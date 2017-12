Umit Karan ar putea rata întîlnirea cu Steaua

Fotbalistul echipei Galatasaray Istanbul, Umit Karan, s-a accidentat, joi seară, în meciul amical cu Bursaspor, scor 0-0, şi ar putea rata întîlnirea cu Steaua, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, a anunţat cotidianul “Sabah”. Umit Karan, care este suspect de ruptură musculară, va face analize detaliate în cursul zilei de vineri, pentru a se constata gravitatea accidentării sale. Potrivit Sabah, Umit ar putea fi indisponibil o lună sau două. Galatasaray va întîlni formaţia Steaua în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Prima manşă a acestei întîlniri este programată miercurea viitoare, pe 13 august, de la ora 21.15, pe Stadionul “Ali Sami Yen” din Istanbul. Returul va avea loc pe 27 august, de la ora 21.45, la Bucureşti.

Cristiano Ronaldo va mai cheltui 430.000 de euro pentru o maşină

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, de la Manchester United, şi-a comandat un automobil Rolls Royce Phantom decapotabil, în valoare de 340.000 de lire sterline (aproximativ 430.000 de euro), ceea ce însemană pentru el salariul pe mai puţin de o lună! „Va fi cea mai spectaculoasă maşină de la Manchester United. Ronaldo va fi peste Rio Ferdinand, care are Bentley. Îşi iubeşte maşinile şi dorea ceva nou pentru startul sezonului”, a declarat o sursă din anturajul jucătorului. Cristiano Ronaldo mai are un Aston Martin, un BMW Seria 6, un Ferrari, dar şi un Bentley Continental în valoare de 140.000 de lire sterline.

Chelsea îl vrea pe Robinho

Formaţia engleză Chelsea Londra este dipsusă să plătească suma de 19,7 milioane de lire sterline pentru a-l achiziţiona de la Real Madrid pe internaţionalul brazilian Robinho, care îşi doreşte să lucreze cu managerul londonezilor Luiz Felipe Scolari, a anunţat ediţia de vineri a BBC. “Pentru mine ar fi un vis să fiu antrenat de Luiz Felipe Scolari, care este unul dintre cei mai mari tehnicieni din lume. În 2003, cînd nu eram cunoscut în Europa, m-a convocat la o partidă caritabilă şi încă de atunci am rămas impresionat de caracterul şi de stilul său de a pregăti o echipă. Apreciez faptul că întotdeauna a avut cuvinte de laudă la adresa mea”, a afirmat atacantul campioanei Spaniei. Directorul executiv al londonezilor a declarat în urmă cu cîteva zile că singurul impediment în realizarea transferului lui Robinho este faptul că oficialii madrileni nu doresc să se despartă de jucător pînă cînd nu îi găsesc acestuia un înlocuitor. Presa britanică susţine că tranzacţia are în prezent mari şanse de reuşite deoarece gruparea spaniolă şi-a asigurat de curînd serviciile mijlocaşului olandez Rafael Van der Vaart.

Reyes, la Benfica Lisabona

Atletico Madrid şi Benfica Lisabona au ajuns la un acord, în urma căruia internaţionalul spaniol Jose Antonio Reyes a fost cedat grupării portugheze sub formă de împrumut, pe o periodă de un an, a anunţat ediţia de vineri a publicaţiei “O’Jogo”. Formaţia lusitană a achiziţionat, pentru suma de 2,5 milioane de euro, 25% din drepturile fostului jucător al lui Arsenal, iar în sezonul viitor, atunci cînd expiră împrumutul, va avea prima opţiune în cazul unui transfer definitiv. Reyes (24 de ani, 21 de selecţii şi 4 goluri la naţionala Spaniei) s-a format ca fotbalist la FC Sevilla, pentru care a evoluat timp de cinci sezoane, între 1999 şi 2004, an în care a fost transferat, pentru aproximativ 17 milioane de lire sterline de Arsenal Londra, formaţie cu care a cîştigat titlul în Premier League. În stagiunea 2006-2007, mijlocaşul iberic a fost împrumutat de londonezi la Real Madrid, echipă cu care, de asemenea, a cucerit campionatul în Primera Division, iar un an mai tîrziu a fost cedat definitiv la Atletico Madrid. Benfica i-a mai cumpărat în această vară pe Pablo Aimar, de la Zaragoza, Javier Balboa, de la Real Madrid, şi pe Carlos Martins, de la Recreativo Huelva.

David Villa rămîne la Valencia

Impresarul internaţionalului spaniol David Villa a declarat, vineri, că jucătorul pe care îl reprezintă va evolua şi în sezonul viitor la Valencia, deşi atacantul iberic este curtat de mai multe cluburi de top din Europa, informează Marca. “Nu există niciun dubiu. Vă asigur că David nu va pleca în altă parte”, a declarat agentul fotbalistului, Jose Luis Tamargo. Potrivit publicaţiilor sportive, oficialii Valenciei şi Villa au ajuns la un acord în urma căruia golgeterul Spaniei la EURO 2008 va avea un salariu anual de 2,5 milioane de euro, devenind astfel cel mai bine plătit fotbalist din lotul ibericilor. Presa spaniolă mai scrie că David Villa a devenit o ţintă pentru Real Madrid, echipă ce doreşte să-şi întărească ofensiva, dar care a ratat de curînd transferul lui Cristiano Ronaldo. Valencia a terminat stagiunea precedentă pe locul 11 în clasament, dar va evolua în viitoarea ediţie a Cupei UEFA, graţie triumfului din Cupa Spaniei.

Argentinianul Duscher s-a transferat la FC Sevilla

Mijlocaşul argentinian al echipei Racing Santander, Aldo Duscher, s-a transferat pentru trei sezoane la FC Sevilla, a anunţat clubul andaluz pe site-ul său oficial. Internaţionalul argentinian în vîrstă de 29 de ani se alătură unui alt jucător transferat în acest sezon, ivorianul Ndri Romarici, de la Le Mans. Duscher, care a jucat şapte sezoane la Deportivo La Coruna, a fost unul dintre jucătorii de bază la Racing Santander din sezonul trecut, locul şase în campionat şi calificată în Cupa UEFA.

Arşavin, furios pe conducerea executivă a lui Zenit Sankt Petersburg

Atacantul lui Zenit Sankt Petersburg, Andrei Arşavin, a declarat, vineri, că este nemulţumuit că nu se poate transfera la Tottenahm din cauza conducerii actualei sale echipe, care solicită în schimbul său 27 de milioane de euro. “Eu îmi doresc să plec, dar acest lucru nu depinde de mine. Preţul fixat de Zenit înspăimîntă pe toată lumea. Doar Tottenham a îndrăznit să continue negocierile. Înţeleg foarte bine că, dacă nu plec acum, probabil nu voi mai avea această ocazie în viitor. Sper că într-o bună zi patronul lui Gazprom se va trezi bine dispus şi va spune: „Gata, m-am săturat de Arşavin, lăsaţi-l să plece\'“, a afirmat internaţionalul rus. Arşavin a fost unul dintre cei mai buni jucători la EURO 2008, întrecere la care naţionala sa a ajuns pînă în semifinalele competiţiei. În urma evoluţiilor remarcabile, mai multe echipe puternice din Europa, precum Barcelona, Arsenal, Chelsea sau Tottenham s-au interesat de serviciile atacantului. La începutul lunii iulie, oficialii lui Zenit au anunţat că Arşavin se poate transfera la orice echipă doar dacă aceasta este dispusă să plătească 25 de milioane de euro în schimbul său. Între timp, conducătorii grupării din Sankt Petersburg au mai adăugat la suma iniţială alte 2 milioane de euro, fapt ce a stîrnit furia fotbalistului.

Stadionul echipei Boavista va fi scos la licitaţie

Stadionul formaţiei portugheze Boavista Porto, Do Bessa, va fi fost scos la vînzare de către fiscul portughez pentru o sumă de pornire de 28,3 milioane de euro, a anunţat Direcţia Generală a Taxelor din Portugalia. Cei interesaţi de achiziţionarea stadionului, care poate primi 30.000 de spectatori şi a fost renovat înainte de Campionatul European din 2004, trebuie să îşi depună dosarele pînă la data de 29 noiembrie. Clubul Boavista are datorii de mai multe milioane de euro şi traversează o criză financiară profundă. Jucătorii nu au mai fost plătiţi de cîteva luni şi, mai mult, gruparea a fost retrogradată în liga a 2-a portugheză după scandalul în care au fost implicaţi mai mulţi arbitri, dar şi alte cluburi.

Van Bommel, primul căpitan străin al formaţiei Bayern Munchen

Mijlocaşul olandez al formaţiei Bayern Munchen, Mark van Bommel, a fost desemnat căpitanul echipei de către antrenorul Jurgen Klinsmann, cu o săptămînă înaintea reluării campionatului Germaniei. „Mark van Bommel este făcut pentru acest rol”, a subliniat Klinsmann. „La reluarea antrenamentelor la finalul lunii iunie am putut observa cum Van Bommel ghida cu excelenţă echipa sa, fiind respectat şi de tineri şi de cei mai experimentaţi din echipă”, a mai precizat fostul antrenor al Germaniei. Olandezul de 31 de ani îi succede lui Oliver Kahn ca purtător al banderolei de căpitan la formaţia bavareză, portarul retrăgîndu-se la finalul sezonului. Van Bommel i-a luat locul lui Willy Sagnol, care afirmase că oficialii de la Bayern i-au promis postul de căpitan la prelungirea contractului său în 2006. Ajuns la Munchen în 2006, van Bommel a devenit rapid un element de bază al echipei bavareze, în mare parte şi datorită faptului că vorbeşte limbile olandeză, germană, engleză şi spaniolă, un aspect necesar într-o echipă cu o componenţă multinaţională.