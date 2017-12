Dinamo II a învins Viitorul Constanţa

Ieri, la Săftica, Viitorul Constanţa a pierdut, scor 0-3 (0-1), întîlnirea cu Dinamo II Bucureşti, echipă ce evoluează în Liga a II-a. În prima repriză, antrenorul Iancu Guda a trimis pe teren următoarea formaţie: C. Popa - Rusu, Răvoiu, I. Posteucă, Şuta - Lupu, I. Florea, Olteanu - Chiţu, Guda, Stanciu. În repriza secundă au evoluat: David (65 Viciu) - Mihociu (65 Boritz), Militaru, Halip, Chirilă (65 Rusu) - Banoti, Dimcea, Bolat (65 Petre) - Grigoraş, Roşu, Nicolescu. După acest meci, jucătorii formaţiei constănţene au intrat în vacantă pînă duminică, atunci cînd vor pleca în cel de-al doilea stagiu de pregătire, la Braşov.

Florin Lungu, în negocieri cu Petrolul Ploieşti

Fostul căpitan al FC Farul, Florin Lungu, s-ar putea duela cu echipa constănţeană în lupta pentru promovarea în Liga I. Mijlocaşul în vîrstă de 29 de ani se află în negocieri avansate cu Petrolul Ploieşti, una dintre contracandidatele constănţenilor la şefia Seriei I a ligii secunde. “Nu am semnat nimic în acest moment, dar sîntem în discuţii. M-am antrenat sub comanda lui Vivi Răchită, iar joi voi pleca în cantonament la Braşov cu restul echipei. Nu este nimic sigur, dar mai am şi alte oferte. De la Farul nu m-a căutat nimeni, iar dacă nu aş fi mers la Ploieşti, poate mergeam la altă echipă din Seria I care lupta pentru promovare”, a spus Lungu, care a explicat şi de ce s-a despărţit de Săgeata Stejaru, echipă la care a evoluat în sezonul trecut: “Am depus memoriu la federaţie pentru că nu mi-am mai primit banii de cîteva luni. Oricum, contractul meu expira în această vară şi nu am mai vrut să stau”. De la Petrolul va pleca mijlocaşul Laurenţiu Marinescu, în vîrstă de 25 de ani, care a efectuat, ieri, vizita medicală cu Unirea Urziceni şi va semna în cel mai scurt timp un contract cu formaţia ialomiţeană. Petrolul şi Unirea s-au înţeles în privinţa transferului, iar fotbalistul a susţinut mai multe teste înaintea semnării unui contract.

Poliţistul care a ucis un fan al lui Lazio a fost condamnat la 6 ani de închisoare

Poliţistul italian care a omorît un suporter al formaţiei Lazio Roma în urmă cu doi ani fost condamnat la 6 ani de închisoare. Fanii lui Lazio prezenţi în sala de judecată au fost foarte furioşi la aflarea sentinţei, pentru că procurorii ceruseră pentru poliţist o pedeapsă de minimum 14 ani de închisoare. Luigi Spaccarotella l-a împuşcat mortal pe Gabriele Sandri în luna noiembrie a anului 2007. Suporterul lui Lazio se afla într-o benzinărie, iar incidentul a venit după ce mai mulţi fani ai lui Lazio şi Juventus s-au încăierat în aceeaşi seară. Vestea morţii lui Sandri a generat revolte din partea suporterilor laziali, care au dus la o escaladare a huliganismului în Italia.

Adebayor a efectuat vizita medicală la Manchester City

Cotidianul Corriere dello Sport a anunţat că atacantul Emmanuel Adebayor va fi cedat de echipa Arsenal Londra la formaţia Manchester City, internaţionalul togolez efectuînd deja vizita medicală. El aşteaptă validarea permisului de muncă pentru a semna contractul cu City. Pentru aducerea lui Adebayor, în vîrstă de 25 de ani, Manchester City a plătit aproximativ 30 de milioane de euro. Togolezul va deveni al treilea atacant achiziţionat de gruparea din Manchester în această perioadă de mercato, după argentinianul Carlos Tevez şi paraguayanul Roque Santa Cruz.

Romario, arestat pentru că nu a plătit pensia alimentară

Fostul internaţional brazilian Romario a fost arestat marţi seară pentru că nu a plătit pensia alimentară primei sale soţii, Monica Santoro, de care s-a despărţit în 1995. Romario are doi copii cu prima soţie şi încă patru din alte mariaje. Conform unor surse din poliţia braziliană, fostul atacant a trebuit să stea o noapte în arest.

Din cauza gripei porcine, Nancy şi-a anulat turneul din Anglia

Echipa franceză AS Nancy a anunţat că îşi anulează mini-turneul din Anglia, programat la începutul lunii august, din cauza numeroaselor cazuri de gripă porcină din această ţară. Conducerea grupării franceze a hotărît să evite orice risc pentru că Marea Britanie este puternic afectată de gripa A/H1N1, cu aproape 10.000 de cazuri confirmate şi 17 decese, conform surselor oficiale.

Răniţi de fulger la un meci de fotbal

Nu mai puţin de 21 de persoane au fost rănite după ce au fost lovite de un fulger, marţi seară, pe un teren de fotbal, în timp ce asistau la o partidă amicală în localitatea Loeben, informează presa austriacă. Dintre cei loviţi de fulger, trei oameni au fost grav răniţi şi se află sub supravegherea medicilor, conform poliţiei. Cu toate acestea, reprezentanţi ai Crucii Roşii au precizat că niciunul dintre cei 21 de răniţi nu se află în stare gravă şi toţi îşi vor reveni fără probleme. Din cîte se pare, fulgerul a lovit lîngă una dintre cele două porţi, lucru care explică faptul că mulţi dintre răniţi sînt jucători de fotbal. Răniţii nu au fost transportaţi imediat la spital, pentru că furtuna puternică nu a permis elicopterelor medicale să decoleze şi să vină la stadion.

Nadal va reveni la antrenamente

Ibericul Rafael Nadal va relua luni antrenamentele după o perioadă de aproximativ o lună de repaus, iar pe 8 august vrea să revină în competiţiile oficiale la Mastersul de la Montreal. “Sînt mulţumit de rezultatele testelor de la Barcelona şi de felul cum a evoluat totul. Sînt nerăbdător să reiau antrenamentele şi să fac ceea ce îmi place mai mult, să joc tenis. Turneul de la Montreal este foarte important şi sper să joc acolo, să fiu în formă. Pînă atunci trebuie să mă refac complet şi să mă pregătesc cît mai bine”, a explicat Nadal. La turneul de la Roland Garros, Rafael Nadal a avut probleme la genunchi şi a fost eliminat în optimi de Robin Soderling. Nadal a luat o pauză şi a încercat ulterior să revină la Wimbledon, dar, cum a avut probleme la ambii genunchi a absentat, fapt care a făcut ca spaniolul să piardă primul loc în clasamentul ATP.

Mosley nu va mai candida la funcţia de preşedinte al FIA

Englezul Max Mosley a anunţat oficial, ieri, că nu va mai candida la funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Automobilism şi l-a desemnat pe Jean Todt ca cel mai bun succesor al său, informează agenţia Datasport. „De cînd mi-am anunţat intenţia de a nu mai candida, în 24 iunie, am primit sute de mesaje în care mi se cerea să continui. O astfel de susţinere mă măguleşte, dar am decis să nu mai candidez”, a spus Mosley în scrisoarea trimisă membrilor FIA. Englezul şi-a justificat decizia prin faptul că anul viitor va împlini 70 de ani şi doreşte să petreacă mai mult alături de familie. Mosley a precizat că, din punctul lui de vedere, cel mai îndreptăţit pentru funcţia de preşedinte FIA este Jean Todt: „Este persoana justă pentru a conduce această instituţie. În sporturile cu motor a fost fără dubii cel mai bun manager. Echipele pe care le-a condus au cîştigat titluri mondiale în raliuri, a cucerit raliul Paris-Dakar, competiţia de 24 de ore de la Le Mans, iar în ultimii 15 ani a cucerit multe titluri în Formula 1”.

Mark Cavendish a cîştigat etapa a 11-a a Turului Franţei

Rutierul britanic Mark Cavendish (Columbia) a cîştigat, ieri, etapa a 11-a a Turului Franţei, desfăşurată între localităţile Vatan şi Saint-Fargeau (192 km). Cavendish a înregistrat astfel al patrulea succes de la startul competiţiei. Cavendish, cronometrat cu timpul de 4h17min.55sec., a fost urmat de americanul Tyler Farrar (Garmin-Slipstream) şi de bielorusul Yauheni Hutarovich (Francaise Des Jeux). Italianul Rinaldo Nocentini (AG2R) a rămas în posesia tricoului galben, cu timpul total de 43h28min.59sec., fiind urmat de spaniolul Alberto Contador (Astana) - la şase secunde şi de americanul Lance Armstrong (Astana) - la opt secunde.