Bogdan Ofiţeru şi Elena Sabău au cîştigat „Crosul Minorităţilor”

Străzile Constanţei au găzduit ieri cea de-a patra ediţie a „Crosului Minorităţilor”, eveniment organizat în oraşul nostru de Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Direcţia pentru Sport, Uniunea Democrată a Turcilor şi Tătarilor din România, Inspectoratul Şcolar şi cu sprijinul Asociaţiei Judeţene de Atletism. Deşi vremea nu a fost tocmai favorabilă pentru desfăşurarea unei astfel de manifestării, crosul a strîns la start peste 70 de participanţi. Primul care a trecut linia de sosire a fost chiar cîştigătorul din urmă cu două săptămîni al „Crosului 1 Decembrie” - Bogdan Ofiţeru, în vîrstă de 22 de ani. La feminin s-a impus tot o cîştigătoare din competiţia organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Elena Sabău fiind prima concurentă care a trecut linia de sosire. De altfel, au fost premiaţi primii trei cîştigători la feminin şi primii trei la masculin, organizatorii răsplătindu-i cu echipamente sportive, dar şi cu 8 bilete dus-întors pe ruta Constanţa-Istambul.

Perechea Begu / Dulgheru a ratat calificarea în semifinale la Dubai

Perechea Ierina-Camelia Begu / Alexandra Dulgheru a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari. Begu şi Dulgheru au fost învinse, în sferturile de finală, cu scorul de 7-6, 6-3, de cuplul german Martina Muller / Laura Siegemund, cap de serie numărul unu.

Gloria Buzău se desparte de antrenorul Mario Marinică

Patronul echipei Gloria Buzău, Constantin Bucur, a anunţat că îl va înlocui pe antrenorul Mario Marinică, pentru a aduce un nou tehnician, într-o ultimă încercare de a salva formaţia de la retrogradare. „Voi aduce un alt antrenor la echipă. Marinică este acum în exerciţiul funcţiunii, se află la club, dar trebuie să luăm un alt tehnician, pentru a vedea ce mai putem face. Nu a reuşit nicio victorie şi echipa este acolo unde este”, a declarat Bucur, anunţînd că în vizorul său se află „doi foşti jucători cunoscuţi”, refuzînd să divulge numele acestora. Patronul buzoienilor a mai spus că regretă faptul că nu l-a adus antrenor pe Dorinel Munteanu, după plecarea lui Ştefan Stoica. Mario Marinică a fost numit oficial pe data de 9 octombrie în funcţia de antrenor principal, înlocuindu-l pe portughezul Alvaro Magalhaes, care a fost demis după înfrîngerea din deplasare cu Gaz Metan. Marinică este al treilea antrenor al Gloriei Buzău din acest sezon, după Stoica şi Magalhaes, iar cea mai bună performanţă a lui este remiza din deplasare cu Steaua.

Pălimaru şi Straton vor reveni la Politehnica Iaşi

Jucătorii Politehnicii Iaşi, Clement Pălimaru şi Bogdan Straton, care au evoluat sub formă de împrumut la Petrolul Ploieşti, şi-au reziliat contractele cu gruparea din Liga a II-a şi vor reveni la formaţia moldoveană. „În vară am decis să-i împrumutăm pe Pălimaru şi Straton la Petrolul Ploieşti pentru a le da şansa să joace meci de meci la o echipă cu pretenţii la promovare. Din păcate, Petrolul a avut un tur slab, iar jucătorii noştri nu prea au evoluat, fiind mai mult rezerve. După o discuţie cu oficialii de la Petrolul şi cu jucătorii am decis să reziliem pe cale amiabilă contractele”, a declarat Sorin Boca, preşedintele ieşenilor. Un alt jucător de la Poli Iaşi, Tincu, a fost şi el împrumutat la Petrolul, dar Boca spune că el ar putea continua la gruparea din liga secundă. Clement Pălimaru (22 de ani), Bogdan Straton (25 de ani) şi Paul Tincu (22 de ani) nu au intrat în vederile antrenorului Ionuţ Popa pentru sezonul 2008-2009, iar conducerea clubului moldovean a luat decizia să îi împrumute la Petrolul pe o perioadă de un an.

FC Săcele se retrage din campionat

Patronul echipei FC Săcele, Adrian Săcelean, a declarat, ieri, că va depune actele la Federaţia Română de Fotbal pentru retragerea din campionat a grupării pe care o finanţează. “Am decis să retrag echipa din campionat pentru că nu am primit sprijin financiar din partea autorităţilor şi nici din partea firmelor locale. Singur nu mai pot şi nici nu mai cred că merită. Fotbaliştii au contracte de Liga a II-a şi rezultate sau prestaţii de liga a IV-a. Pentru ce să fac de unul singur nişte eforturi supraomeneşti atîta timp cît nu mai am nicio satisfacţie? Dacă pînă acum mai primeam ceva bani de la sponsorul nostru «Electroprecizia», din cauza crizei financiare nici măcar ei nu ne mai pot ajuta. În aceste condiţii, cu toată părerea de rău, voi renunţa la echipă”, a spus Adrian Săcelean. FC Săcele a retrogradat în Liga a III-a la finalul sezonului 2007/2008. În prezent, săcelenii ocupă locul 8 în clasamentul Seriei a III-a.