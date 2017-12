O zi pînă la startul Turului Ciclist al Dobrogei

Doar o zi a mai rămas pînă la startul celei mai importante competiţii a lunii mai: ediţia a X-a a Turului Ciclist al Dobrogei. Competiţia organizată şi finanţată de Consiliul Judeţean Constanţa, în parteneriat cu DSJ Constanţa şi Federaţia Română de Ciclism şi Triatlon, va debuta cu şedinţa tehnică din această seară, programată la Hotelul “Flora” din Mamaia, de la ora 20.00. În cadrul acesteia vor fi stabilite toate detaliile legate de concursul ce se va derula pe durata a patru zile (7-10 mai). Conform datelor trimise de organizatori, actuala ediţie se bucură de o participare numeroasă, 15 echipe înscriindu-se la start. Printre ele se numără şi o echipă din Bulgaria şi una din Germania. Ediţia 2009 este cea de-a treia organizată după 1989, în 2007, iubitorii acestui sport hotărînd reluarea turneului după o pauză de aproape 30 de ani, precedentele ediţii avînd loc între anii 1972 şi 1978.

SCM. U Craiova şi CSV Municipal Braşov au promovat Divizia A1 la volei masculin

Formaţiile de volei masculin SCM U. Craiova şi CSV Municipal Braşov au promovat în Divizia A1 la volei masculin, după ce s-au clasat pe primele două locuri în barajul de promovare care a avut loc la Braşov. Cele două formaţii vor lua locul, în primul eşalon, formaţiilor Rapid Bucureşti şi Ştiinţa Bacău, care au retrogradat la finalul acestui sezon. Rezultate: CSV Municipal Braşov - Phoenix Şimleul Silvaniei 3-0; SCM U. Craiova - CSM Suceava 3-2; Şimleul Silvaniei - Suceava 3-0; Craiova - Braşov 3-2; Braşov - Suceava 3-1; Craiova - Şimleul Silvaniei 3-2. Clasament: 1. Craiova 6p; 2. Braşov 5p; 3. Şimleul Silvaniei 4p; 4. Suceava 3p. La feminin, turneul de promovare se va desfăşura la finalul acestei săptămîni, la Cluj-Napoca, cu participarea formaţiilor CSM U. LPS Piteşti, IOR Optinova Bucureşti, CSM 2007 Focşani şi U. Oncos Cluj-Napoca.

CSU Metal Galaţi nu se va desfiinţa

Patronul CSU Metal Galaţi, Corneliu Mangalea, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că gruparea de volei feminin are datorii de cîteva sute de mii de euro, dar a precizat că aceasta nu se va desfiinţa. „La momentul acesta clubul are datorii de cîteva sute de mii de euro către jucătoare şi cîteva firme prestatoare de servicii, dar le vom plăti în cursul lunii mai. Vom încerca să avem pentru sezonul următor un buget la fel de mare ca cel de anul trecut, în jur de 2,5 milioane de euro. Vrem să continuăm proiectul nostru, care s-ar încununa cu o finală în Champions League. Azi vom trimite federaţiei cererea de a ne înscrie într-o nouă ediţie a Champions League”, a spus Mangalea. Oficialul grupării de volei susţine că este posibil ca deţinătoarea en titre a titlului naţional şi a Cupei României să evolueze din sezonul următor în alt oraş. „Singura problemă este legată acum de titulatura sub care vom continua. Sîntem în discuţii în acest moment cu administraţii locale din alte oraşe şi este posibil orice. În sezonul viitor nu vom fi singuri, am găsit şi parteneri cu care urmează să semnăm un contract de sponsorizare”, a afirmat Mangalea.

Terzic infirmă că ar fi semnat cu altă echipă

Prezent la conferinţa de presă, antrenorul Zoran Terzic a dezminţit faptul că a semnat cu o altă echipă. El a adăugat că pentru sezonul următor vor avea loc schimbări în lot. „Nu este adevărat că aş fi semnat un contract cu vreun club din Turcia sau din altă ţară. Vom încerca anul acesta să obţinem rezultate mai bune în Champions League decît am făcut-o la prima noastră participare. Lotul va suferi modificări, vor fi jucătoare care vor pleca, dar vom aduce altele, în special din Serbia”, a explicat Terzic.

Sezonul 2009-2010 al LN de handbal feminin va începe pe 4 septembrie

Comisia Tehnică feminină din cadrul Federaţiei Române de Handbal (FRH) a decis în şedinţa de ieri ca sezonul 2009-2010 al Ligii Naţionale să se desfăşoare între 4 septembrie (prima etapă) şi 12 mai 2010 (ultima etapă). „La propunerea cluburilor, meciurile din fiecare etapă se vor putea derula începînd cu ziua de vineri, după ora 14.00, în timp ce cele programate sîmbătă şi duminică, se vor putea juca la orice oră, pentru a favoriza transmisiile TV”, a declarat Remus Drăgănescu, membru al comisiei. Oficialul FRH a mai spus că LN feminină va continua cu 14 echipe şi în sezonul viitor, dar că s-a propus revenirea la sistemul cu 12 formaţii din campionatul 2010-2011, în timp ce Cupa României nu se va disputa nici în sezonul 2009-2010, la fel ca în actuala stagiune. În cadrul şedinţei de ieri a fost prezentată şi componenţa lotului naţional feminin, care se va reuni pe 21 mai, în vederea pregătirii şi susţinerii meciurilor oficiale cu Belarus, din play-off-ul CM din luna decembrie.

Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat campania media “România în mişcare”

Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat campania “România în mişcare”, care are ca protagonişti sportivi renumiţi precum Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, Nadia Comăneci, Elisabeta Lipă, Leonard Doroftei şi Gabi Szabo. În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Ministerul Tineretului şi Sportului, ministrul Monica Iacob-Ridzi a anunţat lansarea acestei campanii prin care instituţia îşi propune să stimuleze practicarea sportului de masă prin schimbarea percepţiilor părinţilor despre consecinţele practicării sportului de întreţinere. „Obezitatea şi sedentarismul sînt două dintre problemele grave cu care se confruntă cetăţenii Uniunii Europene, probleme cauzate, în mare parte, de lipsa de mişcare şi de alimentaţia nesănătoasă. Această situaţie se va agrava în anii următori, dacă nu sînt luate măsuri rapide şi imediate”, a declarat Monica Iacob-Ridzi. La sfîrşitul conferinţei de presă, ministrul Tineretului şi Sportului a fost întrebată de ziarişti dacă o va invita să se asocieze acestei campanii şi pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru a promova sportul şi prin orele din platforma de învăţămînt. Răspunsul Monicăi Iacob-Ridzi a fost că va încerca să iniţieze un dialog între cele două instituţii: „După ce va vedea acest spot, sperăm ca doamna ministru să-şi lase copilul să devină legendă”.

Naţionala Under 21, în semifinalele C.E de rugby

Naţionala de rugby Under 21 a României s-a calificat în semifinalele Campionatului European ce se desfăşoară în perioada 3-9 mai la Madrid (Spania). În sferturile de finală ale competiţiei, România a învins Suedia, cu 86-10. În semifinale, România joacă astăzi împotriva Portugaliei. În cealaltă semifinală se vor întîlni Rusia şi Georgia.

Sorana Cîrstea, în turul secund la Estoril

Tenismena Sorana Cârstea s-a calificat, ieri, în turul secund al turneului de la Estoril, după ce a trecut în runda inaugurală de japoneza Kimiko Date Krumm, informează site-ul oficial al competiţiei dotate cu premii în valoare de 147.000 de euro. Favorită nr. 3 a competiţiei, Cîrstea a cîştigat în trei seturi, scor 6-2, 1-6, 6-2, într-un meci care a durat două ore. Românca şi-a asigurat un cec în valoare de 2.207 euro şi 30 de puncte WTA, iar în următoarea fază a competiţiei o va întîlni pe Maret Ani (Estonia). Cîrstea este calificată şi în turul secund al turneului de dublu, unde face pereche cu rusoaica Maria Kirilenko. Cele două sînt cap de serie nr. 1.