ÎNSCRIERI PENTRU CN DE FOTBAL PE PLAJĂ!

Au început înscrierile pentru ediţia 2010 a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Doritorii se pot adresa în strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, persoană de contact fiind Viorel Farcaş (telefon: 0726/849.849). Anul acesta, la competiţie vor fi acceptate maximum opt formaţii, iar la înscriere se va ţine cont de seriozitatea echipelor, pentru a se evita situaţiile petrecute la ediţiile precedente, când au existat meciuri câştigate prin neprezentare. Partidele se vor juca sâmbăta şi duminica, între orele 9.30 şi 12.30. Nu există taxă de înscriere, iar jucătorii trebuie să aibă peste 18 ani. Înscrierile se încheie pe 22 iunie, iar primele meciuri vor avea loc pe 26 şi 27 iunie. Ediţia a VI-a a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă se desfăşoară sub egida Federaţiei Române de Fotbal, cu sprijinul DSJ şi AJF Constanţa.

VIITORUL 1997, ÎN FINALA TURNEULUI SEMIFINAL

Pe terenul “Voinţa“ s-au disputat, sâmbătă şi duminică, partidele turneului semifinal al Campionatului Naţional de fotbal pentru juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997). Rezultate - Grupa A: FC Argeş - Şoimii Buzău 1-1, Viitorul Constanţa - FC Argeş 4-0 (Lazăr 2, Ailinei, Ene); Grupa B: Poli Iaşi - FC Oneşti 7-1, Steaua - Poli Iaşi 1-0. În urma acestor rezultate, finala turneului semifinal va avea loc marţi, de la ora 9.30, pe terenul “Voinţa“, între Viitorul Constanţa (antrenori Ionel Melenco şi Cosmin Constantin) şi Steaua Bucureşti. Câştigătoarea turneului semifinal de la Constanţa va obţine calificarea în finala CN, programată pe 25 iunie, la Mogoşoaia, în timp ce învinsa va juca în finala mică.

VIITORUL 1995, O NOUĂ VICTORIE ÎN TURNEUL SEMIFINAL

Echipa de juniori C a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ a reuşit să câştige, duminică, prima partidă susţinută la turneul semifinal al Campionatului Naţional pentru această categorie de vârstă şi care se desfăşoară în această perioadă la Ovidiu. În primul joc din Grupa A, elevii profesorilor Lucian Marinof şi Nicolae Roşca s-au impus, cu 2-0 (Bîrcea, Bălaşa), în faţa formaţiei Chimia Brazi,. Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă şi duminică - Grupa A: Chimia Brazi - LPS Buzău 2-0; Grupa B: Steaua - Ceahlăul 3-0, Steaua - Bacău 2-0. Următoarele partide vor avea loc astăzi, la Ovidiu, după următorul program - Grupa A: Viitorul Constanţa - LPS Buzău (ora 17.30); Grupa B, ora 19.00: Ceahlăul Piatra Neamţ - FCM Bacău. Miercuri, de la ora 10.00, la Ovidiu, va avea loc finala turneului semifinal, între câştigătoarele celor două grupe. Câştigătoarea turneului semifinal de la Constanţa va obţine calificarea în finala CN, programată pe 27 iunie, la Mogoşoaia, în timp ce învinsa va juca în finala mică.

SĂGEATA STEJARU RENUNŢĂ LA MAI MULŢI JUCĂTORI

Conducerea clubului Săgeata Stejaru a decis să renunţe la mai mulţi jucători, dorindu-se să se pună miza pe jucătorii tineri. Astfel, Cristian Dicu, Alin Paleacu, Octavian Gheorghiţă, Ştefan Ciobanu, Sergiu Mavriche şi spaniolul Victor Aldana au fost anunţaţi că nu mai intră în vederile antrenorului Aurel Şunda. Împrumutul jucătorilor Ionuţ Dobrea, Sergiu Costea, Lucian Turcu şi Cătălin Vlaicu a expirat, dar se doreşte păstrarea lor la echipă şi pentru ediţia viitoare. Reunirea echipei este programată pentru 5 iulie, la Constanţa, unde, timp de o săptămână, se vor efectua antrenamente pe stadionul “Portul“. Până la începerea noului sezon este programat şi un cantonament la Piatra Neamţ.

MARICA, DORIT DE FIORENTINA

Gruparea italiană Fiorentina este interesată de serviciile atacantului român de la VfB Stuttgart, Ciprian Marica, a anunţat, ieri, site-ul violanews.com. „Ciprian Marica, în vârstă de 24 de ani, a fost semnalat conducătorilor de noul antrenor Sinişa Mihajlovic. Marica are contract până la 2012 cu VfB Stuttgart şi este cotat la cinci milioane de euro”, a notat violanews.com. Potrivit sursei citate, Marica mai este dorit în Italia de Palermo şi Sampdoria.

PLAN PENTRU TRANSFERUL LUI MUTU

Clubul AC Fiorentina a luat în discuţie, în cadrul unui Consiliu de Administraţie, păstrarea atacantului Adrian Mutu până în perioada de transferuri din ianuarie 2011, după terminarea celor nouă luni de suspendare dictate împotriva fotbalistului român, a anunţat “Gazzetta dello Sport”. „Consiliul Fiorentinei a adus pe ordinea de zi, în special, cazul campionului român. Pe lângă problema celor 17 milioane de euro pe care le are de plătit, s-a discutat despre ipoteza unei eventuale descalificări din partea FIFA în cazul în care jucătorul nu îşi va plăti datoria. Astfel, jucătorul are o lună la dispoziţie pentru a plăti o sumă ce pare imposibil de plătit, cu riscul de a fi suspendat de FIFA până la achitarea datoriei. Chestiune de ani, ce pune în pericol chiar cariera jucătorului, care mai are contract cu Fiorentina până în 2012. Pentru moment, nu există oferte adevărate de transfer pentru Mutu, aşa că ideea e să-l păstreze, să revină pe gazon la 30 octombrie şi să se caute un cumpărător în ianuarie”, a notat cotidianul italian. În schimb, directorul sportiv Pantaleo Corvino a declarat că Mutu este pus pe lista de transferuri, însă, dacă nu va fi vândut, poate fi “asul din mânecă”.

DĂNCIULESCU A PROMOVAT ÎN PRIMERA DIVISION

Fostul atacant dinamovist Ionel Dănciulescu a promovat, matematic, în Primera Division, cu Hercules Alicante, după ce echipa sa a câştigat meciul din ultima etapă, 2-0 pe terenul lui Real Union. Golurile echipei lui Dănciulescu au fost reuşite de fostul galactic Javier Portillo, în min. 17, şi de Deskarga, autogol, în min. 54. Alături de Hercules, în prima ligă au mai promovat Real Sociedad şi Levante. Marea perdantă este Betis Sevilla, care nu a obţinut promovarea deşi a fost la egalitate de puncte, 71, cu Hercules şi Levante. Pentru că a promovat în prima ligă, contractul lui Dănciulescu a fost prelungit automat.

REINA VREA SĂ CONTINUE LA LIVERPOOL

După un sezon dezastruos, în care FC Liverpool a ratat toate obiectivele, se anunţă numeroase schimbări la echipă. Antrenorul Rafael Benitez a plecat deja la Inter şi este posibil să-l ia cu el la Milano şi pe Javier Mascherano, căpitanul naţionalei Argentinei. Se zvoneşte că nici liderii de valoare ai “Cormoranilor”, Steven Gerrard şi Fernando Torres, nu vor continua la Liverpool, situaţie care îl îngrijorează pe portarul Pepe Reina. „Bineînţeles că sunt îngrijorat de incertitudinea privind viitorul lui Fernando şi Stevie. Fără ei, va fi greu să revenim în top. Sper ca toate probleme să se rezolve, iar cu ajutorul lor şi al noului antrenor să edificăm o nouă echipă. Suntem cu toţii în aceeaşi barcă şi vrem să redăm strălucirea acestui club”, a declarat Reina pentru SkySports.

A MURIT MANUTE BOL

Fostul baschetbalist sudanez Manute Bol (2,31 m), care a evoluat în NBA zece sezoane, începând cu anul 1985, a murit, sâmbătă, la vârsta de 47 de ani, într-un spital din Charlottesville, a anunţat Tom Prichard, director general al grupului Sudan Sunrise. Bol fusese spitalizat pentru o problemă renală. „Sudanul şi lumea întreagă au pierdut un erou, un exemplu pentru noi toţi. Manute, ne vei lipsi”, a declarat Prichard, unul dintre responsabilii grupului care promovează reconcilierea în această ţară africană. Manute Bol a jucat în NBA pentru Washington Bullets, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers şi Miami Heat. Janis Ricker, responsabil al operaţiunilor pentru Sudan Sunrise, a asigurat că organizaţia va continua eforturile pentru realizarea visului lui Manute Bol, de a construi 41 de şcoli în Sudan.