PREŢUL BILETELOR ŞI ABONAMENTELOR LA VIITORUL PENTRU SEZONUL 2010-2011

FC Viitorul Constanţa a stabilit preţul biletelor şi abonamentelor pentru sezonul 2010-2011. Preţ abonamente: Tribuna Oficială - 68 locuri - 1.200 lei abonamentul / an; Tribuna 0 - 88 locuri - 400 lei abonamentul / an; Tribuna I - 204 locuri - 100 lei abonamentul / an. Abonamentele se pot comanda la adresa marketing@academiahagi.ro. Preţ bilete: Tribuna I - 10 lei; Tribuna a II-a - 5 lei; Peluza oaspeţi - 5 lei. Copii sub 14 ani au intrarea gratuită numai însoţiţi de un adult.

START ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Campionatul Ligii a IV-a la fotbal programează sâmbătă, de la orele 15.30 (juniorii) şi 17.30 (seniorii), partidele primei etape. Iată programul meciurilor - SERIA EST: CS II Eforie - Gloria Albeşti; Internaţional Pecineaga - Portul Constanţa; Victoria Cumpăna - AS Cogealac; CS Agigea - Aurora 23 August; Sparta Techirghiol - Cariocas Constanţa; jocurile dintre GSIB Mangalia şi Elpis Constanţa au fost amânate. SERIA VEST: Carsium Hîrşova - Gloria Băneasa, Ştiinţa Poarta Albă - CS Mihail Kogălniceanu; AS Carvăn - Axiopolis Sport Cernavodă; Perla Murfatlar - Danubius Rasova; Sport Prim Oltina - CS Peştera; meciurile dintre CSO Ovidiu şi Dacia Mircea Vodă au fost amânate. Întâlnirile de la Mangalia şi Ovidiu au fost amânate pentru că Asociaţia Judeţeană de Fotbal urmează să decidă rocada dintre Elpis Constanţa şi CSO Ovidiu, între cele două serii, apoi înlocuirea echipei Elpis, care a anunţat că nu participă la această ediţie de campionat, cu CSM Medgidia.

PERECHEA TECĂU / LINDSTEDT, ÎN SEMIFINALE LA NEW HAVEN

Perechea Horia Tecău / Robert Lindstedt (România / Suedia) s-a calificat, ieri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la New Haven (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 663.750 de dolari. Tecău şi Lindstedt au învins, în sferturile de finală, cu 7-6 (8/6), 6-2, cuplul Wesley Moodie / Dick Norman (Africa de Sud /Belgia). În semifinale, Tecău şi Lindstedt vor întâlni învingătorii partidei dintre perechea Daniel Nestor / Nenad Zimonjic (Canada/Serbia), cap de serie nr. 1, şi câştigătorii întâlnirii dintre cuplurile Julian Knowle / Andy Ram (Austria / Israel) şi Marcelo Melo / Bruno Soares (Brazilia). Pentru calificarea în semifinale, Tecău şi Lindstedt vor primi 90 de puncte ATP în clasamentul de dublu şi un cec în valoare totală de 10.350 de dolari. Miercuri seară, Tecău şi Lindstedt au învins, cu 5-7, 6-1, 10-7, cuplul Lukasz Kubot / Olivier Marach (Polonia / Austria), cap de serie nr. 3.

SELECŢIE LA BUZĂU PENTRU NAŢIONALA FEMININĂ DE TENIS DE MASĂ

În perioada 5-6 septembrie, la Buzău, va avea loc concursul de selecţie pentru stabilirea echipei naţionale de senioare care va participa la Campionatele Europene de senioare de la Ostrava (Cehia). La această selecţie vor participa sportivele clasate pe locurile 1-6 la Campionatul Naţional de tineret, programat tot la Buzău, în perioada 3-5 septembrie. Sportivelor li se vor alătura şi Iulia Necula. Primele trei clasate la concursul de la Buzău vor face deplasarea la CE, alături de titularele Daniela Dodean şi Elizabeta Samara. „Participarea la Campionatul Naţional tineret este obligatorie pentru sportivele care doresc să facă parte din echipa României pentru Campionatele Europene. Sportivele calificate vor rămâne în cantonament la Buzău pentru câteva zile, iar apoi vom pleca spre Cehia”, a declarat antrenorul federal Viorel Filimon.

CORINA UNGUREANU, LOCUL 2 ÎN TOPUL CELOR MAI SEXY 40 DE GIMNASTE ALE TUTUROR TIMPURILOR

Fosta sportivă Corina Ungureanu ocupă locul 2 în topul celor mai sexy gimnaste ale tuturor timpurilor, realizat de Bleacher Report şi în care se mai află româncele Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Floarea Leonida şi Sandra Izbaşa. Ungureanu a fost devansată în ierarhia celor mai “hot” gimnaste doar de fosta sportivă spaniolă Almudena Cid, medaliată cu aur la gimnastică ritmică în 2005, la Jocurile Mediteraneene. Pe locul 3 se află americanca Lacey Alexandra, urmată de compatrioata sa Alicia Sacramone şi de rusoaica Alina Kabaieva. „Va amintiţi când am scris că Alicia Sacramone este cea care arată cel mai bine în costum de baie, cu excepţia unei persoane? Ei bine, Corina Ungureanu este aceea şi aceasta este cea mai bună ipostază în costum de baie/lenjerie. Oricum, este sexy şi mai bună decât un vin din 1932”, este comentariul din Bleacher Report în ceea ce o priveşte pe Ungureanu. Ponor se află pe poziţia a 19-a, cu două locuri mai sus decât Andreea Răducan (21). Floarea Leonida ocupă locul 24, iar Sandra Izbaşa este a 36-a în top.

HĂNESCU, ÎNVINS LA NEW HAVEN

Tenismanul Victor Hănescu (locul 54 ATP) a ratat, miercuri seară, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la New Haven, dotat cu premii în valoare de 663.750 de dolari, fiind învins în turul 3, cu 7-6 (7/4), 6-7 (4/7), 6-4, de cehul Radek Stepanek, nr. 30 mondial. Meciul a durat două ore, 39 de minute şi 43 de secunde. Hănescu, cap de serie nr. 16, a obţinut 20 de puncte şi 10.060 de dolari pentru accederea până în turul 3 al turneului.

CRIVOI, ÎN SFERTURI LA MANERBIO

Tenismanul Victor Crivoi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Manerbio (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de dolari. Crivoi l-a învins în turul secund, cu 6-4, 6-2, pe sportivul spaniol Gabriel Trujillo-Soler. În sferturi, Crivoi îl va întâlni pe jucătorul belgian Steve Darcis, cap de serie nr. 3.

NICULESCU, ÎN TURUL 2 AL CALIFICĂRILOR LA US OPEN

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a acces în turul doi al calificărilor de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Niculescu, cap de serie nr. 3 în calificări, a învins-o, cu 6-4, 6-0, pe Nikola Hofmanova (Austria). În turul secund al calificărilor, Niculescu o va întâlni pe rusoaica Vitalia Diatcenko.

DIANA ENACHE, ÎN SFERTURI LA WANAFERCEE-BAULET

Jucătoarea de tenis Diana Enache, cap de serie nr. 1, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Enache a învins-o, în turul secund, cu 6-3, 6-3, pe Sophie Cornerotte (Belgia), beneficiară a unui wild-card, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Binca Kock (Germania). În proba de dublu, perechea Diana Enache / Alize Lim (România / Franţa), cap de serie nr. 1, a învins, în sferturile de finală, cu 6-2, 6-4, de cuplul Elyne Boeykens / Lisa Wagner (Belgia / Austria) şi va juca, în semifinale, cu perechea Emilie Bacque / Kimberley Zimmermann (Franţa / Belgia). În turneul de la Doboj (Bosnia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari, Patricia Chirea, a şasea favorită a competiţiei, s-a calificat în turul dsecundoi, după ce a învins-o, în runda ianugurală, cu 6-3, 6-0, pe Martina Caciotti (Italia). Chirea va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Csilla Argyelan (Ungaria). Sportiva Claudia Antonia Enache, ajunsă pe tabloul principal din postura de lucky-loser, a învins-o, în primul tur, cu 6-3, 4-6, 6-3, pe Mina Gardic (Serbia) şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Nadejda Vasilieva (Bulgaria), care a trecut, cu 6-3, 7-5, de Alexandra Damaschin, cap de serie nr. 7.