Victory 1 pierde podiumul la masa verde!

Lovitură de teatru în Class 1 World Powerboat Championship - Victory 1 a fost penalizată după cursa din Norvegia şi a pierdut poziţia a treia! Penalizare venită în urma vizionării imaginilor TV, lucru prevăzut în regulamentul WPPA! Victory 1 a lovit o geamandură care delimita traseul şi a fost penalizată cu 12,96 secunde! Astfel, poziţia a treia pe podium în BMW Norvegian Grand Prix revine bărcii Qatar 96, cu Şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani şi Steve Curtis, în timp ce Victory 1 ajunge pe poziţia a patra. Astfel, lupta pentru titlul european devine şi mai interesantă, pe lîngă cele două bărci ale teamului Victory intrînd în cursă şi Qatar 96, Qatar 95 şi Jotun 90 (e drept cu şanse reduse). Dar Victory 7 este acum la numai zece puncte distanţă de Victory 1 şi cursa de la Mamaia poate aduce o mare surpriză.

Tecău s-a impus în finala de dublu la San Marino

Perechea Horia Tecău / Yves Allegro (România / Elveţia), cap de serie numărul unu, a cîştigat proba de dublu din cadrul turneului challenger de la San Marino, dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Tecău şi Allegro au învins în finală, cu scorul de 7-5, 7-5, cuplul Fabio Colangelo / Philipp Marx (Italia / Germania). Pentru această performanţă, cei doi au fost recompensaţi cu un cec de 5.250 de euro şi 80 de puncte ATP.

Carlos Sastre, al şaptelea ciclist spaniol învingător în Turul Franţei

Rutierul spaniol Carlos Sastre (CSC) a cîştigat, duminică, ediţia a 95-a a Turului Franţei, care s-a încheiat pe Champs-Elysees, la Paris. Podiumul a fost completat de australianul Cadel Evans (Silence Lotto) şi de austriacul Berbhard Kohl (Gerolsteiner). Victoria lui Carlos Sastre (33 de ani) este a unsprezecea a unui ciclist spaniol în Turul Franţei, de la Federico Bahamontes, primul reprezentant al Spaniei care s-a impus în “Marea Buclă”, în 1959. După Bahamontes alţi patru compatrioţi au terminat în galben la Paris. Luis Ocana (1973), Pedro Delgado (1988) şi mai ales Miguel Indurain (1991-1995) l-au precedat pe Alberto Contador, cîştigătorul de anul trecut. În 2006, Oscar Pereiro a fost desemnat cîştigător la masa verde, după ce americanul Floyd Landis a fost depistat pozitiv. Ultima etapă a Turului Franţei din acest an, a 21-a, desfăşurată duminică, între Etampes şi Paris (Champs Elysees) - 143 km, a revenit belgianului Gertd Steegmans (Quick Step). Cel mai bun căţărător a fost austriacul Bernhard Kohl (Gerolsteiner), în clasamentul pe puncte s-a impus spaniolul Oscar Freire (Rabobank), iar în cel al tinerilor Andy Schleck (CSC). CSC a cîştigat în clasamentul pe echipe, iar Sylvain Chavanel (Cofidis) în cel al combativităţii. În vîrstă de 29 de ani, Chavanel s-a impus în etapa a 19-a a Marii Bucle, la Montlucon şi a atacat în mai multe rînduri, la Saint-Brieuc, Super-Besse, Nimes şi Digne-les-Bains, în timpul competiţiei. Ultimul francez care a cîştigat acest trofeu a fost Richard Virenque, în 2004, urmat apoi de trei spanioli, Amets Txurruka (2007), David de la Fuente (2006) şi Oscar Pereiro (2005).

Handbalistele “tricolore” au învins Brazilia

Reprezentativa de handbal feminin a României a învins, duminică, scor 33-27 (la pauză 17-12), selecţionata Braziliei, în al treilea meci disputat în cadrul turneului amical de la Albertville (Franţa). Cele mai bune marcatoare ale selecţionatei pregătite de Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi au fost Neagu 8 goluri, Lecuşanu 7g şi Olteanu 5g. La turneul menţionat România a obţinut două victorii, cu Franţa (23-22) şi Brazilia, şi a remizat cu Rusia (33-33). România a mai disputat în această vară alte jocuri de pregătire în vederea JO, obţinînd următoarele rezultate: 24-24, 25-28 şi 28-22 cu Norvegia, 27-25 şi 28-28 cu Ungaria. După acest turneu, handbalistele “tricolore” revin în România, plecarea spre Jocurile Olimpice fiind programată pe 1 august. La Beijing, România se află în grupă cu China, Angola, Norvegia, Kazahstan şi Franţa.

România, calificată în grupele principale la CM de handbal feminin tineret

Naţionala de handbal feminin a României s-a calificat, sîmbătă, în faza grupelor principale, după ce a învins reprezentativa Sloveniei, cu scorul de 25-20 (9-11), în ultima partidă a Grupei A, la Campionatul Mondial de tineret din Macedonia. Echipa României, medaliata cu bronz la ediţiei trecută, a încheiat Grupa A cu un bilanţ de două victorii şi două înfrîngeri, calificîndu-se cu emoţii în Grupa principală I, care are următoarea componenţă: 1. Germania 4p; 2. Muntenegru 3p; 3. Danemarca 3p; 4. Ungaria 2p; 5. România 0p; 6. Angola 0p. În Grupa a II-a principală se află echipele: 1. Spania 3p; 2. Franţa 3p; 3. Croaţia 3p; 4. Coreea 3p; 5. Brazilia 0p; 6. Argentina 0p. Începînd de luni, România va juca împotriva formaţiilor din Muntenegru, Danemarca şi Angola, care provin din Grupa B preliminară. Din cele două grupe principale se califică mai departe primele patru clasate.

Naţionala feminină de baschet a României, locul 15 la CE de junioare din Slovacia

Naţionala de baschet feminin junioare a României a obţinut o singură victorie la Campionatul European din Slovacia, clasîndu-se locul 15 şi, implicit, retrogradînd în Divizia B valorică a continentului. La CE din Slovacia, România a învins doar echipa Croaţiei (63-58), care a ocupat în final locul 16. Conform regulamentului, ultimele două clasate, adică România şi Croaţia, au retrogradat în eşalonul secund. România a contabilizat cinci înfrîngeri şi o victorie, nereuşind să-şi îndeplinească obiectivul, adică evitarea retrogradării.

A murit Daniel Santamans, fostul selecţioner al “stejarilor”

Fostul antrenor al reprezentativei de rugby a României, Daniel Santamans (49 de ani), a decedat, sîmbătă, la Cugnaux, localitate din apropiere de Toulouse, în urma unui accident cardiovascular. Santamans a suferit accidentul cardiovascular în timp ce se întorcea de la funeraliile mamei sale şi nu a mai putut fi reanimat. El a fost antrenorul naţionalei României în perioada 2004-2007, participînd cu reprezentativa “stejarilor” şi la Cupa Mondială din 2007.

A fost inaugurat Satul Olimpic de la Beijing

Baschetbalistul Yao Ming, împreună cu 200 de sportivi şi responsabili din sportul chinez au participat, duminică, la inaugurarea Satului Olimpic în care vor fi cazaţi concurenţii în perioada Jocurilor Olimpice de la Beijing. Preşedintele Comitetului de Organizare, Liu Qi, i-a înmînat cheile satului celui care va fi primar, Chen Zhili. „Sîntem încîntaţi să ne primim primii invitaţi, echipa olimpică din China”, a declarat Chen, care a deschis apoi oficial satul olimpic, ceremonia desfăşurîndu-se în condiţii stricte de securitate. Satul va găzdui peste 16.000 de sportivi şi oficiali în timpul Jocurilor Olimpice, în perioada 8-24 august. După ceremonia urmată de înălţarea drapelului Chinei, sportivii s-au întors în cantonamentele în care se aflau dinainte. „Este prea devreme pentru ca ei să se instaleze deja în sat, mai trebuie să se antreneze”, a declarat un responsabil al lotului Chinei, Shi Kangcheng. Cîţiva sportivi din alte ţări s-au instalat în Satul Olimpic, dar drapelele lor încă nu au fost înălţate. Satul Olimpic cuprinde 42 de clădiri, în care se află cel puţin 9.000 de camere, restaurante, o clinică, o bibliotecă, magazine şi infrastructuri sportive.

Aruncătoarea de disc Franka Dietzch ratează JO

Aruncătoarea de disc din Germania Franka Dietzch a anunţat, duminică, faptul că nu va mai participa la Jocurile Olimpice de la Beijing, din cauza unei accidentări la piciorul stâng. „Pentru mine totul este foarte clar acum. Am renunţat la Olimpiadă şi nu mă aştept la niciun miracol. Jocurile Olimpice pot avea loc şi fără mine”, a declarat atleta de 40 de ani, care era una dintre principalele candidate la cîştigarea unei medalii olimpice din delegaţia Germaniei. Dietzch a cîştigat trei titluri mondiale la aruncarea discului (1999, 2005 şi 2007), dar în 2008 nu a participat decît la un concurs, unde cea mai bună aruncare a sa a fost de 59,47 m, departe de recordul personal de 69,51 m, stabilit în 1999. Sportiva nu are în palmares nicio medalie olimpică. La mijlocul lunii iulie, antrenorul său, Dieter Kollark, a spus că sportiva ar putea renunţa la Jocurile Olimpice, el declarînd că Dietzch are 9 şanse din 10 să nu participe la întrecerea din China. Ea nu şi-a îndeplinit baremul pentru Olimpiadă, dar ar fi participat la competiţie datorită unei excepţii făcute de Comitetul Olimpic German.