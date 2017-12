Înfrîngere pentru CS Tomis în cel de-al doilea amical

Cea de-a doua partidă de verificare de la Zalău s-a soldat cu o înfrîngere pentru formaţia constănţeană de handbal CS Tomis. După ce turneul prevăzut în zilele de 8 şi 9 august a căzut, elevele lui Mircea Bucă au jucat, vineri, un amical cu formaţia locală, HC Zalău, în faţa căreia a cedat cu 36-40. În ciuda rezultatului nefavorabil, tehnicianul Tomisului s-a declarat mulţumit de prestaţia fetelor, care au arătat o evoluţie mai bună faţă de prima partidă de verificare. „Uşor, uşor au început să se lege lucrurile, iar relaţiile de joc par să funcţioneze mai bine. Trebuie să ţinem cont că la echipă nu au rămas decît şapte jucătoare din vechea generaţie, iar cu restul fetelor trebuie lucrat pînă vor reuşi să se acomodeze”, a explicat Bucă. Totodată, antrenorul constănţean s-a arătat încîntat de prestaţia Marinei Tankaskaya, dar şi a Alexandrei Iovănescu, autoarele celor mai multe goluri pentru Tomis: „Tankaskaya este o jucătoare foarte tehnică şi mi-a plăcut cum s-a descurcat în ambele partide de pînă acum. M-a impresionat şi Alexandra Iovănescu, care ar putea fi una din jucătoarele noastre de bază în acest sezon”. Tomisul va susţine sîmbătă un nou meci amical cu HC Zalău, întîlnirea fiind programată de la ora 10.00. Gruparea de pe litoral îşi va încheia duminică stagiul de pregătire de la Zalău, urmînd să revină la Constanţa, unde se va pregăti pînă pe 14 august. În perioada 15-18 august, CS Tomis va participa la turneul de la Varna.

România va avea zece echipe în ediţia 2009-2010 a Cupelor Europene la handbal

România va avea dreptul să înscrie în sezonul 2009-2010 al Cupelor Europene la handbal cinci echipe la feminin şi tot atîtea la masculin, conform clasamentului indicilor de ţară anunţat de Federaţia Europeană de Handbal. La întocmirea clasamentului continental au contat rezultatele obţinute de cluburi în perioada 2005-2008. România, ca naţiune, a reuşit să urce cîte un loc, şi la feminin, şi la masculin. Astfel, la feminin, România ocupă în prezent locul 6, faţă de locul 7 anul trecut, cu un total de 57,08 puncte, urmînd să înscrie în cupele europene din sezonul 2009-2010, cinci echipe, după cum urmează: cîte două în Liga Campionilor şi Cupa EHF, precum şi una în Cupa Cupelor. Prima poziţie în ierarhia continentală la feminin este deţinută de Danemarca, cu 104,11 p. La masculin, România a urcat pe locul 9, faţă de 10 anul trecut, avînd dreptul să înscrie tot cinci echipe, dar împărţite astfel pe competiţii: cîte una în Liga Campionilor, Cupa EHF şi Cupa Cupelor, precum şi două în Challenge Cup. Primele două poziţii sînt deţinute de Germania (141,67 p) şi Spania (125,33 p), cele două naţiuni avînd dreptul să înscrie şase echipe în cupele europene, din care trei în Liga Campionilor, două în Cupa EHF şi una în Cupa Cupelor. Conform regulamentului, orice naţiune care cîştigă o cupă europeană are dreptul să mai înscrie o formaţie din propriul campionat naţional în respectiva competiţie continentală.

Oltchim Rm. Vîlcea, la turneul “Anita Kulcsar”

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea, va participa pe 5 şi 6 septembrie, la cea de-a treia ediţie a turneului “Anita Kulcsar”, care va fi organizat de echipa Dunaferr NK (Ungaria). La turneul din Ungaria vor mai participa echipele HK Lada Togliatti şi Gyor ETO KC. Pe 5 septembrie, Oltchim va juca, de la ora 20.00, cu Dunaferr NK, iar pe 6 septembrie, de la ora 16.45, cu Gyor ETO, iar de la ora 20.00, cu HK Lada Togliatti. Competiţia este organizată în memoria fostei componente a echipei Dunaferr şi a naţionalei Ungariei, pivotul Anita Kulcsar, care a decedat pe 19 ianuarie 2005, la vîrsta de 28 de ani, într-un accident de maşină, exact cu o zi înaintea dramei similare din România, în care căpitanul naţionalei de baschet, Toni Alexe, şi-a pierdut viaţa.

Rădoi ar putea ajunge la Fiorentina

Fundaşul echipei Steaua, Mirel Rădoi, ar putea ajunge la Fiorentina, în cadrul unei operaţiuni în care este implicat şi clubul Internazionale Milano, informează presa italiană. Conform publicaţiei La Nazione, Fiorentina l-ar dori pe Burdisso de la Inter, milanezii cer 11 milioane de euro pe el, dar ar accepta şi o sumă mai mică, în cazul în care va fi inclus în operaţiune şi Da Costa. „Inter l-a cerut pe fundaşul central Mirel Rădoi de la Steaua şi în tratative ar putea intra Fiorentina. Rădoi are 27 de ani şi costă 7,5 milioane de euro. Corvino oferă două milioane pentru împrumut, un fel de avans pentru un transfer în sezonul viitor. Transferul lui Rădoi ar fi un fel de operaţiune de pace cu Inter. Interesul pentru Burdisso rămîne, dar deocamdată Mourinho a blocat cedarea lui”, scrie “La Nazione”.

Primă de 150.000 de euro dacă Steaua trece de Galatasaray

Finanţatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, vineri, că echipa din Ghencea poate obţine calificarea în grupele Ligii Campionilor în dauna celor de la Galatasaray, iar dacă acest lucru se va întîmpla fiecare jucător va primi cîte 150.000 de euro. “Am auzit ce a făcut Galatasaray în meciul amical cu Bursaspor (n.r. - scor 0-0) şi acesta este un lucru bun pentru noi. O să avem o şansă în plus pentru că noi o să avem meciuri în picioare. Steaua nu are bonus pentru victorie în meciul cu Galatasaray. Dacă o să se califice, băieţii vor primi 150.000 de euro, nu e bine aşa? Păi să vă spun eu ce înseamnă Steaua. La aceste meciuri cu Galata am făcut aşa un calcul şi o să luăm din drepturi de televizare şi alte sume pe acolo, cam 1.500.000 de euro. Să mai ia şi altă echipă aşa”, a declarat Becali. Meciul dintre Galatasaray şi Steaua, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, se va disputa pe 13 august, de la ora 21.15, pe Stadionul “Ali Sami Yen” din Istanbul.

Magazia clubului Politehnica Iaşi a fost spartă

Preşedintele clubului Politehnica Iaşi, Sorin Boca, a declarat, vineri, că magazia grupării din dealul Copoului a fost spartă, în noaptea de joi spre vineri, de persoane necunoscute. “Astăzi (n.r. - vineri) am văzut că indivizi necunoscuţi ne-au spart magazia clubului. Aceştia au furat cîteva tricouri dintr-un echipament de rezervă, deci nu au fost pagube majore”, a spus Boca. Preşedintele ieşean a precizat că a fost demarată o anchetă în acest caz. “Poliţiştii au început deja o anchetă pentru a identifica persoanele care au intrat prin efracţie în magazia clubului nostru. Din cîte se pare, hoţii au intrat în magazie forţînd uşa de acces”, a menţionat oficialul grupării ieşene.

Porumboiu, reclamat la Comisia de Disciplină de Pandurii Tg. Jiu

Clubul Pandurii Tg. Jiu a depus, vineri, la Comisia de Disciplină a FRF, un memoriu în care îl reclamă pe finanţatorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, ca urmare a declaraţiilor făcute la adresa preşedintelui grupării gorjene, Marin Condescu. “Avînd în vedere atacurile neprincipiale şi denigratorii ale domnului Porumboiu Adrian la adresa preşedintelui clubului Pandurii Lignitul Tg. Jiu, Marin Condescu, prin afirmaţii calomnioase şi mincinoase s-a sesizat astăzi Comisia de Disciplină a FRF. Asistăm la o manipulare ordinară din partea unui oficial al clubului FC Vaslui care şi-a cîştigat, prin încălcarea gravă a ROAF, participarea în Cupa UEFA Intertoto şi locul în clasamentul final al sezonului competiţional 2007-2008. Porumboiu va avea posibilitatea astfel să probeze în faţa Comisiei de Disciplină cele afirmate. Pînă la finalizarea cercetării acestui caz şi comunicarea verdictului din partea Comisiilor de specialitate din cadrul FRF clubul de fotbal Pandurii Tg. Jiu nu va mai răspunde în nici un fel atacurilor murdare venite din partea lui Adrian Porumboiu” se arată într-un comunicat al clubului din Tg. Jiu. Porumboiu a declarat, joi, că preşedintele clubului Pandurii, Marin Condescu, i-a cerut suma de 500.000 de euro pentru a-şi retrage memoriul în care reclama faptul că gruparea vasluiană a folosit şase jucători extracomunitari în acelaşi timp, pe parcursul partidei din ultima etapă a sezonului trecut.

Sepsi, dorit la Santander

Publicaţia portugheză Record scrie că fundaşul Laszlo Sepsi va evolua din sezonul viitor la formaţia spaniolă Racing Santander, sub formă de împrumut de la Benfica Lisabona. „Fundaşul român a găsit astfel o soluţie pentru a continua să joace, avînd în vedere că nu face parte din planurile antrenorului Quique Sanchez Flores în acest sezon”, scrie Record. Clubul Benfica Lisabona a anunţat marţi, pe site-ul său oficial, că l-a împrumutat pe fundaşul român Laszlo Sepsi la Santander (locul şase în Primera Division), care va avea opţiune de cumpărare la finalul sezonului, însă Racing nu a confirmat achiziţionarea românului.