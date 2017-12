Constanţa va găzdui turneul zonal al CN de fotbal rezervat juniorilor D

În perioada 19-22 mai, pe terenurile din Complexul Sportiv Farul Constanţa va avea loc faza pe zonă a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor D (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995). La turneu participă echipele FC Farul Constanţa, Dunărea Călăraşi, CF Brăila şi CSŞ Tulcea. Programul partidelor: luni 19 mai, ora 16.00: BR - TL; ora 17.30: CT - CL; marţi 20 mai, ora 16.00: CL - TL; ora 17.30: CT - BR; joi 22 mai, ora 9.30: BR - CL; ora 11.00: CT - TL. Prima clasată se califică la turneul semifinal (6-10 iunie), alături de cîştigătoarele celorlalte nouă faze pe zonă şi cele două cîştigătoare ale fazelor pe Municipiul Bucureşti. Finala va avea loc pe 15 iunie.

Sportul pentru Toţi la dispoziţia locuitorilor din satul Runcu

Mircea Iacob, preşedinte al CS Box Mira Constanţa, unde a crescut şi s-a consacrat boxerul Ionuţ Gheorghe, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, a terminat lucrările unui parc sportiv pus la dispoziţia celor care vor să facă sport în satul Runcu din comuna Pantelimon. Mircea Iacob, care s-a născut la Runcu, este şi cetăţean de onoare al comunei Pantelimon. Parcul sportiv va fi inaugurat vineri 16 mai, ora 11.00.

Marica spune că va fi apt de joc pentru EURO 2008

Atacantul român Ciprian Marica a declarat ieri că accidentarea pe care a suferit-o nu este gravă, deoarece nu are nicio leziune musculară, şi poate să evolueze fără probleme la Campionatul European de fotbal. \"A fost mai mult o sperietură, nu e ceva grav! Am făcut o rezonanţă magnetică şi medicii m-au asigurat că nu am nicio leziune musculară. Doar un hematom urît pe gamba piciorului drept. Fac tratament specific pentru recuperare, dar nu voi juca în ultima etapă\", a explicat Marica pe site-ul său de internet.

Universitatea Craiova i-a mărit salariul lui Andrei Prepeliţă

Mijlocaşul Andrei Prepeliţă a semnat o nouă înţelegere cu Universitatea Craiova prin care i s-a mărit salariul şi i s-a comunicat că este netransferabil, transmite corespondentul NewsIn. “Am semnat şi eu încă o înţelegere, dar pe aceeaşi durată, pentru a se evita prevederile legii Webster. Adrian Mititelu mi-a zis că am avut o ofertă din Turcia, dar că sînt netransferabil. Oricum, eu vreau să mai rămîn la Craiova măcar un an-doi, să joc cu Universitatea în cupele europene şi apoi, dacă este ceva bun din străinătate, nu aş zice nu”, a declarat Prepeliţă. Andrei Prepeliţă s-a transferat la Universitatea Craiova vara trecută, de la FC Argeş, şi a semnat cu formaţia din Bănie un contract pe 5 ani. Prepeliţă este al doilea jucător al Universităţii Craiova căruia i s-a mărit salariul în ultimele zile, după căpitanul Dorel Stoica.

Romeo Surdu este dorit de FC Braşov

Preşedintele executiv al echipei FC Braşov, Dinu Gheorghe, a declarat, ieri, că este interesat de un transfer al atacantului stelist Romeo Surdu. “Pista Romeo Surdu este una pe care insistăm. Acum vrem să vedem dacă se vor finaliza pozitiv discuţiile”, a spus Dinu Gheorghe, în vreme ce Surdu nu a dorit să se refere la acest subiect: “ Nu pot să comentez nimic”. Fotbalistul nu a fost folosit prea mult în retur la Steaua, iar o plecare de la gruparea din Ghencea pare iminentă, mai ales că atacantul nu intră în vederile lui Marius Lăcătuş pentru următorul sezon al Ligii I. Surdu a jucat la FC Braşov în urmă cu 4 ani, cînd a plecat la CFR Cluj, ulterior ajungînd la Steaua. Dacă ar accepta un transfer la FC Braşov, atacantul l-ar avea ca antrenor pe naşul său de cununie Răzvan Lucescu.

Ion Ţiriac vrea să mărească premiile Mastersului de la Madrid

Fostul tenismen român Ion Ţiriac a afirmat, ieri, că vrea să concureze cu turneele de Grand Slam şi va mări premiile Mastersului de la Madrid pînă la 15 milioane de euro. “ Există o regulă care protejează turneele de Mare Şlem, care spune că restul competiţiilor nu pot da mai multe puncte ca acestea. Pe viitor însă, Uniunea Europeană poate schimba asta declarînd concurenţa liberă”, a explicat miliardarul român. Premiile din acest an ale competiţiei spaniole sunt în valoare de 1.470.000 de euro. În termen de un an Mastersul de la Madrid îşi va schimba perioada de desfăşurare (7-17 mai), acum fiind trecut în calendarul ATP în intervalul 13-19 octombrie. De asemenea, competiţia va deveni deschisă şi tenismenelor.