masă pentru senioare şi seniori, întrecere în cadrul căreia România va fi reprezentată de zece sportivi. Competiţia va debuta cu proba pe echipe, unde vor concura următorii sportivi tricolori: Elizabeta Samara, Iulia Necula (ambele de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), Daniela Dodean şi Cristina Hîrîci (LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, rezervă) – la feminin; Adrian Crişan, Constantin Cioti (LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul), Hunor Szocs şi Ovidiu Ionescu (rezervă) - la masculin. În proba pe echipe, senioarele, pregătite de antrenorul constănţean Viorel Filimon, se vor duela în cadrul Grupei A cu Olanda, Ucraina şi Luxemburg, în timp ce băieţii, pregătiţi de Mircea Dinu, vor înfrunta în Grupa D reprezentativele Belarusului, Spaniei şi Franţei. Ceilalţi doi sportivi tricolori care vor participa în cadrul întrecerii de la Ostrava sunt Camelia Poştoacă şi Adrian Dodean, aceştia urmând să concureze doar în probele de simplu şi dublu. La ediţia precedentă a CE, România a cucerit două medalii: aur la dublu feminin (Elizabeta Samara şi Daniela Dodean) şi bronz în proba pe echipe la masculin (Adrian Crişan, Adrian Dodean şi constănţenii Andrei Filimon şi Constantin Cioti).

NOUĂ CONSTĂNŢENI LA CN DE SCRIMĂ JUNIORI

Joi, la Craiova, s-a dat startul ediţiei din acest an a Campionatului Naţional de scrimă pentru juniori, întrecere la care participă şi nouă sportivi de la CS Farul Constanţa. Întrecerea a debutat cu probele masculine, unde pentru Constanţa au concurat Alin Cristian, Radu Chiperi, Cătălin Monea, Bogdan Ciucuraş şi Dmitri Nistor. Sâmbătă şi duminică, în competiţie vor intra fetele, CS Farul fiind reprezentat de Emona Toma, Cristina Răceu, Mădălina Ciucuraş şi Sorina Niţu. Sportivii sunt pregătiţi de Mihaela Ion, Sebastian Bezem şi Horia Gheorghe.

START ÎN CN DE JUNIORI REPUBLICANI

Duminică se va desfăşura prima etapă a sezonului 2010/2011 a Campioantului Naţional de fotbal pentru juniorii republicani A şi B. Întrecerea internă este împărţită în opt serii pe criterii georgrafice. Iată programul Seriei a II-a, acolo unde participă şi formaţiile constănţene, juniorii A evoluând de la oa 12.00, iar juniorii B de la ora 14.00 - duminică: Oţelul Galaţi - Callatis Mangalia, Unirea Slobozia - CF Brăila, Metalul Constanţa - Dunărea Galaţi, Delta Tulcea - Săgeata Năvodari, Gloria Buzău - FC Viitorul Constanţa, FC Farul Constanţa - LPS Galaţi.

CRISTINA DINU, ELIMINATĂ ÎN TURUL 3 LA US OPEN

Jucătoarea de tenis Cristina Dinu a fost eliminată, joi, în turul trei al junioarelor la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Dinu a fost învinsă, în turul trei, cu scorul de 6-2, 6-3, de Iulia Putinţeva (Rusia). Nici Liana-Gabriela Ungur nu a reuşit să treacă în cel de-al treilea tur al turneului ITF de la Biella (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Ungur a fost învinsă de Mathilde Johansson (Franţa), scor 6-3, 6-1. Sportiva Patricia Chirea, a cincea favorită a competiţiei, a fost eliminată în turul doi al turneului ITF de la Sarajevo (Bosnia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Chirea a fost învinsă de Viktoria Tomova (Bulgaria), scor 6-2, 6-1. Tot la Sarajevo, Claudia Antonia Enache a învins-o, în turul doi, pe Lena Litvak (SUA), a doua favorită a competiţiei, scor 6-7 (5), 7-5, 6-2 şi va juca în sferturi cu Blanka Szavay (Ungaria). În proba de dublu de la Sarajevo, perechea Patricia Chirea/Lena Litvak (România/SUA), cap de serie numărul unu, a fost eliminată în turul doi de cuplul croat Matea Cutura/Ani Mijacika, scor 6-2, 6-1.

RAFAEL NADAL S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE LA US OPEN

Liderul clasamentului mondial şi principalul favorit al ultimului turneu de Grand Slam al anului, Rafael Nadal s-a calificat în semifinalele de la US Open, după ce s-a impus în duelul spaniol din sferturi cu Fernando Verdasco, cap de serie nr. 8, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-4. Nadal se afla pentru a treia consecutiv într-o semifinală la New York, dar nu a ajuns niciodată în ultimul act, după ce în 2009 a pierdut în faţa lui Juan Martin del Potro, iar în 2008 în disputa cu Andy Murray. “Este foarte important pentru mine să fac încă o semifinală la US Open. Sunt pentru a treia oara la rând în semifinale la unul dintre cele mai importante turnee din lume, probabil cel mai important pentru mine în acest moment”, a declarat Nadal, care are 19 victorii consecutive la concursurile de Grand Slam. Spaniolul se va duela pentru un loc în finală cu rusul Mikhail Youzhny, cap de serie nr. 12, care l-a eliminat în sferturi pe elveţianul Stanislas Wawrinka, cap de serie nr. 25, cu scorul 3-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3. În cealaltă semifinală se vor întâlni elveţianul Roger Federer şi sârbul Novak Djokovic.

LIEZEL HUBER ŞI BOB BRYAN, ÎNVINGĂTORI LA DUBLU MIXT LA US OPEN

Perechea americană formată din Liezel Huber şi Bob Bryan, cap de serie număul 1, s-a impus în proba de dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Liezel Huber şi Bob Bryan au învins în ultimul act perechea alcătuită din cehoaica Kveta Peschke şi pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi, cu scorul de 6-4, 6-4. Cei doi învingători s-au calificat şi în fazele superioare la dublu, la feminin, respectiv masculin. Astfel, Liza Huber, alături rusoaica Nadia Petrova, a jucat în noaptea de vineri spre sâmbătă semifinala împotriva perechii din China formată din Jie Zheng şi Yung-Jan Chan, în timp ce Bob Bryan şi fratele său geamăn Mike Bryan au dat piept în ultimul act cu indianul Rohan Bopanna şi pakistanezul Aisam-Ul-Haq Qureshi.

ŞASE ECHIPE PENTRU ULTIMELE TREI LOCURI DE LA CE DE VOLEI

În acest sfârşit de săptămână se vor decide ultimele trei echipe care vor ajunge la Campionatul European de volei feminin din 2011. Croaţia, Belgia, Belarus, Israel, Franţa şi Finlanda sunt reprezentativele care se vor duela în cadrul manşelor retur ale barajelor. Programul întâlnirilor este: sâmbătă - Belgia - Croaţia (ora 18.00); Finlanda – Franţa (ora 18.00); Israel - Belarus (ora 19.30). În manşele tur ale întâlnirilor s-au înregistrat următoarele întâlniri: Croaţia - Belgia 3:1; Belarus - Israel 3:2; Franţa - Finlanda 3:0. Formaţii calificate la turneul final după disputarea celui de-al doilea tur preliminar: Azerbaidjan, Cehia, Ucraina, Spania, România şi Bulgaria. Formaţiile calificate direct la turneul final sunt: Italia, Serbia (din postura de gazde), Olanda, Polonia, Germania, Turcia şi Rusia. Turneul final va avea loc între 22 septembrie şi 2 octombrie 2011, la Monza şi Belgrad.

POLOIŞTII ROMÂNI, LOCUL 7 LA EUROPENE

Naţionala de polo a României a ocupat locul 7 la Campionatul European de la Zagreb, după ce a învins vicecampioana mondială, Spania, cu scorul de 8-7 (0-0, 4-3, 4-0, 0-4), în meciul de clasare pe locurile 7-8. Spaniolii au condus cu 3-1, apoi România a preluat conducerea cu 8-3, însă pe final ibericii au fost foarte aproape să egaleze! Marcatorii tricolorilor au fost C. Radu 3 goluri (17 în total la CE de la Zagreb, golgeter al României), Buşilă 2, Iosep, Kadar şi Diaconu. În faza grupelor, România învinsese Spania cu 11-10. Nereuşind să acceadă în primele cinci locuri, calificante direct la CE din 2012, tricolorii vor fi obligaţi să joace calificări pentru turneul final, programat în Olanda peste doi ani. Alte rezultate de vineri: locurile 9-10: Grecia - Turcia 10-7; locurile 5-6: Muntenegru - Germania 14-6. Sâmbătă, în finala mică, se vor duela Serbia şi Ungaria (ora 18.30), în timp ce pentru medaliile de aur vor lupta Italia şi Croaţia, de la ora 22.00.

JO JO DAN VA BOXA PE 15 OCTOMBRIE, LA MONTREAL

Boxerul român Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, va urca din nou în ring pe 15 octombrie, la Montreal, în cadrul galei care are cap de afiş meciul dintre Lucian Bute, campion mondial IBF la supermijlocie, şi americanul Jesse Brinkley. Este primul meci pentru Jo Jo Dan, după înfrângerea controversată în faţa turcului Selcuk Aydin, la Istanbul, în luna iunie, la categoria welter. Acela a fost primul eşec al românului în 27 de meciuri disputate în ringul profesionist. Luna viitoare, Jo Jo Dan (26 victorii, 14 KO, 1 înfrângere) va boxa cu argentinianul Andres Pablo Villafane (16 victorii, 5 KO, 5 înfrângeri, 3 egaluri), într-o luptă programată la categoria welter pe durata a 10 reprize. În aceeaşi gală, Adrian Diaconu (26 victorii, 2 înfrângeri) va lupta la semigrea cu americanul Omar Sheika (30 victorii, 9 înfrângeri) pe durata a 10 reprize.

ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX FEMININ

Cele şase pugiliste române care vor participa la Campionatele Mondiale de box feminin de la Bridgetown (Barbados) şi-au aflat adversarele, Luminiţa Turcin şi Adriana Hosu urmând să intre în competiţie direct în sferturile de finală. Luminiţa Turcin (categoria 81 kg) va boxa cu chinezoaica Wang Yanrui, pe 15 septembrie, la fel ca şi Adriana Hosu (+ 81 kg), care va lupta cu Kavita (India). Primele românce care vor urca în ring au fost Lidia Ion (51 kg), Iulia Năvăcioiu (64 kg) şi Paraschiva Fetti (75 kg), toate în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă. Lidia Ion a boxat în primul tur cu Naing Hnin (Myanmar), Iulia Năvăcioiu cu englezoaica Chantelle Cameron, iar Paraschiva Fetti cu chinezoaica Li Jinzi. Steluţa Duţă va boxa pe 11 septembrie cu turcoaica Binnur Sakal, în optimile categoriei 48 kg.

ROMÂNII, ÎNVINŞI LA CM DE LUPTE

Roxana Iancolovici a fost eliminată chiar de la prima confruntare a categoriei 72 de kilograme, la Campionatul Mondial de lupte de la Moscova. După ce în primul tur nu a avut adversară, Iancolovici a fost depăşită de sportiva americană Keala Stephany Lee, în turul secund. La lupte libere, tot vineri, Andrei Dukov a fost eliminat în prima confruntare de bulgarul Radoslav Velikov, la categoria 55 kg. Iancolovici şi Dukov se alătură astfel celorlalţi opt sportivi din delegaţia României, care nu au trecut de preliminariile categoriilor în care au concurat. Lotul României include alţi trei sportivi, care vor intra sâmbătă în competiţie, la lupte libere. CM de la Moscova se vor încheia duminică.

MECI DE HOCHEI AMÂNAT DIN CAUZA UNOR PROBLEME TEHNICE

Partida de hochei pe gheaţă dintre formaţiile Steaua Rangers şi Ferencvarosi TC, din etapa a doua a Ligii Mol, care trebuia să se dispute vineri, de la ora 17.00, a fost amânată din cauza unor probleme tehnice la patinoarul „Mihai Flamaropol”. Conducerea clubului Steaua şi-a exprimat speranţa ca Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă să rezolve în cel mai scurt timp problema patinoarului, astfel încât antrenamentele echipei să poată fi reluate, iar meciul de duminică, împotriva formaţiei Ujpesti TE, să se desfăşoare în condiţii tehnice normale. În prima etapă din Liga Mol, Steaua Rangers a fost învinsă în deplasare, la Miercurea Ciuc, de echipa locală Sport Club, cu scorul de 5-3.

BARAJE DE CALIFICARE LA CE DE VOLEI MASCULIN

La sfârşitul acestei săptămâni vor avea loc manşele retur din cadrul barajelor de calificare la Campionatul European de volei masculin din 2011, după următorul program: sâmbătă, ora 21.30: Belgia - Spania (în tur, 3:1); duminică, ora 15.00: Olanda - Estonia (în tur, 1:3); duminică, ora 17.00: Grecia - Turcia (în tur, 1:3).