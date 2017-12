FINALĂ CONSTĂNŢEANĂ PENTRU BRONZ LA JUNIORI REPUBLICANI A

Astăzi, de la ora 16.00, la Mogoşoaia, este programată finala mică a Campionatului Naţional rezervat juniorilor republicani A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1991), în care se vor întâlni formaţiile constănţene Viitorul şi Metalul. În semifinale, Viitorul a pierdut duelul cu echipa CFR Cluj (0-1 şi 0-2), în timp ce Metalul a cedat în confruntarea cu ACU Arad (1-1 şi 0-4). Finala mare, CFR Cluj - ACU Arad, se va disputa de la ora 18.00.

O NOUĂ VICTORIE PENTRU ACADEMIA DE FOTBAL “GHEORGHE HAGI” LA JUNIORI D

Ieri, pe terenul ITC din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” din Constanţa, s-au disputat partidele din etapa a doua a turneului zonal al Campionatul Naţional de fotbal rezervat juniorilor D (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997). Rezultate: Viitorul Chirnogi - CSS Tulcea 1-7 şi Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” - Luceafărul Brăila 5-1. Joi sunt programate ultimele două jocuri: Luceafărul Brăila - CSS Tulcea (ora 9.30) Academia Hagi - Viitorul Chirnogi (ora 11.00).

ALŢI DOI ROMÂNI VOR BOXA ÎN SFERTURILE CE

La Campionatele Europene de box de la Moscova, marţi şi miercuri au fost programate sferturile de finală. Pe lângă constănţeanul Ionuţ Gheorghe, care a boxat aseară, în lupta pentru medalii au mai rămas alţi doi pugilişti români, învingători în optimile de finală disputate luni. Răzvan Andreiana (54 kg) l-a învins la puncte (6-2) pe finlandezul Matti Koota şi îl va întâlni în meciul decisiv pentru o medalie pe Eduard Abzalimov (Rusia). Constantin Bejenaru (91 kg) a dispus la puncte (9-5) de albanezul Christian Demaj şi va lupta în sferturi cu Egon Mehonţev (Rusia). La cat. 64 kg, Georgian Popescu a cedat la puncte (3-9) în meciul cu armeanul Gracia Djavahian.

A TREIA ETAPĂ ÎN TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

Italianul Gianpaolo Biolo, de la echipa San Marco Concrete, a câştigat a treia etapă din Turul Ciclist al României, disputată ieri, pe traseul Vatra Dornei - Câmpulung - Gura Humorului - Fălticeni - Suceava (137 km). Biolo a terminat cursa în 3 ore, 27 de minute şi 12 secunde. Sosirea rutierilor la linia de finiş s-a făcut în bloc, astfel că toţi cei aflaţi în plutonul fruntaş vor primi acelaşi timp ca şi italianul Gianpaolo Biolo. Podiumul etapei a treia a fost unul format numai din italieni, locul al doilea fiind ocupat de Andrea Magrin (Cycling Team Friuli), iar poziţia a treia de Andrea Pinos (Tuşnad Cycling Team). Tricoul galben va fi purtat şi în etapa a patra de bulgarul Vladimir Koev, de la echipa Vivelo Bulgaria. Alexandru Ciocan (CS Dinamo) va purta tricoul albastru, acordat celui mai bine clasat român din ierarhia generală. Tricoul alb, care este oferit celui mai combativ rutier, va fi purtat în cea de a patra etapă de grecul Iannis Tamouridis. Tricoul verde, oferit celui mai bun căţărător, a fost preluat de italianul Bruno Rizzi (Tuşnad Cycling Team), iar cel roşu, pentru cel mai bun sprinter, a fost păstrat de Piergiacomo Marcolina (Cycling Team Friuli). A patra etapă este programată azi, începând cu ora 13.00. Această etapă va fi cea mai lungă de la a 47-a ediţie a Turului României, 226 km, pe ruta Suceava - Câmpulung - Suceviţa - Rădăuţi - Siret - Bucecea - Botoşani.

BRINKLEY, URMĂTORUL ADVERSAR AL LUI BUTE

Pugilistul Lucian Bute se va lupta cu boxerul american Jesse Brinkley pentru titlul mondial în versiunea IBF, a anunţat, ieri, preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja. „Jesse Brinkley a fost desemnat de IBF drept challenger obligatoriu. În cazul în care Brinkley se va accidenta, atunci Bute va întâlni un alt pugilist”, a spus Obreja, care a adăugat că până la sfârşitul lunii iunie trebuie să îi anunţe pe reprezentanţii Interbox dacă meciul pentru titlul mondial va avea loc în România sau în altă ţară.

JO JO DAN NU RENUNŢĂ LA VISUL DE A CÂŞTIGA TITLUL MONDIAL

Pugilistul Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, a declarat că şi-ar dori să urce în categorie, de la 63,5 kg la 67 kg, dar a precizat că va lupta doar acolo unde va avea ocazia să se bată pentru titlul mondial la profesionişti. El a fost învins, în meciul de sâmbătă, pentru titlul interimar al categoriei semimijlocie, în versiunea WBC, disputat la Istanbul, de turcul Selciuk Aydîn. „Mi-aş dori să lupt la 67 de kilograme, să fac performanţă. Mă simt mult mai bine şi la antrenamente la această categorie. Sunt mai puţin stresat cu pierderea kilogramelor. Mă antrenez mai bine, am mai multă energie, am mai multă putere în pumni. O să lupt însă acolo unde o să am şansa să o fac pentru titlul mondial. Nu aveam mai multă forţă decât turcul, dar vă asigur că el a simţit forţa pumnilor mei, l-am ghicit de două ori în burtă la sfârşitul rundei a noua şi la finalul meciului, în runda a 12-a”, a spus Ionuţ Ion. Jo Jo Dan a afirmat că experienţa căpătată în meciul cu Selciuk este benefică pentru viitorul său în boxul profesionist şi că ar dori ca o eventuală revanşă să aibă loc în România, dar nu exclude nici Turcia ca loc de disputare al întâlnirii.