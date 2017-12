Începe Juniors Cup Mamaia IDU - Cardinal Motors

În acest weekend debutează confruntările turneului internaţional Juniors Cup Mamaia IDU - Cardinal Motors. A 14-a ediţie a acestui turneu, adresat junioarelor şi juniorilor, este cotat Serie 2 şi adună la start sportivi din Rusia, Ucraina, Germania, Turcia, Armenia, Moldova şi România. Sîmbătă vor avea loc primele schimburi de mingi din calificări, urmînd ca săptămîna viitoare să debuteze confruntările de pe tablourile principale.

Halep joacă finala în Scandinavia

Constănţeanca Simona Halep (16 ani, nr. 493 WTA), cîştigătoare la Roland Garros la junioare, s-a calificat în finala turneului de la Kristienhamn (Suedia), competiţie ce se desfăşoară pe zgură şi este dotată cu premii totale în valoare de 25.000 de dolari. Românca a trecut în sferturile de finală ale competiţiei scandinave de slovena Masa Zec Peskiric, nr. 227 WTA, cu 6-3, 6-3, iar în semifinala, programată vineri, a beneficiat de abandonul localnicei Johanna Larsson, favorita nr. 2 a turneului şi nr. 199 WTA. Adversara din ultimul act a Simonei Halep este germanca Anne Schaefer (fav. nr. 5), învingătoare cu 6-1, 6-3 în faţa bielorusei Ksenia Milevskaya.

Final în “Festivalul Constănţean de beach-handball”

Prima ediţie a “Festivalului Constănţean de beach-handball” va ajunge sîmbătă la final, cînd totodată competiţia de la Complexul Turistic Mamaia Nord îşi va desemna şi cîştigătorii. Dacă joi toţi participanţii la întrecere au beneficiat de o zi de relaxare în parcul de distracţii “Aqua Magic”, vineri s-au disputat ultimele partide din cadrul grupelor, cele care au stabilit şi ierarhia finală în clasamentul celor patru serii (două la feminin şi două la masculin) şi totodată semifinalistele întrecerii. Doar ocupantele primului loc din seriile A, B, C şi D au obţinut biletul pentru lupta ce se va da pentru podium, ocupantele poziţiei a doua în fiecare serie urmînd a disputa doar partidele pentru locurilor 5-6. Deşi, iniţial, finalele erau programate pentru duminică dimineaţa, canicula din aceste zile i-a determinat pe organizatori să mute ultimele patru partide, finalele pentru locurile 3-4 şi 1-2, sîmbătă seară, începînd cu ora 18.00. Aşadar, în sesiunea de dimineaţă sînt programate semifinalele şi întîlnirile pentru locurile 5-6, urmînd ca în cea de-a doua sesiune să aibă loc ultimele patru meciuri ale întrecerii (finala mică - masculin şi feminin şi finala mare - masculin şi feminin). Festivitatea de premiere este programată pentru ora 20.30.

Sîmbătă şi duminică, volei pe plajă în Mamaia

Sîmbătă şi duminică, la Mamaia, la arena special amenajată pe plaja din faţa Hotelului “Flora” din Mamaia, este programată prima competiţie de volei pe plajă din această vară. Înscrierile pentru Campionatul Judeţean de beach-volley rezervat cadeţilor şi juniorilor, feminin şi masculin, vor avea loc sîmbătă dimineaţă, la ora 9.00, la arena de la “Flora”. Partidele din cadrul acestui turneu, organizat de Asociaţia Judeţeană de Volei, Direcţia pentru Sport a Judeţului şi “Aqua Magic”, se vor disputa în sistemul două din trei, la toate categoriile de vîrstă. Finalele şi festivitatea de premiere vor avea loc duminică.

Ediţia a doua a Cupei “Total Fitness”

Sîmbătă, la Sala Total Fitness Gym (Str. Maior Sofran nr. 9 - zona Delfinariu), va fi organizată a doua ediţie a Cupei “Total Fitness”, la feminin şi masculin. În întrecerea feminină se va concura la maraton aerobic, spinning şi abdomene, iar la masculin se va desfăşura un concurs de skandenberg şi unul de powerlifting, la mai multe categorii de greutate. La masculin, cîntarul este programat sîmbătă dimineaţă, la ora 9.00. Premiile puse la bătaie de organizatori sînt atractive - locul 1: 300 de dolari; locul 2: 200 de dolari; locul III: 100 de dolari; locul IV: un abonament la sală. De asemenea, vor mai fi oferite şi alte premii surpriză.

Patru juniori constănţeni la CN de atletism

În acest sfîrşit de săptămînă, Stadionul “Iolanda Balaş” din Bucureşti găzduieşte Campionatul Naţional de atletism pentru juniori III. Constanţa va fi reprezentată la această competiţie de patru sportivi: Beatrice Morar (CS Farul - LPS) - la 200 m şi 300 m garduri, Adriana Pîrvu (CS Farul) - la 1.500 m obstacole, Elena Grosu (CS Farul) - la 80 m garduri şi lungime şi George Moroşan (CS Farul) - la 200 m şi 300 m garduri. Sportivii constănţeni sînt antrenaţi de Cecilia Gevat şi Alin Larion.

Handbalistele “tricolore” încep pregătirea pentru Beijing

Naţionala de handbal feminin a României se va reuni duminică, la ora 17.00, la Sala Polivalentă “Traian” din Rm. Vîlcea, pentru începerea pregătirilor în vederea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Luni sînt programate probele fizice la Stadionul “Municipal” din Rm. Vîlcea. Selecţionerul Gheorghe Tadici a anunţat că are probleme de lot. Steluţa Luca, Mihaela Senocico şi Ramona Maier Farcău nu au primit încă viza medicală, Vali Motogna acuză dureri mari la umăr, iar Tereza Tamaş are probleme la genunchi. Tadici a precizat că nu s-a decis asupra celor 14 jucătoare care vor face deplasarea în China: “Nici nu se pune problema să am idei preconcepute. Nicio jucătoare, indiferent de numele ei, nu este titulară de drept. Numai jucătoarele aflate în formă maximă merg la Jocurile Olimpice”. Dintre cele 18 jucătoare convocate în lotul lărgit, doar 14 vor face deplasarea în China.

Gabriela Szabo a primit “Colanul de Aur”

Medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, Gabriela Szabo a primit vineri „Colanul de Aur” din partea Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru întreaga activitate sportivă. „Acest trofeu vrea să atragă atenţia că aceşti oameni au rămas dedicaţi sportului şi după încheierea carierei. Gabi Szabo se implică în sprijinirea tinerelor talente, şi pentru tot ceea ce a făcut şi tot ceea ce face îi acord acest trofeu”, a declarat preşedintele COSR, Octavian Morariu, cel care i-a înmînat “Colanul de Aur” fostei atlete. Gabriela Szabo a afirmat după ce a primit trofeul că aceste momente i-au readus aminte de începuturile carierei sportive: “Sînt emoţionată. Chiar azi cînd veneam spre Federaţie m-au năpădit amintirile. Cum am început, cum am ridicat în picioare mii de oameni, cum fiecare a vrut să mă atingă după ce am cucerit titlul olimpic. Eu nu am conştientizat sacrificiile în cariera mea, mi-a plăcut ceea ce am făcut”. Szabo (32 de ani) s-a retras din viaţa sportivă în luna mai a anului 2005. A fost medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, la 5.000 de metri, şi cu argint la 1.500 de metri. De asemenea a fost de trei ori campioană mondială.