Steaua Roşie Belgrad - HCM Constanţa 28-32

Cinci meciuri şi tot atîtea victorii este bilanţul meciurilor de verificare susţinute de HCM Constanţa în cantonamentul din Serbia. Trupa lui Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic s-a deplasat, aseară, în capitala Serbiei, pentru a da piept cu Steaua Roşie Belgrad. La capătul unui meci extrem de disputat, victoria a revenit formaţiei constănţene cu 32-28 (la pauză 16-16). “A fost un test reuşit din toate punctele de vedere. Am început mai greu, însă, treptat, ne-am revenit şi ne-am impus meritat”, a afirmat antrenorul secund Eden Hairi. HCM va reveni la Constanţa în cursul zilei de luni, nu înainte de a mai susţine alte două meciuri de verificare: sîmbătă, cu Partizan Belgrad, şi duminică, împotriva lui Jugovic Kac.

HCM Constanţa - Tatran Preşov, pe 15 şi 22 februarie

S-au stabilit datele dublei manşe dintre HCM Constanţa şi Tatran Preşov, contînd pentru optimile de finală ale Cupei Cupelor la handbal masculin. Manşa tur se va juca la Preşov, pe 15 februarie, de la ora 18.00, în vreme ce returul este programat pe 22 februarie, la Constanţa, de la ora 11.00. Întîlnirea din Slovacia va fi arbitrată de polonezii Arkadiusz Solodko şi Leszek Solodko, iar manşa secundă va fi condusă de slovenii Ales Veber şi Damjan Janez Pangerc.

Tragerea la sorţi în Cupele Europene la volei

Ediţia 2008-2009 a Cupelor Europene la volei a trecut de jumătate, iar pe măsură ce ne apropiem de finale rămîn în cursă cele mai puternice formaţii, astfel că partidele devin din ce în ce mai interesante. În Liga Campionilor la volei feminin, tragerea la sorţi a play-off-ului, desfăşurată ieri, la Vaduz (Liechtenstein), a stabilit următoarele întîlniri: Scavolini Pesaro (Italia) - Zarechie Odinţovo (Rusia), Farmutil Pila (Polonia) - Volley Bergamo (Italia), Turk Telekom Ankara (Turcia) - Rijeka Kvig (Croaţia), Postar 064 Belgrad (Serbia) - Dinamo Moscova (Rusia), RC Cannes (Franţa) - Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia), VakifBank Istanbul (Turcia) - Eczacibasi Zentiva Istanbul (Turcia). Tot ieri s-a decis ca Final Four-ul la feminin să fie organizat de Colussi Sirio Perugia (Italia). La masculin, sorţii au decis următoarele confruntări în optimile de finală ale Ligii Campionilor: Lube Banca Marche Macerata (Italia) - Fenerbahce Istanbul (Turcia), ACH Volley Bled (Slovenia) - Zenit Kazan (Rusia), Copra Nord Meccanica Piacenza (Italia) - Domex Tytan AZS Czestochowa (Polonia), Portol Palma Mallorca (Spania) - Trentino Volley (Italia), Dinamo Moscova (Rusia) - PGE Skra Belchatow (Polonia), Noliko Maaseik (Belgia) - Iskra Odinţovo (Rusia), Vitoria SC (Portugalia) - Iraklis Salonic (Grecia), Knack Randstad Roeselare (Belgia) - VfB Friedrichshafen (Germania). Tot ieri au fost stabilite şi partidele din “Challenge Round-ul” Cupei CEV la masculin: Beauvais Oise (Franţa) - Lokomotiv-Belogorie Belgorod (Rusia), Paris Volley (Franţa) - Unicaja Almeria (Spania), aon hotVolleys Viena (Austria) - Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia), Panathinaikos Atena (Grecia) - Olympiacos Pireu (Grecia). În GM Capital Challenge Cup, la feminin sferturile de finală programează următoarele jocuri: Leningradka Sankt-Petersburg (Rusia) - Rocheville Le Cannet (Franţa), Vini Monteschiavo Jesi (Italia) - USSP Albi (Franţa), CV Albacete (Spania) - Rabita Baku (Azerbaidjan), A.O. Markopoulo (Grecia) - Panathinaikos Atena (Grecia). Ultimele rezultate - GM Capital Challenge Cup, optimi de finală, manşa retur, feminin - AEL Limassol - Leningradka SANKT-PETERSBURG 0-3 (20-25, 20-25, 15-25) - în tur: 0-3, Panathinaikos ATENA - Fabasoft Linz-Steg 3-0 (25-13, 25-17, 25-17) - 3-0, Rabita BAKU (Azerbaidjan) - SC Dresdner (Germania) 3-0 (25-21, 25-14, 32-30) - 1-3.

Zoltan Kelemen, locul 34 la programul scurt de la CE de patinaj artistic

Patinatorul Zoltan Kelemen, din România, a ratat, miercuri seară, calificarea pentru programul liber din cadrul Campionatelor Europene de la Helsinki, el terminînd programul scurt pe locul 34. Kelemen a obţinut 41,74 de puncte. Pe primul loc la programul scurt s-a clasat francezul Brian Joubert, cu 86,90p.

Bute îşi va apăra titlul mondial în faţa columbianului Fulgencio Zuniga

Pugilistul român Lucian Bute îşi va apăra titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, pe 13 martie, la Montreal, în faţa columbianului Fulgencio Zuniga, a anunţat, joi, clubul Interbox. Campionul mondial IBF supermijlocie, Lucian Bute, va boxa cu Fulgencio Zuniga în cadrul unei gale care va fi găzduită de “Bell Centre” din Montreal. Zuniga are în palmares 22 de victorii, dintre care 19 au fost obţinute prin KO. El este clasat pe locul 9 în clasamentul WBO şi pe a 10-a poziţie în ierarhia WBC. “Zuniga are o lovitură de dreapta puternică şi un stil de luptă agresiv, care este pe placul lui Lucian”, a explicat alegerea Stephan Larouche, antrenorul lui Bute, care a recunoscut şi că unul din motivele pentru care a fost ales ca oponent columbianul a fost şi interesul care i-a fost acordat acestuia de televiziuni. “Meciul cu Zuniga va fi o luptă foarte agresivă. Sînt pregătit şi vreau să le ofer fanilor un adevărat spectacol. Meciul cu Zuniga va fi un test important pentru mine”, a declarat, la rîndul său, campionul român. Iniţial, Bute a intenţionat să îşi apere titlul în faţa danezului Mads Larsen, însă negocierile privind disputarea meciului în Europa au eşuat în ultimul moment. Campionul român, care îşi va apăra pentru a treia oară titlul mondial, are în palmares 23 de victorii din tot atîtea meciuri.