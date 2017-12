TECĂU, ÎN SEMIFINALE LA WIMBLEDON

Tenismanul constănţean Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt s-au calificat în semifinalele turneului de dublu de Grand Slam de la Wimbledon. Aseară, în sferturi, Tecău şi Lindstedt, favoriţi nr. 16, au câştigat, cu 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-4, partida cu Marcel Granollers / Tommy Robredo (Spania, fav. nr. 11). În semifinale, Tecău şi Lindstedt vor întâlni cuplul argentinian Juan Ignacio Chela / Eduardo Schwank. Pentru accederea în semifinale, Tecău şi Lindstedt şi-au asigurat un premiu de 60.000 de lire sterline şi 720 de puncte ATP.

REGATA UNIVERSITĂŢILOR DIN CONSTANŢA, LA A V-A EDIŢIE

Universitatea Maritimă din Constanţa va organiza joi, 1 iulie, începând cu ora 10.30, a V-a ediţie a competiţiei “Regata Universităţilor din Constanţa”. Cursele finale se pot urmări de pe pontonul Insula Ovidiu din staţiunea Mamaia, începând cu ora 10.00. Şedinţă tehnică a competiţiei va avea loc între orele 9.30 - 10.00. Pentru acest concurs, devenit unul de tradiţie în centrul nostru universitar, s-au înscris nouă echipaje, care se vor întrece la Yachting - clasa Ypton 22 (se va naviga pe un poligon triunghiular de maximum 3.000 m, în sistem de match-race, startul în finală se va da la ora 11.00) şi la Canoe 10+1 (se vâsleşte pe o distanţă de aproximativ 1.000 m, startul la ora 11.00). Echipajele aparţin celor două universităţi din Constanţa, Universitatea Maritimă din Constanţa şi Academia Navală “Mircea cel Bătrân”. Festivitatea de premiere este programată la ora 12.30.

SELECŢIE LA HCM

HCM Constanţa va înfiinţa o grupă de copii, sub îndrumarea tânărului antrenor Enis Murtaza. La selecţia care va începe pe 3 iulie, la Sala Sporturilor, pot participa copii cu vârsta între 10 şi 12 ani (născuţi în anii 1998-2000). Relaţii la telefon 0730.351.799.

FORMINTE A REVENIT LA LOT

Antrenorul constănţean Nicolae Forminte a revenit, ieri, asupra deciziei sale de a părăsi definitiv lotul feminin de gimnastică al României şi a acceptat propunerea federaţiei de a face echipă cu Octavian Bellu, Mariana Bitang şi Anca Grigoraş. Deranjat, în primă fază, de decizia Federaţiei Române de Gimnastică (FRG) de a numi un alt colectiv tehnic, Forminte şi-a prezentat demisia, dar a revenit în cele din urmă asupra acestei hotărâri. „Domnul Forminte a avut câteva zile de concediu. Acum a revenit şi rămâne de văzut în continuare cum merg lucrurile. Nu este nimic spectaculos. Va avea sarcini ca fiecare om din colectivul tehnic. Din punctul meu de vedere, toţi specialiştii în gimnastică au ce face în această ramură de sport. Problema este să aibă dorinţa de colaborare şi să vină cu sufletul deschis. Dacă nu, atunci lucrurile cu siguranţă nu vor merge”, a declarat preşedintele FRG, Adrian Stoica. Lotul feminin de gimnastică se pregăteşte deocamdată, la Izvorani, urmând ca pe parcursul pregătirii să se ajungă la cea mai bună soluţie şi pentru fete, care din toamnă vor fi nevoite să revină la Deva, odată cu începerea şcolii. Prima competiţie la care va participa echipa României, cu noul staff tehnic, va avea loc între 12 şi 16 august, la Ipswich (Anglia).

“WORLD TEAM”, ÎNVINSĂ DE CHINA

Ieri, la Shanghai, a debutat turneul “2010 Volkswagen China & World Team” la tenis de masă, unde România a avut doi reprezentanţi. În cadrul întâlnirii rezervată senioarelor, reprezentativa Chinei s-a impus, cu 5-0, în faţa echipei lumii, din care a făcut parte, în premieră, şi Daniela Dodean (nr. 20 mondial). Condusă de pe margine de antrenorul constănţean Viorel Filimon, “World Team” a ţinut piept mult mai puternicei echipe a Chinei doar prin Ai Fukuhara (Japonia, nr. 9 mondial), care a fost aproape de victorie în faţa lui Yan Guo (nr. 3 mondial), scor 2-3. Celelalte rezultate: Dodean - Ning Ding (nr. 4 mondial) 0-3; Kim Kyung Ah (Coreea de Sud, nr. 5 mondial) - Shiwen Liu (nr. 1 mondial) 0-3; Fukuhara - Li (nr. 8 mondial) 0-3; Feng Tianwei (Singapore, nr. 2 mondial) - Guo 0-3.

ROMÂNIA, LA CM DE HANDBAL UNIVERSITAR

După ce a debutat cu stângul la Campionatul Mondial Universitar, naţionala feminină a României a reuşit, aseară, să bifereze prima victorie în cadrul întrecerii. Elevele lui Ioan Băban au învins Turcia, scor 36-30, după ce în prima partidă au cedat în faţa reprezentativei ţării gazdă, Ungaria, scor 28-36. Tricolorele vor mai înfrunta în cadrul competiţiei care se dispută la Csenger, reprezentativele Cehiei, Japoniei, Braziliei şi Poloniei. Din lotul României fac parte şi două jucătoare de la CS Tomis, Cristina Zamfir şi Diana Druţu.

16 LUPTĂTORI ROMÂNI LA CE PENTRU JUNIORI

România va fi reprezentată de 16 sportivi la Campionatele Europene de lupte rezervate juniorilor (sportivi cu vârsta între 18 şi 20 de ani), care se vor desfăşura în perioada 29 iunie-4 iulie, în localitatea bulgară Samokov. La stilul libere, lotul condus de antrenorii Adrian Dacica şi Aurel Cimpoieru este format din şase sportivi, la stilul greco-romane lotul coordonat de Cornel Petrescu este compus din cinci sportivi, iar la lupte libere feminin, antrenorul Arpad Matefi are la dispoziţie cinci sportive.

DULGHERU, ELIMINATĂ LA DUBLU MIXT LA WIMBLEDON

Perechea David Marrero / Alexandra Dulgheru (Spania / România) a fost eliminată, ieri, în turul 2 al probei de dublu mixt de la Wimbledon, de cuplul Paul Hanley / Yung Jan Chan (Australia/Taiwan), cap de serie nr. 12. Hanley şi Chan s-au impus cu 6-1, 6-3. Marrero şi Dulgheru vor primi un cec în valoare de 2.600 de lire sterline (circa 3.200 de euro) pentru prezenţa în turul secund al competiţiei.

VENITURI ŞI CHELTUIELI DE 11.899.000 LEI LA FR HANDBAL

Potrivit unui document prezentat în cadrul Adunării Generale a Federaţiei Române de Handbal (FRH) care a avut loc ieri, veniturile FRH în acest an însumează 11.899.000 de lei, sumă care provine din următoarele capitole: venituri proprii - 6.649.000 lei, adică 930.000 din taxe de vize, legitimări, transferuri, 120.000 lei din contravaloare valută pentru transferuri în străinătate, 460.000 de lei chirie Sala “Lucian Grigorescu”, 50.000 de lei chirie spaţii comerciale, 580.000 de lei din sponsorizări şi donaţii, 4.509.000 de lei (alte venituri, inclusiv COSR), plus alocaţia bugetară către FRH, de 5.250.000 de lei. Cheltuielile pe anul 2010 sunt tot de 11.899.000 de lei, acestea fiind defalcate astfel: 9.784.000 de lei pentru activităţile sportive, după cum urmează - pregătire echipe naţionale (5.306.000 lei), calendar intern (110.000 lei), calendar internaţional (3.278.000 lei), premieri (370.000 lei), echipamente prezentare (70.000 lei), echipamente de joc (550.000 lei), controale antidoping (50.000 lei), participări Congrese EHF şi IHF (30.000 lei), cursuri antrenori şi arbitri (20.000 lei), cheltuieli de personal (1.129.900 lei, din care salariile la FRH 710.580, plus 141.300 pentru plata colaboratorilor, restul sumelor fiind alocate pentru contribuţiile CAS, şomaj etc, dar şi deplasări, detaşări, transferuri). O altă parte la capitolul cheltuieli, în sumă de 925.100 lei, este alocată pentru materiale şi servicii (energie electrică, apă-canal, gaze, poştă, telefoane, fax, tichete de masă, obiecte de inventar, cărţi şi publicaţii, reparaţii curente şi combustibili), iar 60.000 de lei sunt alocaţi pentru investiţii. Tot ieri, a fost prezentat planul de activităţi pe anul 2010: calificarea naţionalei de senioare la Campionatul European din luna decembrie (obiectiv realizat) şi obţinerea unei medalii, calificarea naţionalei masculine la Campionatul Mondial din 2011 (obiectiv realizat), calificarea naţionalei de tineret şi obţinerea unei medalii la CM din 2010 (obiectiv nerealizat), calificarea naţionalei de juniori la CE din 2010 (obiectiv nerealizat), calificarea naţionalei masculine de tineret la CE din 2010 (obiectiv realizat) şi participarea echipei naţionale de junioare la CE Open din Suedia, din această lună.

ELBA TIMIŞOARA ŞI BC MUREŞ VOR PARTICIPA ÎN LIGA BALCANICĂ

Conducerea Federaţiei Române de Baschet a informat oficial organizatorii Ligii Balcanice de baschet că România va fi reprezentată în competiţia masculină de echipele Elba Timişoara şi BC Mureş. Ediţia 2010-2011 a Ligii Balcanice va alinia la start 12 echipe din şapte ţări: Bulgaria (Levski Sofia Rilski Sportist Samokov, Balkan Botevgrad), Macedonia (KK Feni Industries şi o formaţie nedesemnată încă), Serbia (OKK Belgrad şi o echipă nedesemnată încă), România (Elba Timişoara, BC Mureş), Muntenegru (KK Lovcen Cetinje, KK Mornar Bar), Croaţia (KK Svjetlost Slavonski Brod) şi Bosnia-Herţegovina (Zrinjski MIK Company Mostar). Începând cu această ediţie, echipele înscrise în competiţie vor trebui să primească un aviz din partea organizatorilor. Măsura a fost luată după ce, în urmă cu două sezoane, Elba Timişoara a anunţat că va participa în Liga Balcanică, dar apoi s-a retras, din cauza faptului că nu a putut plăti taxa de înscriere, de 10.000 de euro. La ediţia de anul trecut, formaţia Gaz Metan Mediaş a fost exlusă din competiţie, pentru că a refuzat să plătească o amendă primită după ce nu a respectat numărul de jucători non-europeni de pe teren.

VIRGIL CĂRUŢAŞU VA JUCA LA STEAUA BUCUREŞTI

Fostul căpitan al campioanei CSU Ploieşti, Virgil Căruţaşu, a ajuns la o înţelegere cu clubul Steaua Bucureşti pentru a evolua în următoarele două sezoane la această echipă. „Am luat decizia de a mă întoarce acasă după ani buni petrecuţi la Ploieşti şi mi-am dorit să joc la o echipă care se bate pentru trofee. Niciodată nu am dorit să evoluez la o echipă slabă, care joacă pentru evitarea retrogradării. Nu cunosc planurile oficiale ale clubului în acest moment, dar ştiu că s-a discutat şi despre participarea în FIBA Eurochallenge”, a spus fostul internaţional român. Virgil Căruţaşu, în vârstă de 33 de ani, a câştigat în carieră nouă titluri de campion (patru cu Dinamo şi cinci cu CSU Ploieşti), evoluînd de-a lungul timpului la formaţiile Soced Bucureşti, Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti şi CSU Ploieşti. La nivel internaţional, el a jucat la Maccabi Hadera (Israel) şi Honved Budapesta. A fost căpitanul echipei naţionale, din care s-a retras în urmă cu trei ani.