Toyota rămîne în Formula 1

Producătorul japonez de automobile Toyota a anunţat că nu intenţionează să părăsească Formula 1, dar îşi va reduce cheltuielile legate de activităţile sportive. După ce în urmă cu o săptămînă Honda, al doilea producător auto japonez, şi-a anunţat retragerea din F1, din cauza crizei financiare, au existat speculaţii că şi Toyota ar putea urma acest exemplu, mai ales după ce compania a anunţat că 2008 va fi primul an pe care îl va încheia cu pierderi de la înfiinţarea firmei, în 1933. Anul viitor, Toyota va pune în aplicare propriul plan de reducere a cheltuielilor, peste cel adoptat de FIA pentru Formula 1.

Ecclestone a răspuns acuzaţiilor lui Montezemolo

Patronul Formulei 1, Bernie Ecclestone, i-a răspuns preşedintelui Ferrari, Luca di Montezemolo, după declaraţiile critice ale acestuia asupra sa, menţionînd că italianul a uitat să spună cîţi bani a primit scuderia sa în plus faţă de celelalte echipe, informează site-ul F1-live.com. Luca di Montezemolo îl criticase pe Bernie Ecclestone (78 de ani) pentru modul în care conduce Formula 1, sugerînd că britanicul ar trebui să se retragă de la cîrma acestei competiţii. Italianul, care este şi preşedintele FOTA (Asociaţia Echipelor din Formula 1), s-a aliat cu Max Mosely, preşedintele FIA (Federaţia Internaţională de Automobilism), solicitînd ca echipele de Formula 1 să primească peste jumătate din sumele încasate în Marele Circ.

Sampras, Blake, Roddick, Del Potro şi fraţii Bryan vor juca un turneu demonstrativ în 2009

Pete Sampras, James Blake, Andy Roddick, Juan Martin Del Potro, fraţii Mike şi Bob Bryan vor disputa în luna februarie un turneu demonstrativ caritabil, care va avea loc la San Jose, informează cotidianul L’Equipe. Sampras a participat la mai multe turnee demonstrative după retragerea din activitate, iar de cele mai multe ori americanul l-a avut ca adversar pe Roger Federer. Fostul tenismen american are propria sa organizaţie caritabilă numită “Aşii carităţii”.

Fernando Gonzalez, sportivul anului în Chile

Tenismanul Fernando Gonzalez, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Beijing, a fost desemnat cel mai bun sportiv chilian al anului de către presa sportivă din această ţară. Gonzalez, numărul 15 ATP, a fost şi portdrapelul delegaţiei chiliene la Jocurile Olimpice din acest an. El a cîştigat turneele de la Vina del Mar şi Munchen şi a contribuit la revenirea echipei statului Chile în Grupa Mondială a Cupei Davis. Fotbalistul argentinian Lucas Barrios (Colo Colo) a fost desemnat cel mai bun sportiv străin care evoluează în Chile.

Sezonul 2009-2010 al campionatului italian va începe pe 23 august

Liga Profesionistă de Fotbal din Italia a anunţat, marţi, că sezonul 2009-2010 al campionatului italian va începe pe 23 august şi se va încheia pe 16 mai. Ca şi în anii precedenţi, campionatul va începe la sfîrşitul lunii august, pentru a permite jucătorilor să dispute două etape înaintea întîlnirilor naţionalei din luna septembrie. Campionatul se va încheia la jumătatea lunii mai, pentru ca echipa naţională să se pregătească în vederea turneului final al Cupei Mondiale din 2010. Supercupa Italiei, care va deschide sezonul competiţional 2009-2010, se va desfăşura pe 8 august, pe Stadionul Olimpic din Beijing. Această ediţie va fi a patra care se va disputa în afara graniţelor Italiei, precedentele trei avînd loc la Washington (1993), Tripoli (2002) şi New York (2003).

Hugo Sanchez, noul antrenor al echipei Almeria

Fostul selecţioner al Mexicului, Hugo Sanchez, a fost numit, marţi, în funcţia de tehnician al grupării Almeria, locul 16 în Primera Division, acesta înlocuindu-l pe Gonzalo Arconada, care a fost demis după înfrîngerea de duminică din meciul cu Sporting Gjion, scor 0-1, informează Marca. Sanchez (50 de ani) a semnat un angajament valabil pînă la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire pentru încă un an. Fostul mare jucător al lui Real Madrid a fost demis în luna martie a acesui an de la cîrma naţionalei Mexicului, pe care a preluat-o după Campionatul Mondial din 2006. Almeria, formaţie care a promovat în Primera Division la finalul stagiunii 2006-2007, a fost una dintre surprizele plăcute ale ediţiei precedente de campionat, cînd s-a clasat pe locul 8. Gonazalo Arconada (46 de ani) a fost concediat în urma înfrîngerii din etapa trecută, de pe terenul lui Sporting Gijon, scor 0-1. Acesta a fost numit principal al Almeriei la începutul lunii iulie, fiind succesorul lui Unai Emerey, care a trecut pe banca Valenciei.

Reyes, cedat definitiv la Benfica

Internaţionalul spaniol Jose Antonio Reyes, care în vară a fost împrumutat pentru un sezon de Atletico Madrid la Benfica Lisabona, a fost cumpărat definitiv de gruparea portugheză pentru suma de 8 milioane de euro. Cele două cluburi au ajuns la un acord în cursul zilei de luni, iar atacantul în vîrstă de 25 de ani a semnat cu formaţia lusitană un contract valabil pe patru ani. “În Lisabona mă simt ca acasă şi îmi doresc că continui aici. Am fost tratat foarte bine încă din prima zi în care am ajuns la echipă”, a declarat fostul jucător al lui Arsenal şi Real Madrid. Reyes (21 de selecţii şi 4 goluri la naţională) s-a format ca fotbalist la FC Sevilla, pentru care a evoluat timp de cinci sezoane, între 1999 şi 2004, an în care a fost transferat, pentru aproximativ 17 milioane de lire sterline, de Arsenal, formaţie cu care a cîştigat titlul în Premier League. În stagiunea 2006-2007, mijlocaşul iberic a fost împrumutat de londonezi la Real Madrid, echipă cu care de asemenea a cucerit campionatul în Primera, iar un an mai tîrziu a fost cedat definitiv la Atletico Madrid.

Fără vedete la un meci în scopuri caritabile

Cele mai multe staruri din fotbalul mondial, care fuseseră invitate la meciul de binefacere împotriva reprezentativei Irakului, organizat la Milano sub genericul “Un gol pentru pace”, au lipsit, spre dezamăgirea delegaţiei asiatice. Echipa “Ambasadorii păcii” trebuia să fie formată din numeroşi jucători de talie mondială, printre care şi argentinianul Lionel Messi, însă mulţi dintre ei nu au sosit la Milano pentru jocul disputat luni seară. Cei mai cunoscuţi jucători prezenţi sub comanda antrenorilor Carlo Ancelotti (AC Milan) şi Josep Guardiola (FC Barcelona) au fost Goran Pandev şi Tommaso Rocchi (ambii de la echipa Lazio Roma), Silvinho (FC Barcelona) şi Donadel (AC Fiorentina). “Sîntem o echipă naţională, nu un grup de turişti! Ne aşteptam la mai mult respect”, a declarat, dezamăgit, selecţionerul irakienilor, Jorvan Vieira.

Metzelder va purta o mască în timpul meciurilor

Fundaşul german al echipei Real Madrid, Christoph Metzelder, a fost operat în urma fracturii nazale suferite în partida de campionat cu FC Valencia. Metzelder şi-a fracturat nasul după o lovitură cu cotul primită de la Raul Albiol. Internaţionalul german va fi nevoit să evolueze aproximativ o lună cu o mască protectoare pe faţă.