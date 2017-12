CONSTANŢA ARE UN BOXER CAMPION NAŢIONAL LA TINERET

La Craiova sunt programate astăzi, de la ora 11.00, finalele Campionatelor Naţionale de box pentru tineret (sportivi de 17-18 ani). În gala finală vor urca treptele ringului şi doi pugilişti constănţeni, care se vor întâlni la categoria 57 kg, astfel că delegaţia noastră are asigurat un titlu de campion! În semifinalele de ieri, Mihai Oprea (CS Farul Constanţa) a câştigat la puncte meciul cu Marcel Arădoaie (Dinamo Bucureşti), la fel ca şi Ionuţ Băluţă (CS Năvodari) în faţa lui Vasile Craiu (CSM Iaşi). Constanţa se întoarce şi cu două medalii de bronz de la Craiova, cucerite de Florin Panait (48 kg, Axiopolis Cernavodă) şi Ionuţ Vizitiu (60 kg, CS Năvodari), ambii învinşi la puncte în semifinale. Panait a pierdut în faţa lui Andrei Logoş (CSS Sighet), însă a boxat foarte bine în faţa unui multiplu medaliat la competiţiile naţionale, iar Vizitiu a fost învins de Dorel Motocan (Motorul Arad). La Craiova oficiază şi doi arbitri constănţeni, Marius Miron şi Adrian Tănase (ambii din Năvodari), iar delegat general al competiţiei este arbitrul AIBA Toma Matei, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Constanţa.

SEMIFINALE CN DE RUGBY U16

La Constanţa, pe stadionul de rugby “Farul“, vor avea loc astăzi semifinalele Campionatului Naţional de rugby Under 16 (jucători născuţi în 1994 şi 1995). Echipa constănţeană RCJ Farul, antrenată de Adrian Tinca, va juca în ultimul meci al zilei, de la ora 18.30, împotriva formaţiei CSS Gura Humorului, în a doua semifinală a turneului 1-4. Iată programul celorlalte meciuri de vineri - ora 9.00: CSS Bega Timişoara - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu“ Bucureşti (semifinală turneul 5-8); ora 10.00: RC Arieşul Turda - CTMRTF Bucureşti (semifinală turneul 5-8); ora 17.30: CSS Tecuci - Steaua Bucureşti (semifinală turneul 1-4). Finalele pentru locurile 5-6 şi 7-8 vor avea loc sâmbătă, iar finalele pentru locurile 1-2 şi 3-4, duminică.

SÂMBĂTĂ ÎNCEP CE DE BOX

Ediţia a 38-a a Campionatelor Europene de box pentru seniori va avea loc la Moscova, între 5 şi 13 iunie, pe ringul instalat la Palatul de gheaţă “Megasport”. La competiţie vor participa şapte boxeri români, antrenaţi de Dorel Simion (antrenor coordonator), Felix Păun şi Adolf Ivanovici: 54 kg - Răzvan Andreiana; 60 kg - Gabriel Podaşcă; 64 kg - Georgian Popescu; 69 kg - Ionuţ Gheorghe (CS Farul Constanţa); 75 kg - Ronald Gavril; 81 kg - Alexandru Cristofor; 91 kg - Constantin Bejenaru. „Plecăm la această competiţie cu speranţa că va fi un nou început pentru boxul românesc la nivel de seniori. Dorel Simion nu are impus nici un obiectiv la aceste Campionate Europene, dar noi, staff-ul federaţiei, ştim că avem potenţial să obţinem una sau două medalii”, a declarat Vasile Cîtea, vicepreşedintele FR Box şi conducătorul delegaţiei României la Moscova.

SINGURAN ŞI SPĂLĂŢELU VOR ÎNOTA LA CB PENTRU JUNIORI

La sfârşitul acestei săptămâni, la Varna, sunt programate Campionatele Balcanice de înot pentru juniori, competiţie la care România participă cu 20 de sportivi, 10 fete (născute 1994-1995) şi 10 băieţi (născuţi 1992-1993). Din delegaţie fac parte şi doi înotători de la CS Farul Constanţa, Andra Singuran (n. 1995) şi Mihai Spălăţelu (n. 1993). Singuran înoată la 100 m şi 200 m liber, dar şi la ştafetele de 4x100 m şi 4x200 m liber, în timp ce Spălăţelu participă la 100 m şi 200 m spate şi la 1.500 m liber. Delegaţia României este condusă de antrenorul federal Octavian Tileagă.

HANDBALIŞTII ROMÂNI ÎNTÂLNESC UCRAINA

Naţionala de handbal masculin a României susţine astăzi şi mâine, de la ora 19.00, la Ploieşti, două partide amicale în compania reprezentativei Ucrainei. Din lotul convocat de selecţionerul Vasile Stângă fac parte şi şapte jucători de la HCM Constanţa: Popescu, Stănescu, Toma, Sabou, Sadoveac, Mureşan şi Csepreghi. Meciurile fac parte din programul de pregătire pentru “dubla” cu Rusia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2011, care va avea loc în Suedia. Prima partidă va avea loc la Bucureşti, pe 12 iunie, iar returul o săptămână mai târziu, în Rusia.

ALINA DUMITRU, CAPUL DE AFIŞ AL ETAPEI DE CUPĂ MONDIALĂ

Judoka Alina Dumitru se pregăteşte intens pentru participarea la etapa de Cupă Mondială, care va avea loc la Bucureşti, sâmbătă şi duminică. Campioana olimpică şi europeană a precizat că va avea emoţii mai mari decât de obicei pentru că va trebui să concureze acasă. „Va fi mai greu să concurez acasă. Emoţiile vor fi puţin mai mari, va fi şi o presiune în plus pe mine şi îi voi avea aproape de mine pe părinţi şi pe prieteni. Sper să trec peste toate astea, pentru că fiecare punct contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Orice cupă este importantă pentru orice sportiv”, a spus Alina Dumitru, care spune că adversarele sale şi-au luat măsuri speciale împotriva sportivei din România, după ce aceasta a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, din anul 2008. „După ce am învins-o pe Ryoko Tani la Beijing, japonezele şi-au luat măsuri speciale pentru mine, dar toate adversarele de la categoria mea m-au vizionat foarte atent, iar acest lucru îl simt în fiecare meci. Urmează ca şi eu să lucrez şi să mă pregătesc pentru fiecare adversară. Obiectivul principal pentru acest an este o medalie de aur la Campionatul Mondial, dar nu las la o parte nici celelalte competiţii”, a adăugat Alina Dumitru.