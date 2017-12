Elena Frîncu şi Ilie Floroiu nu vor fi înlocuiţi din funcţii

Ordonanţa de urgenţă 37/2009, emisă de Guvernul Boc, nu va afecta conducerile celor două structuri sportive ale judeţului, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi Clubul Sportiv Farul. Conform noii hotărîri a Guvernului, funcţiile de conducere îşi schimbă titulatura, iar în anumite structuri aflate sub tutela MTS ar urma şi schimbări de personal dacă aceştia nu vor trece concursul la care vor fi supuşi. Lucru care nu intră însă în discuţie la Constanţa, unde Elena Frîncu, dar şi Ilie Floroiu, nu au contracandidaţi la preluarea funcţiei. În plus, cei doi se bucură de sprijinul autorităţilor locale. „Părerea mea este că sportul nu avea ce să caute aici. Fac precizarea că pînă acum nu am primit niciun ordin de înlocuire sau ceva de acest gen. În situaţia în care voi primi faxul îmi voi depune şi eu dosarul, voi face un proiect de management şi mă voi prezenta la concurs” a spus directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu. Dacă fostul mare atlet nu a primit încă nicio înştiinţare în legătură cu acest lucru, Elena Frîncu, directorul DSJ, se pregăteşte de concurs. „Este un concurs pe care trebuie să îl dau şi nu mi-e frică de el. Recunosc că spre deosebire de alţi colegi de-ai mei din ţară am sprijinul comunităţii locale şi atunci cînd oamenii din comunitate îţi spun să mergi mai departe, parcă ai încredere în tine. Am început să îmi pregătesc dosarul pentru acest concurs. Singura problemă pe care o am este că îmi doresc să rămîn în continuare funcţionar public. Dacă nu se poate, voi rămîne toată viaţa mea voluntar al familiei sportului constănţean, pe care o iubesc şi o respect. Această decizie nu va afecta sportul românesc dacă în urma acestui concurs la conducerea acestor structuri vor ajunge specialişti”, a precizat Frîncu.

17 constănţeni propuşi pentru conducerea Consiliului de Onoare al Ordinului “Meritul Sportiv”

Constanţa ar putea avea numeroşi reprezentanţi în cadrul Consiliului de Onoare al Ordinului “Meritul Sportiv”, nu mai puţin de 17 nume reprezentative ale sportului constănţean primind propuneri în acest sens. „La Direcţia pentru Sport a sosit o scrisoare de la Cancelaria Administraţiei Prezidenţiale în care toţi sportivii Constanţei care au calitatea de membru al Meritului Sportiv vor fi prezenţi, pe 7 mai, la o întîlnire la Palatul Cotroceni, unde va fi ales Consiliul de Onoare al Ordinului Meritul Sportiv”, a precizat Elena Frîncu. Printre cei invitaţi la Palatul Cotroceni se numără Viorel Filimon, Andrei Filimon, Liliana Sebe, Ilie Floroiu, Ştefan Aftenie, Maria Aftenie, Camelia Voinea, Dumitru Răducanu, Petrică Vasile, Andrei Romeo, Corneliu Costiniuc, Daniela Nicolai, Mirela Rusu, Mirela Semerjai, Mihai Făgărăşan, Răzvan Florea şi Elena Frîncu.

Şase medalii pentru constănţeni la CN de şah

Evoluţie bună pentru sportivii constănţeni participanţi la Campionatului Naţional de şah de la Voineasa. Şahiştii de la Palatul Copiilor / Congaz Constanţa, CS Callatis Mangalia şi Victoria Techirghiol au urcat de şase ori pe podiumul naţional, rezultatele fiind următoarele: Salim Riza (Palatul Copiilor / Congaz Constanţa) - aur la şah rapid; Codruţa Alexa Copilu (CS Callatis Mangalia) - aur la şah blitz; Riza Salim (Palatul Copiilor / Congaz Constanţa) - argint la şah practic; Arzu Salim (Palatul Copiilor / Congaz Constanţa) - argint la şah practic; Octavian Cartaş (Victoria Techirghiol) - bronz la dezlegări; Ioana Olăraşu (CS Callatis Mangalia) - bronz la dezlegări. Pentru performanţelor sportivilor, antrenorii Mircea Pavlov (Victoria Techirghiol), Andrei Furcă (Callatis Mangalia) şi Claudiu Iordache (Palatul Copiilor / Congaz Constanţa) au fost premiaţi, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, de către Direcţia pentru Sport a Judeţului.

Rugbyştii de la RCJ Farul, indisponibili în continuare

La aproape trei săptămîni de la incidentele dintre Dinamo şi RCJ Farul, rugbyştii constănţeni loviţi atunci cu bestialitate nu şi-au putut relua încă antrenamentele. Talonerul Natriashvili doar ce şi-a scos aparatul gipsat de la mînă şi nu poate face în acest moment decît alergări uşoare. Şansele de a putea evolua pe 9 mai, pe teren propriu, în prima partidă a play-off-ului, cu Steaua, sînt foarte mici. Cel mai grav lovit, linia a doua Uchava, cel care a suferit o fractură de maxilar, poartă în continuare aparatul ce-i susţine mandibula. Aparatul ar putea fi îndepărtat abia peste o lună de zile, astfel că el va reveni pe teren probabil în partea a doua a play-off-ului. Pentru apropiatul meci cu Steaua, antrenorul Bruce Hodder nu va putea conta nici pe suspendaţii Samkharadze şi Koshitashvili. “Pe lîngă cei accidentaţi, suspendaţi sau convocaţi la loturile naţionale, a mai apărut şi problema lui Claudiu Dumitru. El a fost lovit involuntar în ochi de către un coleg la unul din antrenamente şi, din cîte se pare, are o dezlipire de cornee. Urmează ca medicii să ne spună exact perioada în care va lipsi”, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul.

Selecţie la handbal feminin

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 Constanţa organizează selecţie pentru grupele de handbal fete, copii născuţi în anii 1996, 1997 şi 1999. Viitoarele sportive sînt aşteptate zilnic, la Sala “Tomis” (fosta Sală “Hidrotehnica” - zona CET), de luni pînă vineri, între orele 7.00-11.00 şi 13.00-16.00. Telefoane de contact: 0241.695757 şi 0722.126864.

Ionela Gîlcă-Stanca revine la Naţionala feminină de handbal

Naţionala de handbal feminin a României se va reuni pe 21 mai, din lotul ce urmează a fi convocat absentînd pentru prima dată după mulţi portarul titular Luminiţa Huţupan-Dinu (174 de prezenţe în echipa naţională, pentru care a marcat şi 8 goluri), care şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională la finalul acestui sezon. Antrenorul Radu Voina a stabilit lotul cu care echipa României va ataca dubla manşă cu Belarus, din play-off-ul CM din luna decembrie. “Mai calculăm una-două variante pe linia de 9 metri, pentru că doar pentru două meciuri nu are rost să aducem mai multe jucătoare. Va fi un lot de 16, din care din păcate va absenta pivotul Florina Bârsan, care are programată nunta chiar pe 13 iunie, când avem returul cu Belarus, la Bucureşti. Astfel, în lot va reapărea Ionela Gîlcă-Stanca, dar şi extrema Cristina Vărzaru, ambele fiind convocate”, a declarat antrenorul Radu Voina. Componenţa lotului: Paula Ungureanu, Florentina Stanciu, Mihaela Smedescu - portari, Valentina Elisei-Ardean, Iulia Puşcaşu, Ramona Maier, Cristina Vărzaru - extreme, Ionela Gîlcă-Stanca, Oana Manea - pivoţi, Cristina Neagu, Adina Fiera Meiroşu, Carmen Amariei, Narcisa Lecuşanu, Ada Moldovan, Oana Şoit, Melinda Geiger - linia de 9 metri. În lot este posibil să fie convocate şi Clara Vădineanu sau Daniela Crap, decizia finală nefiind încă luată. Reunirea echipei naţionale va avea loc pe 21 mai, în afara pregătirii propriu-zise fiind programate şi două meciuri amicale, cu Polonia, care se vor disputa la Drobeta Tr. Severin. Jocul tur cu Belarus va avea loc pe 6 iunie, în deplasare, iar cel retur, pe 13 iunie, la Bucureşti. Echipa cîştigătoare se va califica la turneul final al CM din China, programat în luna decembrie.

Antonin revine în rugby-ul românesc

Fostul manager al naţionalei de rugby a României, francezul Robert Antonin, a revenit în rugbyul românesc. După toate probabilităţile, Antonin va ocupa o funcţie în cadrul Academiei de Rugby. Antonin nu a venit singur în România, ci însoţit de un alt tehnician francez, Serge Lairle. Fostul antrenor cu înaintarea de la Toulouse, alături de Guy Noves, Lairle va face probabil parte din staff-ul naţionalei României.

România joacă pentru finala CM de rugby Under 20

Reprezentativele de rugby Under 20 ale României şi statului Chile vor disputa astăzi, de la ora 16.15, la Nairobi (Kenya), meciul decisiv pentru calificarea în finala Campionatului Mondial. O simplă victorie sau chiar un rezultat de egalitate ar trimite România în finală, acolo unde ar putea înfrunta SUA, Namibia, sau chiar şi Kenya. România are de luat şi o revanşă în faţa selecţionatei din Chile, după înfrîngerea de anul trecut, scor 3-14, cînd chilienii ne-au barat accesul în finală. Şi în cealaltă grupă situaţia este interesantă. De aici se poate califica în finală Namibia, dacă învinge sau face egal cu SUA, tot de aici SUA poate urca în ultimul act dacă trece cu punct bonus de Namibia, dar chiar şi Kenya poate să se califice în cazul în care cîştigă cu bonus în ultima etapă, iar SUA trece fără bonus de Namibia.

Sorana Cîrstea, eliminată din turneul de la Fes

Jucătoarea Sorana Cârstea, favorita nr. 5, a fost eliminată, ieri, în prima rundă a turneului de la Fes (Maroc), dotat cu premii în valoare totală de 220 de dolari. Cîrstea (nr .40 WTA) a fost învinsă de Lourdes Dominguez Lino (Spania / nr. 97 WTA), cu 6-3, 6-4. Pentru participarea în primul tur, românca va primi 1.725 de dolari şi un punct WTA.

Crivoi - Soderling, în turul secund al Masterului de la Roma

Tenismanul Victor Crivoi îl va întîlni pe suedezul Robin Soderling în turul al doilea al turneului Masters de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2,75 milioane de euro. Soderling l-a învins, ieri, în primul tur, pe spaniolul Marcel Granollers, cu 6-3, 6-0. Crivoi, venit din calificări, a acces în turul secund al competiţiei, după ce l-a învins, luni, cu 7-5, 6-3, pe americanul James Blake, cap de serie nr. 14. În cazul în care se va califica în următoarea fază a competiţiei, Crivoi l-ar putea întîlni pe nr. 1 mondial, spaniolul Rafael Nadal, cap de serie nr. 1 în turneul de la Roma.