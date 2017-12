SICHITIU, PREŞEDINTE LA POLI IAŞI

Actualul preşedinte al clubului de Liga a II-a Politehnica Iaşi, Cristian Stărică, a anunţat că Grigore Sichitiu a acceptat să fie noul şef al grupării din Copou, urmând să semneze un contract pe o perioadă de doi ani. „Domnul Sichitiu a venit zilele trecute la Iaşi şi, după mai multe discuţii cu reprezentanţii acţionarilor clubului şi cu domnul Nichita (n.r. - preşedintele de onoare Gheorghe Nichita), a acceptat să preia conducerea formaţiei din Iaşi. Pot spune că domnul Sichitiu este noul preşedinte al Politehnicii Iaşi şi că luni va semna un contract pentru o perioadă de doi ani. Obiectivul principal al noului preşedinte este promovarea în Liga I. În ceea ce priveşte fosta conducere, adică eu şi vicepreşedintele Pavel Hodea, vom rămâne în cadrul clubului, urmînd să lucrăm cu domnul Sichitiu”, a spus Stărică. El a adăugat că până la reunirea echipei, programată pentru data de 5 iulie, se doreşte aducerea unui nou antrenor principal, variantele luate în calcul fiind Ionuţ Popa şi Ştefan Stoica.

BALLACK, CA ŞI TRANSFERAT LA LEVERKUSEN

Internaţionalul german Michael Ballack (98 de selecţii) nu a stat prea mult fără echipă, după ce luna trecută Chelsea Londra nu i-a mai prelungit contractul. Conform presei germane, Ballack va semna pe două sezoane cu Bayer Leverkusen, formaţie cu care în 2002 juca finala Ligii Campionilor (1-2 cu Real Madrid). Curtat de SV Hamburg, VfL Wolfsburg, FC Liverpool, Tottenham Hotspur şi FC Sevilla, mijlocaşul german a ales să revină la echipa unde a jucat între 1999 şi 2002, marcînd 27 de goluri în 79 de meciuri jucate în Bundesliga. Ballack, 33 de ani, va avea un salariu anual de 6 milioane de euro, însă ar putea câştiga în total, din salarii şi prime, 15 milioane de euro în doi ani.

ANELKA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL PÂNĂ ÎN 2012

Atacantul Nicolas Anelka a semnat prelungirea cu un an, până în 2012, a contractului său cu Chelsea Londra. Internaţionalul francez a jucat până acum 123 de meciuri sub culorile londonezilor şi a înscris 42 de goluri. „Este un club mare, unde joacă mulţi mari fotbalişti. Iubesc acest club, iubesc Londra şi sunt fericit că am semnat un nou contract”, a declarat Anelka. Antrenorul Carlo Ancelotti nu şi-a ascuns satisfacţia pentru această prelungire de contract. „Nicolas este un jucător fantastic, cu foarte bune calităţi tehnice şi foarte mobil”, a spus italianul.

STANDARD INTERZICE VUVUZELA PE STADIONUL DIN LIEGE

Clubul belgian Standard Liege a interzis utilizarea trompetei sud-africane, faimoasa vuvuzela, pe stadionul propriu. „Conducerea clubului Standard Liege a decis că vuvuzelele nu sunt autorizate în incinta stadionului. Cei care vor veni la stadion cu vuvuzele vor trebui să le lase într-un depozit la intrarea în arenă, urmînd să le recupereze la finalul partidei”, a precizat clubul belgian într-un comunicat oficial.

LOEB VA PILOTA UN FERRARI

Sextuplul campion mondial de raliuri Sebastien Loeb va participa sâmbătă şi duminică la Campionatul Francez de GT (Grand Touring). El va pilota un Ferrari F430 al echipei ProGT pe circuitul de la Vigeant, împreună cu Jean-Pierre Champeau. Vor fi două curse de câte o oră, cu schimbarea pilotului la fiecare jumătate de oră. Alsacianul profită de faptul că următorul raliu din cadrul Campionatului Mondial este programat între 9 şi 11 iulie, în Bulgaria.