Cinci titluri naţionale pentru înotătorul Răzvan Florea

Răzvan Florea nu se dezice de statutul de cel mai bun înotător al României, după ce sportivul de la CS Farul a reuşit la Campionatele Naţionale de înot în bazin scurt să-şi treacă în cont cinci titluri naţionale, două recorduri naţionale, la 100 m mixt şi 100 m spate, precum şi cel mai bun timp al său la 50 m spate. Florea nu a avut adversar şi s-a impus în toate probele de spate, 200 m (56 de secunde şi 34 de sutimi), 50 m (24:74) şi 100 m (52:95). În plus, Florea a arătat că are încă numeroase resurse pentru a face sport de mare performanţă, constănţeanul reuşind să stabilească un nou record naţional la 100 m mixt (56:87) şi să urce pe prima treaptă a podiumului şi la 200 m mixt (2,01:66). Alte şase titluri naţionale la seniori au fost cucerite pentru Constanţa de Dragoş Agache (50 m bras, 100 m bras şi 200 m bras), Ioana Popa (200 m bras şi 50 m spate), precum şi de ştafeta de 4x50 m mixt la feminin (Mădălina Macovei, Adela Ruşa, Ana Maria Vartan şi Amza Georgescu).

Constănţencele, pe primul loc în Superliga de tenis de masă

Formaţia feminină de tenis de masă de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa a rămas în fruntea clasamentului Campionatului Naţional pe echipe, după ce sîmbătă a bifat alte trei victorii în Superligă. Cristina Hîrîci, Ana-Maria Sebe, Ioana Bogdan şi Andreea Filip au trecut cu 9-0 de Voinţa Galaţi, cu 9-1 de LPS 2 Slatina şi cu 9-3 de CSM-LPS Bistriţa, în etapa a III-a a campionatului, disputată la Bistriţa. „Fetele au jucat mai bine în această etapă, iar Cristina Hîrîci a reuşit să nu mai piardă niciun meci. Este un lucru îmbucurător, mai ales că ea se află în plină pregătire pentru Campionatul Mondial de junioare de la începutul lunii decembrie”, a declarat antrenorul Viorel Filimon. Totodată, pentru Hîrîci a fost şi o verificare înaintea participării la Open-ul Germaniei, care va începe, pe 19 noiembrie, la Berlin, dar şi pentru Open-ul Poloniei, care va debuta, pe 26 noiembrie, la Varşovia. La ambele competiţii va fi prezentă şi constănţeanca Elizabeta Samara, care activează la clubul italian ASTT San Donatese.

Hănescu, învins de Santoro în finala turneului de la Dnepropetrovsk

Tenismenul român Victor Hănescu, cap de serie nr. 3, a fost învins, duminică, de francezul Fabrice Santoro, scor 2-6, 3-6, în cadrul finalei turneului de la Dnepropetrovsk (Ucraina), dotat cu premii în valoare de 125.000 de dolari. Pentru prezenţa în finală, Hănescu a primit un cec în valoare de 10.800 de dolari şi 63 de puncte ATP, în timp ce Santoro a cîştigat un cec de 18.000 de dolari şi 90 de puncte ATP. În drumul spre finală, Hănescu l-a eliminat în primul tur pe cehul Pavel Snobel (6-4, 6-3), în turul al doilea pe craineanul Ivan Sergeyev (6-0, 6-3), în sferturi pe românul Victor Crivoi, (6-3, 7-6(6)), iar în semifinale pe austriacul Stefan Koubek (7-5, 6-2).

Echipa masculină a României, punctaj maxim la Olimpiada de şah

După trei runde, echipa masculină de şah a României are punctaj maxim la Olimpiada de şah ce se dispută în această perioadă la Dresda (Germania). În ultima rundă, România a dispus cu 3-1 de Japonia (au cîştigat Nisipeanu, Parligras şi Lupulescu, a pierdut Vajda). Cu şase puncte acumulate, jucătorii noştri ocupă locurile 4-5 şi vor întîlni Ungaria în runda a 4-a. Echipa feminină a României a cîştigat cu 4-0 la IPCA (selecţionata cu dizabilităţi fizice), prin victoriile obţinute de Peptan, Voicu, Pauleţ şi Motoc. În runda a 4-a, formaţia noastră (clasată pe locul 15 cu 4 puncte) va întîlni ICSC (selecţionata jucătoarelor cu handicap auditiv, ce include şahiste din Ucraina, Rusia, Cehia şi Germania).

Djokovic a cîştigat Mastersul de la Shanghai

Tenismenul sârb Novak Djokovic s-a impus, duminică, în faţa rusului Nikolai Davidenko, scor 6-1, 7-5, în cadrul finalei Turneului Campionilor de la Shanghai. Partida dintre Djokovic şi Davidenko a durat o oră şi 42 de minute, timp în care sîrbul a reuşit patru aşi şi a făcut trei duble greşeli. Pentru performanţa sa, Djokovic a primit un cec în valoare de 1,3 milioane de dolari, 250 de puncte ATP, dar şi 50 de puncte pentru clasamentul ATP Race. Djokovic şi Davidenko au susţinut cel de-al doilea meci oficial direct, după întîlnirea din Cupa Davis, cînd rusul s-a impus, în 2008, la Moscova. Aceasta a fost cea de-a doua participare a lui Djokovic la Turneul Campionilor. În 2007, sîrbul nu a reuşit să cîştige niciun meci, fiind în Grupa Aurie cu Rafael Nadal, David Ferrer şi Richard Gasquet. În 2008, Djokovic a făcut parte tot din Grupa Aurie şi i-a învins pe Davidenko, scor 7-6, 0-6, 7-5, şi pe Juan Martin del Potro, scor 7-5, 6-3. Singura înfrîngere suferită de “Nole” a fost cea cu Tsonga, scor 6-1, 5-7, 1-6. În semifinale, Djokovic l-a învins pe francezul Gilles Simon, scor 4-6, 6-3, 7-5.

Condamnat la 30 de luni de închisoare pentru că a revîndut peste 500 de tichete la JO

Un bărbat a fost condamnat de Tribunalul Popular al Districului Xicheng din Beijing la 30 de luni de închisoare şi a primit o amendă de 52.600 de euro, după ce a revîndut peste 500 de tichete la Jocurile Olimpice din 2008, informează cotidianul “Marca”. Cel care a fost condamnat are 41 de ani şi se numeşte He. Acesta a cumpărar biletele de la două companii din Beijing şi Canton la preţuri cuprinse între 50 şi 60 de euro. He a mai rezervat şi 527 de tichete în valoare de 26.580 de euro prin sistemul electronic, afişînd astfel 2.500 de identităţi obţinute ilegal. Poliţia l-a arestat pe He pe 13 mai, cu trei luni înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Comitetul de Organizare al Jocurilor Olimpice de la Beijing a avertizat în mai multe rînduri că revinderea biletelor sau a altor produse care au legătură cu această competiţie, pentru a obţine venituri ilegale, va aduce cu sine sancţiuni aspre. Cu toate măsurile luate şi avertismentele făcute, pe timpul JO din 2008 biletele s-au vîndut la negru. Un tichet pentru grandioasa ceremonie de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing a fost vîndut la negru şi cu 10.000 de dolari, chiar dacă autorităţile chineze au anunţat amenzi usturătoare pentru cei care vor încerca să comercializeze biletele la suprapreţ.