Trei constănţeni, pe podium la Top 12 la tenis de masă, juniori şi seniori

Sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” a fost, sîmbătă şi duminică, gazda celei mai importante competiţii interne a întrecerii de simplu la tenis de masă, Top 12 seniori şi juniori, disputele nefiind lipsite de surprize. Clasamente - junioare: 1. Camelia Postoacă (CS Pristavu Câmpulung);, 2. Irina Ciobanu (CSS-LPS Hidroconstrucţia Slatina); 3. Cristina Hîrîci (LPS Farul Constanţa); juniori: 1. Mihai Sârgu (CSM-LPS Bistriţa); 2. Lucian Munteanu (LPS Farul Constanţa); 3. Răzvan Gălăţan (CSM-LPS Bistriţa). Dacă Eliza Samara a dominat întrecerea senioarelor, la masculin am consemnat surpriza competiţiei. Principalul favorit, Hunor Szocs componentul echipei naţionale, a terminat pe poziţia a doua, în timp ce trofeul a fost adjudecat de Ionuţ Seni. Clasamente - senioare: 1. Elizabeta Samara (LPS Farul Constanţa); 2. Camelia Postoacă (CS Pristavu Câmpulung); 3. Bernadette Szocs (CSS-LPS Hidroconstrucţia Slatina); seniori: 1. Ionuţ Seni (ACTT Bucureşti), 2. Hunor Szocs (CSM-LPS Bistriţa); 3. Turoczi Andras (LT “Nagy Mozes” Tg. Secuiesc).

Naţionala masculină de tenis de masă pregăteşte disputa cu Cehia

Top 12 la tenis de masă, competiţia găzduită la sfîrşitul săptămînii la Constanţa, a fost ultima vericare pentru componenţii echipelor naţionale, masculină şi feminină, care marţi vor susţine prima etapă în cadrul “Joola European National League”, întrecere interţări aflată la prima ediţie. Echipa masculină a României va juca marţi, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu echipa similară a Cehiei, componenţa formaţiei antrenate de Mircea Dinu fiind următoare: Adrian Crişan, Andrei Filimon, Adrian Dodean şi Hunor Szocs. Tot în cadrul “Joola European National League”, echipa feminină a României va juca tot marţi, dar în deplasare, cu echipa similară a Croaţiei, întîlnirea fiind programată la Split. Pentru acest meci, antrenorul Viorel Filimon a convocat următoarele sportive: Eliza Samara, Cristina Hîrîci şi Daniela Dodean. Dacă fetele au plecat încă de aseară spre Croaţia, băieţii vor fi prezenţi astăzi, de la ora 11.00, la Restaurantul “Sport”, unde va avea loc o conferinţă de presă cu prilejul întîlnirii masculine dintre România şi Cehia.

Trei medalii pentru atleţii constănţeni la Campionatele Balcanice în sală

Prestaţie excelentă pentru delegaţia României prezentă la sfîrşitul săptămînii trecute la Campionatul Balcanic de atletism în sală de la Atena (Grecia). Sportivii tricolori au reuşit să cîştige 12 medalii de aur, două de argint şi trei de bronz. Trei dintre acestea au fost cucerite de sportivii legitimaţi şi la CS Farul, Anca Heltne (CS Farul - CSM Bucureşti, antrenor: Gabriel Bădescu) şi Cristina Bujin (CS Farul - Dinamo Bucureşti, antrenor: Lenuţa Dragomir) impunîndu-se la aruncarea greutăţii, respectiv triplusalt, în timp ce Andrian Vasile (CS Farul - Dinamo Bucureşti, antrenor: Gabriela Voiculescu) a cucerit medalia de argint la săritură în lungime. Celelalte rezultate - la masculin - cinci medalii de aur - Cătălin Câmpeanu (60 m plat), Ioan Vieru (400 m), Cristian Vorovenci (800 m), Ionuţ Zaizan (1.500 m), Alexandru Mihăilescu (60 m garduri): două medalii de bronz - Alin Anghel (triplu salt) şi Laurenţiu Popa (aruncarea greutăţii). Performanţele tricolorilor au făcut ca România să termine pe primul loc în clasamentul general la masculin, cu 96 de puncte, fiind urmată în clasament de Grecia şi Serbia, cu 89p, respectiv 61p. Şi primul loc al ierarhiei la feminin a fost adjudecat de România, în probele feminine, atletele noastre cîştigînd alte cinci medalii de aur prin Angela Moroşanu (60 m), Ana Maria Ioniţă (400 m), Mihaela Neacşu (800 m), Ancuţa Bobocel (1.500 m), Viorica Ţigău (săritura în lungime), o medalie de argint prin Anca Safta Budescu (3.000 m), iar Monica Gombar a cucerit bronzul la săritura cu prăjina.

Oltchim preia şefia grupei principale a Ligii Campionilor

După victoria cu Krim Ljubljana (36-30), Oltchim a întîlnit sîmbătă liderul grupei, Gyor. Elevele lui Radu Voina au obţinut un succes important, scor 28-26. Oltchim a condus ostilităţile pe întreaga durată a partidei, dar cu trei minute înaintea finalului, Gyor a reuşit să egaleze. Lecuşanu şi Oana Manea şi-au resuscitat echipa, iar Oltchim s-a impus într-un final tensionat, în care Luminiţa Huţupan-Dinu şi-a arătat din nou calităţile de cel mai bun portar al lumii.

Mandate de arestare de 30 de zile pentru Raffael Sandor şi Nemeth Gyozo

Pe numele principalilor suspecţi în cazul uciderii lui Marian Cozma, Raffael Sandor şi Nemeth Gyozo, extrădaţi din Austria, au fost emise mandate de arestare pentru 30 de zile, a anunţat, sîmbătă, poliţia din Veszprem. „Tribunalul Municipal din Veszprem a decis ca pe numele lui Raffael Sandor şi Nemeth Gyozo să fie emise mandate de arestare pentru 30 de zile, considerând că există probe conform cărora cei doi ar fi participat la uciderea lui Cozma“, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Veszprem. Potrivit site-ului index.hu, Sandor şi Gyozo au fost transferaţi de la Poliţie la tribunal escortaţi de o maşină a poliţiei şi de trei câini poliţişti.

Aur pentru România la Grand Prix-ul de la Saint Maur

Echipa feminină de spadă a României, în componenţa Ana Maria Brînză, Anca Măroiu, Simona Deac, Iuliana Măceşanu şi Simona Alexandru, a cîştigat, ieri, proba de spadă din cadrul Grand Prix-ului de la Saint Maur (Franţa), competiţie ce contează pentru Cupa Mondială la scrimă. În finala întrecerii, România a învins Polonia, scor 45-35. Pentru a ajunge în finală, România a eliminat Italia în sferturi şi Rusia în semifinale. Pe locul al treilea s-a clasat Franţa, învingătoare în faţa Rusiei, cu 45-40.

Bute, foarte aproape de un meci de unificare a centurilor IBF şi WBA

Reprezentanţii pugilistului Lucian Bute au început negocierile cu sportivul danez Mikkel Kessler, în scopul organizării unui meci pentru unificarea centurilor IBF şi WBA, în primăvara anului 2010. “Pentru eventualitatea în care Lucian va avea un an foarte bun şi totul se va desfăşura cum am prevăzut, am început deja negocierile cu Kessler pentru a organiza un meci în primăvara anului 2010”, a declarat antrenorul lui Bute, Stephane Larouche. Bute îşi va apăra pentru a treia oară titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, pe 13 martie, la “Belle Center” din Montreal, în compania columbianului Fulgencio Zuniga. Pugilistul român a declarat că este într-o formă optimă în vederea meciului cu Zuniga. El şi-a păstrat titlul mondial după ce l-a învins, pe 25 octombrie 2008, pe mexicanul Librado Andrarde, într-un meci disputat la Montreal. De asemenea, pe 1 martie 2008, românul l-a învins pe americanul William Joppy. Bute este al treilea pugilist român campion mondial la box profesionist, după Mihai Leu şi Leonard Doroftei.