Elizabeta Samara s-a oprit în sferturi la Europa Top 12

La Dusseldorf (Germania), constănţeanca Elizabeta Samara s-a oprit în sferturile de finală ale “Liebherr” Europe Top 12, competiţie rezervată senioarelor. Calificată de pe poziţia a doua a Grupei C, după ce a reuşit să o învingă, cu 4-1 (8, -11, 7, 5, 9), pe Viktoria Pavlovich (Belarus), Samara a cedat în sferturi, cu 2-4 (-5, 5, -10, 5, -8, -7), în faţa campioanei europene de origine asiatică Li Jie (Olanda). Şi ceilalţi doi români invitaţi să participe la întrecere, Daniela Dodean şi Adrian Crişan, au fost eliminaţi sferturi. În întrecerea feminină, Dodean a cedat, cu 1-4 în duelul cu Li Qian (Polonia), în timp ce Crişan a pierdut, cu 2-4, în faţa lui Vladimir Samsonov (Belarus).

LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul joacă în Superliga feminină de tenis de masă

Astăzi, la Slatina, echipa feminină de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul va evolua în Superligă, locurile 1-4. Fetele antrenate de Viorel Filimon şi Liliana Sebe vor da piept cu Hidroconstrucţia Slatina, Stirom Bucureşti şi CSM-LPS Bistriţa. Echipă feminină a LPS-ului este formată din Cristina Hîrîci, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe şi Andreea Mămăligă. Hîrîci şi Sebe vor ajunge la Slatina direct din Manama, acolo unde duminică a avut loc Open-ul Bahrain pentru junioare, cele două constănţence cîştigînd medalia de argint în întrecerea pe echipe.

Liga Naţională şi Cupele Europene de handbal feminin

Rezultatele înregistrate, duminică, în etapa a 15-a a LN de handbal feminin: HCM Buzău - HC Zalău 22-22, CSM Ploieşti - KZN Slatina 34-25, CSM Cetate Deva - Rapid Bucureşti 26-34, Dunărea Brăila - HCM Roman 27-21, U. Jolidon Cluj - Rulmentul Braşov 28-42 (disputat pe 4 februarie), Tomis Constanţa - Oţelul Galaţi 21-25 (disputat pe 4 februarie), Oltchim - Ştiinţa Baia Mare 35-28 (disputat pe 3 februarie). Liderul Ligii Naţionale feminine este Oltchim, cu 30 de puncte, pe locul 2 se află Rulmentul Braşov (27p), iar pe trei Dunărea Brăila (20p). Rezultatele înregistrate de formaţiile feminine româneşti în prima manşă a optimilor de finală ale Cupele Europene - Liga Campionilor: Buducnost T Mobile (Muntenegru) - Oltchim Rm. Vîlcea 23-22; Cupa Cupelor: DVSC Aquaticum (Ungaria) - Oţelul Galaţi 34-29; Cupa EHF: Feherep Alcoa - Rulmentul Braşov 33-33 şi HCM Baia Mare - HC Leipzig 27-23.

CSU Metal Galaţi s-a impus categoric, Dinamo acuză arbitrajul

Derby-ul etapei a 17-a din Divizia A1 la volei feminin, dintre Dinamo Bucureşti şi CSU Metal Galaţi, s-a încheiat cu un succes categoric al campioanei României. Ca şi în partida tur, gălăţencele s-au impus cu 3-0 (25-21, 25-19, 26-24), La finalul întîlnirii de la Bucureşti, oficialii dinamovişti au acuzat arbitrajul. Deşi întîlnirea dintre cele două nu au mai avut însemnătatea din sezonul trecut, Dinamo Bucureşti nu a digerat uşor o nouă înfrîngere categorică în faţa campioanei. Marcel Popescu, preşedintele CS Dinamo, s-a repezit la sfîrşitul partidei către brigada de arbitri formată din Paul Szabo (Bihor) şi Niculae Cristea (Cluj), cărora le-a reproşat maniera de arbitraj. „Nu vă este ruşine să arbitraţi aşa şi apoi să mai daţi şi mîna”, le-a spus Popescu. Celelalte rezultate ale etapei: Unic Piatra Neamţ - Rapid Bucureşti 3-1, Penicilina Iaşi - CSM Lugoj 3-0, CSM Sibiu - Dacia Mioveni 2-3, Ştiinţa Bacău - CSU Tg. Mureş 3-0, SCM U. Craiova - CSV 2004 Tomis Constanţa 0-3 (meci disputat pe 22 ianuarie). Lidera clasamentului rămîne CSU Metal Galaţi, cu 33p, urmată de CSV 2004 Tomis Constanţa (31p) şi Ştiinţa Bacău (29p).

“Stejarii” au învins Spania, în primul meci din actuala ediţie a CEN

Reprezentativa de rugby a României, cu Daniel Carpo, componentul formaţiei RCJ Farul în postura de titular, a învins, sîmbătă, la Madrid, cu 19-10 (11-10), naţionala Spaniei, în primul meci din ediţia 2009-2010 a Cupei Europene a Naţiunilor şi care a contat şi pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2011. Revenit la naţională, Petre Mitu a făcut un meci excelent şi a marcat un eseu plus alte trei lovituri de pedeapsă. În min. 70, Popîrlan a înscris a doua încercare a “stejarilor”, consfiinţind un succes meritat. Spania a condus cu 10-8 înainte de pauză şi a avut un om în plus, după ce Vlaicu a primit cartonaş galben. În repriza secundă, grămada românilor a făcut legea şi nu i-a mai lăsat pe iberici să înscrie niciun punct. Echipa României s-a întors ieri în ţară, iar astăzi reintră în cantonament pentru următorul joc, cu Germania, programat pe 14 februarie, la Heidelber. Sîmbătă, germanii au fost învinşi în runda inaugurală de Georgia, cu 38-5, iar, într-un alt meci, Rusia a cîştigat greu, în Portugalia, cu 18-14.

Rudel Obreja, suspendat trei ani şi jumătate de Comisia de Disciplină a AIBA

Preşedintele FR Box, Rudel Obreja, a fost suspendat pentru trei ani şi jumătate de Comisia de Disciplină a Federaţiei Internaţionale de Box Amator, în urma scandalului iscat la Jocurile Olimpice şi nu va mai putea reprezenta forul român în competiţii oficiale. “Am fost suspendat trei ani şi jumătate de Comisia de Disciplină a AIBA, însă voi depune apel pentru această decizie. Nu s-a ţinut cont de faptul că nu s-a găsit nicio probă împotriva mea cum că aş fi vrut să mituiesc arbitrii la Olimpiadă. Practic am fost suspendat pentru că am organizat conferinţa de presă în care am vorbit liber. Am fost o problemă pentru că nu am acceptat jocurile lor. Probabil se va ajunge şi la un tribunal civil, pentru că este o decizie total incorectă”, a declarat Obreja. Oficialul român este convins însă că nu va avea cîştig de cauză nici la Comisia de Apel a AIBA. “Comisiile sînt controlate de ei, aşa că nu cred că voi cîştiga acolo. Ce este ciudat e faptul că deja m-au înlocuit din funcţia de vicepreşedinte a AIBA cu rusul Murov, deşi decizia nu este încă definitivă, pentru că mai am dreptul de a contesta. Dacă şi Tribunalul de la Lausanne spune că nu ai voie să vorbeşti, atunci nici nu aş vrea să mă mai întorc într-o asemenea lume. Oricum, eu nu accept să fiu suspendat pentru aşa ceva”, a explicat Obreja. În cazul în care decizia rămîne definitivă, preşedintele Federaţiei Române de Box nu va mai avea voie să participe la nicio acţiune organizată de AIBA, indiferent de calitatea sau funcţia pe care o va avea.