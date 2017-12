ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul etapei de duminică, din Campionatul Judeţean de fotbal (ora 12.00) - SERIA NORD (etapa a 27-a): Sport Club Horia - Recolta Nicolae Bălcescu (ora 15.00); Dunaris Topalu - Gloria Seimeni; Ulmetum Pantelimon - Viitorul Fîntînele; Viitorul Vulturu - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu; Voinţa Siminoc - Pescăruşul Gîrliciu; Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Tîrguşor 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat); Ştef Serv Seimeni - Sportul Tortomanu 0-3 (gazdele s-au retras din campionat); SC Val Poarta Albă - Voinţa Valu lui Traian 0-3 (gazdele s-au retras din campionat). SERIA SUD (etapa a 24-a): CSS Medgidia - Danubius Rasova-Ostrov (stadion “Cimentul”); Progresul Dobromir - AS Carvăn (se joacă la Lespezi, de la ora 15.00); AS Ciocîrlia - Inter Ion Corvin; ELIF Fîntîna Mare - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Viitorul Cobadin - Trophaeum Adamclisi; Marmura Deleni - CS II Peştera (se joacă la Pietreni). Meciul Sacidava Aliman - AS Independenţa a fost amânat. SERIA EST (etapa a 24-a): CFR Constanţa - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Viitorul Mereni - Viitorul Cerchezu (se joacă la Osmancea); Unirea Topraisar - CS Agigea; Vulturii Cazino Constanţa - Avîntul Comana (teren “Farul II”); Sparta II Techirghiol - CS II Eforie; Fulgerul Chirnogeni - AS Bărăganu; Recolta Negru Vodă - Luceafărul Amzacea (se joacă la Chirnogeni, de la ora 14.30).

SEMIFINALELE CN DE JUNIORI REPUBLICANI A

Calificate în semifinalele Campionatului Naţional al juniorilor republicani A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1991), Viitorul Constanţa şi Metalul Constanţa vor disputa, duminică, partidele din manşa tur. Astfel, Viitorul va întâlni, la Ovidiu, de la ora 9.30, pe CFR Cluj, iar Metalul va juca manşa tur tot pe teren propriu (terenul “Metalul” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”), de la ora 11.00, împotriva echipei ACU Arad.

VIITORUL CONSTANŢA, LA TURNEUL ZONAL AL JUNIORILOR C

Formaţia de juniori C (jucători născuţi în 1995 şi mai mici) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, pregătită de Lucian Marinof şi Nicolae Roşca, a devenit campioana judeţului Constanţa şi s-a calificat la faza zonală a Campionatului Naţional rezervat acestei categorii de vârstă. În returul finalei pe judeţ, Viitorul a pierdut, pe teren propriu, cu 0-1 (gol Gogan), meciul cu FC Farul, dar s-a calificat graţie victoriei obţinute în tur, pe terenul Farului, cu 2-1. De menţionat că, în min. 45, Farul a ratat un penalty prin Dincă. Juniorii C de la Viitorul vor participa, în perioada 9-13 iunie, la turneul zonal care va reuni campioanele judeţelor Constanţa, Brăila, Tulcea şi Călăraşi.

TIR CU ARCUL LA EFORIE

Duminică, începînd cu ora 12.00, pe terenul de lângă hanul “Hora” din Eforie Sud, va avea loc Cupa Presei la tir cu arcul. Competiţia, ajunsă la ediţia a 3-a şi derulată sub egida Federaţiei Române de Tir cu Arcul, este organizată de Primăria Eforie, Clubul Sportiv “Aikido” Eforie şi Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa. Tot duminică va avea loc şi Cupa “Eforie” la tir cu arcul, competiţie organizată, în mod tradiţional, la sfârşitul lunii mai.

BC ATHLETIC A PIERDUT PRIMUL MECI LA TURNEUL SEMIFINAL

BC Athletic Constanţa a pierdut, scor 80-81, prima partidă susţinută, vineri, la Miercurea Ciuca, în faţa formaţiei locale, în turneul semifinal al Diviziei B la baschet masculin. „Am început timoraţi, iar la pauza mare eram conduşi cu 25 de puncte. Sferturile 3 şi 4 au fost foarte bune pentru noi. Am recuperat punct cu punct, iar cu zece secunde înainte de final am beneficiat de două aruncări libere la scorul de 82-80 pentru Miercurea Ciuc. Dan Răducanu a transformat doar una, am mai avut un atac, însă arbitrii nu au mai acordat faultul care se cuvenea. Suntem optimişti însă că putem învinge Galaţiul şi Iaşiul în ultimele două jocuri pentru a ne califica la turneul final“, a declarat Bogdan Ivanovici, unul dintre cei mai experimentaţi jucători constănţeni. În celălalt meci disputat vineri: Poli Iaşi - CSU Galaţi 82-63. Programul partidelor - sâmbătă: Iaşi - Miercurea Ciuc (ora 16.00), Constanţa - Galaţi (ora 18.00); duminică: Miercurea Ciuc - Galaţi (ora 13.00); Constanţa - Iaşi (ora 15.00). La turneul final se califică primele două clasate.

SENIOARELE LUPTĂ PENTRU LOCURILE 11-12 LA CM DE TENIS DE MASĂ

Campionatul Mondial de tenis de masă pentru echipe a continuat, vineri, la Moscova. La feminin, România a fost trimisă în lupta pentru locurile 11-12, unde sâmbătă, de la ora 18.30, va întâlni Croaţia. Elizabeta Samara, Daniela Dodean şi Bernadette Szocs au ratat, joi seară, calificarea în sferturile de finală ale întrecerii, fiind eliminate de Germania, scor 1-3. Nemţoaicele au produs, vineri, supriza competiţiei, după ce au eliminat din cursa spre medalii Hong Kong, reprezentativă de care au trecut cu 3-1, ajungând în semifinale. Tricolorele au suferit, vineri, o nouă înfrângere în turneul locurilor 9-12, fiind învinse, pentru a doua oară la această ediţie, scor 1-3, de reprezentativa Taipeiului, adversara româncelor şi în faza grupelor. Pentru România nu a evoluat Elizabeta Samara, care s-a accidentat în meciul cu Jiaduo Wu, ultimul din întâlnirea cu Germania, din sferturi. Samara a fost înlocuită de Camelia Postoacă. La masculin, elevii lui Mircea Dinu au înfruntat, vineri seară, Italia, în turneul locurilor 21-24, după ce au ocupat ultimul loc în Grupa B.

HĂNESCU, ÎN TURUL 3 LA ROLAND GARROS

Amânată cu o zi din cauza ploii, partida dintre Victor Hănescu, cap de serie nr. 31, şi Yuri Schukin (Kazakhstan), din turul secund al probei de simplu a turneului de Grand Slam de la Roland Garros, a deschis ziua de vineri la Paris. Conform aşteptărilor, tenismenul român s-a impus fără mari probleme, în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. În turul următor, Hănescu îl va întâlni pe sârbul Novak Djokovic, cap de serie nr. 3, care l-a depăşit, vineri, în runda secundă, pe japonezul Kei Nishikori, cu 6-1, 6-4, 6-4. Hănescu şi Djokovic s-au întîlnit până acum de trei ori, sârbul câştigând de fiecare dată. Ultimul meci jucat între cei doi a fost în 2009, la Openul Chinei, când Djokovic l-a eliminat din primul tur pe Hănescu, cu 6-3, 7-5. Cea mai bună performanţă obţinută de Hănescu pe zgura pariziană este sfertul de finală din 2005, cînd a pierdut în faţa lui Roger Federer, în timp ce Djokovic a fost semifinalist în 2007 şi 2008, dar a fost învins, de fiecare dată, de Rafael Nadal.

DULGHERU A RATAT CALIFICAREA ÎN OPTIMI LA ROLAND GARROS

Jucătoarea română de tenis Alexandra Dulgheru, cap de serie numărul 31, a ratat calificarea în optimile de finală ale turneului de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Dulgheru a fost învinsă, vineri, în turul 3, de daneza Caroline Wozniacki, cap de serie nr. 3. Wozniacki s-a impus, cu 6-3, 6-4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 46 de minute. Pentru participarea la turneul parizian, Dulgheru va primi un cec în valoare de 42.000 de euro.

ROMÂNIA - ELVEŢIA, ÎN PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL FEMININ

Cu biletele în buzunar pentru Campionatul European din luna decembrie, naţionala feminină de handbal a României susţine, sâmbătă, de la ora 11.00, la Tg. Mureş, ultima partidă din cadrul Grupei I a preliminariilor. Elevele lui Radu Voina, aflate pe locul secund, cu 7 puncte, vor evolua în compania Elveţiei, echipă clasată pe poziţia a treia în grupă, cu 4p, dar care a ratat calificarea la turneul final. Liderul grupei este Ucraina (9p), care va primi vizita Portugaliei (0p). Situaţia în clasamentul grupei nu se va schimba, indiferent de rezultatele înregistrate în ultima rundă.

TURNEUL “DE COMPLETARE” ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Federaţia Română de Handbal (FRH) a hotărât să organizeze în această săptămână, la Tîrgovişte, un turneu “de completare” a Ligii Naţionale de handbal feminin în cazul în care una dintre cele 14 echipe angrenate în lupta pe prima scenă ar renunţa la înscrierea în ediţia viitoare a campionatului. FRH a invitat la acest turneu patru echipe, Rapid Bucureşti şi Ştiinţa Bacău, echipe care au retrogradat din Liga Naţională la finalul sezonului 2009-2010, CSM Ploieşti şi Universitatea Timişoara, dar ultima a refuzat participarea. În aceste condiţii, s-a decis ca sistemul de joc al turneului să fie “fiecare cu fiecare”, rezulatele înregistrate în primele două runde, desfăşurate, joi şi vineri, fiind următoarele: Ştiinţa Bacău - CSM Ploieşti 23-24 (7-11) şi Rapid Bucureşti - Ştiinţa Bacău 33-39 (15-16). Sâmbătă, de la ora 11.00, este programată ultima partidă a turneului: CSM Ploieşti - Rapid Bucureşti.

ETAPA A 32-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă, de la ora 11.00, vor avea loc partidele etapei a 32-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program: FC Bihor - FC Silvania, Gaz Metan CFR Craiova - CSM Rm. Vîlcea, FC Baia Mare - Dacia Mioveni, FCM Tg. Mureş - Arieşul Turda, FC Argeş - U. Cluj, CS Otopeni - UT Arad. Rezultate: Mureşul Deva - Drobeta Tr. Severin 3-0, Minerul Lupeni - Jiul Petroşani 3-0. Clasament: 1. Mioveni 62p; 2. U. Cluj 60p (golaveraj: +32); 3. Tg. Mureş 60p (+26); 4. UTA 55p; 5. FC Argeş 50p; 6. CS Otopeni 44p; 7. FC Silvania 40p; 8. Rm. Vîlcea 36p (+6); 9. FC Bihor 36p (+4); 10. Turda 36p (-1); 11. CFR Craiova 36p (-3); 12. Lupeni 36p (-4); 13. Baia Mare 34p; 14. Deva 31p; 15. Jiul 26p; 16. Covaci 20p; 17. Tr. Severin 17p (* - CS Otopeni este penalizată cu 3 puncte).