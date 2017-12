Hagi l-a “spionat” pe Grigoraş

Gheorghe Hagi a făcut duminică o vizită la Galaţi, unde a asistat la antrenamentul echipei şi s-a întîlnit la Club Sidex cu directorul general al Oţelului, Marius Stan, precum şi cu antrenorul Petre Grigoraş. Surprins la plecarea din club de presa locală, Hagi a declarat: “Am venit să vizitez nişte prieteni”, în timp ce antrenorul Petre Grigoraş a glumit, spunînd: “Gata, a venit Hagi, îmi ia locul”. La fel de laconic a fost şi Marius Stan, care a declarat că “în vremuri de criză putem avea sprijinul unui prieten”. Hagi a comentat şi transferul lui Mirel Rădoi la Al-Hilal şi, spre deosebire de alţii, a fost de părere că plecarea la arabi nu reprezintă un pas înapoi pentru căpitanul stelist, care este unicul în măsură să aprecieze dacă a luat o decizie bună sau nu. Jucătorii Oţelului, împărţiţi în două echipe, au evoluat duminică într-un meci de verificare.

Rădoi, primit cu entuziasm de suporterii lui Al-Hilal

Fostul căpitan al Stelei, Mirel Rădoi, a ajuns în noaptea de sîmbătă spre duminică pe aeroportul din Riad, fiind aşteptat de mai mulţi oficiali ai echipei Al-Hilal şi de suporteri, care n-au pierdut ocazia de a se fotografia cu el. Ieri, Rădoi a efectuat vizita medicală şi a fost prezentat oficial în cadrul unei conferinţe de presă.

Victorii pentru Steaua şi CFR

Formaţia Steaua a învins, cu 3-1 (2-1), echipa chineză Tianjin Teda, duminică, în primul meci amical disputat în acest an, în cantonamentul de la Oliva Nova (Spania). Pentru Steaua au marcat Ovidiu Petre (min. 23 şi 30) şi Dayro Moreno (min. 75), în timp ce Tianjin Teda a înscris în min. 28. Au evoluat - Repriza I: Vîtcă - Golanski, Goian, Rada, P. Marin - Ov. Petre - Szekely, A. Ionescu, Toja, Ochiroşii - Kapetanos; Repriza a II-a: Cernea - Ogăraru, Baciu, Ghionea, Filip - Nicoliţă, Dayro Moreno, Stancu, Tiago - Semedo, Liţu. Pentru Tianjin Teda au evoluat şi românii Dorel Zaharia, Marius Mitu şi Alin Chiţa. La Steaua, de la care în această săptămînă a plecat Mirel Rădoi la Al-Hilal, banderola de căpitan a fost purtată în prima repriză de Petre Marin, iar în repriza a doua de Sorin Ghionea. Şi CFR Cluj a învins, duminică seară, cu 1-0 (Deac 45), formaţia Dnepr Dnepropetrovsk, în primul meci de pregătire din cadrul cantonamentului din Antalya, primul pentru noul tehnician Ales Jindra, informează site-ul oficial al campioanei României. Au evoluat - Repriza I: Hirschfeld - Panin, Cadu, Alcantara, Toma - E. Kone, Dani, Frangipane, Dubarbier - Veljovici, Deac; Repriza a II-a: Stăncioiu - Viera, Flores, Galiassi, Viana - M. Jose, G. Mureşan, Peralta, Pereira - Oberman, Traore.

Bergodi, noul antrenor al Politehnicii Iaşi

Antrenorul italian Cristiano Bergodi a declarat că s-a înţeles cu oficialii Politehnicii Iaşi, urmînd să semneze un contract pe şase luni, cu drept de prelungire pe încă doi ani, cu gruparea din Copou. “Poli Iaşi are antrenor principal. Asta este tot ce contează. M-am înţeles cu oficialii clubului şi urmează să semnez contractul. Pe ce perioadă şi alte detalii vom anunţa în cadrul unei conferinţe de presă. Sînt bucuros că am făcut acest pas şi abia aştept să mă apuc de treabă. Voi avea o întîlnire cu jucătorii, vom face cunoştinţă, apoi voi conduce primul antrenament”, a declarat Bergodi. Preşedintele Sorin Boca a declarat că antrenorul va avea ca obiectiv evitarea retrogradării.

Iencsi va fi noul antrenor secund al Rapidului

Preşedintele executiv al Rapidului, Grigore Sichitiu, a declarat că fostul căpitan al echipei giuleştene, Adrian Iencsi, va fi numit ca antrenor secund al formaţiei de sub Grant. „Iencsi îşi va încheia socotelile cu clubul din Austria la care activează şi luni va sosi în ţară. El va fi noul antrenor secund al Rapidului şi va semna un contract pe un an şi jumătate”, a spus Sichitiu, care a adăugat că săptămîna aceasta jucătorilor rapidişti le vor fi achitate salariile pe luna noiembrie. Oficialul rapidist a mai spus că Boya va părăsi echipa de sub Grant, iar Vella şi Julio Cesar nu s-au prezentat la pregătiri, avînd oferte de la mai multe echipe.

Hoffenheim este interesată de Culio

Mijlocaşul ofensiv argentinian al formaţiei CFR Cluj, Emmanuel Juan Culio, ar putea ajunge la Hoffenheim, în locul accidentatului Ibisevic, potrivit Goal.com, care prezintă o listă extinsă de fotbalişti atractivi pentru liderul din Bundesliga, care se confruntă cu probleme în ofensivă. “Formaţia CFR Cluj a făcut valuri în acest sezon din Liga Campionilor cu argentinianul Juan Culio, care s-a dovedit să fie cea mai puternică armă a românilor. El a reuşit două goluri pe Stadio Olimpico împotriva lui AS Roma şi ar fi de acord să facă pasul spre Bundesliga”, comentează sursa citată. Golgeterul din Bundesliga, Vedad Ibisevic, a reuşit 18 goluri în tur, iar recent a suferit o accidentare gravă, din cauza căreia riscă să rateze restul sezonului. Patronul formaţiei germane, Dietmar Hopp, vrea să achiziţioneze un nou atacant, dar suma pe care este dispus să o ofere este destul de mică. Sursa citată a prezentat o listă de jucători din care ar putea alege Hoffenheim, iar pe lîngă Culio mai sînt incluşi şi fotbalişti precum Saviola (Real Madrid), Benjani (Manchester City), Mbokani (Standard Liege), Klasnic (FC Nantes), Mandzukic (Dinamo Zagreb) sau Nacho Novo (Glasgow Rangers).

Opriţa s-a transferat la FC Aarau

Fotbalistul Daniel Opriţa a semnat un contract pe şase luni, pînă pe 30 iunie, cu opţiune de prelungire pe încă un sezon, cu formaţia elveţiană FC Aarau. Opriţa va fi coechipier la Aarau cu atacantul Cristian Ianu, care este considerat vedeta echipei, însă acesta din urmă s-ar putea transfera în următoarea perioadă, fiind ofertat de FC Basel şi Young Boys Berna. De-a lungul carierei sale, Opriţa a mai jucat la FCM Reşiţa, Steaua, Dinamo, UTA şi Deportivo Lorca. FC Aarau ocupă locul 5 după 17 meciuri disputate în campionatul Elveţiei, cu 21 de goluri marcate, dintre care şase îi aparţin lui Ianu.

FC Barcelona continuă să strălucească în campionatul spaniol

Echipa FC Barcelona a obţinut, sîmbătă seară, pe teren propriu, a 16-a victorie în 19 etape disputate din campionatul spaniol de fotbal. Catalanii au dispus, cu 5-0 (Messi 21, Henry 27, 82, Eto’o 41, 86-pen.), de formaţia Deportivo La Coruna. Oaspeţii au jucat ultimele minute în zece jucători, portarul Aranzubia fiind eliminat la faza penalty-ului, pentru fault ca ultim apărător la Puyol. Cum Deportivo efectuase deja cele trei schimbări, în poartă a intrat Juan Rodriguez, îmbrăţişat de Eto’o după ce camerunezul a înscris de la 11m! Cu acest succes, echipa antrenată de Guardiola a stabilit un nou record de puncte acumulate în turul campionatului spaniol, 50 în 19 etape, golaveraj 59-13. Doar trei echipe se pot lăuda că le-au rezistat catalanilor în acest tur de campionat: Santander şi Getafe au remizat pe “Nou Camp”, iar Numancia a cîştigat pe teren propriu!

Inter a pierdut la Bergamo

Formaţia pregătită de Jose Mourinho, Internazionale Milano, la care internaţionalul român Cristian Chivu a fost înlocuit în prima repriză, a pierdut, cu 1-3 (Floccari 18, Doni 28, 33 / Ibrahimovici 90+2), meciul disputat duminică, contra lui Atalanta Bergamo, în etapa a 19-a din Serie A. Chivu, care a fost titular, a fost înlocuit în min. 29, în locul său fiind introdus Obinna. Nicolae Dică nu a fost inclus în lotul formaţiei Catania, din cauza unor probleme medicale. Catania a pierdut, pe teren propriu, cu 1-2, partida cu Bologna.

Chelsea nu este de vînzare!

Proprietarul clubului londonez Chelsea, Roman Abramovici, nu intenţionează să vîndă clubul, a anunţat directorul executiv Peter Kenyon, dezminţind astfel informaţiile apărute în presa britanică. „Chelsea nu este de vînzare. Proprietarul nu a încercat şi nu va încerca să vîndă acţiunile de la acest club, unde este mai angajat ca oricînd”, a spus Kenyon. Totuşi, miliardarul rus ar fi grav afectat de criza economică şi a încercat fără succes să vîndă clubul Chelsea unor investitori din Golf, a anunţat, duminică, publicaţia Sunday Times. Reprezentanţi ai miliardarului s-au dus în Arabia Saudită şi la Dubai pentru a se întîlni cu membri ai familiei regale saudite, susţine jurnalul, care citează “surse din Golf”. Potrivit publicaţiei FourFourTwo, miliardarul rus ar fi pierdut trei miliarde de lire sterline din cauza crizei economice, dintr-o avere estimată la circa zece miliarde de lire sterline. Abramovici a cumpărat clubul în 2003 pentru 60 de milioane de lire sterline (66,5 milioane de euro), însă acesta ar valora în prezent “cel puţin 800 de milioane de lire sterline (890 de milioane de euro)”, potrivit Sunday Times. De la cumpărarea de către Abramovici, Chelsea a ajuns în finala Ligii Campionilor şi a cîştigat de două ori campionatul Angliei.

Sezon terminat pentru Joe Cole

Jucătorul echipei Chelsea, Joe Cole, accidentat la ligamentele încrucişate ale unui genunchi, va fi indisponibil pentru restul sezonului, a anunţat clubul londonez. În vîrstă de 27 de ani, internaţionalul englez s-a accidentat la un meci din Cupa Angliei, cîştigat de Chelsea în faţa unei echipe de liga a treia, Southend, pe 14 ianuarie. Cole a fost operat sîmbătă şi va rata inclusiv meciul Angliei cu Ucraina, din aprilie, contînd pentru preliminariile CM 2010.

Nadal crede că Andy Murray poate cîştiga Australian Open

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 1 mondial, a declarat că scoţianul Andy Murray, adversarul lui Andrei Pavel în primul tur la Australian Open, poate cîştiga turneul de la Melbourne, informează Sunday Mail. Publicaţia citată menţionează că, din 1936, de la Fred Perry, niciun britanic nu a mai cîştigat un turneu de Grand Slam. “Murray joacă bine, cu încredere. El a încheiat sezonul 2008 cu evoluţii bune şi acum a început anul cîştigînd la Doha. Cu siguranţă se poate impune aici”, a afirmat Nadal, care s-a antrenat, sîmbătă, cu Murray. Tenismanul Lleyton Hewitt crede, de asemenea, că Murray poate cîştiga Australian Open. Potrivit News of the World, Murray este în formă datorită unei diete pe care o respectă, ce include consumul de sushi, unt de arahide, dar şi ouă, iaurt, carne la grătar, fructe şi prăjituri, pentru a consuma 6.000 de calorii pe zi. Această dietă l-a ajutat pe Murray să adauge masă musculară. Tenismanul român Andrei Pavel îl va întîlni pe britanicul Andy Murray, cap de serie nr. 4, în primul tur la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care începe, luni, la Melbourne.

Kiefer nu va evolua la Australian Open

Germanul Nicolae Kiefer nu va evolua la Australian Open, care începe, luni, din cauza unei accidentări la glezna stîngă, au anunţat organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului. Kiefer, nr. 37 mondial, semifinalist în 2006, a fost înlocuit de compatriotul Dieter Kindlmann. Mai mulţi jucători importanţi lipsesc de la Australian Open, printre care Maria Şarapova, deţinătoarea titlului, sau nr. 5 mondial Nicolai Davidenko.

Fostă campioană olimpică, depistată pozitiv cu EPO

Atleta greacă Athanasia Tsoumeleka, ocupanta primului loc pe distanţa de 20 km marş la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, a fost depistată pozitiv cu eritropoietină (EPO), înainte de JO de la Beijing. Potrivit postului de televiziune Net, sportiva a fost supusă unui test pe 6 august 2008, cu cîteva zile înainte de a termina pe locul 9 proba olimpică de 20 km marş. Atleta în vîrstă de 27 de ani a dezminţit că s-ar fi dopat.