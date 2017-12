Meciuri decisive pentru echipele masculine româneşti de handbal în cupele europene

În afara meciului pe care HCM Constanţa îl va susţine la Braga, sîmbătă şi duminică alte patru echipe din ţara noastră vor susţine meciuri hotărîtoare pentru viitorul european. Duminică, de la ora 13.00, Steaua va susţine, pe terenul lui Cehovski Medvedi, meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Pentru a-şi continua aventura în cea mai prestigioasă competiţie europeană, Steaua are nevoie de cel puţin un rezultat de egalitate în ultimul joc din cadrul Grupei E a Ligii Campionilor. Dacă va pierde, echipa lui Bozo Rudic îşi va continua parcursul european prin Cupa Cupelor. Celelalte trei echipe româneşti angrenate în Europa vor evolua în Challenge Cup. Învingătoare cu 39-33 în manşa tur susţinută în Italia, Ştiinţa Bacău porneşte net favorită în returul de sîmbătă (ora 11.00) cu Gammadue Secchia. Emoţii au însă UCM Reşiţa şi Bucovina Suceava. Bănăţenii au de conservat, pe terenul croaţilor de la HRK Karlovac (sîmbătă, ora 20.00), succesul cu 31-25 de la Reşiţa, în timp ce sucevenii au de remontat (duminică, ora 11.00) eşecul cu 26-30 suferit în urmă cu o săptămînă, în Italia, contra lui Bologna United.

Băieţii joacă la Iaşi în etapa a treia a CN de tenis de masă pe echipe

Amînată pentru o săptămînă, cea de-a treia etapă din întrecerea masculină a Campionatului Naţional de tenis de masă pe echipe va avea loc sîmbătă, la Iaşi. Echipa LPS „Nicolae Rotaru” - CS Farul, formată din Bogdan Simion, Nicuşor Dincă, George Stere, Lucian Munteanu, Sorin Săbăngeanu şi Cristi Terzil, va avea de înfruntat U. Craiova II, CSM Iaşi şi CSM-LPS Buzău. Elevii lui Stelian Haşoti speră să continue seria victoriilor în cadrul competiţiei, după ce au trecut de primele două etape fără înfrîngere. De altfel, în cadrul Open-ului Germaniei ambele echipe naţionale ale ţării noastre au fost eliminate în sferturile de finală ale întrecerii. Mai întîi senioarele au pierdut cu scorul de 0-3 în faţa primei favorite, Singapore, după care şi echipa masculină a fost nevoită să se recunoască învinsă cu acelaşi scor, 0-3. Echipa în faţa căreia au cedat băieţii noştri este campioana europeană, Germania.

România a debutat cu dreptul la Trofeul Carpaţi

Reprezentativa feminină de handbal a României a susţinut aseară prima partidă în cadrul Trofeului Carpaţi, ultimul test înainte de plecarea la Campiontul European din Macedonia. Competiţia a fost deschisă de întîlnirea Germania – Ucraina 31-30. România a început seria celor trei partide cu Croaţia, elevele lui Radu Voina debutînd cu o victorie, scor 26-23. Sîmbătă „tricolorele” vor da piept cu Ucraina (ora 19.00), urmînd ca duminică să înfrunte Germania (ora 19.00).

Gabriela Artene este noul antrenor al echipei HC Oţelul Galaţi

Gabriela Artene a fost numită luni în funcţia de antrenor principal al echipei de handbal feminin HC Oţelul Galaţi, unde i-a luat locul lui Cornel Bădulescu, demis săptămâna trecută. Fostă jucătoare la Oţelul, Oltchim sau echipa naţională, Artene (41 de ani) are ca obiectiv pentru acest sezon calificarea în cupele europene şi să nu piardă în ultimele etape ale turului de campionat. În altă ordine de idei, conducerea clubului i-a reziliat contractul interului stânga Andreea Tâlvâc din cauza salariului prea mare (n.r. 2.500 de euro lunar) pe care îl avea, deşi nu a mai evoluat de aproximativ un an din cauza problemelor medicale. HC Oţelul Galaţi se află în acest moment pe locul 5 în clasamentul Ligii Naţionale feminine după disputarea primelor şapte etape, fiind la şase puncte distanţă în spatele liderului Oltchim.

Gaţu: „În handbal a apărut nu unul, ci 10 Becali”

Preşedintele FR Handbal, Cristian Gaţu s-a arătat deranajat de faptul că în lumea handbalului din România au apărut personaje pe care le aseamănă cu finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, şi care au ajuns să dea afară antrenori pe bandă rulantă, doar pentru că au bani. „Nu vreau să spun multe, pentru că sînt în proces cu un astfel de personaj, dar în handbal a apărut nu unul, ci 10 Becali. Sînt echipe care schimbă antrenorii pe capete, pentru că «aşa vrea muşchii mei». Aceste personaje apar deja peste tot, ca şi Gigi Becali, cu care nu am nimic. Dar oriunde privim la TV, dăm de Gigi Becali. Am o cutie de conserve şi am ajuns să-mi fie teamă s-o deschid. Dacă iese de acolo Gigi Becali?”, a declarat Cristian Gaţu, la o conferinţă de presă prilejuită de retragerea Steluţei Luca din echipa naţională. Gaţu a mai dezvăluit la reuniunea de la Cluj că ANS, deci implicit cluburile, DSJ-urile şi federaţiile, a primit o atenţionare din partea Guvernului, prin care se cere reducerea drastică a tuturor cheltuielilor, din cauza crizei financiare. „Sportul e în mare pericol. Cu această decizie se semnează practic decesul sportului românesc. Nu ajunge că federaţia noastră a pierdut deja doi din marii săi sponsori, adică BCR şi Romgaz, acum trebuie să mai şi reducem bugetul, care oricum era cam la 40 la sută din necesarul solicitat. Avem opt echipe naţionale, toate cu obiective de perfomanţă şi două Centre de Excelenţă. Pe luna în curs, nici nu am primit banii cuveniţi de la buget, în condiţiile în care acesta a fost aprobat pe tot anul 2008, la finalul lui 2007”, a declarat preşedintele FRH.

Steluţa Luca s-a retras oficial din naţionala României

Fostul căpitan al naţionalei de handbal feminin a României, Steluţa Luca, s-a retras oficial din reprezentativă, vineri, la Cluj, în cadrul unei reuniuni la care au mai participat preşedintele FR Handbal, Cristian Gaţu, antrenorul Radu Voina şi alţi membri din conducerea forului. „Cu regret sînt obligat să accept dorinţa Steluţei Luca, dar şi cu promisiunea că anul viitor îi vom organiza un meci de retragere, atît ei, cît şi altor jucătoare care se vor retrage. Am vorbit cu ea şi cred că este mai bine să ştii să-ţi alegi momentul de retragere, astfel încît oamenii să te iubească în continuare şi să te întrebe de ce te-ai retras, nu să ajungă să întrebe de ce nu te-ai retras”, a declarat Cristian Gaţu. Jucătoarea în vîrstă de 33 de ani a venit special pentru reuniune de la Râmnicu Vâlcea, unde a şi plecat imediat după încheierea declaraţiilor. Steluţa Luca s-a arătat emoţionată, declarînd că şi-ar fi dorit să mai poată ajuta echipa naţională şi la Campionatul European din Macedonia. „Am anunţat retragerea înaintea Jocurilor Olimpice şi am sperat că voi putea ajuta acum la Europene, dar sănătatea nu-mi permite. Am trei operaţii, sufăr de hernie de disc şi efectiv nu mai pot. Mulţumesc antrenorului Radu Voina şi federaţiei că m-a înţeles, dar şi că mi-a fost alături în toţi aceşti ani, cu bune şi cu rele. Regret că trebuie să spun stop, mi-ar fi plăcut să pot fi alături echipei la Europene. România are jucătoare bune, trebuie doar să formeze o familie, să se încurajeze şi să fie mîndre că joacă pentru ţara lor. Chiar dacă se vor pierde meciuri la Europene, trebuie puse în urmă, să treacă peste ele. România, cînd pierde, nu ştie să treacă peste asta, să-şi revină, să nu se facă o tragedie naţională”, a declarat fostul căpitan al naţionalei feminine.

Steaua vrea patru milioane de euro pentru Dorin Goian

Impresarul jucătorului stelist Dorin Goian a declarat că fundaşul stelist a fost propus mai multor echipe şi că se poate transfera la orice club care plăteşte minimum patru milioane de euro. „Goian valorează aproximativ 4-4,5 milioane de euro. L-am propus mai multor echipe, printre care şi Panathinaikos Atena. Nu ştiu dacă grecii pot plăti această sumă, dar dacă o va plăti, jucătorul e al lor”, a spus impresarul Daniel Stanciu. Internaţionalul Stelei spune că nu a primit încă o ofertă concretă şi că ar fi de acord să joace la Panathinaikos, în anumite condiţii. „Nu mi-a spus nimeni nimic de vreo ofertă de la Panathinaikos. Au mai fost astfel de zvonuri, dar eu n-am vorbit cu nimeni. Panathinaikos e o echipă cunoscută în Europa şi joacă în Liga Campionilor. Acolo joacă şi Gilberto Silva, din naţionala Braziliei, şi asta spune multe”, a declarat Goian.

Pentru indisciplină, Hidişan a fost suspendat trei luni

Mijlocaşul echipei UTA, Florin Hidişan, a fost sancţionat de Comisia de Disciplină a FRF cu o suspendare de trei luni şi penalitate financiară de 4.800 de euro, pentru că a refuzat să iasă de pe teren la solicitarea antrenorului Ionuţ Chirilă. În minutul 82 al meciului UTA - CSM Rîmnicu Vîlcea, din etapa a 12-a a Ligii a II-a, Hidişan a refuzat să iasă din teren pentru a fi înlocuit cu un alt jucător, iar conducerea clubului UTA a solicitat Comisiei de Disciplină suspendarea lui pînă la finalul contractului, scadent în vara anului 2009, şi amendarea cu 5.000 de dolari. Antrenorul Ionuţ Chirilă, care ocupă şi funcţia de manager al clubului arădean, a declarat că regulamentul nu permite o suspendare mai mare de trei luni. „Hidişan nu mai este problema noastră. Trei luni a fost decizia maximă care se putea da. După ce vor expira, vom solicita o nouă suspendare”, a afirmat Chirilă.

Naţionala de futsal dispută două meciuri amicale în Croaţia

Echipa naţională de fotbal în sală a României va disputa săptămîna viitoare două partide amicale în compania selecţionatei Croaţiei. Meciurile vor avea loc în localitatea Porec şi vor începe de la ora locală 18.00 (19.00 la Bucureşti), anunţă FRF. Din lotul convocat de selecţionerul Zoltan Jakab fac parte 12 jucători: Cătălin Rizan (Futsal Municipal Craiova), Laszlo Klein (Spicom Sf. Gheorghe) - portari; Gabriel Molomfălean, Gabriel Dobre, Marian Şotîrcă, Florin Matei, Dumitru Stoica, Alpar Csoma, Ion Al-Ioani, Cosmin Gherman (toţi CIP Deva), George Tomescu, Cristian Matei (ambii de la Olimpic 2003 Simeria), Alin Bugălă, Cristian Bălan (ambii de la Craiova) - jucători de cîmp. În 2008, naţionala de futsal va mai susţine două jocuri de verificare, în Andorra, în perioada 9-12 decembrie.