Disponibilizări de jucători la RC Cleopatra

Eşecul înregistrat sîmbătă, pe teren propriu, în faţa codaşei RC Bîrlad, 5-15, în prima etapă din returul play-out-ului Diviziei Naţionale la rugby, a lăsat urme adînci la RC Cleopatra. Conducerea grupării de pe litoral, împreună cu antrenorii, au analizat prestaţia cu bîrlădenii, dar şi cea din meciul cu Bucovina Suceava, pierdut, tot pe teren propriu, în tur. “Am făcut o analiză mai profundă şi am decis să renunţăm la Pastramă, Maftei, Irimia şi Moraru. Am considerat că aceşti jucători nu ne pot ajuta, mai ales că nu au făcut progrese în ultimul timp. Nu ne-am stabilit vreun obiectiv pentru ultimele patru etape din acest sezon, dar sperăm să luăm cît mai multe puncte. Sîmbătă, jucăm la Suceava şi avem de luat o revanşă, în primul rînd împotriva noastră. Vrem să arătăm că valoarea noastră este alta şi trebuie să ne revenim la jocul din prima parte a play-outului”, a spus antrenorul Cristian Brănescu. Cu patru etape înaintea finalul de sezon, RC Cleopatra ocupă locul 3 în clasamentul play-out-ului, cu 31 de puncte, la 13 puncte de primul loc retrogradabil.

Daniel Ghiţă a cîştigat finala K1 de la Tokyo

România este tot mai aproape de a avea un sportiv în marea finală de K1 de la Yokohama. Acesta este luptătorul Daniel Ghiţă, cel care a reuşit, ieri, la Tokyo, să cîştige piramida de 8, după ce şi-a spulberat adversarii. Daniel Ghiţă l-a învins în marea finală de la Tokyo pe ucraineanul Serghei Laşcenko şi a devenit cel mai rapid luptător care a cîştigă un turneu K1. În finală, Ghiţă şi-a dominat adversarul prin lovituri de picior în zona genunchiului, trimiţîndu-l de trei ori la podea în prima repriză. În sferturile de finală ale turneului Daniel Ghiţă îl învinsese tot prin KO pe britanicul John Love, după o spectaculoasă lovitură de picior la cap, iar în semifinale luptătorul nostru l-a eliminat pe japonezul Yuki, tot în urma unui KO. Ghiţă ar fi trebuit să lupte în semifinale cu Malvin Manhoef, dar olandezul a abandonat din cauza unei accidentări la ochi şi a fost înlocuit cu Yuki, învingătorul din meciul rezervă. În urma succesului de la Tokyo, Daniel Ghiţă s-a calificat pentru Final Elimination, turneu care va avea loc la Seul, pe 26 septembrie, turneul fiind decisiv pentru obţinerea unui loc la Gala finală de la Yokohama de la finalul anului. Marea gală a anului de la Yokohama se va disputa pe 5 decembrie. “Victoriile se datorează pregătirii foarte bune pe care am făcut-o în Olanda timp de o lună şi jumătate. Nu a trebuit să mă bat foarte mult cu el şi am făcut jocul cît mai uşor pentru mine. Planul a fost să cîştig fiecare meci, nu am intrat în ring cu gîndul de a face KO adversarul. La finele acestei luni, pe 29 august, ar fi trebuit să particip la o gală la Budapesta, însă probabil că voi declina invitaţia. Vreau să evit o posibilă accidentare şi să lipsesc astfel la Seul după ce am muncit atît de mult să ajung acolo“, a declarat Daniel Ghiţă.

Restanţă în DN de rugby

Pe stadionul “Phoenix“ din Baia Mare va avea loc, astăzi, de la ora 11.00, partida restantă dintre echipa gazdă CSM şi U. Cluj, din cadrul Diviziei Naţionale de rugby. În cazul unui succes, băimărenii vor devansa în clasament pe RCJ Farul şi Dinamo, urcînd pe locul 3. Partida va fi arbitrată de Dănuţ Frăsineanu, iar judecători de margine vor fi Claudiu Clapon şi Emil Gorodea. Sîmbătă este programată prima etapă a returului în play-off-ul DN.

Selecţie la FC Farul

FC Farul organizează în fiecare zi, de luni pînă vineri, de la ora 9.00, la Stadionul “Farul”, selecţii pentru copiii născuţi după anul 1997. Pentru mai multe amănunte poate fi contactat antrenorul Grigorie Tudor (telefon 0768.261.367).

Hănescu, în turul secund la Montreal

Victor Hănescu s-a calificat, ieri, în turul al doilea al turneului Masters de la Montreal, dotat cu premii în valoare totală de trei milioane de dolari, după ce l-a învins pe Jurgen Melzer (Austria), cu scorul de 6-4, 6-3, la capătul unui joc care a durat o oră şi 24 de minute. Pentru această performanţă, Hănescu va primi 16.250 de dolari şi 45 de puncte ATP. În turul secund, Hănescu va evolua împotriva învingătorului dintre Philipp Kohlschreiber (Germania) şi Tomas Berdych (Cehia).

Al nouălea suspect arestat în cazul uciderii lui Marian Cozma

Poliţia ungară a anunţat că a arestat al nouălea suspect în cazul morţii handbalistului român Marian Cozma, care a decedat la 8 februarie, după ce a fost înjunghiat de mai multe ori. Suspectul se numeşte R. Janos, are 35 de ani, şi este cunoscut în Ungaria pentru mai multe infracţiuni în care au avut loc şi acte de violenţă. Reprezentanţii Fan Clubului Veszprem au reuşit să strîngă fondurile necesare, de aproximativ 4,5 milioane de forinţi, pentru a ridica monumentul în memoria fostului handbalist român. Bustul lui Marian Cozma ar urma să fie amplasat la începutul anului viitor în faţa sălii unde Veszprem îşi dispută meciurile de pe teren propriu.