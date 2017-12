România a început cu o victorie grupa de calificare la Europenele de futsal

Ieri a început la Tîrgu Mureş turneul de calificare pentru Campionatul European de futsal din 2010, care va avea loc în Ungaria (la Budapesta şi Debrecen). România a reuşit să cîştige primul meci jucat în grupă, 4-3 (1-2) cu Olanda. Pentru tricolori au marcat Lupu şi Matei, cîte două goluri fiecare. În celălalt meci de ieri: Ucraina - Andorra 4-2. Astăzi se vor disputa partidele Olanda - Ucraina (ora 16.00) şi România - Andorra (18.00), iar clasamentul final va fi stabilit duminică, după întîlnirile Andorra - Olanda (17.00) şi Ucraina - România (19.00). Pentru turneul final din 2010 se vor califica primele clasate din cele şapte grupe preliminare, plus cele mai bune patru echipe din cele clasate pe locurile secunde în fiecare grupă. A 12-a echipă va fi selecţionata ţării gazdă, Ungaria.

Una-două medalii şi-a propus delegaţia României la CE individuale de gimnastică

Delegaţia ce va reprezenta România la Campionatele Europene individuale ce se vor desfăşura la Milano, în perioada 2-5 aprilie şi-a stabilit un obiectiv de una-două medalii şi două clasări pe locurile 4-6. “Noi încă nu am semnat un contract cu MTS, astfel că obiectivele ni le-am trasat ca federaţie. Acestea, dar şi componenţa loturilor, vor fi supuse aprobării în şedinţa Comitetului Executiv, de săptămîna viitoare. Oricum, componenţa loturilor a fost transmisă deja forului european, conform regulamentelor şi doar o nedorită accidentare ar putea aduce schimbări”, a spus Apolzan. Conform secretarului general al FRG, lotul feminin al României va fi format din Sandra Izbaşa, Anamaria Tămârjan, Diana Chelaru (debut la competiţiile de senioare) şi Gabriela Drăgoi (antrenori Nicolae Forminte, Liliana Cosma şi Marius Vintilă). Lotul masculin va fi compus din Daniel Popescu, Răzvan Şelariu, Robert Stănescu, Marius Berbecar, Flavius Koczi şi Alin Jivan (antrenori Nicuşor Pascu, Ştefan Gal şi Ioan Suciu). Conducătorul delegaţiei României, care va pleca la Campionatele Europene în data de 29 martie, va fi Nicolae Vieru. Mircea Apolzan a mai afirmat că aceasta este prima competiţie importantă din noul ciclu olimpic: “Este prima mare competiţie din noul ciclu olimpic şi cu noile coduri de punctaj. De obicei, în primul an după Olimpiadă se văd schimburile de generaţii”. Delegaţia României îi va include şi pe preşedintele FRG, Adrian Stoica, care va fi delegatul tehnic al forului internaţional în competiţia masculină, secretarul general al FRG, Mircea Apolzan, care va ocupa o funcţie similară, iar din partea forului european de profil, şi Dan Grecu, care va fi supervizorul brigăzii de arbitri a probei masculine de sol, din partea Federaţiei Europene de Gimnastică.

Perechea Niculescu/Kleibanova a ratat calificarea în semifinale la Indian Wells

Perechea Monica Niculescu/Alisa Kleibanova (România/Rusia) a ratat, joi, calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totalم de 4,5 milioane de dolari. Niculescu şi Kleibanova au fost învinse, în sferturile de finală, cu scorul de 6-2, 6-2, de cuplul Maria Kirilenko/Flavia Pennetta (Rusia/Italia), cap de serie numărul 7.

Muller îşi atenţionează jucătoarele de la Rulmentul că Byasen joacă mai bine în deplasare

Tehnicianul echipei Rulmentul Urban Braşov, Herbert Muller, a declarat, joi, că elevele sale trebuie să se concentreze în returul din sferturile Cupei EHF, pentru că Byasen are un joc mult mai eficient în deplasare. “Este un pericol mare pentru că trebuie să ne concentrăm foarte bine, deoarece s-a văzut şi cu Dunărea Brăila că oricînd pot apărea surprize. Byasen evoluează mai bine în deplasare şi va veni aici ca să îşi joace şansa”, a afirmat Muller. Antrenorul consideră că echipa sa porneşte ca favorită la calificare după victoria la 4 goluri de la Trondheim şi va face tot posibilul ca să meargă în semifinale. “Mi-am dat seama ieri că fără o concentrare maximă nu putem face ceea ce ne-am dori. Vom pregăti foarte bine meciul şi vrem să mergem mai departe. Avem nevoie şi de sprijinul publicului care să ne ducă spre semifinale”, a spus tehnicianul, care a precizat că Horvat are nişte probleme la umăr, dar va evolua sîmbătă. Rulmentul Urban Braşov va disputa sîmbătă partida retur din sferturile de finală ale Cupei EHF, cu Byasen. În tur, româncele s-au impus, scor 31-27.

Noul regulament FINA - nimic pe sub combinezoanele înotătorilor, nici măcar lenjerie intimă

Federaţia Internaţională de Nataţie (FINA) a clarificat unele aspecte legate de noul regulament privind combinezoanele sportivilor, menţionînd că înotătorii nu vor mai putea purta nimic pe sub echipamente în timpul competiţiilor, nici măcar lenjerie intimă. Federaţia de Nataţie din Australia a decis, marţi, să anuleze noul record mondial în proba de 50 metri fluture stabilit de suedeză Therese Alshammar, în timpul Campionatelor de nataţie ale Australiei, pe motiv că sportiva a purtat în timpul cursei două combinezoane, încălcînd astfel regulamentul forului australian. Prin suprapunerea mai multor combinezoane, sportivii îşi îmbunătăţesc flotabilitatea şi cîştigă cîteva sutimi de secundă. Therese Alshammar (31 de ani), autorizată să participe la Campionatele Australiei în cadrul programului său de antrenament, şi-a îmbunătăţit recordul mondial la 50 m fluture, obţinînd un timp de 25 de secunde şi 44 de sutimi. Sportiva a făcut apel în primă instanţă la decizia australienilor, apreciind că a folosit două combinezoane pentru a-şi proteja părţile intime, însă a renunţat la apel, după ce i s-a explicat care este regulamentul. Oficialii federaţiei australiene au precizat, iniţial, că sportivele pot purta pe sub combinezoanele de cursă o pereche de bikini, însă nu un combinezon complet. Noul regulament stipulează că echipamentul nu trebuie să acopere gîtul şi nici să depăşească umerii şi gleznele şi limitează grosimea materialului din care va fi confecţionat combinezonul la un milimetru. Echipamentul respectiv trebuie să se muleze perfect pe corp, pentru a nu permite pătrunderea aerului.

Cetatea Tg. Neamţ oferă hrană suporterilor în schimbul susţinerii la meciuri

Conducerea clubului Cetatea Tg. Neamţ a decis să le pună suporterilor echipei din Liga a III-a la dispoziţie mâncare, în schimbul susţinerii la meciurile oficiale. “Într-adevăr, ideea la care ne-am gîndit noi cei din conducere, aşa se prezintă. Dar poate că denumirea de hrană este forţată şi pare că sună deja ca un arhaism. Nu ne-am gândit să-i hrănim, pur şi simplu, ca pe vremea lui Ştefan cel Mare, pe cei care vor veni în galerie, dar le vom asigura ceva pacheţele la deplasările mai lungi. Ne-am gîndim la nişte sandvişuri, care să le mai astîmpere foamea suporterilor. Oricum, nu-i vom pune la masă cu cei din componenţa echipei, în limita posibilităţilor noastre, facem ce putem ca să ne aducem cît mai mulţi oameni lîngă noi”, a declarat preşedintele clubului, Vasile Mărculeţ. Tehnicianul Ion Dascălu s-a declarat surprins de iniţiativa conducerii grupării. “Eu am auzit ceva de genul că oamenii din conducere caută cît mai mulţi suporteri pentru formaţia noastră, dar despre faptul că putem oferi şi mîncare celor care sînt interesaţi să ne susţină din tribună, n-am habar. Ştiam că le vom da cîte un tricou, steaguri şi ceva eşarfe cu însemnele şi culorile clubului, celor de la galerie, dar nu hrană”, a a afirmat Dascălu.

Constantina Diţă, desemnată de AIMS atleta anului 2008

Sportiva Constantina Diţă, cîştigătoare a titlului olimpic la maraton la Beijing, a primit ieri, la Tokyo, distincţia pentru cea mai bună atletă a anului 2008, acordată de Asociaţia Mondială de Maraton şi Curse Lungi (AIMS). Titlul se acordă începînd din 1992 şi este decis de voturile reprezentanţilor tuturor celor 260 de concursuri din 85 de ţări afiliate la AIMS. Anterior, acest trofeu a fost cîştigat de atlete precum Liz McColgan (Scoţia), Uta Pippig (Germania), Tegla Loroupe (Kenya), Naoko Takahashi (Japonia), Catherine Ndereba (Kenya) Paula Radcliffe (Anglia), Mizuki Noguchi (Japonia) sau Lornah Kiplagat (Olanda). Constantina Diţă participă, în această perioadă, la evenimente dedicate maratonului de la Tokyo.

Lucian Bute a sosit în România

Boxerul Lucian Bute a sosit ieri în România, după ce şi-a apărat săptămîna trecută titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, în faţa columbianului Fulgencio Zuniga. Bute a aterizat în jurul orei 15.00, el fiind primit la salonul prezidenţial din incinta Aeroportului Internaţional „Henri Coandă”. „Nu Zuniga mi-a făcut rău, ci o gripă m-a pus la podea. După meci, două-trei zile am zăcut şi am stat numai în casă. Am reuşit să petrec sîmbătă, cu prietenii şi cu colegii, iar după aceea am stat la pat. A fost un meci bun, în care strategia pe care am făcut-o cu antrenorul meu s-a potrivit la fix. Adversarul mi l-am făcut eu accesibil, pentru că el este un boxer foarte bun, un nume foarte cunoscut în America, care avea 22 de victorii, dintre care 19 prin KO, şi lovea foarte puternic cu ambele braţe. Nu se poate spune că a fost un adversar modest”, a spus Bute, care a menţionat că va sta două săptămâni în România. Pugilistul român şi-a apărat pentru a treia oară titlul mondial, după ce l-a învins prin KO tehnic pe Fulgencio Zuniga, în runda a patra a unui meci desfăşurat la Montreal.

România are doi şahişti calificaţi la Cupa Mondială

Şahiştii români Liviu-Dieter Nisipeanu şi Constantin Lupulescu au reuşit un total de 7,5 puncte din 11 la Campionatul European de la Budva (Muntenegru) şi s-au calificat la Cupa Mondială, care va avea loc între 20 noiembrie şi 15 decembrie, la Hanti Mansisk (Rusia). Cei doi au obţinut această calificare după victoriile înregistrate în tie-break-urile de şah rapid: Nisipeanu - Kurnosov (Rusia) 1,5-0,5 şi Lupulescu - Paşikian (Armenia) 2-0. O normă de mare maestru au realizat Cristian Chirilă şi Ciprian Nanu, ultimul urmînd să primească titlul la viitorul Board FIDE.

Patru candidaţi la preşedenţia FR Rugby

Federaţia Română de Rugby (FRR) a validat candidaturile pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi membru în Biroul Federal. Pentru funcţia de preşedinte lupta se dă între 4 candidaţi: actualul vicepreşedinte Gheorghe Vărzaru (49 ani), fostul antrenor al echipei reprezentative a României, Mircea Paraschiv (55 ani), fostul internaţional Alin Petrache (33 ani) şi Eugeniu Ştefan (56 ani). Pentru postul de vicepreşedinte sînt 11 candidaturi, în timp ce pentru postul de membru al Biroului Federal sînt 22 de candidaţi. Adunarea Generală de Alegeri a FRR va avea loc pe 8 aprilie, la sediul FRR.