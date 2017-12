România a învins Papua Noua Guinee în primul meci de la CM de rugby under-20

Reprezentativa de rugby Under 20 a României a debutat cu victorie în partida de deschidere a Campionatului Mondial ce se desfăşoară în această perioadă în Kenya. România a învins, cu 50-17 (19-12), la Nairobi, reprezentativa similară a statului Papua Noua Guinee. Primul marcator al Campionatului Mondial a fost Cristian Munteanu (RCJ Farul), care a deschis scorul partidei cu Papua Noua Guinee. Echipa României are drept obiectiv clasarea pe primul loc la CM din Kenya (Divizia B) şi, implicit, calificarea în grupa de elită. Celelalte meciuri din Grupa B ale naţionalei antrenate de Alexandru Marin, Mircea Muntean şi Mircea Paraschiv sînt împotriva Coreei de Sud (25 aprilie) şi reprezentativei statului Chile (29 aprilie). În funcţie de locul ocupat în Grupa B România va evolua apoi în finala pentru locurile 1-2, 3-4, 5-6 sau 7-8, meciul fiind programat în 3 mai. În Grupa A evoluează echipele Insulele Cayman, Kenya, Namibia şi SUA. Cîştigătoarea CM - Divizia B din Kenya se va califica în grupa mondială de elită. În lotul României se află şi unsprezece rugbyşti constănţeni (!): Cristian Munteanu şi Ionuţ Puişoru (RCJ Farul); Florin Ibănescu, Mihai Moraru, Cătălin Graur, Gabriel Bucevschi şi Marian Pîrvu (CS Cleopatra); Vali Mototolea, Cristi Cornei, Filip Lazăr şi Adrian Apostol (LPS Constanţa).

UCM Reşiţa - CSM Oradea, primul joc al etapei a 24-a a LN de handbal masculin

Într-o partidă în devans din etapa a 24-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, UCM Reşiţa întîlneşte astăzi, pe teren propriu, de la ora 17.00, formaţia CSM Oradea. Înaintea acestei confruntări, UCM Reşiţa ocupă locul 2, cu 35 de puncte, în timp ce CSM Oradea se află pe locul 13, cu 6p. Întîlnirea are loc în devans deoarece duminică UCM Reşiţa dispută, în deplasare, manşa tur a semifinalei Cupei Challenge, împotriva echipei Beşiktaş Istanbul (Turcia).

Oltchim încheie etapa a 21-a a LN de handbal feminin

Ieşite din cupele europene după ce a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor în faţa danezelor de la Viborg (28-34 în tur şi 21-21 în retur), handbalistelor de la Oltchim Rm. Vîlcea nu le rămîne decît să se consoleze cu titlul naţional. Elevele lui Radu Voina revin la disputele din campionat chiar azi, cînd este programată restanţa cu HCM Buzău, din etapa a 21-a a Ligii Naţionale. După ce a ratat calificarea în finala Cupei EHF, cedînd sîmbătă, pe teren propriu, 27-28 cu Itxako Estella (Spania), după 23-23 în tur, Rulmentul Braşov s-a impus, ieri, pe teren propriu, în faţa grupării CSM Cetate Deva, scor 39-24 (17-10), într-un meci jucat în devans pentru etapa a 22-a.

Vărzaru va reveni şi la echipa naţională

După ce a revenit pe teren în urma unei accidentări ce a ţinut-o departe de viaţa competiţională, Cristina Vărzaru respunde afirmativ şi convocării pentru cantonamentul dinaintea “dublei” cu Belarus (6/7 iunie - în deplasare şi 13 iunie - în Sala Polivalentă din Bucureşti) pentru calificarea la CM de handbal feminin din 2009. Prezent în Danemarca, selecţionerul Radu Voina a vorbit cu extrema echipei daneze după meciul Viborg - Oltchim. „Cînd am fost acum în Danemarca am discutat cu Cristina Vărzaru. Ea mi-a spus că se simte bine, că vrea să revină şi la echipa naţională. O voi avea în următorul cantonament de la finele lunii mai, cînd avem programate şi două amicale cu Polonia”, a explicat Radu Voina. Vărzaru s-a accidentat în aprilie 2007 la umăr, după care în octombrie a avut probleme şi cu un genunchi, la care a şi fost operată. Românca a ratat astfel două turnee finale cu naţionala, CM 2007 şi CE 2008. Cu Viborg, românca a cucerit Liga Campionilor în 2006, dar şi titlul de campioană. Cea mai bună performaţă obţinută cu naţionala feminină a României a fost la Campionatul Mondial de la Sankt-Petersburg (Rusia), cînd tricolorele au cîştigat medaliile de argint. Naţionala feminină de handbal a României se va reuni pe 21 mai, iar pe 29 şi 30 mai va susţine două partide amicale cu naţionala Poloniei.

România, în grupă cu Olanda, Suedia şi Danemarca, la CE de handbal feminin

Echipa naţională de handbal feminin a României va evolua în Grupa C la turneul final al Campionatului European de tineret din Ungaria, împotriva formaţiilor Olandei, Suediei şi Danemarcei, conform tragerii la sorţi efectuate ieri, la sediul EHF din Viena. Componenţa grupelor la turneul final al CE under 19 este următoarea - Grupa A: Spania, Slovenia, Norvegia, Austria; Grupa B: Franţa, Muntenegru, Ungaria, Slovacia; Grupa C: Olanda, Danemarca, Suedia, România; Grupa D: Rusia, Germania, Serbia, Polonia. Turneul final al CE din Ungaria va avea loc în oraşele Gyor, Papa şi Szombathely, în perioada 14-23 august 2009.

România, reprezentată de şase judoka la CE de la Tbilisi

Delegaţia României care va participa la Campionatele Europene de judo de la Tbilisi, programate între 24 şi 26 aprilie, va fi alcătuită din şase sportivi, trei fete şi trei băieţi. La feminin, vor intra în concurs campioana olimpică Alina Dumitru (categoria 48 kilograme), Andreea Cătună (52 kg) şi Corina Căprioriu (57 kg). În concursul masculin, România va fi reprezentată de Dan Fâşie (66 kg), Bogdan Bărbulescu (90 kg) şi Daniel Brată (100 kg).

Lucian Bute îşi va “spiona” viitorul adversar

Campionul mondial IBF la categoria supermijlocie, Lucian Bute, şi antrenorul său Stephan Larouche vor fi prezenţi sîmbătă la gala în care vor boxa Alan Green şi Carlos De Leon, cei doi fiind posibili adversari ai românului în meciul din luna iunie. În aceeaşi gală, campionul mondial WBC la supermijlocie, Carl Froch, va boxa cu americanul Jermain Taylor, challenger obligatoriu. Pe lîngă faptul că îi va urmări pe Green şi De Leon, românul va fi atent şi la partida Froch - Taylor, din care ar putea să vină adversarul pentru meciul de unificare a centurilor. Gala va avea loc sîmbătă, la MGM Foxwoods, Connecticut (SUA).

Sorana Cîrstea a coborît pe poziţia 41 în clasamentul WTA

Tenismena română Sorana Cîrstea a coborît cinci poziţii în clasamentul WTA de simplu şi ocupă locul 41. Cea de-a doua româncă din acest clasament, Monica Niculescu, a coborît un loc, pînă pe 55, în timp ce Edina Gallovits a pierdut nouă poziţii, ocupînd în această săptămână locul 81. Tenismanul Victor Hănescu a abandonat, duminică seară, în primul tur al turneului de la Barcelona, în faţa spaniolului Nicolas Alamgro. Hănescu a abandonat la scorul de 6-3, 6-7 (7-9), 2-2.