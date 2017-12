Începe şi Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică, de la ora 11.00, cu două excepţii, sînt programate şi meciurile din prima etapă în Campionatul Judeţean de fotbal, ediţia 2009-2010. Programul partidelor - SERIA NORD: Viitorul Tîrguşor - Pescăruşul Gîrliciu; Viitorul Fîntînele - Viitorul Vulturu; Gloria Seimeni - Ştiinţa II Poarta Albă (se joacă la Dunărea); Recolta Nicolae Bălcescu - Ştef Serv Seimeni (se joacă la Dorobanţu); Sport Club Horia - Pescăruşul Ghindăreşti; Dunaris Topalu - Ulmetum Pantelimon; Sportul Tortomanu - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu. Meciul Voinţa Siminoc - Avîntul Faclia a fost amînat; SERIA SUD: Peştera Dobrogei II Peştera - CSS Medgidia; Sacidava Aliman - Progresul Dobromir (se joacă la Dunăreni); AS Ciocîrlia - AS Carvăn (ora 17.00); Elif Fîntîna Mare - Danubius Rasova (se joacă la Independenţa); Viitorul Cobadin - AS Independenţa; Marmura Deleni - Inter Ion Corvin (se joacă la Pietreni); Trophaeum Adamclisi - CSM II Valea Dacilor; SERIA EST: Luceafărul Amzacea - CFR Constanţa; Unirea Topraisar - Viitorul Mereni; Voinţa Valu lui Traian - Viitorul Cerchezu; Sparta II Techirghiol - Gloria II Cotul Văii; Fulgerul Chirnogeni - CS Agigea; Recolta Negru Vodă - Avîntul Comana (ora 14.00, se joacă la Chirnogeni); AS Bărăganu - CS II Eforie (se joacă la Lanurile).

Răzvan Lucescu a convocat 11 “stranieri” pentru meciurile cu Franţa şi Austria

Selecţionerul echipei naţionale a României, Răzvan Lucescu, a anunţat, vineri, lista jucătorilor din străinătate convocaţi pentru meciurile cu Franţa şi Austria, contînd pentru Grupa a 7-a a preminariilor Cupei Mondiale din 2010: Săpunaru (FC Porto), Rădoi (Al-Hilal), Chivu (Internazionale Milano), Dorin Goian (Palermo), Raţ (Şahtior Doneţk), Neşu (FC Utrecht), Ghioane (Dinamo Kiev), Codrea (Siena), Maximilian Nicu (Hertha Berlin), Mutu (Fiorentina) şi Marica (VfB Stuttgart). Pentru dubla cu Franţa şi Austria, selecţionerul se gîndeşte la posibilitatea convocării lui Ionuţ Mazilu (Arsenal Kiev), însă o decizie în privinţa atacantului se va lua în zilele următoare. Numele fotbaliştilor din campionatul intern vor fi anunţate după disputarea meciurilor din etapa a 5-a a Ligii I. Reunirea este programată pe 31 august, ora 13.00, la Centrul Naţional de la Mogoşoaia. Partida cu Franţa se va desfăşura pe 5 septembrie, ora 22.00, pe “Stade de France”, iar meciul cu Austria se va disputa pe 9 septembrie, de la ora 20.45, pe Stadionul “Steaua” din Bucureşti.

România, joc decisiv în Grupa B la turneul final al Euroligii B la fotbal pe plajă

Sîmbătă, de la ora 15.15, în Portugalia, în localitatea Vila Real de Santo Antonio, este programată întîlnirea România - Belarus, din Grupa B a turneului final al Euroligii B la fotbal pe plajă. Meciul este decisiv pentru stabilirea cîştigătoarei grupei, după ce România a învins, joi, Turcia, cu 5-3, iar Belarus s-a impus, vineri, cu 5-4 (3-3 - 0-1, 3-1, 0-1, 0-0), după prelungiri şi executarea loviturilor de departajare, în duelul cu Turcia. Dacă va ocupa primul loc în Grupa B, România va întîlni duminică, de la ora 16.00, în finala Euroligii B, echipa Greciei, clasată pe prima poziţie în Grupa A. Învingătoarea va obţine dreptul de a juca sezonul viitor în Superliga Europeană de fotbal pe plajă.

Ultimele rezultate din UEFA Europa League

Ultimele rezultate înregistrate în partidele disputate joi seară, în manşă tur a play-off-ului UEFA Europa League: Ajax Amsterdam - Slovan Bratislava 5-0 (Suarez 54, 65, 79, 84, Donald 90); Benfica Lisabona - Vorskla Poltava 4-0 (Di Maria 31, Cardozo 55-pen., Saviola 57, Weldon 77); Galatasaray Istanbul - Levadia Tallinna 5-0 (Keita 21, 45, Baros 56-pen., Kewell 78, Leitan 88-autogol); Genoa - Odense 3-1 (Chris Sorensen 9-autogol, Figueroa 48, 56 / Mesto 59-autogol); Lazio - Elfsborg 3-0 (Kolarov 24, Zarate 36, Mauri 69); NK Maribor - Sparta Praga 0-2 (Wilfried 29, 86); Genk - Lille 1-2 (Tozser 58 / Dumont 40, Vittek 56); Dinamo Zagreb - Heart of Midlothian 4-0 (Mandzukic 6, Papadopoulos 36, Vrdoljak 56, Biscan 60); Everton - Sigma Olomouc 4-0 (Saha 34, 72, Rodwell 40, 53); Fulham - Amkar Perm 3-1 (A. Johnson 4, Dempsey 51, Zamora 75 / Grishin 77); Stabaek - Valencia 0-3 (Pablo Hernandez 29, Villa 35, Joaquin 80); Werder Bremen - FK Aktobe 6-3 (Boenisch 17, Pizarro 28, Naldo 36, 65, Hugo Almeida 60, Ozil 67-pen. / Strukov 21, 32, Smakov 87); Nacional Madeira - Zenit St. Petersburg 4-3 (Luis Alberto 30, Aurelio 37, Rodrigo Silva 53, Ruben Micael 73 / Semshov 43, 55, Fatih Tekke 90); Athletic Bilbao - Tromso IL 3-2 (Javi Martinez 62-pen., De Marcos 86, Llorente 90 / Moldskred 42, Lindpere 78).

Alonso zburdă pe... asfaltul de acasă!

Formula 1 intră pe ultima linie dreaptă a sezonului 2009, odată cu Grand Prix-ul Europei de la Valencia. Multe echipe au venit în Spania cu maşini radical schimbate faţă de prima parte a sezonului, printre acestea aflîndu-se şi liderul clasamentului general - Brawn GP, echipă care părea să fi ajuns la limita resurselor financiare în Ungaria! Acum, cu o evoluţie a monopostului care a dominat începutul de sezon. Barrichello şi Button au alergat foarte bine în sesiunea de vineri dimineaţă. Dar în a doua sesiune de vineri Alonso a fost cel mai rapid de pe pistă, spaniolul fiind singurul care a coborît sub un minut şi 40 de secunde, el terminînd în 1.39:404. La jumătate de secundă distanţă îi găsim pe piloţii de la Brawn GP, Button părînd capabil să-şi apere avansul din clasamentul general, ceea ce i-ar aduce titlul mondial în următoarele două-trei curse. Sîmbătă, de la ora 15.00, ora României este programată sesiunea oficială de antrenamente, care va stabili grila de start pentru cursa de duminică, programată tot la ora 15.00. Anul trecut, la Valencia s-a impus Felipe Massa. Clasament piloţi: 1. J. Button (Anglia) 70p; 2. M. Webber (Australia) 51,5p; 3. S. Vettel (Germania) 47p. Clasament firme: 1. Brawn GP 114p; 2. Red Bull 98.5p; 3. Ferrari 40p.

Ronaldo va fi tată pentru a treia oară

Atacantul brazilian Ronaldo, legitimat la Corinthians Sao Paulo, va deveni pentru a treia oară tată la începutul anului viitor, a anunţat jucătorul cariocas, joi seară, la postul de televiziune Globo TV. Dublul campion mondial din 1994 şi 2002, care va împlini 33 de ani pe 22 septembrie, are deja doi copii: Ronald, de nouă ani, şi Maria Sofia, născută pe 24 decembrie anul trecut. Prietenii fostului internaţional au dezvăluit în presa mondenă braziliană că Ronaldo a ales deja numele celui de-al treilea copil, care va fi băiat: Romeo. Ronaldo a revenit în competiţii în luna martie a acestui an, la aproximativ un an după ce a suferit o ruptură totală a tendonului rotulian al genunchiului stîng. Fostul atacant al echipelor Real Madrid şi AC Milan s-a accidentat, din nou, în luna iulie, suferind o fractură la mîna stîngă, în timpul unui joc cu Palmeiras.

Al doilea caz de dopaj la CM de atletism de la Berlin

Atleta nigeriană Amaka Ogoebunam a fost depistată pozitiv cu un steroid anabolizant în urma unui control efectuat la Campionatele Mondiale de la Berlin, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF). Sportiva a fost supusă unui control antidoping după cursa de marţi, din semifinalele probei de 400 m garduri. Potrivit IAAF, Ogoebunam, care a concurat şi în proba de 400 m, nu va face apel. Este cel de-al doilea caz de dopaj de la CM de atletism de la Berlin, după marocanul Jamal Chatbi, specialist în proba de 3.000 m obstacole, depistat pozitiv cu clenbuterol, un anabolizant.