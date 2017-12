FINALA CE DE HANDBAL MASCULIN

Campionatul European de handbal masculin din Austria se va încheia duminică. Sâmbătă sunt programate trei partide - de la ora 12.30, finala pentru locurile 5-6: Danemarca - Spania; semifinalele - de la ora 15.00: Islanda - Franţa; ora 17.30: Croaţia - Polonia. Finala mică se va disputa duminică, de la ora 16.00, iar finala mare va avea loc tot duminică, dar de la ora 18.30 şi va fi transmisă în direct de TVR 2.

FEDERER, ÎN FINALĂ LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul elveţian Roger Federer, nr. 1 mondial, s-a calificat, vineri, în finală la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, şi îl va întâlni în ultimul act al competiţiei pe britanicul Andy Murray. Federer l-a învins în semifinale, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga. Finala de duminică va fi pentru Roger Federer a 22-a din carieră, la un turneu de Grand Slam. Elveţianul a câştigat 15, dintre care trei la Melbourne. Federer este condus de Murray, cu 6-4, în confruntările directe. În funcţie de rezultatul din finală, Andy Murray va urca pe locul 2 sau pe locul 3 în clasamentul mondial.

SURORILE VENUS ŞI SERENA WILLIAMS, ÎNVINGĂTOARE LA DUBLU LA AUSTRALIAN OPEN

Surorile Venus şi Serena Williams, cap de serie nr. 2, au câştigat, vineri, proba de dublu de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, reuşind să păstreze, astfel, titlul obţinut anul trecut. Venus şi Serena Williams s-au impus în finală, cu 6-4, 6-3, în faţa cuplului Cara Black / Liezel Huber (Zimbabwe/SUA), cap de serie nr. 1. Surorile Williams au obţinut astfel al 11-lea titlu de dublu la turneele de Grand Slam, al treilea consecutiv. De-a lungul carierei, ele au înregistrat 117 victorii în cele 135 de meciuri jucate la dublu. Sâmbătă, Serena Williams va juca şi finala de simplu la Australian Open, în compania belgiencei Justine Henin.

NADAL ARE RUPTURĂ MUSCULARĂ

Tenismanul Rafael Nadal a suferit o mică ruptură musculară la genunchiul drept, leziune care i-a provocat abandonul în sfertul de finală de la Australian Open împotriva lui Andy Murray. Nadal nu va participa la niciun turneu cel puţin o lună. După ce a făcut un RMN la Barcelona şi a fost supus unei ecografii, medicii i-au recomandat jucătorului iberic două săptămâni de repaus şi recuperare. Timpul total de recuperare este estimat la patru săptămâni. Eliminarea de la Australian Open şi absenţa din turneul de la Rotterdam, care va debuta pe 8 februarie, va duce la retrogradarea lui Nadal în ierarhia mondială de pe locul 2 pe 4 sau 5, în spatele lui Roger Federer, Novak Djokovic şi Andy Murray, plus eventual Juan Martin del Potro.

CONTRA, OMAGIAT DE GETAFE

Joi seară, Getafe a pierdut cu 0-1 partida retur cu Real Mallorca, din sferturile de finală ale Cupei Spaniei, dar s-a calificat în semifinale datorită victoriei cu 2-1 din prima manşă. „Calificarea în semifinale îi este dedicată lui Contra. A fost un jucător foarte iubit aici şi este o pierdere pentru echipă. Din punct de vedere fotbalistic, a dat totul pentru acest club”, a spus Javier Casquero despre fostul său coechipier Cosmin Contra, care şi-a anunţat marţi despărţirea de echipa spaniolă. La meciul de joi, Contra şi-a luat adio de la Getafe şi de la suporterii acestei echipe. „Acompaniat de cei doi căpitani ai echipei, Casquero şi David Belenguer, Contra a primit un tricou comemorativ, în vreme ce pe ecranul stadionului rulau imagini cu fundaşul dreapta. Aplaudat de coechipieri, de rivali, de arbitri şi de întreg stadionul, Contra a părăsit terenul emoţionat”, a scris cotidianul Marca. Contra a jucat 88 de meciuri în Primera Division pentru Getafe, marcând trei goluri. El a disputat două finale de Cupa Spaniei şi a jucat într-o ediţie a Cupei UEFA, când Getafe a ajuns în sferturi. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani va evolua cel puţin până la vară la FC Timişoara, cu care a declarat că vrea să devină campion al României.

ULTIMUL ACT LA CAN

Cupa Africii pe Naţiuni, competiţie desfăşurată în Angola, va lua sfârşit duminică. Sâmbătă, de la ora 18.00, la Benguela, este programată finala mică, Nigeria - Algeria, iar duminică, tot de la ora 18.00, dar la Luanda, se va disputa finala mare, Ghana - Egipt. Joi seară, după semifinala Egipt - Algeria 4-0, 15 suporteri ai reprezentativei Algeriei au fost arestaţi la Marsilia, pentru că au provocat incidente după înfrângerea înregistrată de naţionala ţării lor. Fanii au fost arestaţi deoarece au aruncat cu diverse obiecte în forţele de ordine care încercau să îi calmeze şi au provocat daune în mai multe magazine din oraş. Aproximativ 500 de persoane s-au strâns în Portul Vechi după fluierul final al partidei. Câţiva suporteri au aprins torţe şi au aruncat cu pietre şi sticle în forţele de ordine, care au reacţionat folosind gaze lacrimogene. Grupuri mici de suporteri au provocat incidente şi în zonele apropiate de port, unde au aprins mai multe pubele. Incidente minore au fost semnalate şi la Lyon şi Toulouse, unde au fost incendiate câteva maşini.

PORTUGALIA - SPANIA, FINALA CE DE FUTSAL

În Ungaria, la Debrecen, se încheie sâmbătă Campionatul European de fotbal în sală, competiţie începută pe 19 ianuarie. În finala mică, de la ora 19.00, se vor întâlni Azerbaidjan şi Cehia, iar în finala mare, de la ora 21.30, Portugalia va înfrunta Spania.

INTERNAZIONALE MILANO, ÎN SEMIFINALELE CUPEI ITALIEI

Internazionale Milano, fără fundaşul Cristian Chivu accidentat, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu 2-1 (Lucio 24, Balotelli 89 / Diego 10), formaţia Juventus Torino, în sferturile de finală ale Cupei Italiei, şi a acces în semifinalele competiţiei. Inter Milano va avea ca adversară în semifinale formaţia Fiorentina. În cealaltă semifinală, se vor întâlni echipele AS Roma şi Udinese.

ZACCHERONI, NOUL ANTRENOR AL LUI JUVENTUS

Alberto Zaccheroni a fost numit, vineri, în funcţia de antrenor principal al echipei Juventus Torino, în locul lui Ciro Ferrara, care a fost demis din cauza rezultatelor slabe. Zaccheroni, în vârstă de 56 de ani, urma să fie prezentat oficial vineri seară. El nu a mai avut niciun angajament din februarie 2007, când a fost demis de la FC Torino. Principala performanţă din cariera lui Zaccheroni este câştigarea titlului în Italia, cu AC Milan, în 1999. Italianul a mai antrenat şi echipele Udinese (1995-1998), Lazio (2001-2002) şi Inter (2003-2004). Demiterea lui Ferrara era aşteptată de mai multe zile, deoarece Juventus a pierdut 9 din cele 12 partide disputate de la sfârşitul lunii noiembrie până în prezent. De asemenea, torinezii au fost eliminaţi din Liga Campionilor încă din prima fază şi din Cupa Italiei în sferturile de finală.

ATLETICO MADRID, ÎN PENULTIMUL ACT AL CUPEI SPANIEI

Atletico Madrid s-a calificat, joi seară, în semifinalele Cupei Spaniei. În manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei, Atletico Madrid s-a impus, cu 1-0 (Forlan 26), în faţa echipei Celta Vigo, din liga secundă spaniolă. În tur, cele două formaţii au terminat la egalitate, scor 1-1. Atletico Madrid va întâlni în penultimul act al competiţiei echipa Racing Santander, iar Getafe va juca în compania formaţiei FC Sevilla.

KEVIN GARNETT, PENTRU A 13-A OARĂ ÎN ALL STAR GAME

Componenţa echipelor Estului şi Vestului a fost definitivată, joi seară, antrenorii din liga profesionistă nord-americană de baschet votând cei şapte jucători de rezervă, care vor face parte din cele două loturi, la All Star Game din NBA, pe 14 februarie. A 59-ediţie a NBA All Star Game va avea loc la “Cowboys Stadium” din Dallas (Texas), fiind aşteptaţi aproximativ 80.000 de împătimiţi ai baschetului. Conform regulamentului, câte 7 jucători de rezervă pentru fiecare echipă au fost aleşi prin voturile a 30 de antrenori din NBA. Antrenorii Estului şi Vestului vor fi anunţaţi la finalul săptămânii, urmând a fi luate în calcul cele mai bune performanţe cu echipele lor în NBA, până duminică inclusiv. Dintre jucătorii selecţionaţi pentru All Star Game, Kevin Garnett (Boston) deţine recordul, cu 13 apariţii, urmat de Kobe Bryant (LA Lakers) şi Tim Duncan (San Antonio Spurs), cu câte 12. Componenţa echipelor care se vor duela la All Star Game este următoarea - Conferinţa Est - titulari: Allen Iverson (Philadelphia 76ers), LeBron James (Cleveland Cavalliers), Dwyane Wade (Miami Heat), Kevin Garnett (Boston Celtics), Dwight Howard (Orlando Magic). Rezerve: Chris Bosh (Toronto Raptors), Al Horford, Joe Johnson (Atlanta Hawks), Paul Pierce, Rajon Rondo (Boston Celtics), Derrick Rose (Chicago Bulls), Gerald Wallace (Charlotte Bobcats); Conferinţa Vest - titulari: Steve Nash (Phoenix Suns), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Carmelo Anthony (Denver Nuggets), Tim Duncan (San Antonio Spurs), Amare Stoudemire (Phoenix Suns). Rezerve: Kevin Durant (Oklahoma City), Pau Gasol (Los Angeles Lakers), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Chris Paul (New Orleans Hornets), Zach Randolph (Memphis Grizzlies), Brandon Roy (Portland Trail Blazers), Deron Williams (Utah Jazz).

MCLAREN-MERCEDES ŞI-A LANSAT NOUL MONOPOST MP4-25

Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes, care îi are în componenţă pe campionul mondial en titre Jenson Button şi pe câştigătorul din 2008 Lewis Hamilton, şi-a lansat oficial, vineri, la Newbury (Anglia), noul monopost MP4-25, cu care va concura în sezonul 2010 al “Marelui Circ”. „Este un lucru special să ai numărul unu pe maşină, dar trebuie să ne gândim la viitor”, a declarat Button, care s-a transferat la McLaren după ce a cucerit sezonul trecut titlul cu Brawn GP, echipă care în 2010 va concura sub titulatura de Mercedes. Button a adăugat că este încrezător că poate continua la McLaren performanţele excelente pe care le-a avut la vechea sa echipă. Hamilton a spus că în acest an îşi doreşte să câştige atât titlul în clasamentul piloţilor, cât şi pe cel al constructorilor. McLaren-Mercedes este sigura echipă ce are în componenţă doi piloţi campioni mondiali. Maşina McLaren arată mult diferit faţă de cea de anul trecut. MP4-25 este mai lungă, are ampatamentul mai mare şi “nasul” mai ridicat, la fel ca monopostul F10, lansat joi, de Ferrari. Botul este însă mai lat, iar aripa frontală a fost modificată la extremităţi, faţă de MP4-24. Sub bot, a fost montată o piesă ca un plug de zăpadă, idee preluată de la Williams-ul de anul trecut, în scopul de a îmbunătăţi curgerea aerului dedesubtul monopostului. Gurile laterale de admisie a aerului au un design radical schimbat faţă de anul trecut: sunt poziţionate mai sus şi au forma dreptunghiulară. Totodată, “aripioara de rechin” de deasupra compartimentului motorului a fost unită de aripa spate, pentru a canaliza fluxul de aer către aceasta din urmă, crescând forţa de apăsare. Maşina a fost astfel prezentată încât să nu poată fi văzută zona în care se află difuzorul monopostului. Piloţii McLaren vor avea şansa să testeze noul monopost, săptămâna viitoare, pe circuitul de la Valencia.