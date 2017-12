NOUĂ MEDALII PENTRU CONSTĂNŢENI LA CN DE TENIS DE MASĂ

La sfârşitul săptămânii trecute, la Buzău, au avut loc Campionatele Naţionale de tenis de masă pentru tineret, sportivii constănţeni reuşind să urce de nouă ori pe podiumul întrecerii. Astfel, după ce vineri, Lucian Munteanu (LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul) şi Bogdan Simion (secţia de tenis masă de la CSV 2004 Tomis - Tenis Masă Constanţa), au obţinut medalia de argint în proba de dublu, sportivii pregătiţi de Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon au mai obţinut sâmbătă şi duminică, alte opt medalii. Elizabeta Samara (LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul) a fost una dintre cele mai medaliate sportive. Samara şi-a păstrat titlul de campioană naţională în proba de simplu şi a cucerit medaliile de argint în proba de dublu, alături de Ioana Ghemeş, şi în proba de dublu mixt, alături de Ovidiu Ionescu. Pe podiumul probei la individual feminin au mai urcat Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe, care a ocupat locul 3. Hîrîci a obţinut alte două medalii de bronz în probele de dublu, unde a evoluat alături de Camelia Poştoacă, respectiv Lucian Munteanu, la dublu mixt. Tot bronz a obţinut şi Munteanu la individual masculin, el reuşind în urma acestui rezultat să se califice pentru concursul de selecţie pentru Campionatul European, programat în perioada 11-19 septembrie, la Ostrava (Cehia).

TECĂU, ÎN OPTIMILE PROBEI DE DUBLU LA US OPEN

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 13, s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cei doi au învins în turul secund, cu 6-3, 6-4, cuplul italian Daniele Bracciali şi Potito Starace, într-un meci care a fost întrerupt aproximativ 30 de minute din cauza ploii. Tecău şi Lindstedt vor întâlni în optimi, în această noapte, perechea argentiniană Eduardo Schwank şi Horacio Zeballos, care a trecut în turul 2 de favoriţii nr. 4, Mahesh Bhupathi (India) şi Max Mirnîi (Belarus), cu 6-4, 3-6, 7-6. În schimb, perechea formată din Victor Hănescu şi Kevin Anderson (Africa de Sud) a fost eliminată din turul secund, după ce nu s-a prezentat la disputa cu dublul alcătuit din Florian Mayer (Germania) şi Roger Wassen (Olanda). Hănescu, locul 54 ATP, a ratat şi calificarea în turul 3 la simplu, fiind învins cu 7-6, 6-4, 6-2, de francezul Michael Llodra, nr. 34 mondial. Hănescu va primi 31.000 de dolari pentru accederea în turul secund la simplu.

PERECHEA MONICA NICULESCU / SHAHAR PEER, ÎN OPTIMI LA US OPEN

Perechea Monica Niculescu / Shahar Peer (România / Israel), cap de serie nr. 13, s-a calificat în optimile de finală ale probei de dublu feminin la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Monica şi Shahar au trecut în turul secund de cuplul american Alexa Glatch / Coco Vandeweghe, scor 6-7(8), 6-3, 7-6 (4). În optimi, cuplul româno-israelian va întalni perechea Gisela Dulko / Flavia Pennetta (Argentina / Italia), cap de serie nr. 1, care a trecut de Sorana Cîrstea / Lucie Safarova (România / Cehia), scor 6-0, 6-4.

DULGHERU, ELIMINATĂ ÎN TURUL 3 LA US OPEN

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, nr. 27 WTA şi cap de serie nr. 25, a fost eliminată, sâmbătă, în turul 3 la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Dulgheru a fost eliminată de rusoaica Vera Zvonareva, cap de serie nr. 7, care a învins, scor 6-2, 7-6 (7/2).

MECI CU SCANDAL LA IAŞI

Desfăşurată sâmbătă, etapa a doua a Ligii a II-a a adus un nou scandal în Seria a II-a, la meciul dintre ACSM U. Poli Iaşi şi FC Argeş. Învinşi cu 2-1, piteştenii au atacat dur arbitrajul, acuzând faptul că arbitrul George Rădulescu a acordat eronat lovitura de pedeapsă de la golul victoriei ieşene. Rezultatele etapei a 2-a: Dacia Mioveni - ACU Arad 3-1, FC Bihor - Voinţa Sibiu 0-0, CSM Rm. Vîlcea - Arieşul Turda 0-1, Minerul Lupeni - Gaz Metan CFR Craiova 4-3, Silvania Şimleu Silvaniei - Petrolul Ploieşti 0-3, Unirea Alba Iulia - Mureşul Deva 0-0, UTA - ALRO Slatina 5-2, ACSM U. Poli Iaşi - FC Argeş 2-1. Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 6p (golaveraj: 7-0), 2. UTA 6p (7-2), 3. Mureşul Deva 4p (3-0), 4. Dacia Mioveni 4p (3-1), 5. FC Bihor 4p (2-0), 6. Unirea Alba Iulia 4p (1-0).

RAPID - ŞAHTIOR 1-2, ÎNTR-UN MECI AMICAL

Formaţia Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a câştigat cu 2-1 (Kucher 47, Willian 60 / Cesinha 45), meciul amical cu Rapid, susţinut, sâmbătă, la Bucureşti, pe stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu”. Sorin Frunză a debutat la Rapid, dar şi Dani Coman a redebutat la formaţia giuleşeană, fiind huiduit de spectatorii prezenţi, care au scandat numele lui Mircea Bornescu. Înainte de începerea partidei, jucătorii echipei ucrainene şi cei rapidişti au făcut o poză de grup.

BRINKLEY DESPRE MECIUL CU BUTE: VREAU SĂ CREEZ SURPRIZA ANULUI ÎN BOXUL MONDIAL

Pugilistul american Jesse Brinkley a declarat că vrea să creeze supriza anului “în scena mondială”, învingându-l pe Lucian Bute într-un meci în care românul îşi va apăra titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF. Brinkley a devenit challengerul lui Bute după ce l-a învins, pe 29 ianuarie, pe compatriotul său Curtis Stevens. „Am dominat de la început până la sfârşit în meciul cu Stevens şi am realizat cât sunt de matur şi de pregătit pentru a trăi experienţa unui meci de titlu mondial. Sunt calm şi sigur de posibilităţile mele înainte de această confruntare cu Bute, care cu siguranţă este cea mai mare provocare a carierei mele. Mă pregătesc cu mare atenţie, mă simt foarte bine psihic şi vreau să creez surpriza anului în scena mondială. Am atât de mult de câştigat la Montreal, în timp de Bute are atât de mult de pierdut... Mai este nevoie să vă spun că în ziua meciului toată presiunea va fi pe umerii lui Bute, nu pe ai mei?”, a afirmat Brinkley. Ruefrontenac.com îl descrie pe Lucian Bute ca fiind “o minunată maşină de box” şi menţionează că românul este rapid, sigur, are mobilitate, se apără remarcabil şi este rezistent cum puţini pugilişti din lume sunt. Meciul dintre Bute (26 de victorii şi nicio înfrângere) şi Brinkley (35 de victorii, dintre care 22 prin KO, şi cinci înfrângeri, două prin KO) este programat pe 15 octombrie, la “Centre Bell” din Montreal (Canada).

LAURA-IOANA ANDREI A PIERDUT FINALA DE LA ISTANBUL

Jucătoarea Laura-Ioana Andrei, a şaptea favorită a competiţiei, a pierdut finala turneului challenger de la Istanbul (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Andrei a fost învinsă în finală de italianca Annalisa Bona, cap de serie nr. 3, scor 6-2, 6-2.