Poliţiştii de frontieră continuă lupta în Cupa 24 iulie la fotbal

Pe terenul din incinta Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, au continuat, ieri, partidele din cadrul Cupei 24 iulie la fotbal, competiţie organizată în fiecare an de Poliţia de Frontieră. Cele şase echipe, reprezentînd Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, Grupul de Nave Constanţa, Grupul de Nave Mangalia, Sectorul PF Negru Vodă, Sectorul PF Băneasa şi Sectorul PF Ostrov, luptă pentru o clasare pe primele patru locuri, care asigură prezenţa în semifinale. Iată rezultatele înregistrate în a doua etapă: Negru Vodă - Ostrov 4-1 (Drăgan 2, Cazacu 2 / Constantin); Băneasa - Mangalia 5-2 (Costache 3, Grigore, M. Lepădatu-autogol / Trandafir, C. Lepădatu). Meciul IJPF Constanţa - Grup Nave Constanţa a fost amînat pentru 8 iulie, deoarece cele două formaţii au în lot mulţi jucători selecţionaţi la echipa ACS Frontiera Tomis Constanţa, care va participa în perioada 21-28 iunie la turneul final al campionatului de fotbal la nivelul Poliţiei de Frontieră Române, competiţie găzduită de Oradea. Clasamentul după două etape este următorul: 1IJPF Constanţa 3 puncte (golaveraj 6-0), 2. G.N. Constanţa 3 p (4-0), 3. G.N. Mangalia 3 p (8-5), 4. S.P.F. Băneasa 3 p (5-6), 5. S.P.F. Negru Vodă 3 p (4-7), 6. S.P.F. Ostrov 0 p (1-10). Programul următoarelor meciuri - Etapa a III-a (1 iulie): GN Constanţa - Ostrov, Mangalia - IJPF, Negru Vodă - Băneasa; Etapa a IV-a (4 iulie): Ostrov - Băneasa, IJPF - Negru Vodă, GN Constanţa - GN Mangalia; Etapa a V-a (11 iulie): Mangalia - Ostrov, Negru Vodă - GN Constanţa, Băneasa - IJPF; Semifinale (18 iulie): locul I - locul III şi locul II - locul IV. Finala mică şi finala mare se vor disputa pe 22 iulie.

Camelia Potec, bronz la 400 m liber la Openul de la Paris

Camelia Potec a ocupat, ieri, locul al treilea în proba de 400 metri liber din cadrul Openului de nataţie de la Paris. După ce la Campionatele Naţionale ale Franţei reuşea să se impună în faţa campioanei olimpice şi mondiale Laure Manaudou, înotătoarea noastră a sosit la aproape trei secunde de prima poziţie, oprind conometrul la timpul de patru minute, 10 secunde şi 51 de sutimi. Cîştigătoarea probei a fost Manaudou care şi-a luat totodată revanşa şi s-a impus pe prima poziţie cu timpul de 4 minute, 7 secunde, 69 de sutimi, urmată de sud-africanca Wendy Trott care a oprit conometrul la 4 minute 9 secunde 44 de sutimi. Campioana olimpică şi mondială a probei, Laure Manaudou, nu mai înotase pe această distanţă din luna aprilie, când a fost învinsă la Campionatele Naţionale ale Franţei, pentru prima dată în ultimii patru ani, de Camelia Potec şi Coralie Balmy. În proba de 200 m liber, Camelia Potec, campioană olimpică en titre a distanţei, a terminat pe poziţia a patra finala disputată miercuri. Potec a încheiat cursa cu timpul de 2 minute 0 secunde şi 2 sutimi. Primul loc a fost ocupat de sportiva franceză Camille Muffat (1:59.06), urmată de Caitlin McClatchey (Marea Britanie - 1:59.70) şi de Rebecca Adlington (Marea Britanie - 1:59.84).

Dorin Goian, dorit în Anglia

Grupările Aston Villa, Newcastle United şi Manchester United îl urmăresc pe fundaşul stelist Dorin Goian, de care ar fi interesate în vederea unui transfer, informează publicaţia online “About a Ball” din Marea Britanie. “Aston Villa, Manchester United şi Newcastle United îl ţintesc pe internaţionalul român Goian, sînt cu ochii pe el. Acesta a făcut un Campionat European excelent, lăsînd impresia de siguranţă în defensivă. Villa caută un fundaş central după despărţirea de Mellberg, cedat la Juventus, iar Goian ar umple perfect acest gol. Newcastle îl urmăreşte de multă vreme pe Goian, dar pînă acum a stat în expectativă. Interesul lui Manchester pare a fi pur speculativ, dar conducerea de pe Old Trafford n-ar mai agrea un alt est-european în defensivă, după Vidici”, a scris sursa citată. Publicaţia amintită vorbeşte şi de interesul altor echipe pentru Goian, aşa cum s-a speculat în presa internaţională din ultimele zile: Werder Bremen, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Lazio Roma, Borussia Dortmund, Betis Sevilla sau US Lecce.

Andone va avea secund italian

Preşedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, a declarat că italianul Maurizio Trombetta, care a ajuns miercuri seara în cantonamentul echipei de la Kossen (Asutria), va fi secundul lui Ioan Andone în următorii doi ani. “Ando a fost cu ideea de a-l aduce pe Trombetta. A simţit nevoia de profesionalism şi la nivelul corpului tehnic, iar Maurizio Trombetta e un profesionist care a lucrat cu tehnicieni renumiţi ai Europei. Trombetta şi Romulus Gabor vor fi cei doi antrenori secunzi ai lui Ando”, a spus Mureşan. În vîrstă de 45 de ani, Trombetta a mai fost antrenorul secund al tehnicienilor italieni Francesco Guidolin şi Giovanni Galeone la echipele Udinese, Perugia, Napoli, Bologna, Ancona.

Poli Timişoara a transferat un atacant ceh

Atacantul ceh Lukas Magera a semnat un contract valabil pentru cinci sezoane cu Poli Timişoara, acesta declarîndu-se fericit că a ajuns la gruparea de pe Bega unde are şansa să lucreze cu Duşan Uhrin. “Mă bucur că am ajuns la Timişoara pentru că am auzit lucruri bune despre acest club. E un avantaj că vorbesc aceeaşi limbă ca şi antrenorul, plus că eu şi domnul Uhrin ne cunoşteam din campionatul ceh”, a spus Magera. Atacantul (25 de ani şi 1,94 metri) vine de la Banik Ostrava, echipă unde a marcat 14 goluri în sezonul 2007-2008 al Ligii I din Cehia.