FINALĂ FEMININĂ FĂRĂ CHINEZOAICE LA MELBOURNE

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, cap de serie nr. 1, şi sportiva belgiană Justine Henin s-au calificat, ieri, în finala feminin de la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Williams a învins-o în semifinale, cu 7-6, 7-6, pe jucătoarea chineză Na Li, cap de serie nr. 16. În cealaltă semifinală, Henin s-a impus tot în faţa unei sportive din China, Zheng Jie, cu 6-1, 6-0. Serena Williams este deţinătoarea titlului la Australian Open, în timp ce adversara sa din finală, Henin, fostă ocupantă a locului 1 în clasamentul mondial, a revenit în competiţii după 18 luni de absenţă.

ANDY MURRAY, ÎN FINALĂ LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul britanic Andy Murray, cap de serie nr. 5, s-a calificat, ieri, în finala probei masculine la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Murray l-a învins, în semifinale, cu 3-6, 6-4, 6-4, 6-2, pe croatul Marin Cilici, al 14-lea favorit al competiţiei. Britanicul, în vârstă de 22 de ani, se află la a doua finală de Mare Şlem din carieră, după cea pierdută în 2008 la US Open, în faţa lui Roger Federer. În finală, Murray îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre elveţianul Roger Federer, cap de serie nr. 1, şi francezul Jo-Wilfried Tsonga, al zecelea favorit al competiţiei, meci ce se va disputa azi.

COCIŞ S-A ÎNŢELES CU PORTSMOUTH

Mijlocaşul român Răzvan Cociş a trecut testele medicale impuse de Portsmouth şi a ajuns la un acord cu conducătorii clubului englez asupra unui contract în valoare de 12.000 de lire sterline săptămânal. Portsmouth are dreptul să legitimeze doar jucători aflaţi liber de contract sau să transfere fotbalişti sub formă de împrumut de la alte echipe, după ce conducerea Premier League i-a ridicat marţi interdicţia la transferuri. În presa din Anglia a apărut informaţia că gruparea engleză doreşte să-l transfere pe portarul columbian al echipei Steaua, Robinson Zapata, dacă David James va părăsi echipa lui Avram Grant. În altă ordine de idei, site-ul oficial al clubului Portsmouth a fost închis din cauza datoriilor pe care gruparea engleză le are la întreţinerea lui!

ONCE CALDAS ÎŞI IPOTECHEAZĂ SEDIUL PENTRU DAYRO MORENO

Conducerea grupării Once Caldas a decis să ipotecheze sediul clubului pentru a cumpăra în totalitate de la FC Steaua drepturile federative ale fotbalistului Dayro Moreno, informează cotidianul El Tiempo. Potrivit sursei citate, Once Caldas a cumpărat clădirea în care se află sediul, în urmă cu zece ani, după ce l-a vândut pe fotbalistul Edwin Congo la Real Madrid, cu peste 5 milioane de dolari. Gruparea columbiană deţine 20 la sută din drepturile federative ale lui Dayro Moreno, iar cu 600.000 de euro va cumpăra restul procentelor, de la FC Steaua. Managerul Duvan Vasquez a justificat decizia de ipotecare a sediului clubului prin faptul că aceasta este “un bun neproductiv, spre deosebire de un jucător ca Moreno”. Dayro Moreno a fost prezentat, duminică, la gruparea Once Caldas, în cadrul amicalului susţinut de aceasta în compania formaţiei Santa Fe, scor 1-0.

CORNEL SORESCU RĂMÂNE ÎN CCA

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Argeş, Cornel Sorescu, a anunţat că va rămâne în cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), aceasta fiind una dintre condiţiile puse de preşedintele FRF, Mircea Sandu, la numirea lui Ioan Igna în funcţia de conducător al CCA. „La numirea domnului Igna în funcţia de preşedinte al CCA, Mircea Sandu a pus condiţia ca eu să rămân în comisie şi să fiu mâna dreaptă a domnului Igna”, a precizat Sorescu. De mai mulţi ani, preşedintele AJF Argeş este observator federal şi face delegările arbitrilor la Liga a III-a.

GHANA - EGIPT, FINALA CAN

Aseară s-au disputat semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, competiţie care se va încheia duminică, în Angola. În prima semifinală, la Luanda, Ghana a învins Nigeria, cu 1-0 (Gyan Asamoah 21), iar în a doua semifinală, la Benguela, Algeria - Egipt 0-4 (Hosny 39-pen., Zidan 65, Abdel Shafi 81, Gedo 90+3). Algeria a terminat meciul în opt jucători, Halliche, Belhadj şi portarul Chaouchi fiind eliminaţi. Egiptenii şi-au luat astfel revanşa pentru eliminarea din barajul pentru Cupa Mondială din Africa de Sud. Sâmbătă, de la ora 18.00, la Benguela, va avea loc finala mică, Nigeria - Algeria, iar duminică, tot de la ora 18.00, dar la Luanda, este programată finala mare, Ghana - Egipt.

SE CUNOSC FINALISTELE CE DE FUTSAL

Aseară, la Debrecen (Ungaria), au avut loc semifinalele Campionatului European de fotbal în sală: Portugalia - Azerbaidjan 8-6 - 3-3 (Cardinal 10, Joao Matos 28, Pedro Costa 29 / Thiago 8, Felipe 18, Biro Jade 29) - după loviturile de departajare şi Spania - Cehia 8-1 (Javi Rodriguez 5, Ortiz 7, 17, Luis Amado 20, Borja 26, Fernandao 33, Daniel 37, 39 / Dlouhy 39). Finala mică (Azerbaidjan - Cehia, ora 19.00) şi finala mare (Portugalia - Spania, ora 21.30) sunt programate sâmbătă. Rezultatele din sferturi: Azerbaidjan - Ucraina 7-5, după loviturile de departajare (în timpul regulamentar scorul a fost 3-3); Cehia - Italia 6-4, după loviturile de departajare (în timpul regulamentar scorul a fost 3-3); Portugalia - Serbia 5-1; Spania - Rusia 7-6, după loviturile de departajare (în timpul regulamentar scorul a fost 0-0).

MANCHESTER UNITED, ÎN FINALA CUPEI LIGII ANGLIEI

Manchester United s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, învingând în manşa secundă a semifinalelor, miercuri seară, pe teren propriu, cu 3-1 (Scholes 52, Carrick 71, Rooney 90+2 / Carlos Tevez 76), pe Manchester City. În prima manşă, disputată pe 19 ianuarie, Manchester City s-a impus cu 2-1. Echipa antrenată de Alex Ferguson va întâlni în finala Cupei Ligii Angliei, programată pe 28 februarie, formaţia Aston Villa.

AC MILAN, ELIMINATĂ DIN CUPA ITALIEI

AC Milan a fost învinsă, miercuri seară, pe teren propriu, cu 1-0 (Gokhan Inler 56), de echipa Udinese, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat ultimul joc din sferturi: Internazionale Milano - Juventus Torino. În semifinale, alături de Udinese, s-au mai calificat AS Roma şi Fiorentina.

FC SEVILLA, SANTANDER ŞI GETAFE, ÎN SEMIFINALELE CUPEI SPANIEI

FC Sevilla şi Racing Santander s-au calificat în semifinalele Cupei Spaniei, în urma rezultatelor înregistrate, miercuri seară, în manşa secundă a sferturilor de finală ale competiţiei. FC Sevilla a fost învinsă, pe teren propriu, cu 1-0 (Bodipo 44), de Deportivo La Coruna, dar a acces în semifinale datorită victoriei din prima manşă, scor 3-0. După 2-1 în tur, Racing Santander s-a impus şi în deplasare, cu 3-0 (Xisco 6, Henrique 23, Canales 78), în faţa echipei Osasuna Pamplona. Aseară, în penultimul joc din sferturi: Getafe - Real Mallorca 0-1 (Aduriz 45) - în tur: 2-1. Partida Celta Vigo - Atletico Madrid, ultima din sferturi, s-a disputat după închiderea ediţiei.

VENITURI DE PESTE DOUĂ MILIARDE DE EURO ÎN FOTBALUL GERMAN

Bundesliga şi al doilea eşalon din Germania au generat pentru prima dată în istorie venituri ce depăşesc două miliarde de euro, în sezonul 2008-2009, a anunţat Liga Germană de Fotbal (DFL). Cifra de afaceri a celor 36 de cluburi profesioniste din Germania a fost de 2,03 miliarde de euro, cu 5,3 la sută mai mare decât cea a sezonului precedent şi dublă faţă de cea din urmă cu zece ani. „Totul merge foarte bine pentru Bundesliga, dar nu putem să ne culcăm pe lauri. În perioadele de criză devine dificil să continui această poveste de succes”, a declarat directorul general al DFL, Christian Seifert. Seifert a precizat că în Bundesliga, din câştigurile totale, 594 de milioane de euro provin din drepturile de televizare, 573 de milioane din publicitate şi 424,5 milioane din vânzarea biletelor.

FERARRI ŞI-A PREZENTAT MONOPOSTUL PENTRU SEZONUL 2010

Scuderia Ferrari şi-a prezentat ieri, la Maranello, monopostul cu care Fernando Alonso şi Felipe Massa speră să triumfe în sezonul 2010 al Campionatului Mondial de Formula 1. Cei doi piloţi şi noua maşină trebuie să facă uitat sezonul trecut, unul dintre cele mai slabe din istoria echipei, an în care Ferrari a câştigat o singură cursă şi a încheiat pe locul 4 în clasamentul constructorilor. Refăcut complet după accidentarea suferită în august 2009, Massa a vorbit despre momentul special pe care îl reprezintă festivitatea de lansare a unui nou monopost Ferrari. „Este, fără dubii, o mare bucurie să iau parte la o nouă prezentare Ferrari, după ce am avut un an foarte dificil. Sunt încrezător în faptul că aceasta este o maşină competitivă şi că noi ne vom lupta pentru titlu, iar monopostul roşu va fi în pole-position”, a afirmat brazilianul. „Cred că eu şi Felipe formăm o echipă foarte puternică şi sper că-i vom face pe suporterii noştri din toată lumea mândri să vadă această maşină câştigând titlul mondial”, a declarat Alonso, dublul campion modial sosit în această iarnă în locul lui Kimi Raikkonen. Ca de obicei, roşul domină aspectul exterior al monopostului F10, dar aripile faţă şi spate au fost vopsite în alb, pentru a integra una dintre culorile noului sponsor, banca Santander.

FOSTUL RUGBIST RUBER KRUGER, CAMPION MONDIAL ÎN 1995, A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul internaţional sud-african de rugby, Ruben Kruger, a încetat din viaţă, miercuri, la Pretoria, la vârsta de 39 de ani, din cauza unei tumori pe creier, informează agenţia Sapa. Kruger, campion mondial în 1995, a jucat în 36 de meciuri la naţionala Africii de Sud, în perioada 1993-1999. El a fost numit jucătorul anului 1995 în Africa de Sud, iar în 1999 s-a retras din activitate. Un an mai târziu, a fost diagnosticat cu cancer. Kruger era căsătorit şi avea două fiice.

ARENAS ŞI CRITTENTON, SUSPENDAŢI PÂNĂ LA FINALUL ACESTUI SEZON ÎN NBA

Comisarul NBA David Stern a anunţat că baschetbaliştii Gilbert Arenas şi Javaris Crittenton au fost suspendaţi până la finalul acestui sezon, după ce unul dintre ei a adus arme de foc în vestiarul echipei Washington Wizards. Stern a precizat că jucătorii regretă ce au făcut, dar nu au nicio justificare pentru conduita lor. Arenas, în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat că a ţinut arme de foc fără muniţie în dulapul său din vestiar, încălcând astfel regulamentul ligii americane, care le interzice jucătorilor să aducă arme în clădirile ce au legătură cu NBA. Scandalul a început pe 24 decembrie anul trecut, când Washington Wizards a anunţat, într-un comunicat, că baschetbalistul a pus în dulapul său din vestiar arme de foc fără muniţie. După o săptămână de la aducerea armelor la club, el le-a înmânat agenţilor de securitate de la arena echipei sale pentru a fi duse la poliţie. Arenas şi-a cerut scuze pentru comportamentul său, precizând că a fost vorba despre “o glumă foarte proastă”. Într-un comunicat dat publicităţii după ce a fost audiat timp de două ore de poliţişti, sportivul a explicat că a pus patru arme, fără încărcător sau muniţie, în dulapul său din vestiarul clubului, pentru că nu dorea să le mai ţină acasă, după naşterea celui de-al treilea copil al său, la începutul lunii decembrie. Potrivit Washington Post, Arenas ar fi adus aceste arme după o ceartă cu Javaris Crittenton, legată de o datorie la jocurile de noroc. Conform unei anchete judiciare, cei doi au avut un conflict în vestiar. Arenas a pus patru arme pe scaunul lui Crittenton, cu mesajul: “Alege una”. Arenas susţine că şi Crittenton a adus o armă de foc în vestiar şi a arătat-o în timpul confruntării.