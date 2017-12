TURUL SECUND ÎN CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

La mijlocul acestei săptămâni au avut loc partidele contînd pentru al doilea tur al Cupei României la fotbal, ediţia 2010-2011, faza pe judeţ. Rezultatele înregistrate: Gloria Albeşti - GSIB Mangalia 1-2; Dacia Mircea Vodă - Axiopolis Sport Cernavodă 0-2; Dunărea Ciobanu - Carsium Hîrşova 3-3, 4-5 după lovituri de departajare; Ştiinţa Poarta Albă - Aripile Mihail Kogălniceanu 2-2, 2-4 după lovituri de departajare; Viitorul Mereni - CS Peştera 1-3; Municipal Constanţa - Perla Murfatlar 4-2; Sportul Tortoman - Dunărea Ostrov-Rasova 2-0; Unirea Topraisar - Viitorul Pecineaga 3-0; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - CSO Ovidiu 2-1; AS Carvăn - Sport Prim Oltina 3-2; Marmura Deleni - Gloria Băneasa 2-3; Vulturii Cazino Constanţa - Elpis Constanţa 3-2; CS Agigea - Farul Tuzla 3-2. Echipele învingătoare s-au calificat pentru turul următor al competiţiei, al treilea, programat pe 1 iunie.

HAGI, ÎN CĂUTARE DE NOI TALENTE

În cadrul unui nou proiect, “Din spatele blocului în faţa tribunei”, care se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, Gheorghe Hagi speră să găsească viitori fotbalişti. Competiţia va începe la jumătatea lunii iunie şi se va disputa în patru oraşe: Cluj-Napoca (12-13 iunie), Timişoara (19-20 iunie), Bucureşti (26-27 iunie) şi Constanţa (24 iulie). Semifinalele şi finala vor avea loc la Mamaia, pe 25 iulie. O echipă va fi formată din cinci jucători, iar o partidă va dura 10 minute sau se va încheia, mai repede, în momentul în care una dintre formaţii va avea un avantaj de două goluri.

PROBLEME PENTRU ECHIPA NAŢIONALĂ ÎN UCRAINA

Echipa naţională a României a ajuns, ieri la Kiev, acolo unde va juca un meci amical, sâmbătă, de la ora 20.30, în compania selecţionatei Ucrainei. Gazdele nu prea i-au băgat în seamă pe tricolori, care nu au fost aşteptaţi la aeroport de niciun reprezentant al federaţiei ucrainene! Jucătorii au fost nevoiţi să mute singuri bagajele de câteva tone, în condiţiile în care la Kiev ploua cu găleata.

LĂCĂTUŞ PLEACĂ ÎN SPANIA

Antrenorul Marius Lăcătuş şi-a anunţat, ieri, demisia de la FC Vaslui, anunţând că se va muta cu familia în Spania. Lăcătuş se va stabili definitiv în oraşul Oviedo, acolo unde a jucat pentru echipa din localitate în perioada 1991-93. „Nici dacă ar fi câştigat campionatul şi Cupa României nu ar fi rămas la Vaslui”, a declarat Adrian Porumboiu, finanţatorul echipei din Vaslui.

MAGIC, ÎNCĂ UN PAS SPRE ISTORIE

Orlando Magic a reuşit al doilea succes în finala Eastern Conference din play-off-ul NBA într-o tentativă aproape imposibilă de a reveni de la 0-3. Era, însă, un succes aşteptat, Celtics menajându-şi forţele pentru meciul din această noapte, programat la Boston. Howard - 21p, 10 recuperări şi 5 capace şi Nelson - 24p au contribuit decisiv la victoria gazdelor, care continuă să viseze la o minune. Nici o echipă în istoria NBA nu a reuşit să revină de la 0-3 şi să câştige, dar au existat trei echipe care au reuşit să revină până la meciul al şaptelea, pierdut însă. Scor final: Orlando Magic - Boston Celtics 113-92 (2-3 la general).

ANTRENOR NOU LA SAMPDORIA

Italianul Domenico Di Carlo este noul antrenor principal al echipei Sampdoria, semnând un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Di Carlo îl va înlocui la Sampdoria pe Luigi Del Neri, care a ajuns la o întelegere cu gruparea Juventus Torino. Ultima echipă la care a activat Domenico Di Carlo a fost Chievo Verona. „Nu a fost uşor să plec de la Chievo. Eram convins că voi rămâne la Verona, dar apoi a venit oferta de la Sampdoria şi nu am putut refuza. Personal, este un mare pas înainte. Voi pregăti o echipă care va juca în preliminariile Ligii Campionilor, dar va fi foarte greu, deoarece Del Neri a reuşit performanţe incredibile aici“, a spus Di Carlo.

PEREZ, CRITICAT DE PELLEGRINI

Fostul antrenor al formaţiei Real Madrid, Manuel Pellegrini, îl critică pe Florentino Perez pentru modul în care a condus clubul de pe Santiago Bernabeu în ultimul an. „Antrenorul nu a avut niciodată un cuvânt de spus în modul în care trebuia să joace echipa, dar pe teren am introdus doar pe cine am vrut eu. A fost foarte dificil să păstrez o relaţie cu Perez, nu am mai vorbit cu el din luna august. Mi-aş fi dorit să îl cunosc mai bine ca preşedinte şi ca om, dar nu s-a putut. Mi-aş fi dorit ca Sneijder şi Robben să rămână, dar nu am avut niciodată o discuţie cu cei de la Real Madrid. Nu m-au întrebat dacă îi prefer pe Cristiano Ronaldo şi Kaka sau pe Sneijder şi Robben. Perez a decis să îi vândă pe Robben şi Sneijder şi a greşit. Antrenorul ar trebui să aibă un cuvânt mai important de spus. Eu m-am simţit micuţ“, a spus Pellegrini.

CAPELLO NU PLEACĂ DE LA NAŢIONALA ANGLIEI

Selecţionerul Angliei, italianul Fabio Capello, a declarat că nu are nicio intenţie de a părăsi naţionala engleză pentru a prelua formaţia Internazionale Milano, după Campionatul Mondial. „Am un contract cu Federaţia Engleză (FA) şi singurul mod de a-i pune capăt este să mă dea afară. Văd că numele meu este asociat cu funcţii în Italia şi Spania, dar sunt fericit aici cu FA”, a declarat Capello. Italianul are o lungă experienţă în Serie A, unde a antrenat formaţiile AC Milan, Juventus Torino şi AS Roma, iar mai multe publicaţii internaţionale susţin că ar fi dorit la Inter în locul lui Jose Mourinho.

FC PORTO S-A DESPĂRŢIT DE ANTRENORUL JESUALDO FERREIRA

FC Porto şi antrenorul Jesualdo Ferreira au pus capăt, „de comun acord”, contractului care expira la finalul sezonului viitor. Jesualdo Ferreira, în vârstă de 64 de ani, a câştigat de trei ori consecutiv titlul în Portugalia (2007, 2008, 2009) cu FC Porto, dar în acest sezon campionatul i-a revenit rivalei Benfica Lisabona. În acest sezon, FC Porto a câştigat doar Cupa Portugaliei. Numele succesorului lui Ferreira va fi anunţat în zilele următoare.

MANCHESTER CITY VREA JUCĂTORI DE LA REAL MADRID

Clubul englez Manchester City se interesează de mai mulţi jucători de la Real Madrid, argentinienii Fernando Gago şi Gonzalo Higuain, precum şi olandezul Rafael Van der Vaart. Conform cotidianului Marca, reprezentanţi ai lui Manchester City au fost la Madrid pentru a discuta posibilele transferuri ale lui Higuain şi Gago, pentru care gruparea engleză a oferit deja 50 de milioane de euro. Negocierile vor continua, însă Marca scrie că totul depinde de opţiunile noului antrenor de la Real, Jose Mourinho. Manchester City a terminat pe locul 5 în campionatul englez şi s-a calificat pentru ediţia viitoare a UEFA Europa League.

TORRES ŞI-A RELUAT ANTRENAMENTELE

Indisponibil încă de la începutul lunii aprilie, atacantul Fernando Torres şi-a reluat, ieri, antrenamentele la capacitate maximă, pregătindu-se cot la cot cu ceilalţi componenţi ai lotului Spaniei. În vârstă de 26 de ani, Fernando Torres a suferit o intervenţie chirurgicală la genunchi în luna aprilie, dar acum este complet refăcut şi va putea juca la turneul final al CM din Africa de Sud.