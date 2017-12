NOMINALIZĂRILE PENTRU TITLUL DE JUCĂTORUL ANULUI

FIFA a anunţat, ieri, că Andres Iniesta (Spania), Kaka (Brazilia), Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugalia) şi Xavi (Spania) sunt nominalizaţi pentru titlul de jucătorul anului, ei fiind aleşi de antrenorii şi căpitanii echipelor afiliate forului mondial de pe o listă cu 23 de nume. La feminin, pentru titlul de cea mai bună jucătoare au fost nominalizate Cristiane (Brazilia), Inka Grings (Germania), Marta (Brazilia), Birgit Prinz (Germania) şi Kelly Smith (Anglia). Trofeul de jucătorul anului 2009 şi cel pentru jucătoarea anului vor fi decernate în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Zurich, la 21 decembrie. Tot atunci, FIFA va anunţa echipa anului, formată din 11 jucători aleşi de pe o listă de peste 50.000 de fotbalişti din întreaga lume. De asemenea, la Zurich va fi decernat Premiul “Puskas, în memoria lui Ferenc Puskas. Acest trofeu va reveni jucătorului sau jucătoarei care a reuşit cel mai frumos gol al anului.

ROONEY DORMEA ÎN TIMPUL TRAGERII LA SORŢI

Atacantul formaţiei Manchester United, Wayne Rooney, a adormit în timpul tragerii la sorţi pentru grupele Cupei Mondiale din 2010, astfel că a fost nevoit să-şi întrebe coechipierii despre adversarele Angliei la competiţia din Africa de Sud, informează The Sun. Rooney se afla la hotel înaintea meciului pe care Manchester United l-a jucat, sâmbătă, cu West Ham. „M-am întins în pat să urmăresc tragerea şi am adormit”, a declarat Rooney. The Sun scrie că Rooney are multe nopţi nedormite de când a devenit tată, deoarece el şi soţia sa Coleen nu vor să angajeze o dădacă pentru fiul lor, Kai, născut pe 2 noiembrie. Anglia va juca în grupa C, alături de SUA, Algeria şi Slovenia. „A fost o tragere bună. Am văzut SUA învingând Spania la Cupa Confederaţiilor. Va fi un meci greu. Nu ştiu prea multe despre Algeria, dar sunt sigur că managerul ne va oferi multe informaţii înainte de meci”, a afirmat Rooney.

SELECŢIONERUL JAPONIEI, IGNORAT DE OMOLOGUL SĂU OLANDEZ

Selecţionerul Japoniei, Takeshi Okada, a avut surpriza neplăcută de a nu fi recunoscut de Bert van Marwijk, omologul său olandez, la dineul de la Cape Town, înaintea tragerii la sorţi pentru grupele Cupei Mondiale. Antrenorul selecţionatei japoneze, Takeshi Okada, a povestit că discuta cu omologul său australian, olandezul Pim Verbeek, când Van Marwijk a venit şi l-a confundat cu un oficial al forului de la Tokyo. „M-a întrebat cine este antrenorul Japoniei şi unde este. I-am spus: eu sunt. El a fost mirat”, a povestit Okada, vizibil deranjat, la revenirea din Africa de Sud. Japonia şi Olanda au jucat pentru prima oară în septembrie, în meci amical. „Ne-am strâns mâna înainte de acest meci, dar deja a uitat”, a declarat Okada, care a precizat că, în timpul discuţiei, selecţionerul olandez a arătat că “are multe cunoştinţe despre fotbalul japonez”. Japonia şi Olanda se vor întâlni în Grupa E la Cupa Mondială, în care vor mai evolua Camerun şi Danemarca.

FLAMENGO A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL BRAZILIEI

Flamengo din Rio de Janeiro a câştigat, duminică seară, campionatul Braziliei, după o aşteptare de 17 ani, în urma victoriei, cu scorul de 2-1, din confruntarea cu Gremio Porto Alegre, din etapa a 38-a. Echipa antrenată de Jorge Luis Andrade da Silva a obţinut al şaselea titlu, după cele obţinute în 1980, 1982, 1983, 1987 şi 1992. Flamengo, care a preluat şefia clasamentului în penultima etapă, a încheiat campionatul cu 67 de puncte, urmată de Internacional (65p), San Paulo (65p), Cruzeiro (62p) şi Palmeiras (62p). Sărbătorirea câştigării titlului în Brazilia de către Flamengo a fost fructificată, duminică, de o bandă de hoţi, care a profitat de zgomotul făcut de fanii din Rio de Janeiro pentru a fura peste patru milioane de euro de la o companie de transport de valori, informează presa locală.

PASSARELLA, NOUL PREŞEDINTE AL LUI RIVER PLATE

Fostul selecţioner al Argentinei, Daniel Passarella, a fost numit, duminică seară, în funcţia de preşedinte al lui River Plate, club pentru care a evoluat ca jucător, dar şi ca antrenor, informează presa sud-americană. Passarella a devenit preşedintele lui River Plate cu doar şase voturi în plus, însă concurentul său, Rodolfo Donofrio, a ameninţat că va merge în instanţă pentru a contesta alegerile. Passarella a evoluat în cariera sa pentru River în perioada 1974-1982, dar şi în sezonul 1988-1999, formaţie pentru care a reuşit să înscrie peste 100 de goluri. Passarella a fost în două rânduri tehnicianul grupării argentinene, în 1989-1994 şi 2006-2007. Passarella a fost selecţioner al echipelor naţionale ale Argentinei şi Urguayului, dar a mai pregătit şi echipele de club Parma şi Corinthians.

NOUĂ DIN PRIMELE ZECE JUCĂTOARE WTA, LA SYDNEY

Nouă dintre primele zece jucătoare mondiale şi-au anunţat participarea la turneul de la Sydney, programat în perioada 11-16 ianuarie, turneu care se va disputa chiar înainte de Openul Australiei, au confirmat, ieri, organizatorii. Nr. 1 mondial, americanca Serena Williams, rusoaicele Dinara Safina, Svetlana Kuzneţova şi Elena Dementieva, precum şi daneza Caroline Wozniacki vor fi prezente, doar Venus Williams preferând să participe la un turneu demonstrativ în Thailanda. În turneul masculin, care se desfăşoară în aceeaşi săptămână, şi-au anunţat participarea francezul Gael Monfils, cehul Tomas Berdych, şi fostul nr. 1 mondial, australianul Lleyton Hewitt.

GRAND PRIX-UL DE F1 AL MARII BRITANII, ÎN CONTINUARE LA SILVERSTONE

Circuitul de la Silverstone va continua să găzduiască Grand Prix-ul de Formula 1 al Marii Britanii, ca urmare a unui nou acord al reprezentanţilor acestuia cu conducătorii din F1. Potrivit reprezentanţilor circuitului, acordul, care este aprobat de Bernie Ecclestone, proprietarul drepturilor comerciale ale Formulei 1, prevede menţinerea GP-ului Marii Britanii la Silverstone în următorii 17 ani. Iniţial, GP-ul Marii Britanii trebuia să aibă loc pe circuitul de la Donington, în locul celui de la Silverstone. Însă conducătorii acestui circuit, care obţinuseră drepturile de organizare pentru 2010, s-au confruntat cu probleme financiare care au făcut imposibilă organizarea cursei. Pilotul britanic Lewis Hamilton, campion mondial în 2008, an în care s-a impus la Silverstone, a calificat semnarea noului acord drept “cel mai frumos cadou de Crăciun” pentru fani. „Atmosfera de la Silverstone este unică şi am amintiri foarte plăcute legate de acest circuit. Britanicii sunt cei mai mari fani din Formula 1 şi cred că este cel mai frumos cadou de Crăciun la care puteau visa”, a precizat Hamilton.