CURĂŢENIE DE IARNĂ LA STEJARU

După ce a reuşit performanţa de a clasa echipa Săgeata Stejaru pe un onorabil loc 4 la finalul turului de campionat din Seria I a Ligii a II-a la fotbal, la doar prima prezenţă din istoria clubului în al doilea eşalon al ţării, antrenorul Aurel Şunda a decis să renunţe la o parte dintre actualii componenţi ai echipei tulcene. „Nu este vorba despre jucători care nu sunt de valoarea colegilor sau jucători cu valoare îndoielnică, ci de jucători care nu s-au acomodat la Stejaru. Au recunoscut asta. Din păcate, aici nu au reuşit să se impună ca titulari de drept şi am ales, de comun acord, să ne despărţim. Este vorba despre Şoltuz, Bertea, Roşca şi Marian Posteucă, pentru care există oferte de la alte echipe şi cărora le vom da drumul din retur. De asemenea, Lupu va continua din retur la o altă echipă, sub formă de împrumut“ a declarat Şunda. La capitolul achiziţii, ambiţioasa echipă tulceană vrea să dea lovitura în această iarnă prin aducerea a doi jucători de Liga 1, Hristu Chiacu şi Enache Câju. Echipa ar putea fi întărită şi cu câţiva jucători din străinătate.

ROMÂNIA TINERET - ROMÂNIA UNDER 23 S-AR PUTEA ANULA

Din cauza vremii nefavorabile, partida de fotbal dintre reprezentativele Under 21 şi Under 23 ale României, programată iniţial pentru 17 decembrie, la Mogoşoaia, ar putea să fie anulată. Dacă terenul va fi în condiţii bune, atunci acest joc-şcoală se va disputa astăzi, la Mogoşoaia, de la ora 12.00. La lotul naţional Under 21 sunt convocaţi şi trei jucători de la FC Farul: Alexandru Măţel, Paul Papp şi Cosmin Matei.

MANCHESTER CITY ÎL DOREŞTE PE MUTU

Atacantul Adrian Mutu ar putea părăsi în această iarnă echipa AC Fiorentina, una dintre grupările interesate de achiziţionarea jucătorului român fiind clubul englez Manchester City, informează publicaţia italiană Leggo. „Incidentul lui Adrian Mutu cu un cetăţean libanez nu a fost deloc pe placul conducătorilor echipei Viola. De aceea, Fiorentina nu exclude o cedare a jucătorului român în ianuarie, în cazul unei oferte bune. Atacantul rămâne un jucător de cel mai înalt nivel şi de aceea se află în atenţia mai multor cluburi. În primul rând a lui Manchester City, echipă gata să-l readucă pe jucător în Premier League”, notează sursa citată. În altă ordine de idei, clubul din Florenţa îl va amenda pe Mutu cu 5.000 de euro pentru incidentul în care a fost implicat în urmă cu două săptămâni.

ESTUDIANTES, PRIMA FINALISTĂ

Campioana Americii de Sud, Estudiantes La Plata, a reuşit calificarea în finala Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor, după victoria reuşită aseară, 2-1 (Benitez 45, 53 / Denilson 71) cu Pohang Steelers (Coreea de Sud). A fost, însă, o victorie chinuită pentru argentinieni, ajutaţi de arbitrul italian Rosetti, care a eliminat trei jucători sud-coreeni, printre care şi portarul!!! Intrat în poarta asiaticilor în ultimele zece minute, brazilianul Denilson a apărat perfect, după ce redusese din handicap în min. 71! A doua semifinală este programată azi, de la ora 18.00: Atlante (Mexic) - FC Barcelona (Spania).

GOURCUFF, CEL MAI BUN FOTBALIST FRANCEZ AL ANULUI

Mijlocaşul echipei Girondins Bordeaux, Yoann Gourcuff, a fost desemnat de revista France Football cel mai bun jucător francez al anului. Gourcuff i-a devansat în această ierarhie pe atacantul formaţiei Chelsea Londra, Nicolas Anelka, şi pe portarul echipei Olympique Lyon, Hugo Lloris. Cel mai bun antrenor al anului a fost desemnat Laurent Blanc, de la Girondins Bordeaux, care a fost urmat de Arsene Wenger (Arsenal Londra).

GATTUSO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AC MILAN

Mijlocaşul Gennaro Gattuso şi-a prelungit contractul cu AC Milan până pe 30 iunie 2012, punând astfel capăt speculaţiilor care anunţau plecarea sa de la echipa pregătită de brazilianul Leonardo. Publicaţia engleză Daily Mirror a scris, în urmă cu o lună, că Gennaro Gattuso va semna în iarnă cu Manchester City, fiind nemulţumit de faptul că nu mai prinde un loc de titular la AC Milan. Gattuso, în vârstă de 31 de ani, a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Perugia, Glasgow Rangers şi Salernitana.

CONTADOR, CEL MAI BUN CICLIST DIN 2009

Dublu câştigator al Turului Franţei, spaniolul Alberto Contador a primit trofeul de cel mai bun rutier al sezonului 2009 din partea Uniunii Cicliste Internaţionale (UCI). „Atât la nivelul rezultatelor, cât şi în cel al circumstanţelor, ţinând cont de tensiunea permanentă şi presiunea la care am fost supus, consider că acesta a fost cel mai bun sezon al meu”, a punctat Contador. Ciclistul iberic s-a referit la relaţiile tensionate cu americanul Lance Armstrong, care a părăsit echipa Astana pentru a concura, din sezonul viitor, la noua formaţie RadioShak. Contador, care va concura tot pentru Astana şi în 2010, a dat asigurări că noul sezon va fi ca şi cum „ar porni de la zero”, având în vedere numărul mare de ciclişti care au părăsit echipa din Kazahstan. „Am încredere în coechipierii mei, ştiu că vor da tot ce au mai bun şi că mă vor sprijini”, a adăugat Contador.