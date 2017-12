ARGINT PENTRU CONSTĂNŢENI LA CN DE TENIS DE MASĂ

Vineri, la Buzău, au debutat Campionatele Naţionale de tenis de masă pentru tineret, sportivii constănţeni reuşind să urce pe podium încă din prima zi a întrecerii. Lucian Munteanu (LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul) şi Bogdan Simion (secţia de tenis masă de la CSV 2004 Tomis - Tenis Masă Constanţa), pregătiţi de Stelian Haşoti şi Viorel Filimon, au obţinut medalia de argint în proba de dublu, după ce au cedat, în finală, cu 1-3, în faţa cuplului format din Hunor Szocs (LPS CSM Bistriţa) şi Ovidiu Ionescu (CSM-LPS Buzău). „Ne aşteptam la un rezultat bun din partea acestui cuplu. Sperăm la medalii şi în probele feminin, fazelor superioare urmând să se desfăşoare sâmbătă”, a declarat antrenorul Viorel Filimon. Constanţa este reprezentată de alţi nouă sportivi la CN pentru tineret: Elizabeta Samara, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe, Cristina Hîrîci, Andreea Filip şi Roxana Iamandi - la feminin; Andrei Dobre, Tiberiu Marga şi Sedan Orazali - la masculin.

VOLEIBALISTELE CONSTĂNŢENE, PREGĂTITE PENTRU CEL MAI DIFICIL CANTONAMENT

Formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa se pregăteşte pentru cel mai dificil cantonament de la reluarea pregătirilor. După trei săptămâni petrecute la Constanţa, elevele lui Darko Zakoc şi Constantin Alexe au ajuns sâmbătă, la Zlatibor, o frumoasă staţiune montană din Serbia. Numai că frumoasele peisaje ale staţiunii vor fi admirate de voleibalistele constănţene doar în cadrul antrenamentelor, unele extrem de dificile, urmate şi de o serie de partide amicale. „Ştim că va fi greu. Fiecare cantonament înaintea unui început de sezon este dificil. Am dat totul în această perioadă de pregătire, mai ales că este foarte importantă pentru noi. Ne aşteaptă un sezon lung şi trebuie să ne pregătim pe măsură”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Claudia Gavrilescu. Tot în această perioadă, la Zlatibor se va afla şi formaţia Tent Obrenovac (Serbia). „Este o echipă puternică din Serbia în compania căreia putem efectua şi o serie de partide amicale. Sper ca această perioadă de pregătire să fie una în urma căreia să se sudeze această echipă”, a spus Zakoc. Vineri s-a alăturat lotului şi Martiniuc, plecată în Republica Moldova pentru a-şi rezolva problema cu viza. În schimb, Liutikova se va alătura lotului în cantonamentul din Serbia.

TECĂU, ÎN TURUL SECUND LA US OPEN ÎN PROBA DE DUBLU

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt a început cu dreptul ultimul turneu de Grand Slam al anului. Aflaţi în cursă pentru calificarea la Mastersul de la Londra, unde participă cele mai bune opt echipe de dublu ale sezonului, cei doi s-au calificat în turul al doilea pe tabloul de dublu masculin de la US Open. Favoriţi nr. 13, Tecău şi Lindtsedt s-au impus în număr minim de seturi, 6-4, 6-2, în faţa reprezentanţilor gazdelor, americanii Robby Ginepri şi Ryan Sweeting. Tecău şi Lindstedt au jucat în noaptea de vineri spre sâmbătă cu italienii Daniele Bracciali şi Potito Staracere, în turul secund al întrecerii.

DULGHERU, ÎN TURUL 3 LA US OPEN

Alexandra Dulgheru este singura româncă rămasă pe taboul principal de simplu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care se desfăşoară la New York. Dulgheru, a 25-a favorită a turneului, a ajuns pentru prima dată în turul 3 la US Open, după ce a trecut, cu 7-6 (7-5), 6-1, de suedeza Sofia Arvidsson, cea care în prima rundă a eliminat-o fără probleme pe Sorana Cîrstea. Câştigătoarea primului set, decis în tie-break, românca a forţat mai mult în setul al doilea, lucru care i-a permis să obţină cea de-a treia victorie de la acest turneu în număr minim de seturi, dar şi prezenţa pentru a treia oară într-un turneu de Grand Slam în cel de-al treilea tur. Dulgherul o va întâlni în turul 3 pe rusoaica Vera Zvonareva, favorita nr. 7. Până acum, cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit într-un meci direct.

LAURA-IOANA ANDREI, ÎN SFERTURI LA ISTANBUL

Jucătoarea Laura-Ioana Andrei, a şaptea favorită a competiţiei, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Istanbul (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Andrei a învins-o, în turul secund, cu 6-4, 6-0, pe Iuliana Umaneţ (Ucraina). În sferturi, românca va juca în compania Jadei Hopper, din Australia, cap de serie nr. 4.

PARTICIPARE IMPORTANTĂ LA CHALLENGER-UL DE LA BRAŞOV

Jucătorii români de tenis Adrian Ungur (123 ATP), Victor Crivoi (202 ATP) şi Marius Copil (265 ATP) vor participa la turneul Challenger de la Braşov, dotat cu premii totale de 50.000 de dolari, care va începe luni. Tragerea la sorţi a tabloului principal, sub supravegherea reprezentanţilor ATP, şi acordarea celor patru wild-card-uri vor avea loc duminică, în cadrul unui eveniment la care vor mai participa Hans Urgen Ochs (supervizorul ATP al turneului), Dumitru Hărădău (directorul Braşov Challenger) şi Victor Crivoi (component al echipei de Cupa Davis a României).

NAŢIONALA DE POLO A CEDAT ŞI ÎN FAŢA ITALIEI

Vineri seară, la Zagreb, naţionala României a susţinut al patrulea meci în grupă la Campionatul European de polo care se desfăşoară în Croaţia. Tricolorii s-au înclinat în faţa liderului grupei, Italia, care a obţinut a patra victorie din tot atâtea meciuri jucate. Scor final: Italia - România 10-7. Au marcat pentru tricolori C. Radu 3, Iosep, Negrean, Diaconu şi Buşilă. Următorul meci al României, ultimul din grupă, va avea loc duminică, de la ora 19.00, în compania reprezentativei Muntenegrului.

BĂTAIE ÎN TRIBUNE LA US OPEN

Un incident incredibil s-a petrecut în a patra zi de la US Open, în timpul partidei dintre Novak Djokovic şi Philipp Petzschner. Meciul a fost întrerupt în al optulea game din primul set, din cauza unei bătăi care s-a iscat în tribunele arenei “Arthur Ashe”, între trei spectatori. Se pare că cearta dintre o doamnă, însoţită de tatăl său şi cel de-al treilea spectator a început din cauza unor înjurături. Rapoartele făcute de poliţie, care i-au evacuat pe cei trei din stadion, sugerează că femeia în vîrstă de 40 de ani şi tatăl ei au fost deranjaţi de înjurăturile şi de comportamentul necorespunzător al celui de-al treilea spectator implicat în incident. Cei trei nu au fost arestaţi, însă li s-a interzis accesul la US Open în următoarea perioadă.

DAVYDENKO, ELIMINAT ÎN TURUL 2 LA US OPEN

Tenismanul rus Nikolay Davydenko, favorit nr. 6, a fost eliminat în turul 2 la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, de francezul Richard Gasquet, nr. 38 mondial, scor 6-3, 6-4, 6-2. Alţi patru capi de serie, doi la feminin şi doi la masculin, au mai fost eliminaţi vineri la US Open - la feminin: Patty Schnyder (Elveţia) - Maria Jose Martinez (Spania, nr. 22) 7-6, 6-4; Peng Shuai (China) - Agnieszka Radwanska (Polonia, nr. 9) 2-6, 6-1, 6-4; la masculin: Kei Nishikori (Japonia) - Marin Cilici (Croaţia, nr. 11) 5-7, 7-6, 3-6, 7-6, 6-1; Kevin Anderson (Africa de Sud) - Thomaz Bellucci (Brazilia, nr. 26) 6-7, 6-4, 5-7, 6-4, 7-6. Elveţianul Roger Federer, sârbul Novak Djokovic şi suedezul Robin Soderling s-au calificat în turul 3, după ce au obţinut victorii în număr minim de seturi.