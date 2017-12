Lucescu se teme de incidente la Ungaria-România

Prezent la cursul susţinut ieri de tehnicianul spaniol Javier Clemente la Centrul Naţional Mogoşoaia, selecţionerul Răzvan Lucescu a mărturisit că speră ca incidentele dintre suporteri de la meciul Ujpest FC - Steaua să nu se repete în amicalul pe care prima reprezentativă a României îl va disputa, la Budapesta, cu Ungaria, pe 12 august, organizat în memoria handbalistului Marian Cozma, decedat în februarie. “Sper să nu fie tensiuni la meciul naţionalei. Ştim bine că va fi un meci cu un anumit grad de risc, dar este un meci de fotbal, sînt şi foarte mulţi oameni de bine şi în România şi în Ungaria care vor căuta să facă în aşa fel să nu mai existe astfel de situaţii. Oricum, este un meci pe care ne dorim să-l cîştigăm”, a spus Lucescu. Tehnicianul a anunţat deja că-l va convoca pentru meciul cu Ungaria pe Adrian Mutu, revenit după o perioadă lungă de absenţă, cauzată de o accidentare.

UEFA Champions League

Primele partide din al treilea tur preliminar al UEFA Champions League sînt programate în această seară, în competiţie intrînd şi cîteva echipe de top precum RSC Anderlecht sau Panathinaikos. Programul de astăzi: FK Aktobe – Maccabi Haifa; FK Baku – Levski Sofia; Sparta Praga – Panathinaikos Atena; RSC Anderlecht – Sivasspor

Mexic a cîştigat Gold Cup

Într-o partidă disputată pe Giants Stadium din East Rutherford (New Jersey), naţionala de fotbal a Mexicului a reuşit să cîştige trofeul Gold Cup după ce a învins în finala competiţiei echipa SUA cu 5-0. Golurile învingătorilor au fost marcate de Torrado 56 - penalti, Dos Santos 62, Vela 67, Castro 79 şi Franco 90. În urma acestui succes, reprezentativa Mexicului a ajuns la cinci titluri în acestă competiţie după cele din 1993, 1996, 1998 şi 2003, în timp ce SUA a rămas cu cele patru trofee cucerite în 1991, 2002, 2005 şi 2007. La competiţia Gold Cup 2009 au participat 12 echipe naţionale din zona CONCACAF (America Centrală, de Nord şi Caraibelor).

Două persoane împuşcate la un meci de fotbal

Două persoane au fost ucise şi alte 15 rănite într-un schimb de focuri produs duminică, între suporterii a două echipei rivale din capitala Hondurasului, Olimpia şi Montagua. Derbyul dintre formaţiile Olimpia şi Montagua s-a terminat cu scorul de 0-0, însă la finalul acestei partide două grupuri rivale de suporteri au avut o confruntare viloentă la ieşirea din stadion. “Sînt deocamdată două persoane decedate, dar nu vă putem da încă numărul exact de victime“, a declarat un angajat al morgii spitalului Escuela din capitala Tegucigalpa. Honduras trăieşte în tensiunea unei crize între susţinătorii preşedintele Manuel Zelaya, alungat de o lovitură de stat la 28 iunie, şi cei ai guvernul condus de Roberto Micheletti.

Ronaldo va juca într-un film

Atacantul formaţiei Corinthians, Ronaldo, va juca într-un film bazat pe fapte reale în care un tînăr palestinian speră să-şi întîlnească idolul, pe Ronaldo, dar este ucis de o mină terestră în sudul Libanului, înainte să-şi realizeze visul. “Ronaldo a confirmat că a ajuns la un acord să joace într-un film pe teritoriile palestiniene“, a spus un purtător de cuvânt al clubului brazilian. Jucătorul va filma scenele cînd Corinthians va efectua un turneu în Orientul Mijlociu pentru a juca un meci amical în Palestina, contra lui Flamengo, la 15 septembrie. Clubul i-a permis lui Ronaldo să mai rămână cîteva zile suplimentare pentru a termina filmările.

Romario a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare

Fostul internaţional brazilian Romario a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală, dar îşi va putea transforma această pedeaspsă în muncă în folosul comunităţii pe aceeaşi perioadă de timp. Fostul atacant brazilian şi-a primit această pedeapsă din partea unui tribunal din Rio de Janeiro pentru că nu şi-a declarat veniturile în perioada 1996-1997, în plus, fiind obligat să achite o amendă de 623.000 de euro. Romario, care a făcut parte din lotul naţionalei Braziliei, campioană mondial în 1994, a evoluat timp de 18 ani pentru reprezentativa cariocas, unde a acumulat 85 de selecţii şi a marcat 71 de goluri. Avocatul lui Romario, Alexandre Lopes de Oliveira, a declarat că fostul atacant brazilian este nevinovat. Oliveira a explicat, pentru site-ul de internet al postului brazilian Globo, că nu a fost vina lui Romario că unele sume de bani nu au fost declarate, şi că nu a intenţionat să comită nicio fraudă. Romario, în vîrstă de 43 de ani, care s-a retras din activitate la începutul anului 2008, a evoluat de-a lungul carierei la formaţiile Vasco da Gama, PSV Eindhoven, FC Barcelona, Flamengo, FC Valencia, Fluminense, Al-Sadd, FC Miami şi Adelaide United.

Chivu a fost titular la Inter în victoria cu AC Milan

Căpitanul naţionalei României, Cristian Chivu, a fost titular în meciul pe care Internazionale Milano l-a cîştigat cu 2-0 în faţa lui AC Milan, pe stadionul din Foxborough, aflat la 35 de kilometri de oraşul american Boston. Golurile lui Inter au fost reuşite de Diego Milito, în minutele 4 şi 75. Chivu a început partida ca titular şi a fost schimbat în minutul 73 de Cordoba. La partidă au asistat aproximativ 68.000 de spectatori. Tot duminică noapte, Chelsea a învins cu 2-0 pe Club America, în faţa a 57.000 de spectatori, prin golurile lui Di Santo (76) şi Malouda (78). Turneul World Football Challenge 2009, disputat în Statele Unite, a fost cîştigat de Chelsea, care a acumulat 15 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Club America (8 puncte), Internazionale (7p) şi AC Milan (2p).

Eto\'o este nerăbdător să cîştige Liga Campionilor şi cu Internazionale Milano

Atacantul Samuel Eto\'o a declarat ieri, cînd a sosit la Milano, pentru a efectua vizita medicală şi a semna un contract pe cinci ani cu Inter, că vrea să cîştige Liga Campionilor cu formaţia milaneză. „Sînt extrem de fericit că sînt la Inter, acolo unde am venit pentru a munci şi pentru a cîştiga Liga Campionilor”, a precizat Eto\'o, cîştigător a două trofee ale Ligii Campionilor cu FC Barcelona (2006 şi 2009). Inter are în palmares două Cupe ale Campionilor, ultima obţinută în 1964. Atacantul camerunez, în vîrstă de 28 de ani, s-a transferat la Inter în urma unui schimb cu internaţionalul suedez Zlatan Ibrahimovici, care a plecat la FC Barcelona. În plus, clubul catalan va trebui în urma acestei tranzacţii să plătească grupării italiene 50 de milioane de euro şi să-l împrumute gratis pentru un sezon pe mijlocaşul Alexander Hleb.

Record de precocitate la Campionatele Mondiale de înot

Sportiva Gouri Kotecha (12 ani), din Tanzania, a intrat ieri în istoria sportului drept cea mai tînără înotătoare care a participat la Campionatele Mondiale, după ce a concurat în calificările probei de 100 de metri spate. Cu timpul de 1:23,64, Gouri Kotecha nu a reuşit să intre în finală. Sportiva din Tanzania, care a împlinit 12 ani în 4 februarie, a avut al 109-lea timp al calificărilor, din 113 sportive care s-au aliniat la start. Cel mai bun timp din serii a fost obţinut de britanica Gemma Spofforth (58,78), nou record al competiţiei, cu doar o sutime de secundă mai mult decît recordul mondial al probei.

Dinara Safina a cîştigat la Portoroz al 12-lea turneul WTA

Jucătarea rusă Dinara Safina, numărul unu în clasamentul WTA, a cîştigat, duminică, turneul de tenis de la Portoroz (Slovenia), dotat cu premii în valoare de 220.000 dolari. Safina a învins-o în finala disputată duminică, în trei seturi, scor 6-7 (5/7), 6-1, 7-5, pe italianca Sara Errani, cap de serie numărul cinci al turneului sloven. Cu acest succes, Safina a ajuns la 12 turneu WTA cîştigate în carieră.