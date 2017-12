Ionuţ Gheorghe, în semifinalele CN de box

Ieri, la Iaşi, au fost desemnaţi semifinaliştii Campionatelor Naţionale de box rezervate seniorilor. Pe lîngă Elvis Suliman (Alutus Litoral Mangalia, 69 kg), care a avut noroc la tragerea la sorţi şi va boxa direct în această fază a competiţiei, s-a mai calificat în semifinalele de astăzi şi Ionuţ Gheorghe (Farul Constanţa, 64 kg). Aflat pe ultima linie dreaptă a pregătirilor pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, pugilistul antrenat de Ilie Dascălu s-a impus fără probleme, prin inferioritatea adversarului, în repriza a doua, în faţa lui Paul Sandu (Chimia Rm. Vîlcea). Un simplu meci de antrenament pentru sportivul constănţean, care pentru a se pregăti cît mai bine a mai boxat două reprize cu doi sparring-partneri, Georgian Nyeki (Silva Arad) şi Ştefan Szabo (Bistriţa). Aseară, după închiderea ediţiei, Ionuţ Bodilcu (Farul, 81 kg), antrenat de Mihai Constantin, a luptat pentru medalia de bronz cu Adrian Adi (INA).

Trei luptători constănţeni, convocaţi în lotul naţional de cadeţi

Ioan Giuglea, directorul executiv al Asociaţiei Judeţene de Lupte Constanţa, a anunţat că trei sportivi de la Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” au fost chemaţi la Piatra Neamţ, acolo unde se află în cantonament lotul naţional de lupte greco-romane, cadeţi. Este vorba despre Valentin Ştefan (42 kg, 15 ani, locul 1 la CN şcolare), Dorin Pîrvan (69 kg, 15 ani, locul 2 la CN şcolare, locul 3 la CN copii) şi Sebastian Agrigoroşoaiei (46 kg, 15 ani, locul 1 la CN copii, locul 3 la CN cadeţi), însă ultimul este accidentat şi nu va putea onora convocarea. Scopul acţiunii de la Piatra Neamţ este formarea lotului naţional pentru Campionatul European de anul viitor. LPS mai are un sportiv la lotul naţional, Cătălin Căşaru (66 kg, 18 ani), care este în primul an de juniorat şi se antrenează la baza olimpică de la Bascov pentru Campionatele Mondiale de juniori, programate la sfîrşitul lunii iulie.

România - Letonia, de la ora 20.45

Partida amicală dintre echipa naţională de fotbal a României şi selecţionata Letoniei, programată pe 20 august, se va disputa pe Stadionul “Tineretului” din Urziceni, de la ora 20.45, a anunţat, joi, Federaţia Română de Fotbal pe site-ul său oficial. Prima partidă a echipei naţionale din preliminariile Cupei Mondiale din 2010, în Grupa a 7-a, contra Lituaniei, se va disputa pe 6 septembrie, de la ora 21.00, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Lăcătuş regretă plecarea lui Adi Ilie

Antrenorul echipei Steaua, Marius Lăcătuş, regretă demisia managerului sportiv Adrian Ilie şi este de părere că plecarea acestuia reprezintă o pierdere pentru clubul din Ghencea, informează site-ul oficial al “roş-albaştrilor”. “Regret faptul că Adrian a părăsit funcţia de manager sportiv al Stelei. Este un profesionist adevărat şi consider că reprezintă o pierdere pentru clubul nostru. Singura persoană care poate explica motivele deciziei sale este chiar el şi sînt sigur că va discuta cîndva despre asta. Prietenia dintre noi va rămîne la fel de puternică şi îi urez mult succes în ceea ce priveşte planurile sale de viitor”, a declarat Lăcătuş. Managerul sportiv al echipei Steaua, Adrian Ilie, a anunţat, miercuri seară, că demisionează din funcţia pe care a deţinut-o timp de un an, iar decizia sa este irevocabilă. Ieri, finanţatorul Stelei, Gigi Becali, a spus că demisia lui Adrian Ilie din funcţia de manager general nu se va resimţi la nivelul clubului, doar Valeriu Argăseală şi vice-preşedintele Iulian Ghiorghişor fiind singurii oameni care nu pot fi înlocuiţi la nivel administrativ. Becali a adăugat că Adrian Ilie va lucra în continuare pentru gruparea din Bd-ul Ghencea, dar nu va mai fi oficial.

Kaiserslautern i-a reziliat contractul lui Victoraş Iacob

Conducerea formaţiei germane de ligă secundă FC Kaiserslautern a decis să-i rezilieze contractul atacantului român Victoraş Iacob, care a fost transferat de la Steaua la începutul acestui an. Preşedintele clubului, Stefan Kuntz, a precizat în presa germană că decizia a fost luată de mai multe zile, pe motiv că Iacob nu a respectat termenele fixate şi a întîrziat de mai multe ori la convocările echipei. Fostul stelist avea contract cu echipa pînă în 2010 şi un salariu anual de 500.000 de euro, dar sezonul trecut a evoluat decît în două meciuri oficiale, fiind mult timp indisponibil din cauza unei accidentări. Singurul român rămas la FC Kaiserslautern este Laurenţiu Reghecampf, transferat în această vară de la Alemannia Aachen, care a semnat un contract pe doi ani.

Kim Kirchen a preluat tricoul galben în Turul Franţei

În cea de-a şasea etapă a Turului Franţei, desfăşurată ieri, între Aigurande şi Super Besse (195,5 km), s-a impus la sprint ciclistul italian Ricardo Ricco, urmat de spaniolul Alejandro Valverde şi australianul Cadel Evans. În clasamentul general tricoul galben a fost preluat de preluat de luxemburghezul Kim Kirchen (clasat pe locul 5 în această etapă), care a profitat de o cădere a fostului lider, Stefan Schumacher. Etapa a şaptea va avea loc astăzi, între Brioude şi Aurillac (159 km).

82 de arestări pentru comploturi teroriste în timpul Jocurilor Olimpice

China a anunţat, joi, că a arestat 82 de presupuşi “terorişti” de la începutul anului în regiunea musulmană Xinjiang şi a afirmat că aceştia pregăteau atentate împotriva Jocurilor Olimpice de la Beijing, care încep peste mai puţin de o lună. Cei arestaţi fac parte din cinci grupuri distincte, potrivit agenţiei China Nouă, care citează un oficial din poliţia de la Urumqi, capitala provinciei Xinjiang. Miercuri, autorităţile anunţaseră că au ucis marţi, într-un raid al poliţiei, cinci presupuşi membri ai unei grupări care se antrena pentru “războiul sfînt” la Urumqi. China afirmă că terorismul este cea mai mare ameninţare în timpul Jocurilor Olimpice, iar serviciile sale antiterorism de 100.000 de membri sînt deja în alertă. Tian Yixiang, şeful Grupului de coordonare a securităţii în timpul Jocurilor Olimpice, confirma recent că principalele “ameninţări” în timpul evenimentului din august sînt militanţii pentru independenţa uigurilor din Xinjiang şi a tibetanilor, dar şi din partea adepţilor cultului interzis Falun Gong. Un atentat cu avion eşuat în martie şi tulburările din Tibet din aceeaşi lună au demonstrat clar că există planuri de sabotare a Jocurilor Olimpice de la Beijing. Organizaţiile pentru drepturile omului afirmă însă că Beijingul se foloseşte de terorism pentru a suprima nemulţumirile interne, în special în regiunile Tibet şi Xinjiang, unde locuiesc peste opt milioane de musulmani uiguri. “Ne temem că va avea loc o represiune la scară şi mai mare a uigurilor, în special în luna următoare. China foloseşte Jocurile Olimpice pentru a prezenta uigurii comunităţii internaţionale ca pe nişte terorişti. Noi ne-am opus întotdeauna organizării Jocurilor Olimpice în China. Noi sîntem cele mai mari victime, chiar în mai mare măsură decît tibetanii”, spune Dilxat Raxit, purtător de cuvînt al Congresului Internaţional al Uigurilor, din exil.

Mancini la Inter Milano

Gruparea AS Roma a anunţat, joi, oficial, că îl va ceda pe jucătorul brazilian Amantino Mancini la campioana Italiei, Internazionale Milano, actele oficiale urmînd să fie semnate la începutul săptămînii viitoare, informează agenţia “Datasport”. Transferul lui Mancini este primul realizat de Inter de la numirea portughezului Jose Mourinho în funcţia de antrenor principal al formaţiei la care evoluează şi fundaşul român Cristian Chivu. Termenii tranzacţiei nu au fost dezvăluiţi, însă suma de transfer este estimată la 13 milioane de euro, plus un bonus pentru AS Roma. De asemenea, Amantino Mancini ar urma să semneze cu Inter un contract pe cinci ani, cu un salariu de trei milioane de euro pe sezon. Mancini joacă la AS Roma din 2003, după ce a mai evoluat la Atletico Mineiro şi Venezia Calcio. “Acum AS Roma poate, în sfîrşit, să încerce să cumpere atacantul care îi lipseşte lui Spalletti. Visul Romei rămîne Adrian Mutu şi va încerca să lucreze pe această pistă, în ciuda refuzului Fiorentinei. Alternativele sînt Huntelaar, Baptista şi Iaquinta”, a notat agenţia “Datasport”.

20 de milioane de euro pentru Van der Vaart

Campioana Spaniei, Real Madrid, este gata să plătească suma de 20 de milioane de euro pentru a-l cumpăra pe mijlocaşul lui Hamburg, Rafael van der Vaart, care mai este ofertat şi de către Atletico Madrid. Presa iberică susţine că oficialii Realului au ajuns deja la un acord cu internaţionalul olandez în vîrstă de 25 de ani, care a afirmat că ar dori să joace în Primera Division. “Prefer Spania pentru că este ţara natală a mamei mele, Lolita”, a declarat cu ceva timp în urmă fotbalistul batav. Fostul jucător al lui Ajax Amsterdam evoluează la Hamburg din 2005 şi are contract cu formaţia germană pînă în 2010. De serviciile lui Van der Vaart s-au mai interesat Tottenham, Valencia, Chelsea, dar şi rivala lui Real, Atletico Madrid, care oferă 15 de milioane de euro.

Blatter îl sprijină pe Cristiano Ronaldo

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a declarat că gruparea Manchester United ar trebui să-l lase pe Cristiano Ronaldo să plece la Real Madrid şi a afirmat că în fotbalul actual există prea multă “sclavie modernă”, informează “The Sun”. “În fotbalul actual există prea multă sclavie modernă. Eu sînt mereu în favoarea protejării jucătorilor. Dacă jucătorul vrea să plece, lăsaţi-l să plece. Dacă Ronaldo stă la un club unde nu se simte bine, atunci nu este bine pentru el şi pentru echipă. Cel mai important lucru este să protejăm jucătorul, iar dacă vrea să joace în altă parte, atunci trebuie găsită o soluţie. Există un soi de sclavie în transferul jucătorilor şi apoi trimiterea lor în altă parte. Încercăm să intervenim în astfel de cazuri. Reacţia la legea Bosman a fost să facă acorduri pe termen lung, pentru a păstra jucătorii. Apoi, dacă vrea să plece, există o singură soluţie, trebuie să îşi cumpere contractul”, a afirmat Blatter. Cristiano Ronaldo, în vîrstă de 23 de ani, este dorit de Real Madrid şi, potrivit presei spaniole, el ar dori să joace în Spania deşi mai are patru ani de contract cu Manchester United.