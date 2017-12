Mijlocaşul Farului, Ben Teekloh, convocat la naţionala Liberiei

Mijlocaşul central al echipei Farul, Ben Teekloh, a fost convocat la naţionala Liberiei, pentru prima dată după accidentul suferit anul trecut. cînd a fost rănit în urma unei explozii a unei butelii din apartamentul său. “Sînt onorat de această convocare şi nu credeam să revin atît de repede, după teribilul accident cu butelia din august 2007. Dumnezeu m-a ajutat să mă fac bine, să îmi cîştig postul de titular la Farul şi, odată cu asta, a venit şi convocarea mea la naţională, unde sper să fiu de folos”, a declarat Ben Teekloh. Prima acţiune a naţionalei Liberiei este un cantonament în Germania, la Leipzig, între 12 si 23 mai, după care, pe 24 mai, urmează un meci în Maroc.

Opt medalii pentru sportivii de la Karate Sawaki Năvodari la CI Open

Evoluţie spectaculoasă pentru sportivii de la Karate Sawaki Năvodari, care au participat la sfîrşitul săptămînii trecute la Concursul Internaţional Open de la Cîmpina pentru Karate Do. Elevii lui Dorin Viziteu (centura neagră, 3 Dan) au obţinut nu mai puţin de 10 medalii (una de aur, un argint şi şase de bronz) în cadrul întrecerii la care au participat 300 de sportivi din zece ţări. Singurul aur obţinut de delegaţia constănţeană a fost adus de Diandra Adam, la kumite, celalate medalii fiind obţinute de Andrei Ionaşcu (argint, kumite), Ioana Leşcaru (2 madalii de bronz la kumite şi kata), Andrada Patrichie (bronz, kumite), Răzvan Hirizescu (bronz la kumite), Diana Vasile (bronz la kata) şi Mădălin Tarhon (bronz la kumite).

Încă un succes clar pentru RC Cleopatra

Ca şi calificată în Divizia Naţională de rugby, RC Cleopatra a făcut o nouă demonstraţie de forţă sîmbătă, impunîndu-se la scor, 81-9, pe teren propriu în etapa a 15-a a Diviziei A, în faţa celor de la RC Martelli Constam Buzău. Constănţenii au decis soarta partidei însă din prima repriză, la pauză conducînd cu 36-3. Tot sîmbătă, la Bucureşti, Dinamo a cîştigat Cupa României, după ce a învins în finală marea rivală, Steaua Bucureşti, cu 30-18. Proaspăta deţinătoare a trofeului va da piept sîmbătă, în semifinalele Diviziei Naţionale, cu RCJ Farul Constanţa, la Bucureşti.

Gaz Metan Mediaş a promovat în Liga I la fotbal

Cu trei etape înainte de finalul campionatului, în Liga a doua la fotbal se cunosc trei formaţii promovate: FC Braşov, FC Argeş şi Gaz Metan Mediaş. Ultima şi-a asigurat locul în primul eşalon graţie succesului cu 7-1 obţinut ieri, în ultimul joc al etapei nr. 31. Al patrulea loc este ocupat la ora actuală de CS Otopeni, aflată la cinci puncte distanţă de Petrolul Ploieşti. Rezultate: SERIA ÎNTÎI: Prefab Modelu - Dinamo II 9-2; FC Săcele - Dunărea Galaţi 0-0; Inter Gaz Bucureşti - CSM Focşani 2-0; Dunărea Giurgiu - Delta Tulcea 1-0; FCM Cîmpina - Sportul Studenţesc 1-1; FC Botoşani - Petrolul Ploieşti 0-2; FC Braşov - Forex Braşov 0-1; FCM Bacău - CS Otopeni 2-0; Progresul - Concordia Chiajna 3-0. Clasament: 1. FC Braşov 73p (promovată), 2. Otopeni 62p, 3. Petrolul 57p. SERIA A DOUA: Corvinul Hunedoara - FC Drobeta 1-3; FC Bihor - Arieşul Turda 0-0; IS Cîmpia Turzii - CFR Timişoara 3-1; CSM Rm. Vîlcea - Mureşul Deva 1-0; FCM Reşiţa - Liberty Salonta 2-0; Minerul Lupeni - Unirea Alba Iulia 0-1; Poli II Timişoara - Jiul Petroşani 0-1; FC Argeş - FC Tîrgovişte 1-0; Gaz Metan Mediaş - FC Caracal 7-1. Clasament: 1. FC Argeş 74p (promovată), 2. Gaz Metan 67p (promovată), 3. Vîlcea 57p.

Claudiu Ionescu a semnat cu Steaua

Fotbalistul Claudiu Ionescu a semnat un contract valabil trei ani cu Steaua, după ce Gigi Becali a achitat fostului său club, Gloria Buzău, clauza de reziliere în valoare de 250.000 de euro. \"Totul e bine şi frumos, mi s-a îndeplinit visul de a juca la o echipă mare. Mă voi lupta pentru un post de titular pentru că eu nu mă tem de fotbal\", a declarat Ionescu. El este al doilea jucător transferat de Steaua săptămîna trecută, după Janos Szekely de la Oţelul Galaţi. Becali a mai anunţat că atacantul Unirii Urziceni, Bogdan Stancu, este 99,9 la sută jucătorul Stelei, dar actele nu au fost încă parafate.

Adrian Crişan s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Beijing

Jucătorul de tenis de masă Adrian Crişan s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Beijing în urma evoluţiei de la turneul preolimpic de la Budapesta, unde a acces în semifinale, după ce l-a învins, duminică, scor 4-3 pe egipteanul Ahmed Ali Saleh. Chiar dacă a terminat pe poziţia a patra, cedînd în semifinală cu 4-0 în faţa lui Peng-Lung Chiang, Crişan este în mod sigur calificat, în timp ce Constantin Cioti păstrează doar şanse teoretice pentru a ajunge la Beijing. Constănţeanul a terminat competiţia pe poziţia a 18-a, în cea de-a doua grupă a turului patru (cea pentru poziţiile 17-24), însă principala problemă este că în acest moment nici federaţia internaţională nu ştie exact cîte locuri de la Budapesta asigură calificarea la JO de la Beijing. Acestea variază între 12 şi 20, sistemul de calificare fiind complicat din cauză că proba pe echipe a fost introdusă în premieră în programul olimpic. Astfel, în calificări prioritatea o reprezintă completarea echipelor (câte trei jucători din fiecare ţară), iar abia după ce din clasamente sunt înlăturaţi jucătorii calificaţi cu echipa, se poate stabili care sunt cei care obţin un loc la JO la individual. La masculin România nu are nicio şansă să participe pe echipe, de aceea Constantin Cioti va fi nevoit să aştepte pentru a vedea cîte locuri de calificare la individual au rămas pentru turneul de la Budapesta. La feminin România are deja două sportive calificate, Daniela Dodean şi Elizabeta Samara şi are şanse să participe pe echipe, dacă se va stabili că punctele acumulate de cele două sunt suficiente pentru a obţine un bilet la JO şi pentru o a treia sportivă, Cristina Hîrîci.

Trei medalii pentru România la Campionatul European de gimnastică

România a ocupat ultima treaptă a podiumului de la Lousanne în proba pe echipe, şi a încheiat Campionatele Europene de gimnastică masculină cu alte două medalii din finalele pe aparate. După ce vineri s-au calificat în finală de pe poziţia a patra, băieţii lui Dan Grecu au crescut nivelul evoluţiilor şi au obţinut un punctaj de 268,950 în finală, care a adus bronzul echipei formate din Flavius Koczi, Răzvan Şelariu, Daniel Popescu, Robert Stănescu şi Cosmin Maliţa. În finalele pe aparate, Răzvan Şelariu a cucerit medalia de argint la sol, fiind notat cu 15,650. Şelariu a fost devansat de rusul Andrei Golotsutskov, care a fost notat cu 15,700. A urmat apoi singurul aparat unde s-au bătut pentru aur doi români, cel de la sărituri. Cu două evoluţii pornind din 7.0, vicecampionul mondial la acest aparat, Daniel Popescu nu a reuşit să obţină în Elveţia decît medalia de bronz. Coechipierul său, Răzvan Şelariu terminînd concursul pe poziţia a cincea, cu două sărituri cu notă de plecare din 6.6, totalizând 15,975 puncte.