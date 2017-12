Trofeu pentru juniorii de 13 ani de la FC Farul

Grupa juniorilor de 13 ani de la FC Farul a fost la un pas să cîştige titlul naţional, cedînd la mare luptă în finala competiţiei, scor 6-7, după executarea loviturilor de departajare. Constănţenii s-au ales totuşi cu un trofeu, Cezar Vîjlănescu fiind desemnat de oficialii Federaţiei Române de Fotbal drept cel mai bun jucător al finalei. La această performanţă au contribuit următorii jucători: Răzvan Dragnea, Robert Gavrilă, Erdal Ali, Paul Iacob, Florin Suciu, Laurenţiu Marcu, Diego Curte, Rareş Vîjlănescu, Cezar Vîjlănescu, George Vanghele, Răzvan Mîndru, George Dinu, Laurenţiu Cioacă, Eduard Cocheş, George Jubere şi Onur Regep. Micii fotbalişti constănţeni au fost pregătiţi de antrenorul Mihai Turcu, tehnicianul constănţean premiindu-şi elevii, ieri, cu o masă plină de bunătăţi la un restaurant din staţiunea Mamaia.

Barajul de promovare în Liga a IV-a la fotbal

Astăzi, de la ora 18.00, la Techirghiol, va avea loc a doua partidă contînd pentru barajul de promovare în Liga a IV-a la fotbal, între Voinţa Valu lui Traian şi Sport Prim Oltina. Barajul se încheie sîmbătă, odată cu meciul Sport Prim Oltina - Dunărea Ciobanu. În primul joc, Dunărea Ciobanu a învins echipa din Valu lui Traian, cu 3-2.

Începe sezonul intern de fotbal pe plajă!

Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal anunţă că au început înscrierile pentru Campionatul Naţional de fotbal pe plajă. Echipele care doresc să participe se pot înscrie pînă joi, pe mailul indicat pe site-ul www.fotbalpeplaja.ro. Nu se percepe taxă de înscriere! Vineri va avea loc tragerea la sorţi, iar la sfîrşitul acestei săptămîni se vor juca primele partide.

Bogdan Apostu va evolua la formaţia israeliană Hapoel Haifa

Atacantul Bogdan Apostu, ultima dată legitimat la echipa maghiară Nyiregyhaza Spartacus, va evolua, din sezonul viitor, la formaţia din prima ligă israeliană Hapoel Haifa. Fostul jucător de la FC Farul va semna un contract pe o perioada de trei sezoane cu formaţia din Israel şi va cîştiga 150.000 de euro pe an. “Mă bucur că am semnat cu israelienii şi sper ca în sezonul următor să jucăm în cupele europene”, a spus Apostu, care s-a căsătorit, sîmbătă, cu aleasa inimii sale, Anamaria. “Nu prea avem timp de luna de miere. Va merge cu mine în Israel, unde vom petrece cîteva zile în staţiunile de la malul Mării Moarte”, a explicat Apostu. Atacantul român a mai evoluat în România la formaţiile Corvinul Hunedoara, UTA şi Farul Constanţa, iar în Israel a mai fost legitimat la echipa Bnei Sakhin. Pentru ultima formaţie la care a evoluat, Nyiregyhaza Spartacus, Apostu a marcat 16 goluri în campionatul Ungariei şi cinci în Cupă.

Dinamo va avea antrenor italian: Dario Bonetti

Italianul Dario Bonetti a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al lui Dinamo Bucureşti, după ce a ajuns la un acord scris cu oficialii clubului pentru un contract valabil pe două sezoane, a anunţat managerul sportiv al roş-albilor, Cornel Dinu. În vîrstă de 47 de ani, Bonetti a evoluat în cariera sa la echipe precum Brescia, AS Roma, Sampdoria, AC Milan, Juventus sau Verona, însă ca antrenor a pregătit doar formaţii italiene din eşaloanele inferioare, ca Sestrese, Potenza şi Gallipoli. Ultima oară a antrenat pe Juve Stabia, formaţie din Lega Pro Prima Divisione, al treilea eşalon fotbalistic din Italia, fiind demis după nouă etape, în care a gruparea sa a obţinut doar 7 puncte şi ajunsese pe penultimul loc în clasament. În 2006 şi 2007, Bonetti a pregătit gruparea maghiară Sopron, acolo unde patron era Marius Vizer, un apropiat al oficialilor lui Dinamo. Preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, a declarat că obiectivul noului antrenor este calificarea în grupele Ligii Europa.

Echipa de amatori a României a pierdut finala Cupei UEFA a Regiunilor

Echipa de amatori a României, reprezentată de regiunea Oltenia, a pierdut finala Cupei UEFA a Regiunilor, desfăşurată în Croaţia, 1-2 cu formaţia regiunii spaniole Castilla. Singurul gol al românilor a fost marcat de Mirel Sîrbu, în timp ce pentru spanioli au marcat Antonio Ramirez şi Robles. Echipa de amatori a României s-a calificat în finală după ce a terminat pe primul loc în Grupa A.

Spania aleargă după recorduri în Cupa Confederaţiilor

Campioana europeană en titre, Spania, a ajuns la 15 victorii consecutive - nou record mondial pentru echipe naţionale. Iar în această seară, de la ora 21.30, la Bloemfontein, spaniolii ar putea ridica ştacheta la nivelul 16, dat fiind că vor întîlni - în semifinalele Cupei Confederaţiilor - una dintre cele mai slabe echipe prezente aici, SUA. Mare favorită la calificarea în finala competiţiei, dar şi la cîştigarea trofeului, Spania ar trebui să nu... urmeze exemplul Egiptului, care a neglijat total SUA şi a pierdut! Vicente del Bosque îl va avea la dispoziţie şi pe David Silva, care a fost accidentat pînă acum, dar ar putea lipsi Riera, uşor accidentat. Bob Bradley speră în recuperarea lui Bocanegra, în rest urmînd să alinieze echipa care a învins Egiptul. Căpitanii naţionalelor calificate în semifinalele Cupei Confederaţiilor vor citi înaintea meciurilor din penultima fază a competiţiei cîte un discurs împotriva rasismului şi a oricărei forme de disciminare, a anunţat FIFA. Jucătorii vor citi un text cu titlul “Nu rasismului” şi nu se vor referi doar la fenomenul fotbalistic, ci la societate în general. “Nu e loc pentru rasism în manifestările sportive”, a spus preşedintele FIFA, Joseph Blatter, completat de Tokyo Sexwale, membru în comitetul FIFA şi responsabil pentru fair-play: “Este evident că acest discurs nu va rezolva problemele, dar va trimite un mesaj clar”. În a doua semifinală a Cupei Confederaţiilor se vor întîlni Africa de Sud şi Brazilia, joi, de la ora 21.30, la Johannesburg.

Jose Mourinho va divorţa

Antrenorul echipei Internazionale Milano, Jose Mourinho, este foarte aproape de a divorţa de soţia sa, Matilde, a scris cotidianul portughez Correio da Manha, citat de publicaţia italiană Corriere della Sera. Sursa citată notează că Matilde a contactat deja cîţiva avocaţi şi va cere divorţul, deoarece tehnicianul portughez are o altă relaţie în Italia. Correio da Manha scrie că Mourinho, care se află împreună cu familia în vacanţă, şi-ar fi dat acordul pentru începerea divorţului. Jose Mourinho, în vîrstă de 46 de ani, este căsătorit cu Matilde din 1989 şi au împreună doi copii, Matilde (10 ani) şi Jose jr. (6 ani).

Perez vrea pentru Cristiano Ronaldo o clauză de reziliere cifrată la un miliard de euro!

Conform cotidianului Marca, preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, vrea ca portughezul Cristiano Ronaldo să aibă o clauză de reziliere a contractului de un miliard de euro, de cinci ori mai mare decît cea vehiculată de AS. Sursa citată menţionează că proprietarii lui Manchester City au fost dispuşi să ofere pentru Cristiano Ronaldo suma de 168 de milioane de euro, iar din acest motiv Real Madrid îi va fixa portughezului o clauză de reziliere de un miliard de euro, imposibil de plătit de un club de fotbal. Ronaldo va fi achiziţionat de Real Madrid în schimbul a 94 de milioane de euro, sumă cu care portughezul devine cel mai scump fotbalist din istorie. Marca scrie că Real Madrid a plătit pentru ultimele 66 de transferuri efectuate aproape un miliard de euro!

Nakamura s-a transferat de la Celtic la Espanyol

Espanyol Barcelona l-a achiziţionat pe internaţionalul japonez al lui Celtic Glasgow, Shunsuke Nakamura, care va semna cu gruparea catalană un contract valabil pe două sezoane. Mijlocaşul în vîrstă de 30 de ani este aşteptat să ajungă la Barcelona pe 10 iulie, cînd va efectua şi vizita medicală. Nakamura (87 de selecţii şi 23 de goluri în echipa naţională) este al doilea jucător pe care Espanyol l-a acontat în această vară, după atacantul israelian Ben Sahar, transferat de la Chelsea Londra. Internaţionalul japonez a mai evoluat în cariera sa la Yokohama Marinos, în ţara natală, şi la formaţia italiană Reggina.

Soţul voleibalistei Cristina Pîrv a semnat cu o echipă din Brazilia

Soţul voleibalistei Cristina Pîrv, Gilberto Amaury “Giba” de Godoy Filho, a semnat un contract pe trei sezoane cu o echipa Pinheiros de Sao Paulo, după opt ani petrecuţi în Europa, a anunţat clubul brazilian. Giba, în vîrstă de 32 de ani, este dublu campion mondial, în 2002 şi 2006, şi campion olimpic în 2004, iar în sezonul recent încheiat a evoluat la formaţia rusă Iskra Odinţovo. Aflat în ultimul an de contract cu gruparea rusă, căpitanul naţionalei de volei a Braziliei a refuzat renegocierea înţelegerii şi scăderea salariului. În urma acestei decizii, el a fost declarat liber de contract. “Este bine că mă întorc în Brazilia după opt ani. Noul meu club are un proiect serios pe termen lung. Voi încerca să rămîn la un nivel ridicat pentru a putea participa la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra”, a spus Giba. Giba şi Cristina Pîrv s-au căsătorit în anul 2003 şi au doi copii: o fetiţă, Nicoll, şi un băiat, Patrick.

Mosley susţine că echipele nu îl pot forţa să demisioneze de la conducerea FIA

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), Max Mosley, a declarat, ieri, că nu poate fi forţat să renunţe la funcţie de către echipele şi constructorii care ameninţă că-şi formează propriul campionat. „În ultimele săptămîni am observat că unul dintre obiectivele echipelor dizidente este ca eu să semnez. Acum trebuie să reflectez dacă am luat decizia corectă cînd am anunţat că nu mai vreau să candidez la un nou mandat”, a spus Mosley într-o scrisoare trimisă echipelor. Membrii FIA se întîlnesc astăzi, la Paris, pentru a discuta despre faptul că opt echipe ameninţă că se vor retrage din Formula 1 în cazul în care forul internaţional vrea să limiteze bugetul anual la 40 de milioane de lire sterline. Demisia lui Mosley a fost cerută după ce oficialul a fost implicat într-un scandal sexual, iar el a anunţat că vrea să renunţe la funcţie în luna octombrie, cînd îi expiră contractul. „FIA este cea care îşi alege democratic liderii, nu industria auto sau cu atît mai puţin persoanele angajate să conducă echipele din Formula 1”, a adăugat Mosley. Asociaţia Europeană a Constructorilor de Automobile (ACEA) sprijină decizia Asociaţiei Echipelor din Formula 1 (FOTA), şi susţine că FIA trebuie să-şi revizuiască deciziile. „Este o perioadă foarte dificilă din punct de vedere financiar şi nu este momentul să fim ameninţaţi că echipele se vor retrage”, a mai spus preşedintele FIA.