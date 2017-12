Samara, eliminată în turul secund la simplu, la CM de tenis de masă

Campionatele Mondiale de tenis de masă de la Yokohama (Japonia) au continuat, joi, cu partidele probelor de simplu şi dublu. Singura reprezentată rămasă la sfîrşitul zilei în proba de simplu a fost Daniela Dodean, care a trecut în primele două tururi de Kai Xin Zena Sim (Singapore), scor 4-0, şi de Matilda Ekholm (Suedia), scor 4-1. Vineri, Dodean are o misiune imposibilă în cel de-al treilea tur al probei. Arădeanca o va înfrunta pe Zhang Yining (China), nr. 1 mondial, dublă campioană olimpică la Beijing în proba de simplu şi în proba pe echipe. După ce obţinut în primul tur o victorie categorică, 4-0 cu Jasna Reed (USA), Eliza Samara a ratat prezenţa în cel de-al treilea tur, cedînd, cu 3-4, în faţa jucătoarei din Taipei, Yi-Hua Huang (nr. 67 mondial). Nici băieţii nu au avut prea mult noroc joi, aceştia fiind eliminaţi încă din primul tur al probei de simplu: Andrei Filimon - Thomas Keinath (Slovacia) 0-4; Adrian Crişan - Stefan Fegerl (Austria) 3-4; Constantin Cioti - Robert Svensson (Suedia) 3-4. Tot joi au fost programate şi partidele din primul tur al probelor de dublu masculin şi feminin, singura pereche calificată în cel de-al doilea tur fiind formată din Elizabeta Samara şi Daniela Dodean, care a dispus, cu 4-0, de Andrea Bakula şi Mirela Durak (Croaţia). Vineri, în al doilea tur, româncele vor da piept cu perechea Natalia Partyka / Jie Xu (Polonia). Adrian Crişan şi Andrei Filimon au pierdut în primul tur, cu 3-4, în faţa cuplului Daniel Habesohn / Bernhard Presslmayer (Austria). Interesant este faptul că oficialii Federaţiei Române de Tenis de Masă acuză Ministerul Tineretului şi Sportului că a pus în pericol participarea sportivilor la Campionatele Mondiale de la Yokohama prin nealocarea banilor pentru deplasarea în Japonia, în timp ce conducerea MTS se apără, precizînd că nu a cunoscut această problemă.

Micuţii sportivii de la LPS atacă medaliile la CN de tenis de masă

Dacă Elizabeta Smara şi Andrei Filimon evoluează în această săptămînă la CM de tenis de masă de la Yokohama, nouă sportivi de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul încearcă să le calce pe urme căutînd consacrarea la Campionatul Naţional pentru juniori II. Competiţia care se desfăşoară la Slatina a adunat la start cei mai buni sportivi de la această categorie, printre ei numărîndu-se Roxana Iamandi, Cristina Botezatu, Cătălina Ghiţă, Cristina Buciu, Alina Zaharia, Tiberiu Marga, Andrei Dobre, Sedan Orazli şi Mihai Cărtună. „Competiţia este un dificilă, dar noi ne-am propus o clasare pe primele patru poziţii în toate cele trei probe. Avem doar trei sportivi care sînt juniori II, restul sînt mai micuţi, dar sperăm să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat antrenorul Stelian Haşoti, cel care îi însoţeşte pe sportivi, alături de antrenoarea Liliana Sebe.

Şapte sportivi constănţeni la CN de primăvară la kaiac-canoe

Sezonul pentru kaiac-canoe este în plină desfăşurare. După ce săptămîna trecută au participat la Campionatul Naţional în proba de fond şi la Cupa României pentru ambarcaţiuni mici, sportivii antrenaţi de Maria, Ştefan şi Gabriel Aftenie vor participa la sfîrşitul acestei săptămîni la Campionatul Naţional de primăvară în proba de fond şi viteză pentru ambarcaţiuni mici. Competiţia este rezervată juniorilor I şi II, dar şi cadeţilor, din delegaţia constănţeană făcînd parte şapte sportivi: Emilia Turtoi, Nicoleta Cezar, Ionuţ Sîrbu, Alexandru Mona, Liviu Veber, Alexandru Mariniuc şi Cătălin Grigoraş. Tot în această perioadă, la Snagov, se desfăşoară selecţia pentru lotul naţional care va reprezenta România la Cupa Mondială de seniori, CS Farul fiind reprezentat de Elena Renţea, Anişoara Cătrună şi Rodica Sterpu. Şi la canotaj au loc întreceri pentru formarea lotului naţional, printre posibili componenţi numărîndu-se Diana Bursuc, Alin Iacob şi Daniela Badea. Cei trei canotori sînt antrenaţi de Dumitru Răducanu.

Stagiu Internaţional Kung-Fu la Constanţa

Clubul Sportiv “Marea Neagră” şi Universitatea Maritimă din Constanţa organizează în perioada 1-3 mai un stagiu internaţional de “Jun Fan Jeet Kune Do” Kung-Fu. La stagiu este invitat maestrul italian Guido Gervasoni, printre participanţi numărîndu-se mai multe cluburi de Kung-Fu din România. Antrenamentele se vor desfăşura la sala de sport a Şcolii Generale nr. 43 din Constanţa, programul stagiului fiind următorul - vineri, ora 18.00-20.00: antrenament general; sîmbătă, ora 9.00-10.30: antrenament copii; ora 10.30-12.00: antrenament seniori; ora 16.00-17.30: antrenament copii; ora 17.30-19.00: antrenament seniori; duminică, ora 09.00-10.30: antrenament copii; ora 10.30-12.00: antrenament seniori. „Maestrul Guido Gervasoni vine pentru al doilea stagiu în România, primul fiind organizat anul trecut. Noi dorim să promovăm acest stil de arte marţiale foarte popular în ţările vest-europene şi acest stagiu se înscrie în această direcţie. În ianuarie, noi am avut invitat un maestru din Germania şi cu cei doi dorim să contribuim la dezvoltarea acestui stil în România. În plus, considerăm că sportivii şi antrenorii participanţi au tot timpul ceva de învăţat din aceste experienţe şi acestea ne ajută să ne perfecţionăm. Clubul nostru caută să dezvolte mai multe relaţii internaţionale şi vom organiza şi alte manifestări asemănătoare în timpul verii. Mulţumim pentru sprijinul acordat la organizarea acestui stagiu Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, doamnei director Elena Frîncu”, a declarat preşedintele clubului “Marea Neagră”, Florin Iordănoaia.

Meciuri în DN de rugby

Divizia Naţională de rugby programează sîmbătă partidele celei de-a doua etape din play-off şi play-out. În play-off se vor disputa următoarele partide: Steaua - U. Cluj şi RCM Timişoara - Ştiinţa Baia Mare. Întîlnirea Dinamo - RCJ Farul a fost reprogramată pentru 20 mai, la cererea echipei Farul care are mai mulţi jucători accidentaţi, suspendaţi sau convocaţi la lotul naţional Under 20. În turneul play-out vor avea loc meciurile: Olimpia - RC Bîrlad şi CFR Braşov - Poli Iaşi. Partida RC Cleopatra - Bucovina Suceava a fost reprogramată pentru 6 iunie, la cererea formaţiei constănţene care are mai mulţi jucători convocaţi la lotul naţional Under 20.

Derby-ul Diviziei A de rugby are loc la Mangalia

În cadrul etapei a 12-a a Diviziei A de rugby, Seria Est, la Mangalia va avea loc derby-ul dintre Callatis (loc 2) şi Sportul Studenţesc (loc 1). Partida va avea loc sîmbătă, de la ora 14.00, pe Stadionul “Marina” din Mangalia. În Seria Est, sîmbătă vor mai avea loc meciurile: Constam Buzău - Griviţa Bucureşti şi RC Brăila - CS Năvodari. În această etapă Dunărea Galaţi stă.

Raluca Olaru, adversara Soranei Cîrstea în semifinalele de dublu la Fes

Perechea Raluca-Ioana Olaru / Polona Hercog (România / Slovenia) s-a calificat, joi, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Fes (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Olaru şi Hercog au învins, în sferturile de finală, cu 6-2, 6-2, cuplul Maret Ani / Roberta Vinci (Estonia / Italia). În semifinale, cele două sportive calificate vor întîlni perechea Sorana Cîrstea / Maria Kirilenko (România / Rusia), cap de serie nr. 1.

Oncescu îl va întîlni pe polonezul Artur Glowinski, în primul meci profesionist al său în România

Cvadruplul campion mondial Ion Oncescu îl va întlni pe polonezul Artur Glowinski, luni, la Bucureşti, în primul său meci de skandenberg profesionist în România, informează Asociaţia Română de Skandenberg, “Braţ de Fier”. Meciul se va desfăşura sub egida Armfight Vendetta PAL (Professional Armwrestling League - Liga Profesionistă de Skandenberg), la categoria +95 kg, braţul stîng, în sistemul cel mai bun din şase runde. Oncescu este cvadruplu campion mondial WAF (două titluri în 2007 în Bulgaria la categoria 90 kg, braţul stîng şi drept, şi două titluri în 2008 în Canada la cat. 100 kg, braţul stîng şi drept). De asemenea, el este de zece ani campionul României la skandenberg. În liga PAL, Oncescu a disputat pînă în prezent doar două meciuri. Artur Glowinski este multiplu campion al Poloniei. El a luptat pînă acum de nouă ori în meciuri tip Vendetta PAL.