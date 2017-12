Ştefan Radu, titular în meciul amical Lazio - PAOK Salonic

Fundaşul Ştefan Radu a fost titular în meciul amical pe care formaţia sa, Lazio Roma, l-a cîştigat pe teren propriu, cu 2-0 (Matuzalem 2, Meghni 47), în faţa echipei elene PAOK Salonic. În meciul de prezentare al formaţiei Lazio, internaţionalul român a primit un cartonaş galben şi a fost înlocuit, în minutul 75, cu Manfredini.

Sepsi, prezentat oficial la Racing Santander

Fundaşul Laszlo Sepsi, împrumutat pentru un sezon de la Benfica Lisabona la Racing Santander, a fost prezentat oficial la gruparea spaniolă, miercuri, într-o conferinţă de presă. “Sînt foarte fericit că am ajuns la Racing şi în campionatul Spaniei. Sper să pot ajuta echipa să realizeze un sezon bun. Deşi am jucat mai mult ca fundaş lateral, mă descurc şi ca mijlocaş. Cel mai important este să joc, indiferent pe ce post”, a spus fotbalistul român, care s-a pregătit pentru prima dată cu noua sa echipă. Preşedintele clubului Racing, Francisco Pernia, a afirmat că Sepsi a fost împrumutat pentru a completa banda stîngă, unde se află deja Christian, Luis Fernandez şi Oscar Serrano, antrenorul Juan Ramon Lopez Muniz dorind să fie concurenţă pe posturi. Potrivit cotidianului As, clubul Racing Santander va avea opţiune de cumpărare pentru Sepsi de 3,5 milioane de euro. Laszlo Sepsi este al treilea jucător achiziţionat de Racing, după Ze Antonio şi Jonathan Pereira.

Lampard şi-a prelungit cu cinci ani contractul cu Chelsea

Formaţia britanică Chelsea Londra a anunţat miercuri că Frank Lampard a semnat un nou contract, care va fi valabil în următorii cinci ani, pînă la finalul sezonului 2013-2014, informează site-ul oficial al echipei. “Vreau să-mi închei cariera la Chelsea. Am spus acest lucru de mai multe ori, şi după ce am semnat contractul mă simt mai fericit şi mai pozitiv pentru că voi evolua în continuare aici. Vreau să joc un rol important în următorii cinci ani şi poate chiar mai mult. A durat pînă ne-am înţeles în legătură cu noul contract, dar s-a ajuns la un compromis între cele două părţi şi sînt încîntat că am ajuns pînă aici”, a spus Lampard. Mijlocaşul a mai afirmat că un rol important l-au avut şi fanii echipei, care s-au comportat foarte bine cu el şi a precizat că se aşteaptă la suport din partea lor pentru a evolua la un nivel cît mai înalt în următorii cinci ani. Lampard a ajuns la Chelsea în vara anului 2001, şi fostul antrenor al echipei, Jose Mourinho, a încercat să-l transfere la Inter, afirmînd de mai multe ori că Lampard va ajunge la formaţia italiană cel mai tîrziu la finalul viitorului sezon. Directorul executiv al lui Chelsea, Peter Kenyon, a declarat că recordurile atinse de Frank Lampard vor fi greu de depăşit şi că oficialii echipei sînt foarte mulţumiţi că jucătorul şi-a prelungit înţelegerea. Lampard a înscris 110 goluri în 369 de partide disputate.

Berbatov va juca la Manchester United

Manchester United şi Tottenham Hotspur s-au înţeles ieri pentru transferul atacantului bulgar Dimitar Berbatov, care va fi achiziţionat de campioana Angliei pentru 25 de milioane de lire sterline. Conform presei britanice, londonezii sînt mulţumiţi de oferta făcută de Manchester şi i-a dat permisiunea să negocieze cu internaţionalul bulgar. “Daily Mail” a scris că Berbatov va semna cu gruparea antrenată de Sir Alex Ferguson un contract valabil pe patru ani şi va fi remunerat cu 80.000 de lire sterline pe săptămînă. Dimitar Berbatov (27 de ani) s-a transferat în 2006 de la Bayer Leverkusen la Tottenham, pentru aproximativ 16 milioane de euro, iar în cele două sezoane petrecute pe White Hart Lane a marcat peste 40 de goluri în toate competiţiile.

Guardiola are încredere în Eto’o

Antrenorul echipei FC Barcelona, Josep Guardiola, a declarat că va conta pe serviciile atacantului camerunez Samuel Eto’o în sezonul viitor, după ce în iunie afirmase că jucătorul nu face parte din planurile sale. „Dorinţa mea este să scot ceea ce este mai bun de la jucătorii mei. De o lună de cînd sîntem împreună, sînt foarte mulţumit de performanţele lui, nu doar în teren, ci şi de atitudinea faţă de coechipieri. Nu am decît laude la adresa lui. De aceea am decis să rămînă alături de noi. Sînt convins că va avea evoluţii bune, deoarece este un jucător de mare talent”, a declarat Guardiola. Eto’o a fost cel mai bun marcator al Barcelonei în sezonul trecut, cu 16 goluri.

Henry nu va reveni niciodată în Anglia

Managerul grupării Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat, miercuri, că nu crede că Thierry Henry va reveni într-o zi în Premier League, însă dacă va se va întîmpla aşa ceva, atunci nu va fi decît la echipa antrenată de francez. “Nu cred în revenirea lui. Am sentimentul că Thierry nu va reveni în Anglia”, a declarat Wenger pe site-ul oficial al clubului. Henry, în vîrstă de 31 de ani, s-a transferat la FC Barcelona în sezonul trecut, după nouă ani, 370 de meciuri şi 226 de goluri pentru Arsenal în toate competiţiile. “Şi, dacă într-o zi va reveni, nu va fi decît la Arsenal”, a spus Wenger. În ultimele zile, presa din Anglia a făcut referire la interesul managerului Alex Ferguson de la Manchester United pentru internaţionalul francez.

Finnan a acceptat să revină în naţionala Irlandei

Fundaşul echipei Liverpool, Steve Finnan, a decis să accepte convocarea selecţionerului Irlandei, Giovanni Trapattoni, revenind astfel în prima reprezentativă în vederea meciului amical cu Norvegia, din 20 august, a anunţat, miercuri, federaţia irlandeză de fotbal. “Sînt foarte fericit că Steve Finnan a acceptat să revină în echipa naţională. Este un jucător foarte experimentat şi care poate să ne ajute mult”, a spus Trapattoni, pentru site-ul forului iralndez de fotbal. Finnan, în vîrstă de 32 de ani, s-a retras din echipa naţională în ianuarie 2008, după 50 de selecţii, pentru a se concentra asupra carierei la formaţia Liverpool.