Tricolorul Breaza, prima victorie în turneul de promovare pentru Liga a II-a

Aseară, la Rm. Sărat, în prima partidă din turneul de baraj pentru promovarea în Liga a II-a la fotbal, Tricolorul Breaza (Seria a 3-a) a învins, cu 3-0 (1-0), pe Oţelul Galaţi II (Seria 1). Următoarea partidă din acest turneu va avea loc duminică, la Buzău, între CSO Ovidiu (Seria a 2-a) şi Tricolorul Breaza. “Va fi probabil partida decisivă pentru promovarea în liga secundă. Tricolorul Breaza a jucat foarte bine împotriva gălăţenilor. A părut o formaţie foarte solidă, omogenă şi bine aşezată în teren. Cred că cine va cîştiga meciul de duminică va reuşi şi promovarea. Sperăm să fim noi aceia, chiar dacă ne confruntăm cu cîteva probleme de efectiv“, a declarat Cătălin Anghel, antrenorul celor de la CSO Ovidiu, care a urmărit partida de la Rm. Sărat. În ultimul meci al turneului, pe 17 iunie, CSO Ovidiu va întîlni, tot la Buzău, formaţia Oţelul Galaţi II. Cîştigătoarea turneului va promova în Liga a II-a.

ACS Frontiera Tomis Constanţa, în semifinalele Campionatului de fotbal al Poliţiei de Frontieră

Ieri, pe stadionul din Techirghiol, s-au disputat ultimele meciuri din faza grupelor de la ediţie a şasea a turneului final al Campionatului de fotbal al Poliţiei de Frontieră Române. În Grupa A, ACS Jijia Botoşani a dispus, cu 4-0 (1-0), de ACS Ştiinţa SFICPPF Iaşi, dar a ratat, la golaveraj, primul loc în grupă, pe care s-a clasat ACS Aegyssus Tulcea. În Grupa B, ACS Frontiera Tomis Constanţa a cîştigat, cu 2-1 (1-1), jocul decisiv pentru prima poziţie, cu ACS Frontiera Timişoara. Vineri sînt programate semifinalele competiţiei, după următorul program - ora 9.00: Tulcea - Timişoara; ora 11.00: Constanţa - Botoşani. Finalele se vor disputa sîmbătă.

Mircea Lucescu, cel mai bun antrenor din campionatul ucrainean

Mircea Lucescu, cîştigător al Cupei UEFA cu Şahtior Doneţk, a fost ales cel mai bun antrenor al ediţiei 2008-2009 a campionatului Ucrainei, în urma unui sondaj de opinie la care au participat cluburile din prima ligă. Lucescu a obţinut titlul în ciuda faptului că titlul în Ucraina a fost cucerit de Dinamo Kiev. Cel mai bun fotbalist al sezonului a fost desemnat Dario Srna, elevul lui Lucescu la Şahtior Doneţk.

Selecţionata Olteniei va reprezenta România la turneul final al Cupei Regiunilor UEFA

Selecţionata Olteniei va reprezenta România la turneul final al celei de-a şasea ediţii a Cupei Regiunilor UEFA, competiţie rezervată fotbalului amator care se va desfăşura în perioada 15-22 iunie la Zagreb. Formatul competiţiei cuprinde două grupe a cîte patru echipe, Oltenia fiind repartizată în Grupa A, împreună cu formaţiile Football Center Zagreb (Croaţia), Bratislava Region Football Association (Slovacia) şi Privolzhie (Rusia). Programul oltenilor este următorul - 15 iunie: Privolzhie - Oltenia; 17 iunie: Bratislava Region Football Association - Oltenia; 20 iunie: Oltenia - Football Center Zagreb. Finala turneului se va disputa pe 22 iunie, între cîştigătoarele celor două grupe. România este reprezentată pentru a doua oară la Cupa Regiunilor UEFA, după participarea formaţiei Dacia la turneul final din Polonia, din 2005.

Manchester United solicită 96 milioane euro pentru Cristiano Ronaldo

Campioana Angliei, Manchester United, este dispusă să-l vîndă pe Cristiano Ronaldo la Real Madrid, dar solicită în schimbul ultimului “Balon de Aur” suma de 96 de milioane de euro. Presa spaniolă scrie că cele două părţi au început negocierile, formaţia engleză fiind reprezentată de directorul executiv David Gill, iar avantajul lui Perez este că are o relaţie foarte bună cu oficialii lui Manchester United. Real vrea să realizeze transferul pînă la finalul lunii şi că suma se ridică la 89 de milioane de euro, la care se adaugă comisionul de cîteva milioane de euro al impresarului fotbalistului portughez. Cristiano Ronaldo, în vîrstă de 24 de ani, evoluează la Manchester United din 2003, cînd a fost achiziţionat de la Sporting Lisabona.

Ibrahimovici, catalan?

FC Barcelona a ajuns la un acord cu Internazionale Milano în privinţa transferului fotbalistului suedez Zlatan Ibrahimovici, pentru care este gata să plătească 10 milioane de euro şi să-l dea la schimb pe camerunezul Samuel Eto’o, informează cotidianul Mundo Deportivo. Jurnalul menţionează că FC Barcelona a reuşit să micşoreze pretenţiile italienilor, care doreau iniţial 40 de milioane de euro şi pe Eto’o în schimbul lui Ibrahimovici.

Chelsea îl vrea pe Kun Aguero

Clubul Chelsea Londra este dispus să plătească 45 de milioane de lire sterline pentru a-l achiziţiona pe atacantul argentinian al echipei Atletico Madrid, Kun Aguero. Potrivit cotidianului The Times, Aguero are la Atletico o clauză de reziliere de 51,5 milioane de lire sterline. O problemă reală în ajungerea la o înţelegere între fotbalist şi Chelsea ar putea fi însă faptul că Aguero vrea un salariu săptămînal net de aproximativ 100.000 de lire sterline, pe care gruparea londoneză nu doreşte să îl plătească. Argentinianul a înscris 17 goluri în cele 34 de meciuri disputate în ediţia trecută a campionatului Spaniei.

Nouă din cele zece stadioane gazde la CM din 2010 vor fi finalizate în octombrie

Nouă din cele zece stadioane care vor găzdui meciuri din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2010 vor fi finalizate încă din luna octombrie a acestui an, a anunţat, un oficial al comitetului local de organizare a competiţiei, Danny Jordaan. “Toate stadioanele vor fi gata în octombrie, cu excepţia arenei Green Point din Cape Town, care va fi finalizată în decembrie”, a precizat Jordaan, ieri, într-o conferinţă de presă, la Johannesburg. Şase stadioane au fost construite şi patru renovate în vederea Cupei Mondiale din 2010, ce se va desfăşura pentru prima dată pe continentul african. Construirea stadionului “Green Point” din Cape Town a fost perturbată de greve ale muncitorilor. Cupa Mondială de fotbal va avea loc în perioada 11 iunie - 11 iulie 2010. Înainte de această competiţie, Africa de Sud va găzdui începînd de duminică şi pînă pe 28 iunie Cupa Confederaţiilor, competiţie la care vor participa Africa de Sud, Spania, Irak, Noua Zeelandă, Italia, Brazilia, SUA şi Egipt. Africa de Sud consideră Cupa Confederaţiilor drept o repetiţie generală înainte de Cupa Mondială.

Magic revine în lupta pentru titlul NBA

Echipa gazdă a cîştigat şi cea de-a treia partidă a finalei NBA, care a avut loc în Florida de această dată: Orlando Magic - Los Angeles Lakers 108-104, scorul general fiind 2-1 pentru Lakers. Partida a fost echilibrată, cele două formaţii mergînd cap la cap pînă în ultimul minut, victoria fiind decisă în favoarea echipei care a greşit mai puţin! Magic a luat conducearea, cu 106-102, cu 28,7 secunde înainte de final. Lakers a avut un atac prelungit, în care a ratat... patru aruncări de trei puncte, Bryant înscriind de 2p cu 0,5 secunde înaintea finalului! Mult prea puţin pentru a mai schimba soarta partideim decisă - de fapt - de starterii gazdelor. Howard - 21p, Lewis - 21p, Alston - 20p şi Turkoglu - 18p au jucat foarte bine, neutralizîndu-l pe Bryant, autor a 31p şi opt pase decisive. Meciul al patrulea al finalei NBA este programat în această noapte, tot în Florida.

Penguins rezistă pînă la ultimul meci al Cupei “Stanley”

Penguins a cîştigat partida a şasea a finalei Cupei “Stanley”, reuşind să egaleze scorul general care este acum 3-3.. Marţi noaptea, gazdele au cîştigat pentru a şasea oară în această finală: Pittsburgh Penguins - Detroit Red Wings 2-1, autorii golurilor fiind Staal şi Kennedy pentru gazde, respectiv Draper pentru oaspeţi. Dar cel mai bun jucător de pe teren a fost portarul gazdelor, Fleury, care a apărat excelent în finalul partidei, cînd oaspeţii au avut cîteva ocazii uriaşe de a înscrie. Ultimul meci al finalei Cupei “Stanley” este programat vineri noaptea, în Detroit.

Michael Johnson crede că Usain Bolt este un fenomen

Fostul campion olimpic în probele de 200 m şi 400 m plat la Jocurile Olimpice din 1996, americanul Michael Johnson, a declarat că Usain Bolt este un fenomen şi că acesta are toate calităţile necesare pentru a deveni o legendă în atletism. “Ceea ce a făcut Bolt la Beijing a fost cel mai impresionant lucru pe care l-am văzut în viaţa mea. Bolt este un fenomen şi are tot ce îi trebuie ca să devină o legendă. Este foarte tînăr, are doar 22 de ani, mai are multe de demonstrat”, a afirmat Michael Johnson. Starul Jocurilor Olimpice de la Atlanta din 1996 a vorbit despre momentul în care Bolt i-a bătut recordul în proba de 200 m: “Chiar dacă lumea nu poate crede, adevărul e că pentru mine a fost o veste bună. Usain a reuşit să îmi bată recordul, iar a doua zi după ce s-a întâmplat asta, m-am trezit şi nu era nimic schimbat la mine”. Jamaicanul Usain Bolt a egalat la Beijing performanţa americanului Carl Lewis de la Olimpiada din 1984, reuşind să se impună atît în proba de 100 m, cît şi în cea de 200 m. În proba de 4x100 m, echipa Jamaicăi, din care Bolt a făcut parte alături de Nesta Carter, Michael Frater şi Asafa Powell, a stabilit un nou record mondial. Michael Johnson este prezent în aceste zile la Toronto, unde va înmîna premiul Laureus pentru Sportivul Anului 2008, la care sînt nominalizaţi Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, Rafael Nadal, Lewis Hamilton şi Valentino Rossi.